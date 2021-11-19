Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

Так начиналась судьбоносная операция «Уран», которая привела к окружению на берегах Волги крупной вражеской группировки в составе 19 германских и 2 румынских дивизий. 

«Мы должны пойти на применение суровых методов против славян». Румынский план «Ост» для Бессарабии
«Мы должны пойти на применение суровых методов против славян». Румынский план «Ост» для Бессарабии
© commons.wikimedia.org, German Federal Archives

В ходе тех событий обе румынские армии, прошедшие вместе с немцами путь от реки Прут, были разгромлены. Королевские войска понесли тяжелейшие потери — около 160 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (утрачены 16 дивизий — половина от действующих войск страны). В Румынии по этому поводу объявили траур, а разбитые армии были выведены на родину для восстановления.

По признанию нацистского диктатора Антонеску «после поражения 3-й и 4-й армий, государственные устои [Румынии] пошатнусь». Мощнейший удар испытало на себе кадровое офицерство. Трое генералов разгромленной группировки, по словам румынского лидера, «погибли в штыковых боях, как и все командиры рот».

Лейтмотивом внешнеполитического курса Бухареста стало знаменитое откровение кондукэтора (вождя) нации: «Германия проиграла свою войну. Нужно не допустить, чтобы и мы ее проиграли». Правящие круги этого государства стали предпринимать активные действия с тем, чтобы наладить отношения с державами Антигитлеровской коалиции.

После «Сталинградской катастрофы» руководство Германского рейха вело себя в отношении румынских коллег политкорректно. Однако среди военных весьма расхожим было мнение, что именно румынские союзники несут главную вину за окружение 6-й армии Паулюса.

«Стреляла по Одессе. Больше не будет». Как легендарные «черные бушлаты» провели первую десантную операцию
«Стреляла по Одессе. Больше не будет». Как легендарные «черные бушлаты» провели первую десантную операцию
© РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

К примеру, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Курт Цейтцлер впоследствии писал, что в те ноябрьские дни румынский фронт представлял собой печальную картину полного хаоса и беспорядка, «охваченные паникой румынские солдаты бросили свои окопы и укрытия и побежали».

Надо отметить, что идея похода вглубь советской территории вместе с гитлеровцами воспринималась в румынском обществе и армии неоднозначно. Ряд их представителей как будто предчувствовали предстоящую катастрофу.

Полное единство наблюдалось лишь в июне — июле 1941 г., когда произошло вторжение в Бессарабию и Северную Буковину. Для осуществления этой операции была создана группировка «Генерал Антонеску» (в составе германской и двух румынских армий). На территории Советского Союза тогда действовало 28 дивизий королевских войск.

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

В августе, когда начались бои за Одессу лидер крупнейшей Национал-царанистской (крестьянской) партии Маниу заявил Антонеску, что считает армии, перешедшие Днестр «потерянными», поскольку Гитлер неминуемо потерпит поражение.

В знак протеста против продолжения войны за Днестром подал в отставку начальник Генерального штаба, корпусной генерал Якобич, а в ходе боев под Одессой — командующий Четвертой армией Чуперкэ.

«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
© РИА Новости, Яков Халип / Перейти в фотобанк

Крупнейший советский город-порт на Чёрном море осаждали 17 румынских дивизий (150 тыс. человек). Их безвозвратные потери составили почти 30 тыс. человек, ещё 63 тыс. королевских солдат и офицеров получили ранения.

Количество этих потерь было бы существенно больше, начнись уличные бои. Но их не случилось, поскольку советское командование эвакуировало свой гарнизон из Одессы в связи ухудшением ситуации в Крыму, где наступала 11-я армия Манштейна.

21 августа, в разгар Одесского сражения Антонеску стал маршалом, а после взятия города 4-я армия отправилась на родину для восстановления, 3-я же оставалась в «Транснистрии» — вновь созданной румынской провинции между Днестром и Южным Бугом.

В действиях группы армий «Юг» в Причерноморье и Крыму осенью 1941 г. участвовали 7 румынских дивизий (66,5 тыс. человек). На этот раз, в отличие от Одессы, румыны действовали не на основных направлениях, а выполняли роль своеобразного наполнителя. Их ставили на второстепенные участки фронта. Тем не менее, не будь в Тавриде румынских подразделений, немцам пришлось бы отрядить на юг существенно большие силы.

6 декабря под давлением Советского Союза войну Румынии объявила Великобритания, а 12 декабря, вслед за Берлином Бухарест был вынужден объявить войну США. Тем не менее, румынское правительство не волне понимало сложившуюся систему координат Второй Мировой войны.

За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии
За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии
© Public domain

В конце 1941 г. Антонеску высказывался: «Я — союзник Рейха против России. Я — нейтрал между Великобританией и Германией. Я на стороне США против Японии».

Дальнейшее же участие в походе против СССР румынский диктатор аргументировал стремлением убедить Гитлера пересмотреть решение, о передаче Венгрии спорного Северно-Трансильванского региона.

В 1942 г. численность румынских дивизий на Восточном фронте росла стремительно и даже превысила показатели годичной давности. В июле 1942 г. из 47-и дивизий германских сателлитов, находившихся на территорию СССР, 30 были румынскими.

Основные силы румын находились в составе группы армий «Б». Уже к концу сентября 3-я королевская армия была в районе Сталинграда, а 4-я армия участвовала во взятии Нальчика.

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

К началу советского наступления под Сталинградом фронт группы армий «Б» очень напоминал слоёный пирог.

Альпийские стрелки в степях Новороссии. Как итальянцы очутились на Восточном фронте Второй мировой
Альпийские стрелки в степях Новороссии. Как итальянцы очутились на Восточном фронте Второй мировой
© Public domain

На северном стыке с группой армий «Центр» (северо-западнее Воронежа) действовала 2-я немецкая армия (14 дивизий). С юга к ней примыкала 2-я венгерская армия, державшая рубеж по берегу Дона (12 дивизий, в т.ч. две немецкие). Далее вдоль линии фронта находились позиции 8-й итальянской армии (12 дивизий, в т.ч. две германские). Соседями итальянцев были румыны из третьей армии (10 дивизий). Таким образом итальянцы разделяли враждовавших между собой венгров и румын. 

Румынская армия в составе этого «интернационала» прибывала в наименее выгодном положении, поскольку её позиции находились в открытой степи у плацдармов вблизи Серафимовича и Клетской, отбитых Красной армией в августе 1942 г.

Именно отсюда и был нанесён первый и самый мощный советский удар во время операции «Уран».

В сентябре командарм Думитреску настаивал на необходимости ликвидации этих плацдармов, но немцы проигнорировали его реляции, поскольку были заняты штурмом Сталинграда.

Тем временем, подчинённые Думитреску находились под постоянным давлением советских войск. В течении октября прочность румынских оборонительных позиций у плацдармов проверялась несколько раз. Королевские дивизии несли существенные боевые потери: за месяц они составили свыше 13 тыс. человек. При этом боевая численность 13-й дивизии сократилась вдвое.

Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда
Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда
© commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

У Клётского плацдарма румынская армия граничила с 6-й армией Паулюса (16 дивизий), упиравшейся в Сталинград. Южнее Сталинрада были позиции 4-й немецкой танковой армии, правое крыло которой обеспечивали 7 румынских дивизий 4-й королевской армии. Их позиции располагались вдоль излучины Волги.

На правом же фланге с ними соседствовала лишь 16-я моторизованная дивизия Вермахта. Её зона ответственности растянулась на 300 км., до Терека.

Такая разнородная группировка была весьма трудноуправляемой, по это германское главнокомандование подготовило приказ о создании в Районе Сталинграда более мобильной группы армий «Дон» во главе с маршалом Антонеску, который должен был вступить в силу сразу после падения Сталинграда.

По логике немецких стратегов такой шаг должен был повысить мотивацию румын. Манштейн в своих воспоминаниях сокрушался, что данное назначение Антонеску не произошло раньше, ведь румынские военачальники «боялись его также, как и русских».

Группа армий «Дон» всё же была создана, но в условиях советского наступления её командующему (Манштейну) уже не пришлось преподносить Гитлеру ключи от поверженного «города Сталина», а безуспешно заниматься деблокадой окружённой армии Паулюса. В этих условиях запланированное назначение Антонеску не состоялось.

От Киева через Сталинград до Курской дуги. Боевой путь легендарной Машеньки из Мышеловки
От Киева через Сталинград до Курской дуги. Боевой путь легендарной Машеньки из Мышеловки
© РИА Новости, И. Гольденгершель / Перейти в фотобанк

Не выгодное пространственное положение 3-й королевской армии усугублялось организационно-техническими проблемами.

Пехотные дивизии этого соединения вынуждены были занимать полосы обороны шириной в 20 км., что вдвое превышало нормативы, рекомендованные уставами. Все дивизии находились в первой линии, в резерв выводились в лучшем случае один-два пехотных батальона.

Но самой главной проблемой была практически полная беззащитность румын перед танковыми ударами. Основу их противотанкового арсенала составляли трофейные (советские) 45-милимитровые пушки и 47-милимитровые орудия австрийского производства. Правда, в октябре им было поставлено несколько 75-милимитровых противотанковых орудий.

Танковые удары Красной Армии могли бы парировать механизированные подразделения немцев и румын. Однако они были далеки от оптимального состояния.

Первая румынская танковая дивизия располагалась позади 3-й армии. Основу её парка составляли лёгкие танки R-2 (с 37-милимитровой пушкой). В ходе тренировок с использованием трофейных советских Т-34 румынские танки показали свою полную беспомощность.

Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

Незадолго до начала «Урана» румыны получили от германских союзников 22 средних танка (Т-III и Т-IV с 75-милиметровым короткоствольным орудием). Однако первые батальонные учения с использованием немецкой техники прошли лишь за три дня до советского наступления.

Ещё более скромный технический потенциал имела резервная 22-я германская танковая дивизия.

Начало конца Великой Румынии
Начало конца Великой Румынии
© AP,

На её вооружении стояли лёгкие танки чехословацкого производства 38(t). Именно данное соединение подверглось резонансному «нападению мышей-диверсантов». Каким-то образом полёвки выгрызли проводку этих машин, в результате чего из порядка 100 танков в боях могла принимать только третья часть.

Германское командование вполне понимало необходимость усиления позиций на Дону и Волге. Для этого из Германии направлялась свежая 6-я танковая дивизия, прошедшая переформирование. Но к началу судьбоносных боёв она не успела прибыть к месту своего назначения.

Таким образом румынские войска под Сталинградом, как и другие иностранные контингенты, оказались заложниками авантюристичной стратегии ведения военных действий на Волге германским командованием. Будь за спиной у румын более боеспособные механизированные соединения, судьбы 3-й, а затем и 4-й королевских армий могла бы сложиться иначе.

Боевые действия, начавшиеся 19 ноября подтверждают данное предположение. Ведь румыны смогли сдержать утреннюю атаку советских стрелковых дивизий, их оборона рассыпалась в середине дня, когда в наступление пошли корпуса 5-й танковой армии, наносившие концентрированные удары.

Бронетанковые дивизии резерва группы армии «Дон» не смогли оказать эффективного отпора советским танковым корпусам. Из-за этого остатки пехотных частей 3-й армии попали в окружение. 

Три платежки за Бессарабию. Цена румынского натиска на восток
Три платежки за Бессарабию. Цена румынского натиска на восток
© AFP, JOHN MOORE

Положение, в котором оказались румынские войска стало следствием вполне осознанного геополитического выбора правительства данного государства. Несмотря на наличие диссидентских настроений основная масса румынского общества поддерживала политический курс, который олицетворял Антонеску.

Прогерманская ориентация в нём сочеталась, с построением «этнически чистого» государства, официальным антисиметизмом, русофобством, милитаризацией административных институтов, репрессиями в отношении людей с социалистическими взглядами, экспансионистскими устремлениями на сопредельные территории и, в особенности, в восточном направлении.

Так что Сталинградская битва в известной мере стала ценой политического отрезвления румынской нации.

На территории Советского Союза оставались 8 дивизий (6 на Кавказе и 2 в Крыму).