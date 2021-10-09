400 лет назад, 9 октября 1621 года, завершилась Хотинская битва, победа в которой считается одним из главных триумфов в истории польской армии. Хотя победить полякам помогли запорожские казаки, они оказались обмануты в своих ожиданиях от победы

Хотинская битва стала финальным аккордом польско-турецкой войны 1620-1621 годов. Сражение началось 2 сентября 1621-го у крепости рядом с городом Хотин (ныне Черновицкая область). Какую роль играли запорожские казаки в событиях русской Смуты © Public domain

Соотношение сил сторон казалось неравным: польские силы под началом великого гетмана Яна Ходкевича составляли, по разным данным, от 46 до 55 тысяч воинов, из которых от 20 до 25 тысяч — запорожские казаки под командованием Петра Конашевича-Сагайдачного. Турецко-татарская армия под командованием султана Османа II насчитывала, по крайней мере, 100 тысяч человек, из которых 30 тысяч составляли элитные части янычар. У турок было преимущество и в артиллерии: более 100 пушек, из которых 15 осадных, против 50 у поляков.

Османское войско сразу же начало атаковать.

2 сентября, когда основные силы Ходкевича только еще переправлялись через Днестр, турки и татары попытались прорваться в недостроенный казачий лагерь. Казаки получили подкрепление от польско-литовской армии и удержали свои позиции.

3 сентября еще одна османская атака была направлена на левый фланг главных укреплений, но и она была остановлена. Во второй половине дня большие османские силы вновь напали на казачий лагерь, начался ожесточенный бой, но атакующие были отброшены. Казаки бросились за османами во вражеский лагерь и вернулись в сумерках с богатой добычей.

На следующий день, 4 сентября, турки снова попытались захватить лагерь казаков, но опять потерпели неудачу. В ходе контратак казаки и поляки сумели уничтожить несколько османских орудий на их позициях. Хотинская война. Почему султан решил «напоить турецких коней в Балтийском море» © Public domain

6 сентября в турецком лагере стало известно, что большой отряд запорожцев в Черном море потопил 20 турецких судов с пушками и напал на Стамбул, и это подогрело воинственные настроения османов.

7 сентября началось с артиллерийского обстрела казацких позиций, после чего в атаку на них пошла турецкая конница, а затем янычары. На протяжении пяти часов было проведено четыре атаки, но казаки не только выстояли, но и перешли в контратаку. А в полдень того же дня Осман II направил главный удар на польско-литовский лагерь, который до сих пор не подвергался сильному нападению.

Янычары воспользовались отсутствием бдительности на правом фланге польско-литовской армии. Они ворвались в окопы и перебили около сотни пехотинцев. Хотя янычары были выбиты, началась новая атака османов, в которой приняли участие около 10 тысяч пехотинцев при поддержке сипахов — тяжелой османской кавалерии.

Гетман Ходкевич контратаковал их с тремя эскадронами крылатых гусар и одним эскадроном немецкой тяжелой конницы, в общей сложности от 600 до 650 человек. Военачальник лично возглавил атаку, сипахи не выдержали натиска и хаотично отступили, а отряд Ходкевича преследовал их до самого турецкого лагеря. Потери османов составили более 500 убитых, а поляки потеряли 30 человек. Эта польско-литовская контратака оказала огромное влияние на моральный дух османской армии.

Воодушевленный успехом, 10 сентября Ходкевич предложил провести ночную атаку. Штурм турецких позиций готовился в ночь с 12 на 13 сентября, но как раз перед атакой пошел сильный ливень, и ее пришлось отменить. «Кровавый меч» султана. Как турки не пустили поляков в Причерноморье © Jozef Brandt/Muzeum Narodowe w Warszawie

В свою очередь, после нескольких неудачных штурмов в первую неделю осады, османы попытались взять противника измором, отрезав его от поставки провианта и подкреплений. К 14 сентября османы возвели временный мост через Днестр, который позволил им помешать сообщению стоящей под Хотином армии с польским гарнизоном в Каменце-Подольском. Кроме того, турки смогли перебросить часть своих пушек на другой берег реки и обстреливать польско-казацкие войска с тыла.

Также 14 сентября в турецкий лагерь прибыл со своим отрядом легендарный среди татар военачальник Каракаш-паша. Султан, нарушая обычай, сам выехал встречать Каракаша, который пообещал Осману II одним штурмом снести позиции поляков и казаков.

15 сентября Каракаш возглавил штурм окопов, которые защищало подразделение полковника Вайера, но уже через час татарский военачальник погиб, и османы остановили штурм.

Ночью 18 сентября казаки ворвались в османский лагерь. Атака была успешной, и противник понес тяжелые потери. Аналогичное нападение казаков произошло в ночь с 21 на 22 сентября. На этот раз целью был шатер великого визиря Охрили Хусейн-паши, которому чудом удалось избежать плена.

Такие действия подняли боевой дух польско-казацкого войска, которое к тому времени стало испытывать недостаток боеприпасов и продовольствия. День в Истории. Речь Посполитая и Османская империя заключили перемирие под Хотином © Public domain

24 сентября могло показаться, что удача отвернулась от поляков: от болезни умер 61-летний гетман Ян Кароль Ходкевич.

Однако принявший командование войском полковник Станислав Любомирский не собирался сдаваться. Он приказал своим ослабленным войскам отступить и занять более короткую оборонительную линию. После этого османы предприняли еще одну попытку штурма, надеясь, что обороняющиеся будут дезорганизованы, но их атака не увенчалась успехом.

Примечательно, что находящийся в польско-казацком лагере королевич Владислав, сын короля Сигизмунда III Вазы, претендент на московский трон и будущий король Польши, в боевых действиях участия не принимал. По свидетельству историков, у него была то ли лихорадка, то ли острые ревматические боли, и он лишь иногда присутствовал на военных советах. С другой стороны, его присутствие позволяло консолидировать армию и поддерживать дисциплину, нарушителей которой карали именем Владислава.

28 сентября 1621 года артиллерийским обстрелом начался последний «великий штурм» османов, султан бросил в бой все имеющиеся силы.

На протяжении дня было проведено девять атак, но османы шли в бой с большой неохотой. По свидетельствам самих турок, потери в этот день были наибольшими за все время боевых действий под Хотином. На фоне надвигающихся холодов и потери более 40 тысяч воинов (поляки и казаки потеряли, соответственно, 8 и 6,5 тысяч человек), султан Осман II, которому тогда было меньше 17 лет, принял предложение польской стороны о мирных переговорах.

При этом польские источники свидетельствуют, что к тому времени в их лагере оставалась всего одна бочка пороха.

Переговоры начались 29 сентября и закончились 9 октября 1621 года подписанием «Хотинского мира». «Волынь над Бугом 22 VII 1018»: что означает надпись на Могиле Неизвестного Солдата в центре Варшавы © Public domain

Договор от имени «светлейшего Сигизмунда III» заключили каштелян белзский и староста владимирский Станислав Журавский и воевода люблинский, комиссар Речи Посполитой Якуб Собеский. Фактически это было перемирие, которое легло в основу «вечного мира», подписанного в 1623 году в Стамбуле, который имел далеко идущие последствия как для Османской империи и Речи Посполитой, так и для казаков.

После заключения мира войска расположились друг напротив друга на поле боя. Поляки и казаки во главе с королевичем Владиславом выстроились в форме орла с распростертыми крыльями, османы во главе с султаном Османом II — в форме полумесяца, и стояли так около часа. После этого султан подарил королевичу одного из боевых слонов и коня, а королевич — коня и две пушки отличной работы.

Обе стороны объявили Хотинскую битву своей победой, более того, поляки на протяжении столетий считали ее главным триумфом своего оружия.

По просьбе короля Польши Сигизмунда III Вазы в честь Хотинской битвы Папа Римский Григорий XV установил день памяти, и 10 октября католическая церковь до конца XIX века справляла в этот день специальную службу. Битва при Хотине увековечена на могиле неизвестного Солдата в Варшаве надписью «CHOCIM 2 IX-9 X 1621/10-11 XI 1673». Вторая дата связана с тем, что в ноябре 1673-го объединенное польско-литовское войско под командованием коронного гетмана Яна Собеского разгромило османскую армию во главе с Гусейн-пашой (около 35 тысяч человек), укрепившуюся в старом польско-литовском лагере времен первой Хотинской битвы в 1621 году.

Султан Осман II заявил, что результатом этой битвы стала победа османов над «гяурами». Когда он вернулся в Стамбул 27 декабря 1621 года, то вошел в город с победной процессией, а «победа» праздновалась три дня и три ночи. Польская кавалерия: от шести великих побед до «атаки на танки» © was.media

Однако на самом деле молодой султан был крайне недоволен результатом сражения и действием своих войск, особенно янычар. Еще во время похода он начал принимать меры по реформированию османской армии. Эта попытка привела к восстанию в армии, студентов медресе и богатых купцов в мае 1622 года, в конце которого султан Осман II был свергнут и убит главарями толпы.

Об этом восстании и гибели молодого султана много писали османские историки, эти события часто появляются в османской придворной и популярной литературе. А в кофейнях Стамбула вплоть до конца XIX века рассказывали истории о подвигах молодого османа (в том числе о битве у Хотина) и его трагической кончине.

Нынешние украинские историки называют Хотинскую битву одной из главных побед казацкого войска, да и в целом делают акцент на казацких, а не на польско-литовских силах.

Однако на самом деле это сражение обернулось для запорожских казаков катастрофой. Дело в том, что «Хотинский мир» предусматривал обязательство Речи Посполитой «освободить весь Днепр от казаков», а в подписанном два года спустя «вечном мире» содержалась следующая красноречивая формулировка: «чтобы на Черном море и слова "казак" слышно не было».

Хотя все казаки Сагайдачного за участие в Хотинской битве получили условленную плату, однако обсуждать ранее обещанное увеличение количества реестровых казаков (на тот момент — всего 3 тысячи) в Варшаве наотрез отказались. При этом Сагайдачный даже не выдвигал требования записать в реестр всех 25 тысяч, но даже о 10 тысячах поляки говорить не хотели. Власти рекомендовали нереестровым казакам «вернуться к обычному послушенству», то есть мещанам — в города, а крестьянам — и вовсе в подданство к магнатам.

Это нанесло непоправимый удар Сагайдачному. День в истории. 6 декабря: Павел Бут потерпел поражение от поляков © www.056.ua

Да, он был ранен под Хотином, но рана была не очень тяжелой, а король и князь Заславский прислали к казацкому гетману своих лучших врачей. Историки считают, что именно психологический надлом, ощущение того, что дело его жизни разбилось вдребезги, злость на короля, который отказался от своих обещаний, данных летом 1621-го, в ходе подготовки к Хотинской битвы, привели к смерти 40-летнего Петра Конашевича-Сагайдачного 20 апреля 1622 года в Киеве. Смерть Сагайдачного и обман ожиданий от королевской службы и запрет грабительских набегов на турок привел к серии кровавых казацких восстаний, называемых обычно по именам предводителей: Жмайло (1625), Федоровича (1630), Сулимы (1635), Павлюка (1637), Острянина и Гуни (1638).

Своеобразной компенсацией для гетмана запорожских казаков является тот факт, что он является единственным военачальником, которому установлен памятник на месте Хотинской битвы.

28 сентября 1991 года рядом с Хотинской крепостью был открыт почти 10-метровый монумент Петру Сайгайдачному в примитивистском стиле. Рядом с ним изображены только фигуры с выбритыми головами и чубами-«оселедцами». Подразумевается, что это казаки, — хотя 400 лет назад янычары выглядели точно так же.