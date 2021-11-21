21 ноября 1764 г. императрица Екатерина Великая издала именной указ сенату об учреждении в Малороссии вместо Гетманского правления Малороссийской коллегии. Это решение стало ответом на желание части казацкой элиты создать наследственное гетманство и было вызвано неэффективностью и коррумпированность традиционных властных институтов Гетманщины.

Управление Малороссией от Петра I до Петра III

Впервые малороссийская коллегия появилась в результате административной реформы Петра I, который вместо традиционных приказов Московского царства создал рационально организованные коллегии —прообраз будущих министерств. День в истории. 14 декабря: в Больших Сорочинцах родился гетман, всегда бывший «на правильной стороне» © Public domain

Одной из таких коллегий в 1722 г. стала Малороссийская. Коллегия создавалась как орган административного надзора и апелляционная судебная инстанция дабы «малороссийский народ ни от кого как неправедными судами, так и от старшины налогами утесняем не был». Однако вскоре после смерти Петра, гетманская власть была восстановлена, этот пост занял Даниил Апостол, а коллегия ликвидирована. Ситуация повторилась после смерти гетмана Апостола в 1734 г. — избрать нового гетмана императрица Анна Иоанновна не позволила, и управлять Малороссией стало гетманское правительство.

Новая императрица Елизавета Петровна сделала «гетманом всея Малыя России, обоих сторон Днепра и войск запорозских» Кирилла Разумовского — младшего брата своего фаворита Алексея. Разумовский, который к тому моменту был президентом Российской академии наук, развернул бурную деятельность в духе Просвещения и строил далеко идущие планы.

В 1762 г. как командир гвардейского Измайловского полка он поддержал организованный Екатериной государственный переворот. После этого у Разумовского были все основания ожидать, что молодая императрица, чьи права на русский престол были весьма туманны, нуждаясь в надежных сторонниках, станет осыпать их разнообразными милостями.

Гетман действительно получил целый ряд знаков высочайшего внимания — стал генерал-адъютантом Екатерины, сенатором, одним из трех членов следственной комиссии по делу о попытке освобождения царевича Иоанна Антоновича, он был включен в составленный императрицей список «имен лиц, долженствовавших быть советниками в имперском совете».

«Прошение малороссийского шляхетства»

Убедившись в прочности своих позиций, Разумовский вернулся в свою ставку в Глухов и принялся за продолжение реформ. Он предпринял шаги к превращению казацких полков в регулярные, отделению военного командования от гражданского администрирования, реформированию судебной сферы. День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса © Public domain

В сентябре 1763 г. в Глухове Разумовский созвал старшинскую раду, в которой приняли участие по 4 представителя от каждого полка (двое старшин и двое сотников), а также бунчужные и войсковые «товарищи» — отставные представители казацкой старшины. Рада после долгих дискуссий приняла документ, получивший название «Прошение малороссийского шляхетсва и старшин вместе с гетманом про возобновление разных старинных прав Малороссии».

Этот документ, названный одним из современных украинских историков «апогеем украинского политического развития» той эпохи, оставляет впечатление полной оторванности его авторов от реалий государственной жизни России и стран Европы середины XVIII века. Даже удивительно, что такой опытный царедворец и просвещенный человек как Кирилл Разумовский имел к нему отношение.

Старшина предлагала фактически обнулить столетие исторического развития и вернуться к отношениям Войска Запорожского и России времен Богдана Хмельницкого, причем в том виде, в каком авторы документа себе эти отношения представляют. Одновременно с этим «малороссийская шляхта» претендовала на дарованный польскими королями статус прежней аристократии, уничтоженной их же предками во время восстания Хмельницкого.

Наибольшее место в «Прошении» занимает подробное изложение многочисленных жалоб имущественного характера. Важно отметить, что среди чужаков, от которых требовалось освободить земли Малороссии были не только сербы или русские однодворцы или старообрядцы, но и слободские казаки. Последнее наглядно демонстрирует что в документе отражено не национальное (как это усматривают украинские историки) но корпоративное мышление старшины войска Запорожского городового. День в истории. 14 августа: Екатерина II объявила о ликвидации Запорожской Сечи © commons.wikimedia.org, public domain/Hermitage / Перейти в фотобанк

Отдельным развернутым пунктом (№ 18) старшина просит запретить «малороссийским мужикам» право свободного перехода и возможности записываться в казаки.

Кроме того, первоначально документ содержал просьбу о возрождении свободных выборов гетмана, организации генеральной Рады или Сейма, однако в конечную редакцию прошения их после долгих споров решил не включать.

Сам текст составлен довольно хаотично и в нем соседствуют просьбы изгнать «грузинцев», незаконно, по мнению старшины, заселивших малороссийские земли и учредить университет, гимназию и типографию.

Впрочем, возрождение традиционных вольностей виделось казацкой старшине довольно своеобразно. Считается, что на раде обсуждалось, и другое прошение — сделать гетманскую власть наследственной и закрепить ее за потомками Разумовского. Документального оформления оно не получило, но его содержание было известно императрице. Реакция на эти инициативы гетмана и старшины не заставила себя ждать.

«Волки, смотрящие в лес»

Судьба гетманства была решена, однако Екатерина всегда действовала тщательно готовила масштабные реформы. На ее имя был составлен документ, получивший название «Секретнейшие примечания нынешнего состояния Малороссии», более известный по названию второго параграфа, под которым он был введен в научный оборот Пантелеймоном Кулишом — «О непорядках, которые происходят ныне от злоупотреблений, грамотами подтвержденных Малороссии».

Хотя документ этот анонимный, но его авторство не вызывало сомнения даже у современников. Скорее всего он был составлен Г.Н.Тепловым — бывшим главой гетманской канцелярии Разумовского, после прихода к власти Екатерины Великой ставшим ее секретарем. Как и зачем Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь © Public Domain

В документе давалась краткая справка истории Малороссии и войска Запорожского, а также содержалось развернутое описание различных злоупотреблений и проблем Гетманщины. Одним из пунктов документа констатировалось, что доверять статистическим данным, которые составляют должностные лица Малороссии нельзя, они намеренно фальсифицируются.

Руководствуясь этим пунктом, Екатерина объявила о проведении великороссийскими чиновниками независимой ревизии Малороссии. Это был красноречивый сигнал.

Вскоре Разумовский был вызван в столицу, где ему было предложено отречься от гетманской булавы. Почти девять месяцев ушло на то, чтобы это решение было окончательно принято Разумовским. Уйдя в отставку, он получил чин генерал-фельдмаршала, в собственность ему были переданы бывшие гетманские владения, в частности Батурин, а также была назначена значительная пенсия. Разумовский оставался президентом Академии наук до 1798 г. Он пережил и саму Екатерину, и ее наследника Павла, и П.А.Румянцева, который после него управлял Малороссией, и с кончался в 1803 г. Храм, в котором располагалась его усыпальница, был уничтожен в годы Великой отечественной войны.

При рассмотрении мотивов, которыми руководствовалась всероссийская самодержица, ликвидируя малороссийское гетманство, рассматривается один пассаж в пространной инструкции князю Вяземского, вступавшему на должность генерального прокурора Сената в феврале 1764 г.

Среди прочих наставлений по разнообразным вопросам государственной жизни в документе содержится и такое: 27 сентября. Екатерина окончательно интегрирует Малороссию © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Малороссия, Лифляндия и Финляндия — это провинции, обладающие особыми привилегиями, которые были им дарованы. Резко урезать их или отменять полностью не следует. С другой стороны, рассматривать эти провинции как иноземные территории было бы не только ошибочно, но и глупо. С ними надо обращаться как со Смоленской провинцией. Их надо постепенно, самым осторожным способом переводить в положение русских областей, чтобы они перестали быть волками, смотрящими в лес. Достичь этой цели будет нетрудно, если только во главе этих провинций поставить умных людей.

Что касается Малороссии, то, когда здесь больше не будет гетманов, необходимо сделать так, чтобы она забыла само слово «гетман» и весь период гетманства. Это будет лучше, чем постоянно следить за людьми, которые займут это место».

Этот пассаж об обрусении Малороссии часто рассматривают как свидетельство этнической ассимиляции украинцев, которую желало осуществить царское правительства, а значит и о признании серьезных различий между великороссами и малороссами.

На самом же деле упоминание в документе Смоленщины позволяет интерпретировать его иначе. В великоросском происхождении большинства населения региона сомнений нет, а вот смоленская шляхта имела преимущественно польское происхождение и еще в начала ХIХ представляла собой замкнутую корпорацию. Таким образом «русификация» подразумевала изменение не столько этнического, сколько социального облика и не всего населения, а лишь местных элит.

Президент вместо гетмана

Избрания на место Разумовского нового гетмана не предусматривалось. Вместо этого 21 (10) ноября 1764 г. был издан манифест о создании Малороссийской коллегии. День в истории. 14 мая: Екатерина II, сама того не подозревая, ввела на Украине крепостное право © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Документ начинался с того, что, после увольнения Разумовского по собственному желанию «от Гетманского чину» для «надлежащего управления» Малороссией, Сенату повелевалось учредить Малороссийскую коллегию. Во главе коллегии ставился генерал граф Румянцев. В его подчинении должны были находиться восемь членов коллегии.

Четверо из них — высокопоставленные «великороссийские» чиновники, двоих из которых сразу указала императрица, а еще две кандидатуры отдавались в ведение Сената. Еще четверо — представители Малороссии: генеральный обозный Кочубей, генеральный писарь Туманский, генеральный есаул Журавко, генеральный хорунжий Апостол. Для того, чтобы представители Малороссии были равны по статусу великороссийским членам коллегии им были дарованы чины — генерал-майора, статского советника, и полковников соответственно. Кроме того, в состав коллегии должны были входить прокурор, и два секретаря — один великороссийский, другой малороссийский.

Ликвидация гетманщины Екатериной в украинской историографии рассматривается как всего лишь логическое завершение извечной имперской политики России в отношении Украины. Более основательным является включение этого события во внутриполитический контекст царствования Екатерины II, которая стремилась к дальнейшему развитию «регулярного государства», основанного на рациональных принципах и идеях эпохи просвещения.

Однако у этой реформы есть и еще один план — внешнеполитический. Главной программной задачей своего царствования Екатерина считала экспансию на южном направлении — выход к Черному морю и еще более дальним рубежам. В этом контексте земли Малороссии рассматривались как ближайший тыл этой экспансии, от надежности и стабильности которого зависело осуществление далеко идущих планов. В этих обстоятельствах сама идея расширения самоуправления Малороссии была для Екатерины абсолютно неприемлема. «Греческий проект» и Новороссия. Как Екатерина Великая задумала реализовать пророчество о возрождении Византии © Государственный Эрмитаж

О том, что ни о какой избирательности по отношению именно к Малороссии не приходится говорить, свидетельствуют аналогичные трансформации, проведенные Екатериной с сербскими колониями. Новая Сербия была ликвидирована, ее руководство уличено в коррупции, на место наводить порядок был направлен генерал Мельгунов, по итогам деятельности которой вместо военного поселения выходцев с Балкан была сформирована Новороссийская губерния, к которой затем были присоединена и вторая колония — Славяносербия.

Таким образом, к югу от Малороссии в те же годы была сформирована новая пограничная губерния, находившаяся в виду своего стратегического положения в подчинении военного ведомства. При этом имела место и русификация — вместо Новой Сербии появилась Новая Россия, а полк созданной по польскому образцу легкой кавалерии был назван не уланским, а по-русски пикинерным.

Проигнорировав политические требования казацкой старшины, Екатерина постепенно реализовала выраженные в документе социально-экономические положения: уравнение статуса с русским дворянством и закрепощение крестьян. Однако вместо того, чтобы как того желали законсервировать Малороссию в ее средневековом состоянии, Екатерина на протяжении своего правления предпринимала системные шаги к ее модернизации.