17 октября 1676 года в городке Журавно под Львовом был подписан мир между Речью Посполитой и Османской империей. Хотя Сейм этот договор так и не ратифицировал, однако война, шедшая с 1672-го, прекратилась.

В истории отношений Речи Посполитой и Османской империи достаточно часто подписанный мирный договор становился причиной новой войны — обычно из-за отказа Сейма ратифицировать документ, подписанный военачальниками. Так было и с польско-турецкой войной 1672-1676 годов. День в истории. 9 октября: закончилась грандиозная война Польши и Турции, в которой каждая из сторон объявила себя победителем © commons.wikimedia.org, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

Поначалу этот конфликт казался быстротечным. Весной 1672 года турки выслали в подмогу своему вассалу, гетману Петру Дорошенко, носившему титул санджак-бея (губернатора) Украины, огромные силы. 80-тысячное войско, которое возглавляли султан Мехмед IV и великий визирь Фазыль Ахмед-паша Кёпрюлю, двинулось под Каменец-Подольский (ныне Хмельницкая область), где к ним присоединились казаки Дорошенко и союзные гетману татары.

Осада Каменца началась 18 августа 1672 года, а уже через 9 дней город был взят. Турки, казаки и татары двинулись на запад, обложив сначала Бучач (ныне Тернопольская область), а затем и Львов, который был взят в осаду 20 сентября. В это время татары опустошали земли, лежащие между реками Сан, Буг и Вепрь. При этом Польша каких-либо значительных сил выставить не могла, её раздирал внутренний конфликт между шляхтой, поддерживавшей короля Михаила Корибута Вишневецкого, и группой магнатов (крупных землевладельцев).

Хотя польской армии под командованием великого коронного гетмана Яна Собеского в начале октября удалось одержать ряд локальных побед над татарами, но противостоять дальнейшему продвижению османский сил поляки не могли.

18 октября 1672 года в Бучаче был заключён мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой, согласно которому последняя отдавала туркам воеводства Подольское, Брацлавское и южную часть воеводства Киевского. Подолье и Каменец-Подольский напрямую становились частью Османской империи — как Каменецкий пашалык, остальная Правобережная Украина передавалась гетману Дорошенко как владение, зависимое от Порты.

Но самым унизительным было обязательство Варшавы платить Стамбулу ежегодную дань (харадж) в размере 22 тысячи дукатов.

Как отмечают польские историки, с формальной точки зрения Речь Посполитая стала таким же данником Османской империи, как Крымское ханство или Валашское княжество. Неудивительно, что «Бучацкий мир» получил в Польше название «позорного» — хотя он фактически спас эту страну от оккупации и разграбления. Мастер-класс по разделу Украины: «О мире Великой России с Польшею» © commons.wikimedia.org, Asvard

В апреле 1673 года Сейм Польши отказался от ратификации «Бучацкого мира» и ввёл новые налоги с целью увеличить армию и взять реванш у турок.

В частности, на службу были приняты казаки правобережного гетмана Михаила Ханенко, которого признавала Речь Посполитая. Но основной силой войска под командованием Яна Собеского были подразделения, выставленные польскими и литовскими магнатами, которые ими непосредственно руководили. Иногда это приводило к непредвиденным последствиям.

Так, после возобновления военных действий против турок великий коронный гетман Ян Собеский 11 ноября 1673 года разбил турецкие войска Хусейна-паши под Хотином.

20 тысяч турок были убиты, 66 знамён и 120 пушек оказались в руках поляков, а сам Собеский получил от разбитых турок прозвище «Лев Лехистана» («Польский Лев»). Собеский планировал занять Дунайские княжества, но после битвы под Хотином значительная часть польских и литовских войск под началом великого гетмана Литовского Михала Казимира Паца ушла в Речь Посполитую. Собескому пришлось ограничиться размещением польских гарнизонов в молдавских крепостях — Сучаве, Хотине и Нямце.

Как раз во время битвы у Хотина умер король Польши Михаил Корибут Вишневецкий, и Ян Собеский стал одним из главных претендентов на трон.

Хотя 21 мая 1674-го Сейм избрал его королём, однако сразу же начал вставлять палки в колёса, ограничив финансирование армии — вследствие чего началось массовое дезертирство. При этом турецкие войска постоянно получали подкрепление. Путь к короне Яна Собеского. Как будущий «спаситель Европы» стал «Львом Лехистана» © wikiwand.com/Public Domain

Фактически Речь Посполитую от разгрома в 1674-м спасла Россия, — конечно, преследовавшая свои цели.

Ещё в начале 1673 года Москва известила Варшаву, что больше не считает себя связанной условиями Андрусовского перемирия — ввиду подписания «Бучачского мира», отдающего украинские земли туркам, — и будет добиваться перехода этих территорий под свою власть.

16 марта 1673-го князю Григорию Ромодановскому и гетману Ивану Самойловичу, стоявшим на Днепре, было приказано начать переговоры с гетманом Дорошенко и правобережными полковниками, чтобы склонить их под руку царя. В случае неудачи предписывалось начать войну.

Учитывая совершенно неадекватные требования Дорошенко — типа пожизненного гетманства для него по обе стороны Днепра и вывода русских войск из Киева — война стала неизбежной.

Зимой 1674 года войска Ромодановского и Самойловича перешли Днепр и, преодолев незначительное сопротивление, заняли Черкассы и Канев. Татарский отряд, пришедший на помощь Дорошенко, был разбит, а его остатки уничтожили местные жители.

15 марта в Переяславе собрались представители почти всех правобережных полков, избрали Самойловича гетманом обеих берегов Днепра и составили условия своего подчинения царю. Только Чигиринский и Паволоцкий полки сохранили верность Дорошенко.

В мае 1674-го Ромодановский и Самойлович снова перешли на правый берег Днепра, разбили татар и захватили посланца Дорошенко, отправленного в Крым за подкреплениями. Пленником оказался шляхтич Иван Мазепа, впоследствии небезызвестный. Провалившаяся альтернатива. Как Молдавия интегрировала Украину

23 июля русско-казацкое войско осадило Чигирин, где заперся Дорошенко. И тогда турецкая армия, которая уже собиралась выступать против Речи Посполитой, двинулась из Молдавии не на север, а на восток.

Правда, к столкновению с войсками Ромодановского и Самойловича Фазыль Ахмед-паша не стремился — под Чигирин и Черкассы были отправлены крымские татары.

Сами же османы проводили на Правобережье классическую карательную операцию: 17 городков, в том числе Ладыжин и Умань, были разорены, а население угнано в рабство. Так, в Умани, которая сдалась после девяти дней осады и штурма, турки вырезали мужское население, а женщин и детей продали в рабство. При этом Дорошенко разрешил татарам угонять в рабство сколько угодно людей из окрестностей Чигирина, объявив тамошних жителей предателями.

Привычные для османов меры устрашения на Украине вызвали эффект, обратный ожидаемому.

Идея турецкого протектората и раньше не пользовалась там особой популярностью, а теперь потеряла последних искренних сторонников. Жители Правобережья начали переходить на сторону поляков. Благодаря этому, а также тому, что турки и татары были заняты борьбой с русскими, король Ян Собеский к весне 1675-го восстановил власть Речи Посполитой практически на всей территории Правобережной Украины.

В ответ в июне 1675 года 20-тысячная турецкая армия под командованием Ибрагима Шишмана опять перешла Днестр, достаточно быстро заняла город Бар (ныне Винницкая область), замки в Збараже и Подгайцах, и обложила замок в Теребовле (ныне — города Тернопольской области).

В июле к туркам присоединились около 30 тысяч татар, 10 тысяч из которых сразу же двинулась в направлении Львова. Однако 24 августа 1675-го в битве под селом Лисиничи (в 7 километрах на восток от Львова) они были разбиты польской армией под командованием Собеского.

У гетмана было лишь 6 тысяч воинов — возможно, именно поэтому памятная табличка об этой битве установлена на могиле Неизвестного солдата в Варшаве. После этого разгрома турки отступили за Днестр, а татары вернулись в Крым. Исторические корни украинской «туркомании» © Картина Жана Батиста ван Мура «Шествие Султана в Стамбуле» / Картина Жана Батиста ван Мура «Шествие Султана в Стамбуле» / Перейти в фотобанк

Завершающая кампания этой польско-турецкой войны состоялась в августе-октябре 1676 года.

В этот раз 40-тысячное турецко-татарское войско под командованием Ибрагима-паши «Шайтана» наступало не через Подолье, а через Покутье (ныне — южная часть Ивано-Франковской области). Официально турки заявляли, что Ибрагим-паша наделён дипломатическим полномочиями и идет ратифицировать Бучачский мирный договор.

12 сентября османы обложили Станислав (ныне Ивано-Франковск), и стал понятен их замысел: добавить к турецким владениям ещё и Покутье.

Ян Собеский, войско которого стояло укреплённым лагерем у местечка Журавно (ныне Львовская область), со всей своей конницей двинулся на разведку турецких войск, расположившихся под Станиславом.

Польский авангард 24 сентября встретился в Войнилове (городок в 100 километрах южнее Львова, ныне Ивано-Франковская область) с татарским летучим отрядом и разбил его, но под натиском новых татарских сил был вынужден отступить к Журавно. Ибрагим-паша немедленно снял осаду Станислава и двинулся на север.

С 24 по 26 сентября к Журавно подошла татарская армия во главе с ханом Селим Гиреем, а 28 сентября прибыли турецкие войска Ибрагима-паши «Шайтана». На следующий день, 29 сентября, польский король выставил пехоту с конницей между редутами перед лагерем. Турки предприняли несколько безуспешных попыток отсечь польские войска от укреплений. После этого они отказались от штурма и приступили к осаде польского лагеря. Исламское государство Украины и Подолии. Как Каменец-Подольский был турецким городом © kamynec.wordpress.com

5 октября османы начали интенсивный обстрел польских позиций из тяжелых орудий. Войско Яна Собеского оказалось в трудном положении, неся значительные потери от огня турецкой артиллерии. Кроме того, поляки оказались отрезаны от своих путей снабжения.

В ночь на 13 октября польские войска покинули старые редуты и заняли новые, расположенные ближе к лагерю. В результате турки смогли выдвинуть свои батареи на расстояние пистолетного выстрела от польских укреплений. Однако ожесточенная оборона поляков, большие потери турецко-татарского войска и ожидание прибытия к полякам подкрепления побудили Ибрагима-пашу начать мирные переговоры.

14 октября было заключено перемирие, а 17 октября 1676 стороны подписали мирный договор, вошедший в историю как «Журавенский мир».

Он несколько смягчал условия «Бучачского мира», отменив унизительное требование выплаты Речью Посполитой ежегодной дани (хараджа) Османской империи. Также турки и татары обязывались освободить несколько тысяч пленных христиан.

В свою очередь, Польша признавала права Османской империи на Подолье, а остальная Правобережная Украина, за исключением Белоцерковского и Паволоцого округов, переходила под власть турецкого вассала — гетмана Петра Дорошенко, превращаясь, таким образом, в османский протекторат.

Считается, что «Журавенский договор» был вынужденным шагом короля Яна Собеского, потому что ему год от года не удавалось собрать достаточных войск для противодействия туркам. «У нас было своё государство!» Что не так с сенсационным открытием украинского историка © Facebook, Тарас Чухліб

Магнаты отказывались вести войну, если не чувствовали непосредственной угрозы своим владениям, средств же для найма войск у короля не было. Несмотря на отдельные значительные успехи в борьбе с турками (та же Хотинская битва в 1673-м), война велась в основном на польской территории, вследствие чего южные области Речи Посполитой были сильно опустошены.

Кроме этого, король хотел развязать себе руки для действий на Балтике, где в союзе с Францией и Швецией намеревался отобрать у Бранденбурга Восточную Пруссию.

Однако, судя по всему, Ян Собеский изначально не планировал придерживаться условий «Журавенского мира», и отказ Сейма в 1677 ратифицировать этот договор короля вполне устраивал.

Ян Собеский рассчитывал, что в условиях разгоревшейся русско-турецкой войны османы пойдут на уступки, чтобы усилить Польшу в противовес России. В мае 1677 года в Стамбул было отправлено посольство Яна Гнинского, имевшее целью добиться возвращения Польше части украинских земель. Кроме этого поляки надеялись, что Турция поможет им вернуть земли, утраченные в результате Русско-польской войны 1654-1667 годов.

Переговоры продолжались с сентября 1677 по май 1678. Никаких уступок на Украине или обещаний оказать давление на Россию поляки не добились. Стамбульский мирный договор подтвердил условия «Журавенского мира».

Османы пошли только на одну уступку: обещали помощь, — да и то не своими, а татарскими войсками, — и лишь в случае нападения на Речь Посполитую со стороны другой державы. Зато взамен в договор был включен пункт, обязывавший поляков не оказывать помощи врагам султана в случае их нападения не только на империю, но и на Трансильванию. Таким образом турки стремились обезопасить себя со стороны Польши в виду предстоящей войны с австрийцами. Как «спаситель Европы» продал Киев России © Анджей Стех и Фердинанд ван Кессель

В свою очередь, в Москве заключение «Журавенского мира» расценили как нарушение Польшей своих обязательств (Россия и Речь Посполитая с 1673 года вели переговоры о военном союзе). Дипломатические представители двух стран были отозваны из обеих столиц. Однако с 1677-го переговоры об антитурецком союзе возобновились. Поскольку Сейм отказался ратифицировать и Стамбульский мирный договор, Ян Собеский начал менять внешнеполитический курс, вернувшись к идее антитурецкой борьбы и поиска союзников для этого.

На Сейме в Гродно 28 февраля 1679 от имени короля был предложен план коалиции с участием Речи Посполитой, России и Австрии. Русские охотно вступили в переговоры, но те вскоре опять зашли в тупик из-за непомерных требований польской стороны.

Но в 1681 был подписан Бахчисарайский мир, закончивший русско-турецкую войну 1672-1681 годов, и непосредственная надобность в союзе Москвы и Варшавы отпала. Переговоры между ними завершились только в ходе «Великой Турецкой войны» подписанием в 1686 году «Вечного мира».