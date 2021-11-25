25 ноября 1891 года в селе Краснополь Житомирского уезда Волынской губернии (сейчас это Чудновский район Житомирской области) в небогатой сельской семье родился мальчик, которому предстояло стать ныне почти забытым украинским писателем. Он внесён в мартиролог так называемого «Расстрелянного возрождения», чем, собственно, в основном и известен.

Клим Полищук рос старшим в семье — у него ещё были брат Фёдор и сестра Настя. Уже с детства ему довелось познать нищенскую жизнь, тяжёлую работу по найму. Грамоту он освоил самостоятельно с помощью отца. Самым ярким его детским впечатлением стали книги, которые он полюбил на всю жизнь. В семье царил дух украинства, мать рассказывала своим детям древние легенды, сказки, пословицы, поговорки, в доме Полищуков постоянно звучали народные песни. День в истории. 25 февраля: родилась самая знаменитая украинка © 24smi.org

Уже в детском возрасте у Клима проявился талант к рисованию и стихосложению. Он подрабатывал, рисуя вывески для магазинчиков и географические карты для сельских школ. Впечатлённый творчеством Шевченко, любовь к которому он пронёс через всю жизнь, Полищук начал писать стихи. Первые публикации его творческих опытов состоялись в газете «Волинь» и журнале «Рідний край». Последний издавала мать Леси Украинки — Олена Пчилка. В одной из публикаций редакция журнала обратилась к читателям, что было бы неплохо поддержать талантливого парня, помочь ему получить образование.

Желающие нашлись, в первую очередь им оказался Всеволод Онуфриевич Масюкевич — известный житомирский просветитель, деятель Волынской Земской Управы, член УСДРП и организации «Громада». Он нашёл средства, благодаря которым в 1909 году Клим Полищук очутился в Петербурге в училище при Академии Художеств. Одновременно с обучением там юноша посещал лекции в психоневрологическом институте, был слушателем кооперативных курсов.

Это было время расцвета русской поэзии серебряного века. В Петербурге жили и творили Андрей Белый, Александр Блок, Валерий Брюсов, Дмитрий Мережковский и множество других известных и талантливых литераторов. Взращённый в их среде русский символизм оказал на талант и последующее творчество Клима Полищука огромное влияние.

В том же 1909 году в жизни молодого писателя произошло ещё два важных события: во-первых, в львовском журнале «Дзвінок» опубликовали его прозу: «Волинські легенди» и детские сказки «Що співав соловейко», во-вторых, он познакомился с украинской писательницей Ганной Барвинок, которую считал своей «литературной бабушкой».

Однако денег все эти достижения не приносили, жить в столице империи без достаточных средств становилось всё труднее, и в 1912 году Климу пришлось вернуться в Житомир. Тут до самого начала Первой мировой войны он работал в Волынском губернском земстве. На родине Полищук плотно включился в литературную жизнь, работал в общественной организации «Просвіта», принимал участие в создании литературного журнала «Струмок», много путешествовал по Волыни, публиковал исторические зарисовки. Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе © Public domain

Его, как идейного украинца, заботила мысль, чтобы «народна мова» использовалась не только в быту простого народа, но и была востребована интеллигенцией, в народных школах, чтобы на ней выпускались газеты и книги, шло развитие науки и художественной литературы. В связи с целеустремлённой деятельностью в этом направлении его в 1915 году арестовали, с формулировкой «за мазепинщину». Сначала он был сослан… в Кременчуг, а затем — в Курск.

Долго его ссылка не продлилась. Вскоре он очутился в Петербурге, где заведовал первым в России магазином украинской книги, который чуть позже преобразовался в издательство «Друкар». Эта работа соответствовала жизненным устремлениям Клима, он бы работал и работал на данном поприще, но летом 1916 года его призвали и отправили на фронт в санитарную бригаду. Под впечатлением от увиденного Полищук написал цикл зарисовок об ужасах Первой мировой войны, которые вскоре вошли в сборник «Среди могил и руин» (1918).

После Февральской революции молодой писатель вернулся в Житомир, затем очутился в Латвии, где в Валке в издательстве «Український голос» вышел сборник его поэзии «Співи в полях». Во время октябрьского переворота писатель находился в Пскове, откуда сразу же поехал в Киев.

Начиналась Гражданская война, события которой отразились в его лучших новеллах.

В рассказе «Атаманша Соколовская» Полищук, например, рассказал о действовавших на территории Житомирщины повстанцах атаманши Маруси, которую он знал лично: День в истории. 24 сентября: казнена скандальная анархистка Маруся © alternathistory.com

«Я молча смотрел на её стройный стан, в сером защитного цвета платье, на коротко постриженные волосы и синие, с тайными огоньками, глаза и не мог выговорить ни единого слова… Она была в сапогах со шпорами, короткой юбке, синем казакине и серой шапке с красным шлыком, вдоль которого было написано «Смерть ворогам України!»».

Рассказы и новеллы Клима Полищука описывают Гражданскую войну с УНР-овской, петлюровской точки зрения. В большинстве его рассказов она полностью хаотична, лишена смысла, в ней не срабатывают даже элементарные правила гуманности.

В Киеве в 1918 году писатель издал свой «Сборник зарисовок и рассказов времён войны 1916-1917 гг.» на украинском языке. Затем появились сборники «На пороге» (1919), «Тени прошлого. Волынские легенды» (1919), «Поэзии. Книга первая» (1919).

Активного участия в политических событиях Гражданской войны Клим Полищук не принимал, но в литературной жизни Украинской Народной республики занимал далеко не последнее место, публикуясь вместе с Павлом Тычиной, Юрием Меженко, Николаем Терещенко, Яковом Савченко, Лесем Курбасом и другими.

Он был одним из основателей и участников творческих групп «Музагет», «Мистецький цех», «Профспілки митців слова міста Києва», выступал в «Погребе искусства», работал редактором в издательствах «Український голос», «Народна воля», был членом редколлегии газеты «Народна справа» и журнала «Мистецтво», публиковался в самых разных изданиях. «Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

За неоднозначность трактовок его публикаций, ему нередко приклеивали ярлыки и черносотенца, и даже большевистского подпевалы. Но исходя из его творчества можно сделать вывод, что ближе всего он по своим социально-политическим настроениям был к украинским национал-социалистам и в чём-то анархистам. Кроме того, его разрывали два чувства — с одной стороны ему нравилось стремительное, стихийное развитие послереволюционных событий, с другой — шокировал неизбежно сопутствовавший братоубийственной войне крах гуманистических идей.

В 1920 году в Киев ворвались поляки, и Полищук бежал в новую «столицу» петлюровцев — Каменец-Подольский, а потом в захваченную поляками Галицию, и жил на её территории до осени 1925 года попеременно во Львове, Перемышле и Бережанах. Там же в Галиции в 1921 году Клим Полищук женился на эмигрантке из УНР Галине Мневской — писательнице, театральной актрисе и педагоге, более известной под псевдонимом Галина Орловна. Вскоре у них родилась дочь Леся.

Период эмиграции стал для писателя самым плодотворным. Он работал редактором в еженедельнике «Український емігрант» и основал издательство «Мамай».

Полищук почти полностью перестал заниматься поэзией, зато оказался очень плодотворен в прозе. У него вышли романы об украинских повстанцах батьки Махно и атамана Зелёного: «Гуляйпільський батько» и «Отаман Зелений». Он писал пьесы, сборники рассказов и повестей, половина которых представляла собой фольклорно-фантастические и готические зарисовки, а остальные — осмысление недавно отгремевших событий Гражданской войны. Жена его также работала на литературном поприще, но менее успешно. «Зрада» атамана или ловушка советской разведки? Почему петлюровец Тютюнник перешел на сторону большевиков © commons.wikimedia.org, Public Domain

Тем временем в эмиграцию стали доходить известия о проводившейся на территории УССР украинизации, о которой украинские деятели культуры сами так горячо мечтали ещё до Революции. Галина стала переубеждать мужа ехать жить в Советскую Украину, и в конце концов поставила ультиматум — или их семья едет домой, или она и дочь отправятся туда без него, и они, соответственно, разведутся. Клим уступил.

Позже из заключения в письме жене он писал: «Не слушать, а своё надо было делать… Я всё это, конечно, делал бы, если бы не тяга к «земле» и не твоё желание скорее вернуться к ней… Я вынужден был поддаться, потому что я же любил тебя и любил Лесю, и не мог позволить себе оставаться там самому… Не мог позволить, хотя знал, какие могут быть последствия, предчувствовал их и видел в своих видениях».

Как бы там ни было, в конце 1925 года Клим Полищук и его семейство получили разрешение на возвращение в Украину. Они поселились в тогдашней украинской столице Харькове. На протяжении нескольких лет Полищук плодотворно работал, печатался во многих советских журналах. Готовился к выходу в свет его роман «Поліські шуми», но напечатать его не успели.

Вскоре Клима Лаврентьевича начинают одно за другим преследовать различные испытания. Сначала в 1928 году он развёлся с женой, из-за которой, собственно и вернулся из эмиграции — она предпочла его любовь роману с русским писателем Владимиром Юрезанским. Однако, тот был известен, как циничный ловелас, так что уже через два года он Галину Орловну бросил ради новой пассии.

4 ноября 1929 года Клима Полищука арестовали по обвинениям в принадлежности к националистическому Союзу освобождения Украины. После короткого следствия 21 января 1930 года его приговорили к 10 годам лагерей вне пределов Украины. Из этого срока он отсидел семь лет, при чём продолжал работать и в заключении: написал воспоминания о своей «литературной бабушке» Ганне Барвинок, повести, рассказы, воспоминания, сказки. День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов © realgazeta.com.ua

Его бывшую жену в том же году вместе с тёщей и дочкой Лесей сослали в Казахстан, откуда они вернулись только после смерти Сталина.

До лета 1931 года писатель находился в пермских лагерях, потом — в Казахстане. Неоднократно он обращался с письменными прошениями о пересмотре дела, в 1932 году даже написал письмо Максиму Горькому — все усилия оказались напрасными.

В 1935-36 гг. Полищук, будучи уже сильно больным, попал на Соловки. Единственное, благодаря чему он держался, это надежда увидеть дочь, быть ей полезным, сказать ещё своё слово в литературе. Летом 1937 года заключённых в связи с ужесточением режима перевели в новое здание тюрьмы, отобрали все бумаги. У Полищука изъяли всё им написанное, что он не успел передать на волю: рукопись сборника рассказов «Казки лісів далеких». Писатель вспоминал о ней, когда писал дочери: «Моя любимая Лесечка! А книжка моих северных сказок, написанная для тебя ещё в 30-м году, сейчас ещё пополнилась. Она ждёт тебя». Не дождалась.

9 октября 1937, после пересмотра дела «украинских националистов», вместе с большой группой деятелей культуры Клима Полищука приговорили к высшей мере.

Его расстреляли 3 ноября 1937 года в Карелии в урочище Сандармох. Так как большое количество людей на Соловецких островах сложно похоронить, предназначенных к расстрелу узников вывозили этапами на материк и там уничтожали. Этапы вывозили в Медвежьегорск на берег Онежского озера, административный центр строительства Беломоро-Балтийского канала. Расстрелы «первого соловецкого этапа» происходили 27 октября и 2, 3, 4 ноября 1937 года, их проводил некий капитан НКВД Михаил Матвеев. День в истории. 13 декабря: родился украинский литератор — автор предвыборного слогана Порошенко © Public domain

В середине 50-х в среде эмигрировавшей в Европу украинской интеллигенции появился термин «Расстрелянное возрождение». Он относится к периоду окончания интенсивного этапа политики украинизации УССР, когда в первой половине 30-х годов по обвинению в буржуазном национализме и участию в различных антисоветских подпольных организаций, которые, возможно, никогда и не существовали, были арестованы несколько тысяч украинских деятелей культуры. 1116 из них, в том числе и Клима Полищука, расстреляли в Сандармохе.

Их мартиролог является одним из тех обвинений, которые современные украинские власти любят предъявлять уже давно почившей в бозе власти советской. Вот только одна беда, с появлением независимой Украины «возрождение» всё равно не состоялось — украинское культурное «пространство» стремительно поглощается западной масскультурой. Пришло время веб-сериалов, тик-тока и попкорна, в котором не остаётся места ни Климу Полищуку, ни ему подобным, ни их творчеству, которое в наше время просто никому не нужно.