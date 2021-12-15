Оценки того, какую роль в мировой истории сыграл Советский Союз и его распад, ознаменовавшийся подписанием «Беловежских соглашений» до сих пор кардинально разнятся. Для многих это была «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», однако, есть и те, для кого это событие стало «крушением тюрьмы народов».

Для российских социологов стало доброй традицией делать определенный срез общественного мнения по поводу того, что люди помнят про СССР, как его оценивают сквозь призму прошедших лет, и как экстраполируют советский опыт или даже советский миф на современную реальность.

Украина в коллективном политическом бессознательном

Весьма показательны итоги опроса ВЦИОМ, на тему «Тридцать лет спустя, или вспоминая и забывая СССР», результаты которого социологи выложили в открытый доступ 6 декабря, буквально за два дня до годовщины беловежских событий.

Сам опрос был посвящен тому, насколько хорошо помнят нынешние граждане РФ административно-территориальный состав Советского Союза. И результаты данного исследования оказались довольно любопытны. «Великороссы — палачи украинского народа». Ленин как украинский политик © РИА Новости, кинокадр / Перейти в фотобанк

К примеру, «на просьбу назвать республики, входившие в состав СССР, чаще всего россияне называли Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%), а также Узбекскую ССР (49%)». Притом, что сегодняшняя Украина откровенно враждебна России, у большинства наших граждан советское прошлое ассоциируется именно с ней а не с союзной Белоруссией или вполне лояльным к России Узбекистаном.

Такой вывод вполне подтверждается еще двумя свежими социологическими опросами, результаты которых при сопоставлении выглядят парадоксально. По крайней мере на на первый взгляд. Так, согласно еще одному опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 14 декабря, «Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)». В то же время согласно опросу, проведенному Левада-центром*, суммарно 75% граждан России считают возможной войну Украины и Росссии (хотя половина из них и оценивает такую вероятность как невысокую). Но на самом деле никакого противоречия тут нет.

Многими в России Украина воспринимается, как этакая коллективная «боль». При этом, не только на уровне обычных граждан. Это ощущение неправильности, а то и кардинальной абсурдности нынешнего существования данного государства было выражено в том числе и в статье президента России, Владимира Путина, в словах про то, что Украина сейчас реализует проект «анти-Россия».

При этом видение Украины, как некоей части единого хоть «советского», хоть русского целого косвенно подтверждается данными опроса все того же ВЦИОМа о самых «несимпатичных» для населения советских политиках.

Что объединяет Горбачева, Хрущева и Сталина

На первом месте с 20% голосов здесь вполне ожидаемо оказался Михаил Сергеевич Горбачев. Которого массово винят в том, что именно он и развалил Советский Союз, то ли по причине своей политической слабости, то ли в силу того, что инициировал «перестройку». Т.е. именно он ответственен за то, что Россия потеряла (в порядке значимости) Украину и Белоруссию.

Впрочем лидерство Горбачева в таком антирейтинге ожидаемо. Интереснее другое. Следом за ними иду два вроде бы исторических антагониста: Иосиф Сталин и Никита Хрущев получившие по 11% голосов. Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Как известно именно Хрущев сверг Сталина с выстроенного тем исторического пьедестала: развенчал на ХХ съезде КПСС «культ личности» Сталина, вынес его тело из мавзолея, и вообще провел активную «десталинизацию», сопровождавшуюся в т.ч. и уничтожением изображений «вождя народов». В целом Хрущев старался делать практически всё с точностью до наоборот относительно сталинской политики. Всё, но не совсем. Кое-что их объединяло. Оба советских лидера практически идентично работали по вопросу Украины.

Перечислим только основные «подарки», сделанные Украине этими советскими руководителями.

Украинизация. До того, как стать генеральным секретарем партии, Сталин был еще и наркомом по национальной политике. Поэтому политика коренизации, принявшая в УССР форму украинизации, проводилась в жизнь непосредственно под его руководством. В итоге именно во второй половине ХХ годов украинская идентичность, бывшая до того достоянием узкой прослойки национальной интеллигенции, стала подлинно массовой.

Считается, что в середине 1930-х украинизация была свёрнута. Однако это не совсем так. Во-первых, официального отказа от этой политики, ее осуждения не было. Осуждались лишь «перегибы». Во-вторых, к середине 1930-х основные задачи украинизации были решены, и накал можно было снизить. День в истории. 19 марта: Украине передана Донецко-Криворожская Республика © А. Лурье

Территории. Донецко-криворожская республика, созданная большевиками Харькова и индустриальных районов Донетчины и Криворожья, была ликвидирована по прямому указанию непосредственно Сталиным. Украинские националисты в 1917 — 1920 гг. были не способны прочно утвердить свою власть в этих регионах, равно как и в Одессе, Тирасполе, Николаеве, Херсоне, Елисаветграде. Большевики под руководством Сталина закрепили эти территории за Советской Украиной. Туда же отошел и Путивль с окрестностями (ныне, Сумская область).

В 1934 г. Сталин перенес в Киев столицу Украинской ССР из Харькова, который так и не сумели до конца украинизировать ни тогда, ни в последствии. Это не могло не сказаться на общем облике украинской советской государственности.

В 1939 г. Сталин выполнил еще одну задачу, оказавшуюся непосильной украинским националистам (которые могли только декларировать «Злуку» Востока и Запада, и то недолго) — объединил Киев и Львов в одних государственных границах. Галичина и Буковина стали «Западной Украиной», а в 1945 к ним присоединилось еще и Закарпатье, причем против воли значительной части местных элит и населения, которые избежав украинизации еще сохраняли общерусскую идентичность.

Международное признание. Наконец сформированную таким образом территорию Иосиф Сталин сделал субъектом международного права. В 1945 г. Украинская ССР стала одной из 51 стран вошедших в Организацию Объединенных Наций. 25 сентября. Бандеровцам просят запретить возвращение на Западную Украину © Public domain

Продолжил политику укрепления украинской идентичности и государственности Никита Хрущев. Всем хорошо известен казус с передачей Украине Крыма. Однако при этом как правило забывают, что еще будучи руководителем республики Хрущев пытался расширить ее границы за счет соседей. Правда не преуспел. В 1939 г. он всерьез претендовал на Брестскую область, а в 1944-м на Молдавию и даже некоторые районы Румынии.

Крым. 1954 году по инициативе Никиты Сергеевича Крым оторвали от РСФСР и передали Украине, мотивируя это «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР». Передали, не согласуясь ни с буквой, ни с духом советского законодательства. Поскольку подобное решение должны были принимать Верховный Совет Украины и Верховный Совет СССР. Однако, решение это было проведено только на уровне президиумов Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР соответственно.

Послабления бандеровцам. Под инициированную Хрущевым широкомасштабную амнистию, различных категорий репрессированных граждан попали и украинские националисты. Делалось это в т.ч. и против воли тогдашнего украинского руководства, хорошо осознававшего последствия.

Причем речь не только о тех рядовых гражданах, кто понес наказание за участие в бандподполье или пособничеству ему. Снисходительное отношение проявили и к отдельным лидерам ОУН-УПА**. Прежде всего речь идет о последнем командующем этой группировкой Василии Куке, который будучи захваченным советскими спецслужбами вскоре пошел с ними на сотрудничество, а затем мирно доживал свой век в Киеве и даже работал в Институте истории Академии наук УССР.

Именно при Хрущеве недобитые бандеровцы перешли от партизанской борьбы к инфильтрации в советский аппарат, что в долгосрочной перспективе оказалось куда эффективнее. А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности» © Twitter,

Таким образом, в списке исторических претензий, которые российские граждане могут высказывать в адрес Сталина и Хрущева их политика по отношению к Украине может занимать особое место. Конечно и к Сталину, и к Горбачеву, и к Хрущеву общественное мнение выстраивается не только в силу «украинского вопроса». Хотя, он тоже играет свою роль. Куда важнее, наверное, восприятие Украины, как неотделимой части России. В которой не должно было проходить никакой «украинизации», а скорее, наоборот, должна была продолжаться спокойная «русификация». А если уж эта украинизация не была окончательно свернута, то не нужно было «раскармливать» это геополитическое образование в составе СССР до таких масштабов, которые впоследствии привели к огромным проблемам. Потому, что как показала история, корм действительно пошел «не в коня».

С другой стороны, даже несмотря на то, что происходит там сейчас, у Украины все еще есть все шансы вернуться в орбиту «русского мира». Благо родственные и дружеские связи, да и экономические тоже всё еще сохраняются. Даже политический диалог, как бы ни хотелось обратного нынешнему официальному Киеву, ведётся. Все зависит от политической воли народа Украины. Той его огромной части, которая считает себя русскими, а Россию если и не Родиной, то абсолютно точно братской страной. Но когда и как будет проявлена эта воля — это уже совершенно иной вопрос, который про будущее, а не про советское прошлое.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента

** Организация, запрещенная в Российской Федерации