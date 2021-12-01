1 декабря 1716 (или 1711) года во Пскове (или в Петербурге) родился Григорий Николаевич Теплов - учёный-энциклопедист, художник и композитор, а по совместительству инициатор ликвидации гетманства и застрельщик наиболее грязных историй русского XVIII века.

Сын малоросса?

Если день рождения Теплова общий во всех свидетельствах о нём, то год — колеблется в амплитуде с 1711 по 1725, а в словаре Брокгауза и Ефрона указан вообще 1729-й. В русском биографическом словаре Половцова — 1717. Оттуда он перекочевал в дальнейшие исследования и является наиболее часто упоминаемым. 1711 г., указан на могильной плите, хранящейся в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры, а в исповедной росписи 1737 года указан возраст Теплова — 21 год, то есть он родился в 1716 году.

Чем же вызван такой разнобой?

Известно, что родился Григорий в семье «подлого сословия» без фамилии, и отец его работал истопником сначала в Александро-Невской лавре, а затем в доме псковского архиерея. А кто у нас был сначала в Петербурге, а затем псковским архиепископом? Великий малоросс Феофан Прокопович!

Внуки и правнуки Теплова были убеждены в том, что преосвященнейший и был настоящим отцом Григория. Феофан и являлся автором фамилии «Теплов» в знак заслуг своего телогрея. Феофан Прокопович: малоросс, формировавший государственные институты Российской империи © Public domain

Известно точно, что учился Гриня в петербургской школе, основанной архиепископом Феофаном и оттуда в 1734 году отправился учиться в Пруссию на два года, По возвращении оттуда в 1736 г. он поступил в студенты при Санкт-Петербургской академии наук, а год спустя был назначен переводчиком в ней. В это же время он пишет портреты и натюрморты, которые показывают изрядное мастерство живописца.

В записке Теплова в Герольдию 1767 года для получения дворянства он сообщает, что «в 1736 году по именному покойной императрицы Анны Иоанновны указу определен в академию наук коллежским переводчиком».

Однако историк Александр Барсуков приводит донесение академии наук в кабинет ее Императорского величества 1740 года следующего содержания:

«Прошедшего августа 18 дня сего 1740 года, поданном дополнением в академию наук просил семинарии покойного Феофана… ученик Григорий Теплов о определении его при академии наук, к чему годен явится… однако же академия без указу ея императорского величества оного определить не может, и для того чрез сие о милостивой на то резолюции всеподданнейше просит».

Этим же днём датируется и прошение самого Теплова: «Имею я, нижеименованный, намерение быть и служить при императорской академии наук в таком звании, к какому годен явлюся. Того ради всепокорно прошу императорскую академию наук благоволить меня принять и определить мне надлежащее жалование, и притом бы позволено было слушать лекции по желанию моему у профессоров. О сем просит всепокорнейшее семинарии покойного Феофана, архиепископа новогородского, ученик Григорий Теплов. Подано августа 18-го дня 1740-го году». Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В том же году Теплов едва не пострадал по делу высокопоставленного придворноо Артемия Волынского, переводчиком которого служил. Волынского обвинили ни много ни мало в заговоре с целью захвата престола.

Его переводчик был в оковах доставлен в Тайную канцелярию и там отвечал на вопрос, он ли написал родословную Волынского, ведущего его род от одной из старших ветвей Рюриковичей. Историк Дмитрий Бантыш-Каменский сообщает, что Григорий Теплов «бестрепетно ответствовал, что он был только исполнителем данного ему поручения; разрисовал по сделанному карандашом чертежу Еропкиным в доме Волынского. Твёрдость духа спасла Теплова. Еропкин был пытан, подтвердил слова Теплова и был казнён вместе с Волынским».

Таким образом, Теплов был единственным из фигурантов этого дела, чья голова осталась на плечах.

Во время регентства Анны Леопольдовны 1741 г. он был пожалован в адъюнкты академии наук. Эх, знала бы эта несчастная мекленбургская принцесса и супруга брауншвейгского принца, какого ползучего гада пожаловала! Он ещё сыграет зловещую роль в судьбе её потомства.

Тень гетмана

При воцарении Елизаветы Петровны Теплов попадает в поле зрения её фаворита Алексея Григорьевича Разумовского, у которого оказались свои виды на молодого адъюнкта. Будущий граф обнаружил, что его младший брат Кирилл в своём селе Лемешах никак не учился, а только, как писал Шевченко век спустя, «пас ягнята за селом» и даже, как намекал Пушкин на самого Алексея, «не пел с придворными дьячками». Мамаша Наталья Демьяновна его хорошо кормила и не более того. День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса © Public domain

В марте 1743 года Теплову поручила государыня сопровождать младшего Разумовского в заграничном путешествии, «дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе ее императорского величества, фамилии своей впредь собою и поступками своими проложить честь и порадование». Кирилл и Григорий побывали в Кенигсберге, Берлине и Геттингене где прослушали университетский курс, затем они совершили поездку по Франции и Италии и весной 1745 года они вернулись в Петербург.

Кирилл Разумовский был назначен президентом академии наук и сделал Теплова там асессором. Они нашли вверенную им государыней академию в самом печальном положении: в ней не было ни денег, ни профессоров, ни учеников; дела находились в страшном беспорядке; доносы и ссоры между служащими оканчивались иногда драками и неоднократно разбирались в Сенате. Университет и гимназия числились только на бумаге. Президент вначале горячо принялся за улучшение академии, но скоро, опутанный интригами, охладел к делу.

А Теплов занялся в академии любимым делом — интригами. То он поссорил Василия Тредиаковского с Александром Сумароковым, написал донос на историка Миллера об увлечении того норманнской теорией и при этом разругался с Ломоносовым.

Произведения самого Теплова отличаются на редкость чистым русским языком и до сих пор, в отличие от виршей объектов его интриг, не говоря о смеси церковнославянского с суржиком у Феофана Прокоповича, вполне легко читаются. Например, трактат «Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут». День в истории. 27 мая: завершено строительство одного из главных символов Киева © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во время службы в академии Теплов женится на шведке Елизавете Марковне, которая произвела на свет двух дочерей и умерла. Но это несчастие случилось не в Петербурге, а в Глухове, куда Григорию пришлось отбыть вслед за Кириллом Разумовским. Тот теперь стал не только президентом академии, но и «Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских».

Но тут уже стали интриговать против Теплова.

Д. Бантыш-Каменский описывает это так: «Здесь Теплов встретил особу, ему недоброжелательную, сильную, в родительнице Гетмана, женщине умной, дальновидной, которая однако ж тщетно убеждала сына удалить этого любимца; предсказывала последствия, долженствующие произойти от советов его».

Но против лома есть приём, и он нашелся среди родни Натальи Демьяновны, известной как «баба Розумиха». Был у гетманской мамаши брат Герасим Демьянович, а у того — дочка Матрёна на выданье в самом соку. Так в 1754 году Теплов женился на двоюродной сестре гетмана. Правда, оценил её прелести не столько Григорий Николаевич, сколько великий князь Пётр Фёдорович.

Злые языки утверждали, что харьковский, а затем и киевский губернатор в павловское царствование Алексей Григорьевич Теплов (1757-1826) куда более похож на покойного императора Петра III, чем государь Павел Петрович. Матрёна стала забрасывать наследника письмами, но Пётр, рассердился и прекратил общаться с Матрёной Герасимовной.

Но вернёмся в Малороссию. Григорий Теплов заведовал канцелярией Разумовского и фактически был теневым правителем Гетманщины. Он подготовил ряд административных и судебных реформ, составил «Проект к учреждению университета Батуринского». «Среди наук, намеченных к преподаванию в университете, были «латинское красноречие», «логика, метафизика и философия практическая», «древности и история литеральная и политическая», а также физика, математика, анатомия, химия, ботаника и др.», — сообщает биографический словарь Половцова. День в истории. 27 февраля: Анна Иоанновна завершила наведение порядка на Слобожанщине © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Но помимо полезных реформ, Теплов, видимо под воздействием окружающих традиций, занялся в Малоросси рэкетом Наследники казака Лубенского полка Уса вспоминали:

«Во время какой-то прогулки или поездки в гости Теплов подкатил к хате Уса на шестерке белых лошадей и, приказав позвать его к себе, сам предложил ему уступить свои поля. Ус молча стоял перед знатным паном, снявши шапку. Теплов бросил ему в шапку кошелек с деньгами. Ус угрюмо ответил: «На що мені гроші? Земля батьківська, не хочу», и бросив кошелек в экипаж, ушел в хату.

Теплов уехал, а на другой день, когда Ус вышел с работниками на поле сеять, явились козаки от Теплова и разогнали их, заявив, что это поле Теплова. Ус долго усом крутил, да ничего уже сделать не мог, ибо и сын его, служивший в Лубнах в полковой канцелярии, заявил, что от Теплова нельзя ждать добра. Так и пропала «Батькивщина».

Мемуарист Яков Маркович 21 октября 1760 р. в своём дневнике записал: «Дворик свой на Веригине (в г. Глухове — ред.) близ двора Теплова, купленный у есаула компанейского, уступил безденежно тайному советнику Теплову».

Австрийский посол в донесении к канцлеру Кауницу в следующих словах характеризует Tеплова: День в истории. 28 марта родился первый украинский фельдмаршал © commons.wikimedia.org, Alexej2004

«Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства, впрочем очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий. Когда он находился при гетмане, то несправедливостями и неотвязчивыми вымогательствами так сильно распустил всю страну, что, конечно, не избежал бы смертной казни, если бы в предыдущие оба царствования (Елизаветы и Петра III — ред.) господствовал хоть малейший порядок».

Знаменитый историк Сергей Соловьев разделял эту характеристику, называя Теплова «безнравственным, смелым, умным, ловким, способным хорошо говорить и писать».

Когда Д. Бантыш-Каменский готовился к написанию своей «Историей Малой России от присоединения её к Российскому государству до отмены гетманства, с общим введением, приложением материалов и портретами», то надеялся найти наброски к так и не написанной «Истории Малороссии» Теплова. Вместо этого он нашёл документ, в котором Елизавета Петровна поручала Григорию Николаевичу следить за деятельностью Кирилла Григорьевича. И он не просто следил, а тщательно изучал жизнь подчинённой гетману территории.

Результатом глубокого проникновения в жизнь гетманских подопечных, стала подготовленная где-то к 1755 году аналитическая записка «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии». И если Елизавета Петровна не стала читать столь длинный текст, то его внимательно изучила Екатерина II и сделала соответствующие выводы.

О чём же Теплов «докладывал в центр»? О том, о чем знал не понаслышке и в чем сам был большой специалист. «Не пахал — не мужик». Как малороссийская элита относилась к закрепощению крестьян © Public domain

Оказывается, в Малороссии, все управляется не по законам, а «силою старшин и обманом грамотных людей»! Из-за этого число свободных землевладельцев, т.е. не просто налогоплательщиков, но еще и военнообязанных неуклонно сокращается, а число зависимых, напротив, увеличилось. Старшинами и другими чиновными и богатыми людьми свободные казаки обращены, по сути, в крепостное состояние.

Злоупотребления старшины беспредельны. Казаки отягощены непосильными местными податями и воинскими повинностями. Полный беспорядок царит и в межевании земельных участков, что является источником тяжб, драк и, как бы теперь сказали, «наездов» сильных на более слабых. В большом ходу продажа мест, подкупы и другие вопиющие непотребства. Вот к чему, по мнению Теплова, привело самоуправление местной элиты, то есть гетмана и старшины.

«Таким образом, в плодородной Малороссии земледелец терпит голод, убогий помещик в большую бедность впадает, богатый усиливается, и государственная выгода час от часу уменьшается», — констатирует Теплов.

Многие историки считали эту записку, ничем иным, как доносом на Разумовского. Возможно, это так и есть, но глубина проникновения в тему делает её уникальным историческим документом. И всё же куда большие злодейства Теплова были ещё впереди.

«Сквернодействия» и другие особо деликатные подробности

Кончина Елизаветы Петровны обрушила карьеру Теплова. Петр III не только помнил прелести пышнотелой Марфы Герасимовны, но и прекрасно видел, что наличие при делах такого интригана просто опасно для трона. «Волки, смотрящие в лес». Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии

Как сообщает словарь Половцова, «Какими-то «нескромными словами» насчет государя он навлек на себя его подозрение, был арестован, допрошен, но успел и на этот раз вывернуться и отделался только отставкой. Любопытно, что, будучи в отставке, он тем не менее 23 марта 1762 г. был пожалован в действительные статские советники с добавлением — «быть в отставке по-прежнему»

Отставка, однако не мешала Т(еплову). по-прежнему же фактически управлять из-за спины Разумовского делами как в Малороссии, так и в академии наук. Немилость, в которой Т(еплов). находился при Петре III, послужила вполне естественным толчком к тому, что он вместе с Разумовским сблизился с приверженцами Екатерины».

Именно Теплов стал авторов документов, возвестивших о воцарении Екатерины II. Это и манифест о восшествии на престол Екатерины, и формула присяги, и текст отречения Петра от престола. Вместе с Алексеем Григорьевичем Орловым и князем Федором Сергеевичем Барятинским он находился 6 (17) июля 1762 г. в Ропшинском дворце в тот час, когда произошла «кончина» Петра III. И опять сообщение о смерти монарха доверили писать ему. По версии Теплова, ставшей официальной, причиной смерти был приступ «геморроидальных коликов, усилившийся от поноса и продолжительного употребления алкоголя».

По свидетельству саксонского дипломата Георг Адольф Вильгельм фон Гельбига (известного, впрочем, своей пристрастностью в отношении Екатерины) именно Тепловым была организована и ликвидация Ивана Антоновича, претендента на престол заключенного в Шлиссельбургской крепости. «Заведение прививания». Как Екатерина II вакцинировала Малороссию (документ) © Алексей Петрович Антропов. «Портрет Екатерины II». 1766 г / Перейти в фотобанк

К тому времени в руках у государыни был убийственный компромат на Теплова.

В 1763 году разразился скандал: на Теплова завели дело о мужеложстве. Девять крепостных крестьян обвинили своего хозяина, Григория Теплова, в том, что он силой заставлял «над собой учинять мужеложество». Это продолжалось шесть лет, пока у крестьян не кончились силы это терпеть. Делом занялась Тайная экспедиция при Сенате. В тексте дела употребляется слово «сквернодействие» и выражение «делать скверность за щеку». Екатерина II запретила крепостным под страхом смертной казни кому-либо рассказывать о случившимся. Затем их сослали в Тобольский гарнизонный полк.

Теплову ничего не было. Наоборот, спустя пару лет его наградили новыми орденами и повысили в тайные советники. Позже он помирился с женой. Она родила ему двух дочерей и окончательно ушла от мужа только в 1776 году.

Шалил Григорий Теплов не только с крепостными. Джакомо Казанова вспоминал, как с ним заигрывал один из любовников Теплова, столь женоподобный и миловидный, что великий покоритель женских сердец принял его за переодетую девушку. Это был Петр Михайлович Лунин, дядя будущего декабриста.

Екатерина внимательно прочитала и записку Теплова о Малороссии, и его рассуждения о монастырском землевладении. Исходя из его аргументов было ликвидировано гетманство и произведена секуляризация церковных земель. День в истории. 14 мая: Екатерина II, сама того не подозревая, ввела на Украине крепостное право © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Не будь этих особых поручений Екатерины, Теплов бы остался в истории, как автор первого песенника на русском языке «Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложенными тонами на три голоса» и совершенных писем к сыну, не менее глубоких, чем вышедшие незадолго до этого аналогичные поучения лорда Честерфилда.

А еще Теплов был инициатором культивирования в Малороссии табака и написал трактат «Птичий двор: или подробные наставления о содержании всякого рода домашних птиц, предохранении и лечении их от всяких случающихся у них болезней; а притом также достаточные сведения о разведении, воспитывании, выкармливании и обучении кенареек; с приложением гравированных фигур».

Сенатор, действительный тайный советник Григорий Николаевич Теплов скончался 13 апреля 1779 года в Петербурге. И хотелось бы его забыть, да ни один честный исследователь себе этого не позволит. Ведь мы же с вами не учебник истории КПСС пишем и не работаем в украинском институте национальной памяти, не так ли?