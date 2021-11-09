В этот день в 1962 г. указом Президиума Верховного Совета УССР, «принимая во внимание пожелания коллективов промышленных предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений и ходатайство общественных организаций», областной центр Украины Станислав был переименован в Ивано-Франковск. Декоммунизаторы возвращать городу историческое название не спешат

Город Станиславов (пол. Stanisławów) был основан 7 мая 1662 года польским магнатом Анджеем Потоцким и назван в честь его старшего сына — Станислава. 14 августа 1663 года король Ян II Казимир официально утвердил герб города и даровал ему магдебургское право: избирать совет, войта и суд. В 1683 году Станислав Потоцкий погиб в битве с турками под Веной, его тело было привезено в Станиславов и похоронено в семейном костёле Потоцких. Как галичанин спасал Вену от турок и учил ее пить кофе © Public domain

25 октября 1772 года в город вошли австрийские войска, и он получил официальное название Штанислау (нем. Stanislau). Система управления городом была пересмотрена: в соответствии с «Венским патентом» 1789 года, он стал управляться магистратом во главе с бургомистром, что оставалось неизменным до ноября 1918-го (с перерывом на время оккупации города войсками Российской империи во времена Первой мировой войны).

1 ноября 1918 года город был провозглашен частью Западно-Украинской Народной Республики, а в январе-мае 1919 года был столицей этого государства. Примечательно, что Украинскую Галицкую армию изгнали из города не поляки, а румынские войска, которые заняли город после начала восстания местных поляков против власти ЗУНР 25 мая 1919 года и оставались в нем до августа.В 1920 году в ходе советско-польской войны город был на некоторое время занят советскими войсками. В соответствии с Рижским договором 1921 года Станиславов отошел к Польше. В годы нахождения в составе Польской республики Станиславов был центром Станиславовского воеводства. В 1925 году было принято решение о присоединении к городу нескольких прилегающих сёл, в результате чего его площадь возросла в два раза.

Во время польского похода РККА 19 сентября 1939 года в Станиславов вступила 23-я легкотанковая бригада Киевского особого военного округа.

После вхождения Западной Украины в состав СССР город был переименован в Станислав и стал областным центром УССР. После начала Великой Отечественной войны город был занят венгерскими войсками. 1 августа 1941 года Станислав вместе со всей Галичиной вошел в состав Польского генерал-губернаторства. «Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии © commons.wikimedia.org,

27 июля 1944 года Станислав был освобожден советскими войсками в ходе Львовско-Сандомирской операции. 31 октября 1945 года на город совершила налет группа УПА* и захватила заложников, в ответ части НКВД до февраля 1946 года осуществляли зачистку близлежащих лесов, пока эта группа не была ликвидирована. В результате обмена населением между Польшей и УССР польское население Станислава было выселено в Ополе, а в Станислав переселили лемков и русинов, ранее проживавших в городе Крыница-Здруй.

Новые власти хотели стереть с географических карт название «Станислав», которое даже в урезанном варианте напоминало о польских корнях города. В 1950 году областной совет народных депутатов обратился к властям с предложением переименовать Станислав в Сталинск-Прикарпатский. Однако до смерти Сталина это сделать не успели, а в кампанию переименований, приуроченную к 300-й годовщине присоединения Украины к Российскому царству (тогда в честь Богдана Хмельницкого переименовали Проскуров и Переяслав) Станислав не попал.

Лишь 9 ноября 1962 года Указом Президиума Верховного совета УССР город Станислав был переименован в Ивано-Франковск, а Станиславская область — в Ивано-Франковскую.

Историки связывают дату переименования с 300-летним юбилеем города, а новое имя — с тем, что западно-украинский поэт и писатель Иван Франко числился тогда в «советских святцах» революционным демократом (кроме того, Франко неоднократно бывал в этом городе, имел здесь хороших друзей, писал и читал свои произведения).

В конце 1990-х годов в городе началась кампания за возвращение ему исторического имени — в украинизированном варианте «Станыславив» (укр. Станиславів), собственно, так его называли галицкие русины сотни лет назад. День в истории. 1 ноября: «Листопадовый Чин», создание Западно-Украинской Народной Республики © commons.wikimedia.org, Запорожець1

Был основан фонд «Наш Станиславов», издан одноименный альбом, составленный Юрием Андруховичем и другими местными писателями. Однако киевские Майданы влекли галичан больше, чем решение местных проблем, и вопрос переименования не вышел за пределы узкого круга местных интеллектуалов.

Когда после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине в рамках «декоммунизации» началась массовая кампания переименования улиц и городов, в том числе областных центров, в Ивано-Франковске опять вспомнили о возвращении исторического имени.

К примеру, эту идею публично поддержал выпускник местного университета, писатель Юрий Винничук. Однако новые украинские власти использовали не исторические, а самые что ни на есть большевистские методы: Днепропетровск стал не Екатеринославом, а Днепром, Кировоград — Кропывныцьком, а не Елисаветградом.

Кроме того, в ходе нарастающего украинско-польского конфликта относительно исторической памяти опять зазвучали аргументы о том, что название «Станиславов» может стать поводом для гипотетических территориальных претензий Польши — что как минимум смешно, поскольку согласно переписи 2001 года в Ивано-Франковске проживало 653 поляка.

Поэтому, если попытки киевских властей убрать любые топонимические упоминания о России и коммунистических идеях продолжатся, город скорее получит какое-нибудь новое название типа «Прикарпатск». Ведь ныне из истории Украины уже пытаются вычеркнуть Богдана Хмельницкого, «продавшего нас Москве». «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

В 2019 г. Верховная Рада приняла решение о переименовании Переяславля-Хмельницкого в просто Переяславль, идут разговоры о возвращении исторического названия Проскурову. Хотя портрет Ивана Франко еще находится на 20-гривневой купюре, а его имя носит премия Гостелерадио Украины, однако 160-я годовщина со дня рождения поэта и писателя была отмечена на Украине более чем скромно.

Причина в левых взглядах Ивана Франко, которые он не скрывал и за которые в советские времена был «иконой» украинской литературы наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.

Кстати, кроме сторонников названия «Станиславов», в Ивано-Франковске есть желающие назвать город «Новый Галич».

Эта идея принадлежит покойному ныне местному писателю Степану Пушику, который обосновывал ее тем, что территория исторического Галича времен короля Данила ныне находится в пределах городской черты Ивано-Франковска. Ныне промоутером этого названия является бывший депутат городского совета Ивано-Франковска, общественный деятель Андрей Мыкытын.