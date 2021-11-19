Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом

19 ноября 1942 г. после мощной артподготовки советские стрелковые дивизии перешли в наступление северо-западнее Сталинграда и обрушились на позиции 3-й румынской армии, а также на левый фланг 6-й армии Вермахта. Когда же ударили танковые корпуса Красной Армии, румынские позиции были прорваны на всю глубину, и советские войска устремились в прорыв.

Так начиналась судьбоносная операция «Уран», которая привела к окружению на берегах Волги крупной вражеской группировки в составе 19 германских и 2 румынских дивизий. «Мы должны пойти на применение суровых методов против славян». Румынский план «Ост» для Бессарабии © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

В ходе тех событий обе румынские армии, прошедшие вместе с немцами путь от реки Прут, были разгромлены. Королевские войска понесли тяжелейшие потери — около 160 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (утрачены 16 дивизий — половина от действующих войск страны). В Румынии по этому поводу объявили траур, а разбитые армии были выведены на родину для восстановления.

По признанию нацистского диктатора Антонеску «после поражения 3-й и 4-й армий, государственные устои [Румынии] пошатнусь». Мощнейший удар испытало на себе кадровое офицерство. Трое генералов разгромленной группировки, по словам румынского лидера, «погибли в штыковых боях, как и все командиры рот».

Лейтмотивом внешнеполитического курса Бухареста стало знаменитое откровение кондукэтора (вождя) нации: «Германия проиграла свою войну. Нужно не допустить, чтобы и мы ее проиграли». Правящие круги этого государства стали предпринимать активные действия с тем, чтобы наладить отношения с державами Антигитлеровской коалиции.

После «Сталинградской катастрофы» руководство Германского рейха вело себя в отношении румынских коллег политкорректно. Однако среди военных весьма расхожим было мнение, что именно румынские союзники несут главную вину за окружение 6-й армии Паулюса. «Стреляла по Одессе. Больше не будет». Как легендарные «черные бушлаты» провели первую десантную операцию © РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

К примеру, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Курт Цейтцлер впоследствии писал, что в те ноябрьские дни румынский фронт представлял собой печальную картину полного хаоса и беспорядка, «охваченные паникой румынские солдаты бросили свои окопы и укрытия и побежали».

Надо отметить, что идея похода вглубь советской территории вместе с гитлеровцами воспринималась в румынском обществе и армии неоднозначно. Ряд их представителей как будто предчувствовали предстоящую катастрофу.

Полное единство наблюдалось лишь в июне — июле 1941 г., когда произошло вторжение в Бессарабию и Северную Буковину. Для осуществления этой операции была создана группировка «Генерал Антонеску» (в составе германской и двух румынских армий). На территории Советского Союза тогда действовало 28 дивизий королевских войск.

В августе, когда начались бои за Одессу лидер крупнейшей Национал-царанистской (крестьянской) партии Маниу заявил Антонеску, что считает армии, перешедшие Днестр «потерянными», поскольку Гитлер неминуемо потерпит поражение.

В знак протеста против продолжения войны за Днестром подал в отставку начальник Генерального штаба, корпусной генерал Якобич, а в ходе боев под Одессой — командующий Четвертой армией Чуперкэ. «Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны © РИА Новости, Яков Халип / Перейти в фотобанк

Крупнейший советский город-порт на Чёрном море осаждали 17 румынских дивизий (150 тыс. человек). Их безвозвратные потери составили почти 30 тыс. человек, ещё 63 тыс. королевских солдат и офицеров получили ранения.

Количество этих потерь было бы существенно больше, начнись уличные бои. Но их не случилось, поскольку советское командование эвакуировало свой гарнизон из Одессы в связи ухудшением ситуации в Крыму, где наступала 11-я армия Манштейна.

21 августа, в разгар Одесского сражения Антонеску стал маршалом, а после взятия города 4-я армия отправилась на родину для восстановления, 3-я же оставалась в «Транснистрии» — вновь созданной румынской провинции между Днестром и Южным Бугом.

В действиях группы армий «Юг» в Причерноморье и Крыму осенью 1941 г. участвовали 7 румынских дивизий (66,5 тыс. человек). На этот раз, в отличие от Одессы, румыны действовали не на основных направлениях, а выполняли роль своеобразного наполнителя. Их ставили на второстепенные участки фронта. Тем не менее, не будь в Тавриде румынских подразделений, немцам пришлось бы отрядить на юг существенно большие силы.

6 декабря под давлением Советского Союза войну Румынии объявила Великобритания, а 12 декабря, вслед за Берлином Бухарест был вынужден объявить войну США. Тем не менее, румынское правительство не волне понимало сложившуюся систему координат Второй Мировой войны. За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии © Public domain

В конце 1941 г. Антонеску высказывался: «Я — союзник Рейха против России. Я — нейтрал между Великобританией и Германией. Я на стороне США против Японии».

Дальнейшее же участие в походе против СССР румынский диктатор аргументировал стремлением убедить Гитлера пересмотреть решение, о передаче Венгрии спорного Северно-Трансильванского региона.

В 1942 г. численность румынских дивизий на Восточном фронте росла стремительно и даже превысила показатели годичной давности. В июле 1942 г. из 47-и дивизий германских сателлитов, находившихся на территорию СССР, 30 были румынскими.

Основные силы румын находились в составе группы армий «Б». Уже к концу сентября 3-я королевская армия была в районе Сталинграда, а 4-я армия участвовала во взятии Нальчика.

К началу советского наступления под Сталинградом фронт группы армий «Б» очень напоминал слоёный пирог. Альпийские стрелки в степях Новороссии. Как итальянцы очутились на Восточном фронте Второй мировой © Public domain

На северном стыке с группой армий «Центр» (северо-западнее Воронежа) действовала 2-я немецкая армия (14 дивизий). С юга к ней примыкала 2-я венгерская армия, державшая рубеж по берегу Дона (12 дивизий, в т.ч. две немецкие). Далее вдоль линии фронта находились позиции 8-й итальянской армии (12 дивизий, в т.ч. две германские). Соседями итальянцев были румыны из третьей армии (10 дивизий). Таким образом итальянцы разделяли враждовавших между собой венгров и румын.

Румынская армия в составе этого «интернационала» прибывала в наименее выгодном положении, поскольку её позиции находились в открытой степи у плацдармов вблизи Серафимовича и Клетской, отбитых Красной армией в августе 1942 г.

Именно отсюда и был нанесён первый и самый мощный советский удар во время операции «Уран».

В сентябре командарм Думитреску настаивал на необходимости ликвидации этих плацдармов, но немцы проигнорировали его реляции, поскольку были заняты штурмом Сталинграда.

Тем временем, подчинённые Думитреску находились под постоянным давлением советских войск. В течении октября прочность румынских оборонительных позиций у плацдармов проверялась несколько раз. Королевские дивизии несли существенные боевые потери: за месяц они составили свыше 13 тыс. человек. При этом боевая численность 13-й дивизии сократилась вдвое. Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда © commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

У Клётского плацдарма румынская армия граничила с 6-й армией Паулюса (16 дивизий), упиравшейся в Сталинград. Южнее Сталинрада были позиции 4-й немецкой танковой армии, правое крыло которой обеспечивали 7 румынских дивизий 4-й королевской армии. Их позиции располагались вдоль излучины Волги.

На правом же фланге с ними соседствовала лишь 16-я моторизованная дивизия Вермахта. Её зона ответственности растянулась на 300 км., до Терека.

Такая разнородная группировка была весьма трудноуправляемой, по это германское главнокомандование подготовило приказ о создании в Районе Сталинграда более мобильной группы армий «Дон» во главе с маршалом Антонеску, который должен был вступить в силу сразу после падения Сталинграда.

По логике немецких стратегов такой шаг должен был повысить мотивацию румын. Манштейн в своих воспоминаниях сокрушался, что данное назначение Антонеску не произошло раньше, ведь румынские военачальники «боялись его также, как и русских».

Группа армий «Дон» всё же была создана, но в условиях советского наступления её командующему (Манштейну) уже не пришлось преподносить Гитлеру ключи от поверженного «города Сталина», а безуспешно заниматься деблокадой окружённой армии Паулюса. В этих условиях запланированное назначение Антонеску не состоялось. От Киева через Сталинград до Курской дуги. Боевой путь легендарной Машеньки из Мышеловки © РИА Новости, И. Гольденгершель / Перейти в фотобанк

Не выгодное пространственное положение 3-й королевской армии усугублялось организационно-техническими проблемами.

Пехотные дивизии этого соединения вынуждены были занимать полосы обороны шириной в 20 км., что вдвое превышало нормативы, рекомендованные уставами. Все дивизии находились в первой линии, в резерв выводились в лучшем случае один-два пехотных батальона.

Но самой главной проблемой была практически полная беззащитность румын перед танковыми ударами. Основу их противотанкового арсенала составляли трофейные (советские) 45-милимитровые пушки и 47-милимитровые орудия австрийского производства. Правда, в октябре им было поставлено несколько 75-милимитровых противотанковых орудий.

Танковые удары Красной Армии могли бы парировать механизированные подразделения немцев и румын. Однако они были далеки от оптимального состояния.

Первая румынская танковая дивизия располагалась позади 3-й армии. Основу её парка составляли лёгкие танки R-2 (с 37-милимитровой пушкой). В ходе тренировок с использованием трофейных советских Т-34 румынские танки показали свою полную беспомощность.

Незадолго до начала «Урана» румыны получили от германских союзников 22 средних танка (Т-III и Т-IV с 75-милиметровым короткоствольным орудием). Однако первые батальонные учения с использованием немецкой техники прошли лишь за три дня до советского наступления.

Ещё более скромный технический потенциал имела резервная 22-я германская танковая дивизия. Начало конца Великой Румынии © AP,

На её вооружении стояли лёгкие танки чехословацкого производства 38(t). Именно данное соединение подверглось резонансному «нападению мышей-диверсантов». Каким-то образом полёвки выгрызли проводку этих машин, в результате чего из порядка 100 танков в боях могла принимать только третья часть.

Германское командование вполне понимало необходимость усиления позиций на Дону и Волге. Для этого из Германии направлялась свежая 6-я танковая дивизия, прошедшая переформирование. Но к началу судьбоносных боёв она не успела прибыть к месту своего назначения.

Таким образом румынские войска под Сталинградом, как и другие иностранные контингенты, оказались заложниками авантюристичной стратегии ведения военных действий на Волге германским командованием. Будь за спиной у румын более боеспособные механизированные соединения, судьбы 3-й, а затем и 4-й королевских армий могла бы сложиться иначе.

Боевые действия, начавшиеся 19 ноября подтверждают данное предположение. Ведь румыны смогли сдержать утреннюю атаку советских стрелковых дивизий, их оборона рассыпалась в середине дня, когда в наступление пошли корпуса 5-й танковой армии, наносившие концентрированные удары.

Бронетанковые дивизии резерва группы армии «Дон» не смогли оказать эффективного отпора советским танковым корпусам. Из-за этого остатки пехотных частей 3-й армии попали в окружение. Три платежки за Бессарабию. Цена румынского натиска на восток © AFP, JOHN MOORE

Положение, в котором оказались румынские войска стало следствием вполне осознанного геополитического выбора правительства данного государства. Несмотря на наличие диссидентских настроений основная масса румынского общества поддерживала политический курс, который олицетворял Антонеску.

Прогерманская ориентация в нём сочеталась, с построением «этнически чистого» государства, официальным антисиметизмом, русофобством, милитаризацией административных институтов, репрессиями в отношении людей с социалистическими взглядами, экспансионистскими устремлениями на сопредельные территории и, в особенности, в восточном направлении.

Так что Сталинградская битва в известной мере стала ценой политического отрезвления румынской нации.

На территории Советского Союза оставались 8 дивизий (6 на Кавказе и 2 в Крыму).