80 лет назад, 22 октября 1941 года, в 17:35 в центре оккупированной румынами Одессы прогремел громкий взрыв. На воздух взлетело здание Одесского областного управления НКВД по адресу улица Энгельса (быв. Маразлиевская), 40. Под развалинами оказались работники оккупационной комендатуры и штаб 10-й румынской дивизии. Месть оккупантов была страшной

Работы по подготовке к подрыву отдельных объектов начались в Одессе ещё в середине июля 1941 г. День в истории. 14 сентября: одесские танки пошли в бой © Public domain

Был составлен план, утверждённый командующим Одесским оборонительным районом (ООР) и Военным советом (ВС) ООР, согласно которому, работы по минированию планировалось завершить к 14 августа. За организацию и обеспечение минирования ответственным назначили начальника инженерных войск Южного фронта генерал-майора Аркадия Фёдоровича Хренова.

В первую очередь в случае сдачи города требовалось уничтожить промышленные объекты, береговые батареи, блокгаузы, капониры, командные пункты. Для прикрытия отхода войск на оборонительных рубежах и дорогах необходимо было поставить взрывные заграждения. В частности, к подрыву подготовили дамбу Хаджибейского лимана Его воды должны были затопить часть Пересыпи и тем самым затруднить противнику преследование отходящих к Одесскому порту для погрузки на корабли и суда войск.

3 октября по заданию ВС ООР был разработан дополнительный план минирования городских военных объектов, промпредприятий и портовых сооружений. Особое внимание минёрами было уделено Управлению НКВД по Одесской области, и у этого были особые причины.

В первых числах октября защитники Одессы взяли в плен румынского офицера, при котором обнаружился план будущего размещения в городе румынских войск. Здание областного НКВД отводилось под штаб 10-й пехотной дивизии, комендатуру, начальство румынской контрразведки Сигуранцы и немецкое гестапо. В связи с этим и было принято решение дом по Энгельса, 40 срочно заминировать.

Туда направили взвод минёров младшего лейтенанта Павлова из 82-го инженерного батальона капитана Ефима Марковича Пируса. В подвале здания повсюду громоздились горы старой мебели и прочего хлама, висела паутина. Её специально старались не трогать, чтобы создать иллюзию заброшенности. В местах, над которыми предполагалось размещение будущих кабинетов вражеского начальства и зала заседаний, минёры выдолбили в каменном полу канавы под взрывчатку, в которых заложили более трёх тонн тротила. «Стреляла по Одессе. Больше не будет». Как легендарные «черные бушлаты» провели первую десантную операцию © РИА Новости, Владимир Иванов / Перейти в фотобанк

Инициировать взрыв должна была радиомина — ноу-хау советской военной инженерной науки, созданное в 30-е годы в Москве в довольно специфической организации — Остехбюро, выдающимися советскими инженерами Владимиром Ивановичем Бекаури и Владимиром Фёдоровичем Миткевичем. Первоначально по первым буквам их фамилий мина называлась «Беми», но после ареста и расстрела Бекаури, её переименовали в Ф-10.

Мина представляла собой восьмиламповый блок управления. Он мог принимать и декодировать специальный радиосигнал, после чего выдавал электроимпульс, способный активировать сразу три детонатора. При использовании специального разветвителя количество подрываемых детонаторов возрастало в 12 раз.

Фактически такой миной можно было привести в действие любое количество взрывчатки, причём она могла находиться как рядом с зарядом, так и на расстоянии до 50 метров от него.

В комплекте с миной шла аккумуляторная батарея, которой в случае постоянной работы хватало бы только на 4 дня — работа электроламп очень энергозатратна. Но специальное реле включало её с определённой периодичностью, отчего время активного состояния мины увеличивалось до 20-40 дней. Единственное условие: инициирующий сигнал с радиостанции должен был передаваться довольно долго, чтобы мина «услышала» его в момент, когда реле в очередной раз включит батарею.

По некоторым данным, чтобы усыпить бдительность вражеских сапёров, минёры капитана Пируса то ли на чердаке в куче угля, то ли в столбах приёмной, заложили дополнительные мины, которые было значительно проще обнаружить, чем тот заряд, на который и делалась основная ставка. К нему добавили две 100-килограммовые бомбы с установленными на них на неизвлекаемость минами-ловушками, на случай, если вражеские сапёры всё-таки обнаружат взрывчатку. Крещатик в огне. Кто на самом деле 80 лет назад уничтожил центральную улицу Киева © Public domain

Последний транспорт покинул Одессу 16 октября, и в город вошли оккупанты: румынские и немецкие войска.

Занимать здание НКВД они не торопились. Дело в том, что не прошло и месяца с киевских взрывов на Крещатике, когда в 20-х числах сентября отступившие русские подорвали радиоминами сначала штаб артуправления 29-го армейского корпуса, а затем жандармерию, комендатуру и офицерские гостиницы.

В связи с этим здание одесского НКВД сначала 18 октября проверили сапёры 11-й немецкой армии, а затем 19 октября — сапёры 61-го батальона 4-й румынской армии. И только после этого 20 октября в дом на Энгельса перебрался штаб 10-й пехотной румынской дивизии. До этого он размещался в тюрьме на Люстдорфской дороге. Соседние помещения заняла городская комендатура.

На следующий день сюда явилась пожилая гражданка, некая Людмила Евгеньевна Петрова, и сообщила командиру 10-й дивизии и по совместительству начальнику комендатуры генералу Йоану Глогоджану, что здание заминировано. Румынский мэр Одессы (примарь) Герман Пынтя писал лично диктатору Йону Антонеску:

«…Господин генерал поблагодарил женщину за информацию и приказал господину полковнику Ионеску Ману принять меры по новой проверке здания, привлекая в этих целях румынских и немецких саперов. На второй день, 22 октября, г-н генерал сказал мне, что специализированные органы снова проверили здание и доложили, что нет никакой опасности. Все же я просил генерала поменять помещение, ибо у женщин, от которой была получена информация, не было никакого интереса врать…». «Врезалась в память газация 900 русских». Как гитлеровцы тестировали технологию Холокоста на советских военнопленных © РИА Новости, Виктор Темин / Перейти в фотобанк

Тем временем в городе приступил к работе командир подпольного разведывательно-диверсионного отряда НКВД Владимир Молодцов, который для выполнения своего задания получил документы на имя некоего Бадаева. Генерал Хренов говорил с ним перед сдачей Одессы и оставил в своих мемуарах описание этой встречи:

«…Не прошли мы и полусотни метров как из темноты возникла человеческая фигура. Я сразу узнал Бадаева. Одет он был в гимнастерку, ладно облегавшую широкую грудь, шаровары, заправленные в сапоги. Мы обменялись крепкими рукопожатиями и тут же приступили к разговору. Петров (командующий Приморской армии генерал-майор Иван Ефимович Петров — прим. авт.) передал капитану код, договорились, как будет налажена радиосвязь. Я рассказал, где будут производиться взрывы в целях прикрытия отхода наших войск. Посоветовал, как лучше снабдить подпольщиков минами. Разговор наш занял не более получаса. Бадаев исчез так же внезапно, как и появился, — будто растворился во мраке».

Молодцову (Бадаеву) удалось выяснить, что по причине вступления румынской администрации в управление городом на вечер 22 октября в комендатуре назначен торжественный банкет. На рассвете этого же дня в Севастополе с установленной в одесских катакомбах рации приняли сообщение: «Концерт на Маразлиевской начнется 22-го, в 17:30…», генерал Петров лично передал его дешифрованный текст Хренову.

В указанное время с расположенной в Севастополе рации был передан необходимый инициирующий радиосигнал, и дом на улице Энгельса взлетел на воздух.

Взрыв до основания разрушил центр здания и правое его крыло. Румыны сначала не знали, сколько под завалами оставалось людей. Раненый заместитель командира 10-й дивизии генерал-майор Константин Трестиориану был извлечён из-под обломков, и принял командование на себя. Три часа спустя после взрыва он отрапортовал в Бухарест: Как начиналась легенда о Ковпаке. 80 лет Путивльскому партизанскому отряду © РИА Новости, Леонид Коробов / Перейти в фотобанк

«До настоящего времени, 22 октября 1941-го, 20 час. 40 мин., генерал Глогоджану не найден. Видимо находится под обломками. Количество погибших и раненных невозможно определить. Операции по спасению продолжаются… Одесские войска… приведены в боевую готовность. Нет информации о других взрывах. До завтрашнего утра остаюсь с частью спасшегося от взрыва командования… Сохраняю связь через гражданскую почту Одессы…».

Взрыв вызвал среди румынского командования настоящую панику. По воспоминаниям немцев, до 24 октября нельзя было понять, кто в Одессе распоряжается.

В дальнейшем румыны всё-таки выяснили точную численность потерь.

Она составила 135 румынских и немецких офицеров и солдат, из которых 79 погибли, 13 пропали без вести и 43 получили ранения. Из офицеров помимо командира 10-й пехотной дивизии генерала Глогоджану погиб его начальник штаба полковник Ионеску Мангу, немецкие офицеры корветтен-капитан Вальтер Рихтер, капитан-цур-зее Херурт Шмидт, капитан Вальтер Керн, какой-то унтерштурмфюрер СС из VOMI (координационного центра по работе с фольксдойче) и др.

Антонеску взял расследование причин взрыва под свой личный контроль. Он подписал печально известный ордонанс № 561, в котором приказал начать массовое уничтожение евреев. Сам документ не сохранился, но его содержимое известно из телеграммы полковника Стэнкулеску, который доставил ордонанс в Одессу, о чём и отрапортовал в Бухарест:

«23 октября 1941, 7 часов 45 минут утра. За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии © Public domain

(1) Ровно в 3 часа ночи явился в военный штаб города и передал генералу Трестиориану приказ…

(2) Генерал Трестиориану собрал командиров полков 10-й дивизии и проинструктировал их касательно немедленных карательных акций. Среди них уничтожение 18 тысяч евреев в гетто и уничтожение, по крайней мере по 100 евреев путем повешенья на площадях в каждом районе…».

Гетто к тому времени румыны уже успели организовать в бараках бывшего артсклада на Люстдорфской дороге. Для контроля за проведением акции приехал командующий 2-м армейским корпусом 4-й румынской армии генерал-майор Николае Мачич. Прибыв в Одессу в 6:10 утра, он тут же провёл совещание. После него армия приступила к выполнению ордонанса своего главнокомандующего

К моменту сдачи Одессы в ней оставалось около 250 тысяч жителей, из которых около трети составляли евреи. Непосредственным ответственным за их уничтожение Манчич назначил подполковника Михаила Никулеску-Кока, который уже занимался проведением подобной акции в Яссах. Для выполнения приказа ему предоставили всё необходимое и выделили солдат двух батальонов 10-й пехотной дивизии.

С рассветом по всей Одессе застучали топоры — захватчики устанавливали виселицы… а затем началась кровавая вакханалия. Румынские солдаты врывались в дома мирных одесских граждан, хватали их и вешали гроздьями на деревьях и на десятках, сотнях виселиц, установленных в скверах, на площадях, на перекрёстках улиц. Армейцам помогали жандармы. Людей убивали повсюду, вот свидетельства очевидцев: «Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны © РИА Новости, Яков Халип / Перейти в фотобанк

Б.Л. Шульман: «…На всех улицах и площадях города были развешены тысячи людей. Вокзальная площадь и весь путь от вокзала до тюрьмы был густо увешан трупами евреев. А на земле валялись трупы расстрелянных, порубленных и заколотых штыками…».

Технический редактор одесского книжного издательства В. Я. Рабинович: «23 и 24 октября, куда ни кинешь глазом, кругом виселицы. Их тысячи. У ног повешенных людей лежат замученные, растерзанные и расстрелянные. Наш город представляет собой страшное зрелище: город повешенных…».

Красильщик Одесской суконной фабрики Адриан Оржеховский: «В продолжении дня я пошел по Канатной до Троицкой, на углу лежал старый седой еврей с проломанным черепом, громадная лужа крови покрыла всю ширину тротуара. Тут же всюду стоят часовые, разъезжают военные автомашины, пешеходы, но как будто никто не обращает внимания на бледный труп старика и разлитую алую кровь».

За день румыны повесили около 5.000 человек. На улицах появились объявления: «Всем жидам, проживающим в городе Одессе, независимо от пола и возраста, в течение 24 часов явиться в п. Дальник для регистрации паспортов, имея при себе запас провизии на трое суток. За неисполнение приказа вышеуказанные лица будут нести ответственность по закону военного времени, смертной казнью через повешение».

Если бы в Одессе знали о произошедшей менее месяца назад киевской трагедии в Бабьем Яру, никто бы это предписание не исполнил. Но об этом широкой публике ничего известно не было, и к Дальнику 24 октября явились около 5.000 человек. Здесь их расстреляли и закопали в оставшихся после обороны города противотанковых рвах. «Мы их били лопатами по головам и закопали». Как было уничтожено еврейское население Киева © xxiveklnr.su

По некоторым данным ещё 19 тысяч человек были уничтожены на территории порта. Их трупы захватчики потом сожгли. По другим данным от 25 до 28 тысяч были убиты и сожжены заживо в бараках бывших артскладов по Люстдорфской дороге. Есть сведения, что уничтожение здесь военнопленных и евреев началось ещё до взрыва на улице Энгельса — с 19 октября. После взрыва они только приобрели более массовый характер, а когда убийцы поняли, что не успевают расстреливать, стали просто поджигать запертые бараки с людьми.

Точное количество жертв тех страшных дней не поддаётся подсчёту: после войны в местах массовых захоронений были обнаружены останки 22 тыс. тел; на суде в Бухаресте, когда судили высокопоставленных румынских палачей, озвучивалось число 28 тысяч; исследователи называют и другие числа, доходящие до 40 тысяч.

Виновных в этой кровавой вакханалии генералов суд в Бухаресте после войны приговорили к смертной казни, но вернувшийся на короткое время к власти король Михай I заменил её пожизненным заключением. В результате генерал Манчич умер в тюрьме, а вот другой генерал — Трестиориану вышел на свободу после 10 лет отсидки и дожил до 92 лет.

Так начиналось румынское управление Одессой — уже за первую неделю город лишился десятой части своего населения, а всего за время оккупации погибли 82 тысячи одесситов, 78 тысяч были угнаны на принудительные работы в Румынию и Германию.