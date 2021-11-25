Клим Полищук рос старшим в семье — у него ещё были брат Фёдор и сестра Настя. Уже с детства ему довелось познать нищенскую жизнь, тяжёлую работу по найму. Грамоту он освоил самостоятельно с помощью отца. Самым ярким его детским впечатлением стали книги, которые он полюбил на всю жизнь. В семье царил дух украинства, мать рассказывала своим детям древние легенды, сказки, пословицы, поговорки, в доме Полищуков постоянно звучали народные песни. 

День в истории. 25 февраля: родилась самая знаменитая украинка
День в истории. 25 февраля: родилась самая знаменитая украинка
© 24smi.org

Уже в детском возрасте у Клима проявился талант к рисованию и стихосложению. Он подрабатывал, рисуя вывески для магазинчиков и географические карты для сельских школ. Впечатлённый творчеством Шевченко, любовь к которому он пронёс через всю жизнь, Полищук начал писать стихи. Первые публикации его творческих опытов состоялись в газете «Волинь» и журнале «Рідний край». Последний издавала мать Леси Украинки — Олена Пчилка. В одной из публикаций редакция журнала обратилась к читателям, что было бы неплохо поддержать талантливого парня, помочь ему получить образование.

Желающие нашлись, в первую очередь им оказался Всеволод Онуфриевич Масюкевич — известный житомирский просветитель, деятель Волынской Земской Управы, член УСДРП и организации «Громада». Он нашёл средства, благодаря которым в 1909 году Клим Полищук очутился в Петербурге в училище при Академии Художеств. Одновременно с обучением там юноша посещал лекции в психоневрологическом институте, был слушателем кооперативных курсов.

Это было время расцвета русской поэзии серебряного века. В Петербурге жили и творили Андрей Белый, Александр Блок, Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский и множество других известных и талантливых литераторов. Взращённый в их среде русский символизм оказал на талант и последующее творчество Клима Полищука огромное влияние.

В том же 1909 году в жизни молодого писателя произошло ещё два важных события: во-первых, в львовском журнале «Дзвінок» опубликовали его прозу: «Волинські легенди» и детские сказки «Що співав соловейко», во-вторых, он познакомился с украинской писательницей Ганной Барвинок, которую считал своей «литературной бабушкой».

Однако денег все эти достижения не приносили, жить в столице империи без достаточных средств становилось всё труднее, и в 1912 году Климу пришлось вернуться в Житомир. Тут до самого начала Первой мировой войны он работал в Волынском губернском земстве. На родине Полищук плотно включился в литературную жизнь, работал в общественной организации «Просвіта», принимал участие в создании литературного журнала «Струмок», много путешествовал по Волыни, публиковал исторические зарисовки. 

Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе
Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе
© Public domain

Его, как идейного украинца, заботила мысль, чтобы «народна мова» использовалась не только в быту простого народа, но и была востребована интеллигенцией, в народных школах, чтобы на ней выпускались газеты и книги, шло развитие науки и художественной литературы. В связи с целеустремлённой деятельностью в этом направлении его в 1915 году арестовали, с формулировкой «за мазепинщину». Сначала он был сослан… в Кременчуг, а затем — в Курск.

Долго его ссылка не продлилась. Вскоре он очутился в Петербурге, где заведовал первым в России магазином украинской книги, который чуть позже преобразовался в издательство «Друкар». Эта работа соответствовала жизненным устремлениям Клима, он бы работал и работал на данном поприще, но летом 1916 года его призвали и отправили на фронт в санитарную бригаду. Под впечатлением от увиденного Полищук написал цикл зарисовок об ужасах Первой мировой войны, которые вскоре вошли в сборник «Среди могил и руин» (1918).

После Февральской революции молодой писатель вернулся в Житомир, затем очутился в Латвии, где в Валке в издательстве «Український голос» вышел сборник его поэзии «Співи в полях». Во время октябрьского переворота писатель находился в Пскове, откуда сразу же поехал в Киев.

Начиналась Гражданская война, события которой отразились в его лучших новеллах.

В рассказе «Атаманша Соколовская» Полищук, например, рассказал о действовавших на территории Житомирщины повстанцах атаманши Маруси, которую он знал лично: 

День в истории. 24 сентября: казнена скандальная анархистка Маруся
День в истории. 24 сентября: казнена скандальная анархистка Маруся
© alternathistory.com

«Я молча смотрел на её стройный стан, в сером защитного цвета платье, на коротко постриженные волосы и синие, с тайными огоньками, глаза и не мог выговорить ни единого слова… Она была в сапогах со шпорами, короткой юбке, синем казакине и серой шапке с красным шлыком, вдоль которого было написано «Смерть ворогам України!»».

Рассказы и новеллы Клима Полищука описывают Гражданскую войну с УНР-овской, петлюровской точки зрения. В большинстве его рассказов она полностью хаотична, лишена смысла, в ней не срабатывают даже элементарные правила гуманности.

В Киеве в 1918 году писатель издал свой «Сборник зарисовок и рассказов времён войны 1916-1917 гг.» на украинском языке. Затем появились сборники «На пороге» (1919), «Тени прошлого. Волынские легенды» (1919), «Поэзии. Книга первая» (1919).

Активного участия в политических событиях Гражданской войны Клим Полищук не принимал, но в литературной жизни Украинской Народной республики занимал далеко не последнее место, публикуясь вместе с Павлом Тычиной, Юрием Меженко, Николаем Терещенко, Яковом Савченко, Лесем Курбасом и другими.

Он был одним из основателей и участников творческих групп «Музагет», «Мистецький цех», «Профспілки митців слова міста Києва», выступал в «Погребе искусства», работал редактором в издательствах «Український голос», «Народна воля», был членом редколлегии газеты «Народна справа» и журнала «Мистецтво», публиковался в самых разных изданиях.

«Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного
«Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного
© РИА Новости, / Перейти в фотобанк

За неоднозначность трактовок его публикаций, ему нередко приклеивали ярлыки и черносотенца, и даже большевистского подпевалы. Но исходя из его творчества можно сделать вывод, что ближе всего он по своим социально-политическим настроениям был к украинским национал-социалистам и в чём-то анархистам. Кроме того, его разрывали два чувства — с одной стороны ему нравилось стремительное, стихийное развитие послереволюционных событий, с другой — шокировал неизбежно сопутствовавший братоубийственной войне крах гуманистических идей.

В 1920 году в Киев ворвались поляки, и Полищук бежал в новую «столицу» петлюровцев — Каменец-Подольский, а потом в захваченную поляками Галицию, и жил на её территории до осени 1925 года попеременно во Львове, Перемышле и Бережанах. Там же в Галиции в 1921 году Клим Полищук женился на эмигрантке из УНР Галине Мневской — писательнице, театральной актрисе и педагоге, более известной под псевдонимом Галина Орловна. Вскоре у них родилась дочь Леся.

Период эмиграции стал для писателя самым плодотворным. Он работал редактором в еженедельнике «Український емігрант» и основал издательство «Мамай».

Полищук почти полностью перестал заниматься поэзией, зато оказался очень плодотворен в прозе. У него вышли романы об украинских повстанцах батьки Махно и атамана Зелёного: «Гуляйпільський батько» и «Отаман Зелений». Он писал пьесы, сборники рассказов и повестей, половина которых представляла собой фольклорно-фантастические и готические зарисовки, а остальные — осмысление недавно отгремевших событий Гражданской войны. Жена его также работала на литературном поприще, но менее успешно. 

«Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков
«Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков
© commons.wikimedia.org, Public Domain

Тем временем в эмиграцию стали доходить известия о проводившейся на территории УССР украинизации, о которой украинские деятели культуры сами так горячо мечтали ещё до Революции. Галина стала переубеждать мужа ехать жить в Советскую Украину, и в конце концов поставила ультиматум — или их семья едет домой, или она и дочь отправятся туда без него, и они, соответственно, разведутся. Клим уступил.

Позже из заключения в письме жене он писал: «Не слушать, а своё надо было делать… Я всё это, конечно, делал бы, если бы не тяга к «земле» и не твоё желание скорее вернуться к ней… Я вынужден был поддаться, потому что я же любил тебя и любил Лесю, и не мог позволить себе оставаться там самому… Не мог позволить, хотя знал, какие могут быть последствия, предчувствовал их и видел в своих видениях».

Как бы там ни было, в конце 1925 года Клим Полищук и его семейство получили разрешение на возвращение в Украину. Они поселились в тогдашней украинской столице Харькове. На протяжении нескольких лет Полищук плодотворно работал, печатался во многих советских журналах. Готовился к выходу в свет его роман «Поліські шуми», но напечатать его не успели.

Вскоре Клима Лаврентьевича начинают одно за другим преследовать различные испытания. Сначала в 1928 году он развёлся с женой, из-за которой, собственно и вернулся из эмиграции — она предпочла его любовь роману с русским писателем Владимиром Юрезанским. Однако, тот был известен, как циничный ловелас, так что уже через два года он Галину Орловну бросил ради новой пассии.

4 ноября 1929 года Клима Полищука арестовали по обвинениям в принадлежности к националистическому Союзу освобождения Украины. После короткого следствия 21 января 1930 года его приговорили к 10 годам лагерей вне пределов Украины. Из этого срока он отсидел семь лет, при чём продолжал работать и в заключении: написал воспоминания о своей «литературной бабушке» Ганне Барвинок, повести, рассказы, воспоминания, сказки.

День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов
День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов
© realgazeta.com.ua

Его бывшую жену в том же году вместе с тёщей и дочкой Лесей сослали в Казахстан, откуда они вернулись только после смерти Сталина.

До лета 1931 года писатель находился в пермских лагерях, потом — в Казахстане. Неоднократно он обращался с письменными прошениями о пересмотре дела, в 1932 году даже написал письмо Максиму Горькому — все усилия оказались напрасными.

В 1935-36 гг. Полищук, будучи уже сильно больным, попал на Соловки. Единственное, благодаря чему он держался, это надежда увидеть дочь, быть ей полезным, сказать ещё своё слово в литературе. Летом 1937 года заключённых в связи с ужесточением режима перевели в новое здание тюрьмы, отобрали все бумаги. У Полищука изъяли всё им написанное, что он не успел передать на волю: рукопись сборника рассказов «Казки лісів далеких». Писатель вспоминал о ней, когда писал дочери: «Моя любимая Лесечка! А книжка моих северных сказок, написанная для тебя ещё в 30-м году, сейчас ещё пополнилась. Она ждёт тебя». Не дождалась.

9 октября 1937, после пересмотра дела «украинских националистов», вместе с большой группой деятелей культуры Клима Полищука приговорили к высшей мере.

Его расстреляли 3 ноября 1937 года в Карелии в урочище Сандармох. Так как большое количество людей на Соловецких островах сложно похоронить, предназначенных к расстрелу узников вывозили этапами на материк и там уничтожали. Этапы вывозили в Медвежьегорск на берег Онежского озера, административный центр строительства Беломоро-Балтийского канала. Расстрелы «первого соловецкого этапа» происходили 27 октября и 2, 3, 4 ноября 1937 года, их проводил некий капитан НКВД Михаил Матвеев.

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День в истории. 13 декабря: родился украинский литератор — автор предвыборного слогана Порошенко
© Public domain

В середине 50-х в среде эмигрировавшей в Европу украинской интеллигенции появился термин «Расстрелянное возрождение». Он относится к периоду окончания интенсивного этапа политики украинизации УССР, когда в первой половине 30-х годов по обвинению в буржуазном национализме и участию в различных антисоветских подпольных организаций, которые, возможно, никогда и не существовали, были арестованы несколько тысяч украинских деятелей культуры. 1116 из них, в том числе и Клима Полищука, расстреляли в Сандармохе.

Их мартиролог является одним из тех обвинений, которые современные украинские власти любят предъявлять уже давно почившей в бозе власти советской. Вот только одна беда, с появлением независимой Украины «возрождение» всё равно не состоялось — украинское культурное «пространство» стремительно поглощается западной масскультурой. Пришло время веб-сериалов, тик-тока и попкорна, в котором не остаётся места ни Климу Полищуку, ни ему подобным, ни их творчеству, которое в наше время просто никому не нужно.