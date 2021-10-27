Одним из признаков современной Украины является борьба с советским наследием. Переименования городов, улиц и площадей, снос памятников деятелям коммунистического движения - процесс, возмущавший миллионы одних людей и радовавший миллионы других, уже завершен, и «новый облик» страны оформился. Однако эта кампания - далеко не первая в истории Украины.

Если где-то и уцелело наследие «проклятого прошлого», то по недосмотру и случайно. Но нечто подобное Киев и другие города уже видели сто лет назад.

В процессе февральской революций 1917 года памятники монархам и государственным деятелям России, как правило, не свергали. Их могли драпировать красной материей, украшать революционными лозунгами, произносить с их постаментов пламенные речи. До того, чтобы толпа валила на мостовую монументы, доходило нечасто. Неврастеник, провокатор, революционер. Кем был киевлянин, застреливший премьер-министра России © Р. Мортон. Убийство Столыпина

Однако первые прецеденты были уже тогда. 17 марта 1917 года в Киеве на Думской площади был снесен памятник Столыпину, простоявший меньше четырех лет (он был открыт в сентябре 1913-го).

Весной 1918 по распоряжению властей УНР был снят с пьедестала памятник казацким полковникам Искре и Кочубею, которые были казнены по навету гетмана Мазепы. Сохранившийся до наших дней постамент увенчали сперва бюстом гетмана-предателя, который простоял недолго. В советское время на пустующий постамент была установлена пушка, символизировавшая восстание рабочих завода «Арсенал» зимой 1918 г., а украшавшая постамент гранитная доска с надписью была перевернута и на ней высечен уже новый текст. В 2019 г. «декоммунизировали» и его, установив поверх примитивную гранитную доску с восхвалением Петлюры.

Процесс целенаправленной войны с памятниками в Советской России начался в апреле 1918-го, когда свет увидел декрет «О памятниках Республике» за подписями Ленина, Луначарского и Сталина. В соответствии с ним были снесены гигантские памятники Александру II, Александру III и Скобелеву в Москве, царю Михаилу Федоровичу и Ивану Сусанину в Костроме и многие другие.

Украину же этот процесс практически не затронул: декреты Москвы там силы не имели. Кое-что успели сделать в 1919-м во время «первого большевистского периода». Именно тогда был снесен памятник на месте скоропостижной смерти генерал-губернатора Юго-Западного края Александра Дрентельна, стоявший с 1889 года на Владимирской горке. День в истории. 19 марта: родился самый суровый киевский генерал-губернатор © commons.wikimedia.org,

Но основной процесс очищения от «наследия проклятого царизма» начался с осени 1920 года, когда Советская власть на Украине укрепилась надолго.

В Киеве жертвой новой монументальной политики пал памятник Николаю I (1896-1920), стоявший в сквере напротив университета, основанного по воле императора. Его постамент сохранялся до 1930-х, после чего это место занял монумент Тарасу Шевченко (1939).

В ноябре 1920-го был убран и памятник Александру II (1911-1920), стоявший у входа в Купеческий сад — к слову, самый грандиозный памятник этому императору на территории прежней России. Впоследствии на его месте размещались памятники красноармейцу и Сталину. Кроме того, исчезли бюсты Александра II (1883-1920) и Александра III (1909-1920).

Особенно жестоко эпоха ударила по многочисленным памятникам Екатерине Великой.

Так, Екатеринослав лишился поистине уникального монумента — «Медной бабушки», статуи, отлитой в Берлине еще в 1782 году, при жизни Екатерины. В 1830-х именно вокруг этой скульптуры кипели страсти в семье А.С. Пушкина — великий поэт возлагал надежды на продажу «Медной бабушки», принадлежавшей деду его жены, но из этого проекта ничего не вышло. Только в 1846-м статуя нашла свое место — в центре Екатеринослава. В 1917 его скинули с постамента пьяные революционные солдаты. 1920-м ее убрали во двор исторического музея, а в 1941-м «Медная бабушка» исчезла навсегда. Скорее всего, ее переплавили немецкие оккупанты. Невероятные приключения памятника Екатерине в России © goldrussian.ru

В 1920-м исчез и один из красивейших памятников Одессы — «Основателям Одессы» (1900-1920), где императрицу окружали ее сподвижники; в 2007-м он был восстановлен, хотя с тех пор подвергался уже неоднократным попыткам сноса.

Были утрачены также многочисленные памятники, посвященные Петру Великому. К счастью, уцелели классические полтавские монументы, установленные в 1849 и 1909 годах, к юбилеям Полтавской битвы.

Поистине уникальной оказалась судьба памятника Александру II в Одессе, который от уничтожения спас, по-видимому, его «абстрактный» вид — колонна из лабрадора. Летом 1920-го его «переименовали» в монумент III Интернационалу, в 1954-м — в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, а в 1975-м — в честь А.В.Суворова. Только в 2012-м памятник был реконструирован в первоначальном виде.

Что касается монументов «царским слугам», то их после революции пострадало относительно немного. Причина тому проста — в начале ХХ века попросту не было принято устанавливать монументальные статуи «всем подряд». Этой чести удостаивались только наиболее выдающиеся деятели имперского масштаба (например, Столыпин, Скобелев, Карамзин, Ломоносов, Державин, Пушкин, Гоголь). И многие из них, как ни странно, выжили в первом «памятникопаде». «Памятник основательнице города Одессы». Кто и почему устанавливал и сносил Екатерину Великую © commons.wikimedia.org, LoginOdessa

Так, в Одессе благополучно уцелел легендарный Дюк де Ришелье, а на памятнике генерал-фельдмаршалу князю М.С.Воронцову (1863) просто изменили надпись, разместив там эпиграмму А.С.Пушкина на Воронцова. Да и надгробный памятник генералу Ф.Ф.Радецкому (1891) в Одессе снесли только в 1933-м при ликвидации кладбища (в 2011-м на его месте открыт памятный крест).

Надо сказать, что демонтаж памятников российским императорам на Украине продолжается и сейчас.

Так, установленный 2 ноября 2013 года на территории Спасова скита памятник Александру III, посвященный 400-летию Дома Романовых, был снесен в 2016-м. Он повторил судьбу своего предшественника — бюста Александра III, стоявшего на том же месте в 1909-17 годах.