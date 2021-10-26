В этот день в 1951 году закончился обмен территориями между СССР и коммунистической Польшей, вследствие которого Украина получила залежи угля, а также города Белз и Кристинополь (ныне - Червоноград). Сделка выглядела крайне выгодной для Советского Союза. И Сталин начал готовить новый проект изменения границ.

Восточная граница нынешней Польши на её украинском участке формировалась в несколько этапов — после того, как в сентябре 1939-го она исчезла вместе с самой Польшей. 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

СССР не признавал правительство Польши в изгнании, сформированное в Париже, а позже перебравшееся в Лондон. При этом восточная часть польских земель была включена в состав Украины, Белоруссии и Литвы, а западную границу СССР определили соглашения Москвы и Берлина.

Однако с началом Великой Отечественной войны ситуация изменилась.

30 июля 1941 года в Лондоне было подписано так называемое «Соглашение Сикорского — Майского». Его скрепили подписями посол СССР в Великобритании Иван Майский и премьер-министр эмиграционного правительства Польши генерал Владислав Сикорский. Сделано это было в здании МИД Великобритании, в присутствии британского министра иностранных дел Энтони Идена и премьер-министра Уильяма Черчилля — которые, похоже, сомневались в адекватности польской стороны.

Главной целью этого соглашения была совместная борьба с нацистской Германией, поэтому СССР согласился на формирование на советской территории польской армии под польским командованием, в оперативном отношении подчинённой советскому Верховному командованию. Восстанавливая прекращённые 17 сентября в одностороннем порядке дипломатические отношения с польским правительством, Москва признавала советско-германские договоры 1939 года утратившими силу в части территориальных изменений в Польше.

Таким образом, граница на бумаге вернулась в довоенное состояние. Но поскольку в тот момент спорная территория уже была занята нацистами, то ситуация несколько лет оставалась в подвешенном состоянии. Рождение Войска Польского. Как «расстрелянных офицеров» хватило на две армии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Многие считают, что решение провести восточную границу послевоенной Польши по так называемой «линии Керзона» (границе между территориями, населёнными поляками, с одной стороны, и украинцами / белорусами, с другой) было принято на Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников.

Однако на самом деле Сталин добился от Черчилля и Рузвельта согласия на это ещё во время встречи «Большой Тройки» в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 года. Потому неудивительно, что подписание 26 июля 1944 года соглашения между правительством СССР и созданном коммунистами Польским комитетом национального освобождения (ПКНО) о прохождении будущей польско-советской границы по «линии Керзона» не вызвало негативной реакции Запада.

Более того, протесты правительства Польши в изгнании по этому поводу в Лондоне и Вашингтоне демонстративно игнорировали.

При этом граница между Польшей и СССР на её украинском участке могла быть передвинута ещё дальше на запад.

Дело в том, что первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв требовал включить в состав УССР Холмщину и Западное Подляшье. 20 августа 1944 года Хрущёв отправил Сталину письмо, в котором предложил создать Холмскую область, которая включала бы города Холм, Грубешув, Замостье, Томашув и Ярослав. Одновременно Хрущев организовал отправку петиций от имени местных украинцев, адресованных непосредственно Сталину, с требованием присоединить к УССР земли на западном берегу реки Буг. Русское сердце польской земли. Почем Забужская Русь стала Хелмским повятом © commons.wikimedia.org, Alina Zienowicz

Однако советский лидер придерживался договорённостей, достигнутых в Тегеране, и к советской Украине в результате оказались «присоединены» не польские территории, а населявшие их этнические русины-украинцы.

9 сентября 1944 было заключено «Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР».

С польской стороны договор подписал председатель ПКНО Эдвард Осубка-Моравский, с украинской — председатель СНК УССР Никита Хрущёв. Договор предоставлял «возможность выезда в УССР» украинцам, живущим в Холмском, Грубешувском, Томашевском, Любачевском, Ярославском, Перемышльском, Лисковскому, Замостском, Красноставском, Білгорайскому и Влодавском уездах, а также «других районов Польши, где были украинцы, желающие переселиться».

Естественно, что этот выезд оказался в результате принудительным — но при этом большинство переселенцев хотя бы оказались на территории Галичины.

Соглашением также гарантировалось возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства. Аналогичные документы ПКНО подписал и с правительствами Белорусской и Литовской СССР. Хотя формально эти документы не касались вопроса границ, но именно их они фактически устанавливали, причём на уровне Польши, с одной стороны, и союзных республик с другой — что давало Москве пространство для последующего манёвра.

На Ялтинской конференции «Большой Тройки» (4-11 февраля 1945 года) было формально принято решение, что восточная граница Польши пройдёт по «линии Керзона», но «с отклонениями в пользу Польши». День в истории. 29 июня: Закарпатье официально стало частью СССР © mvg47.livejournal.com

Потсдамская конференция (17 июля — 2 августа 1945-го) это решение оставила без изменений, и уже 16 августа 1945 года в Москве был подписан Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе. Правда, отступления от «линии Керзона» в нём были скорее сделаны в пользу СССР, но коммунистические власти Польши с этим согласились, хотя и до последнего требовали передать им железнодорожный узел в городке Хыров Львовской области и нефтяные промыслы в Карпатах.

Договор юридически зафиксировал переход от Польши к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. В частности, Варшава официально признала, что территории нынешних Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей являются частью УССР.

Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу. Именно этот день современный польские историки и политики считают датой окончательной потери «Восточных Кресов» (восточных территорий межвоенной Речи Посполитой).

Приграничные районы Польши и СССР в результате делимитации новой границы получили массу проблем, в первую очередь касающихся коммуникации — к примеру, железнодорожный узел в Хырове поляки просили не просто так, его потеря серьёзно нарушила сообщение в районе Перемышля. Кроме того, нередко по разные стороны границы оказались единые до того сёла.

Однако жизнь в новых условиях понемногу налаживалась, новая граница стала восприниматься как данность — до октября 1948 года, когда скважина № 117 на окраине села Бужанка Волынской области обнаружила угольный пласт промышленной мощности. Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1949-1950 годах были определены шахтные поля 5 будущих шахт, началось строительство будущего города Нововолынска. При этом запасы угля были оценены в 1,75 миллиарда тонн, а данные геологоразведки прогнозировали пролегания перспективного месторождения на юг, в направлении города Кристинополь, находящегося на территории Польши.

В Москве вспомнили о невыполненных в 1945-м пожеланиях Варшавы, и предложили поменять ещё не найденный уголь на давно добываемую нефть.

Согласно советской пропаганде, с инициативой по обмену участками территорий выступило правительство Польской Республики. Целью Польши было получение нефтепромыслов Нижне-Устрицкого района, в обмен на которые Советский Союз получал «удобное железнодорожное сообщение» (об угле тогда умалчивали). В середине января польская делегация во главе с вице-премьером Александром Завадским прибыла в Москву, а уже 15 февраля 1951 года был подписан Договор между СССР и Польской Республикой об обмене участками государственных территорий.

Документ основывался «на принципе взаимного обмена километр на километр», в результате которого Польша получала участок общей площадью в 480 квадратных километров в существовавшей тогда Дрогобычской области (позже стала частью Львовской области), передавая Советскому Союзу равный по размеру участок в Люблинском воеводстве.

Это был крупнейший мирный обмен территориями в истории Польши и одно из крупнейших изменений границ в послевоенной истории Европы и Советского Союза.

Расположенная на подлежащих обмену территориях недвижимая собственность передавалась безвозмездно и в исправном состоянии, а её стоимость компенсации не подлежала. Каждая сторона могла вывозить своё движимое имущество, резервное и неустановленное оборудование. Операция «Запад». Как началось массовое выселение родственников бандеровцев © Public domain

Население, проживающее на передаваемых территориях, должно было оставаться в границах собственного государства, которое самостоятельно решало вопрос о его переселении. Передача участков и отселение населения планировалось произвести в течение 6 месяцев после вступления договора в силу.

Переданная Польше территория издавна относилась к этническим землям бойков.

Насильственной депортации подверглись жители города Нижние-Устрики — административного центра района, а также 40 окружающих сёл. Более 32 тысяч сельских жителей были переселены в южные области УССР — Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Донецкую.

Семьи рабочих и служащих, которые составляли незначительную часть населения, были переведены на другие предприятия, большей частью Дрогобычской области. Это были в основном, работники нефтедобывающих отраслей железнодорожники и служащие социальной сферы.

На территориях польских гмин (административно-территориальная единица, может включать как города, так и сёла), подлежащих передаче советской стороне, проживало чуть больше 14 тысяч человек. Полностью перешли в состав Львовской области УССР четыре гмины — Кристинополь (ныне — Червоноград), Белз, Хоробров и Угнев, частично — три (Варяж, Долгобычев и Тарношин). Их население было выселено на Запад Польши, а также на территорию передаваемого Польше участка Дрогобычской области.

Переселение в обоих направлениях было окончательно завершено 26 октября 1951 года, именно в этот день на новую границу были введены пограничные войска Польши и СССР.

Приём и передача объектов недвижимости были завершены ранее. Великое послевоенное переселение. Как Польша и СССР обменивались населением, и причем здесь Израиль © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Советскому Союзу были переданы: электросеть высокого напряжения протяжённостью 44 км, 10 действующих мелких предприятий, 78 км шоссейных дорог с покрытием, 18 школьных зданий, 18 читален и клуб в городе Белз, одно больничное здание и одна амбулатория, более 9 195 жилых, административных и хозяйственных строений, а также железнодорожные станции Угнев, Белз, Кристинополь и Сокаль, погрузочные пункты Корчев, Остров и Ульвувек и 65 км железнодорожного полотна.

В свою очередь, Польша получила нефтепромысел с дебитом в 85 тонн нефти в сутки, недействующий нефтеперегонный завод, на территории которого работал деревообрабатывающий завод, две электростанции (на 55 кВТ и 345 кВт), механическая мастерская (с кузницей, сварочным и слесарным цехами), а также лесопильный завод.

Кроме этого, в распоряжение польских властей перешли контору связи, телефонную станцию и радиоузел в Нижних Устриках, 42 школы, 15 клубов, дом культуры, кинотеатр, 5 больниц, 7667 административных, хозяйственных и жилых зданий, 76 км шоссейных дорог, а также железнодорожные станции Устрики Дольные и Кросценко (в Коростенко) и 17 км железных дорог широкой колеи.

Все попытки польской стороны получить железнодорожный узел в Хырове, который мог бы обеспечить прямое сообщение новых территорий с Перемышлем, оказались неудачными.

При этом дело было не в какой-то особой неуступчивости Москвы — просто Сталин откладывал Хыров «на десерт».

Уже в 1952 году были начаты переговоры о куда более масштабном обмене территориями между Польшей и СССР, речь шла о площади в 1250-1300 квадратных километров.

В проект обмена, наконец, был включён железнодорожный узел в Хырове и все нужные Польше для связности её восточной части ж/д пути, и польская граница могла передвинуться на восток почти до Старого Самбора на юге Львовской области. С другой стороны, на севере эта область могла увеличиться в западном направлении за счёт Грубешува, Лащува и Тышовцов. Новая граница должна была пройти от Гребенного а юге до села Корытница на Буге (Волынская область). Почему при передаче Крыма ликвидировали самую неукраинскую область Украины © bv.izmail.es

Как отмечают польские исследователи, переговоры продвигались весьма успешно, поскольку детальные карты будущего обмена уже рассматривались на уровне руководства коммунистической Польши. Однако смерть Сталина навсегда похоронила этот проект. А судьба двух уже обменянных территорий, чьей главной ценностью считались полезные ископаемые, в конечном счёте, оказалась подобной.

Поначалу сделка выглядела крайне выгодной для Советского Союза.

Полученное Польшей нефтяное месторождение достаточно быстро исчерпалось, и район Нижних Устрик в Польской народной республике был одним из самых отсталых — таким он остаётся и в европейской Польше. А вот Львовско-Волынский угольный бассейн, одним из центров которого стал Червоноград (бывший Кристинополь) стал одним из локомотивов индустриализации Западной Украины.

Однако уже в последние годы существования СССР западноукраинский уголь стал дотационным, а в независимой Украине большинство шахт в этом регионе и вовсе закрыто. Бывшие шахтёры массово едут на заработки в Польшу — правда, не в соседнее Люблинское воеводство, и уже точно не в Нижние Устрики…