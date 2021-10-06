6 октября 1768 года Османская империя объявила войну России. Поводом для её начала стали инциденты на стыке границ Крымского ханства, Польши и России в районе реки Кодыма, где располагалось автономная провинция, известная как Ханская Украина. Что же она представляла собой и почему ее правитель оказывал такое влияние на международные отношения?

Важную роль в той истории принадлежала руководителю приграничного ханского владения Якуб-аге (Якову Рудзевичу). Забегая вперёд, скажем, что он оказал существенное влияние и на исход войны, а также последующее присоединение Крыма к Российской империи. Провалившаяся альтернатива. Как Молдавия интегрировала Украину

Демографической предпосылкой возникновения этого административно-территориального образования была смешанная молдавско-казачья колонизация Левобережного Поднестровья.

Она существенно активизировалась во время правления господаря Молдавии и Правобережной Украины Георгия Дуки в начале 80-х годов XVII в. Тогда с подачи Османской Порты предпринимались активные действия по созданию молдо-украинского государственного образования. В качестве его административного центра рассматривалось приднестровское местечко Цекиновка, напротив молдавского города Сороки.

В 1684 г., после поражения османов под Веной власть Дуки в обеих частях «объединённых княжеств» Молдавии и Правобережной Украины была свергнута, и к западу от Днепра произошла польская «реконкиста».

Султан по предложению крымского хана вручил гетманскую булаву и власть над оставшейся под его контролем частью Украины казацкому полковнику Теодору Сулименко. Тот же избрал в качестве своей резиденции селение Мокрый Ягорлык (при впадении одноимённой реки в Днестр, ныне — это территория Дубоссарского района самоопределившейся Приднестровской Республики).

Несколькими годами позже (1690 г.) Стамбул передал полномочия по назначению украинских гетманов Бахчисараю. В официальный оборот вошло выражение «гетман ханской милостью». Соответственно, территория, управляемая данным должностным лицом, стала называться Ханской Украиной (наряду с Украинами, подвластными русскому царю и польскому королю).

Первым «гетманом от хана» в 1690 г. стал Степан (Стецик) Лозинский, он же Степан Ягорлыцкий или «Стецик Тягинский. В его правление связано создание на левом берегу Днестра «ханских сёл» со смешенным украинско-молдавским населением. К середине 90-х годов в данном административном образовании проживало до 10 тыс. жителей.

Однако польско-османское противостояние конца XVII в. негативно сказалось на Ханской Украине. В 1695 г. резиденция Лозинского была сожжена пропольским казачьим отрядом Палия и Самуся. Множество жителей провинции были убиты, добытое имущество вывозилась из Поднестровья на двух тысячах телег. Сам же «ханский гетман» получил смертельную рану в ходе следующего подобного столкновения. Луцкий договор. Как молдаване мазепинцам на дверь указали © pinimg.com

В 1703 г. после заключения Карловицкого мира граница между Речью Посполитой и Османским миром в Буго-Днестровском междуречье прошла по рекам Кодыма и Мокрый Ягорлык. Соответственно, подданные султана и хана должны были покинуть северное побережье обеих рек.

Перекройка границы сопровождалась ликвидацией казачьего самоуправления на польской территории. Этим активно пользовались турецко-крымские власти, привлекая в свои владения казаков, недовольных утратой вольностей.

С 1695 по 1712 годы ханскими поселениями на Днестре управлял гетман Пётр Иваненко. Его резиденция находилась на правом берегу Днестра в местечке Дубоссары (ныне это Старые Дубоссары в Криулянском районе Республики Молдова).

Примечательно, что этот гетман демонстрировал неприязненное отношение к казакам — мазепинцам, получившим убежище в лагере Карла XII под Бендерами. В походе под руководством Филиппа Орлика 1711 г. на российские владения Иваненко и его подчинённые никак себя не проявили. Однако вытеснение сторонников Мазепы — Орлика поляками с Правобережной Украины привело к новой волне казачьей эмиграции в Ханскую Украину.

Впрочем, прежнее название данного административного образования после Карловицкого мира стало использоваться лишь неформально, поскольку султан взял на себя обязательство больше не вмешиваться в украинские дела. Теперь здешний наместник хана стал носить титул «гетман дубоссарский». Топоним «Ханская Украина» официально упоминался лишь в титуле митрополита «Хотинского, всего побережья Дунайского и Днестровского и целой Украины Ханской» с резиденцией в Измаиле.

К середине ХVIII в. казацкие старшины перестали назначаться на должность «гетмана дубоссарского». Она отдавалась ханской администрацией на откуп чаще всего армянским купцам.

В 1765 г. началось правление последнего главы «Ханской Украины», уже упоминавшегося Якуб-аги. Он происходил из татар-липок (переселившихся из Литвы), являлся высокопоставленным дипломатом Крымского ханства, во время Семилетней войны игравшим важную роль в контактах Бахчисарая и Берлина. Новая Турция как альтернатива Новороссии. Три мифа об османском владычестве в регионе © Public domain

Яков трансформировал доставшийся ему титул. В официальной переписке он именовался «гетман и воевода поднестровский и комендант границ украинских». Данное изменение являлось следствием расширения его владений и смещения на восток административного центра вверенной ему области. В относительно мирные 40 — 50-е годы XVIII в. христианские «ханские слободы» стали активно обустраиваться на южном побережье Кодымы, вплоть до её впадения в Южный Буг. В 1748 г. было основано селение Балта, куда и перешла резиденция «гетмана и воеводы». В 1783 г. в данном местечке уже насчитывалось около 500 домов.

В деле привлечения переселенцев ханскими наместниками использовалась политика налоговых преференций. Так, перейдя через Кодыму и обосновавшись на территории Крымского ханства, поселянин получал полное освобождение от податей и повинностей на 10 лет, по прошествии которых возникала обязанность давать лишь 1/10 часть от приплода скота.

В короткие сроки Балта стала важным торговым центром. На проводившихся здесь дважды в год крупных ярмарках в больших количествах продавался скот, восточные товары. Во время Семилетней войны за лошадьми для кавалерий европейских армий сюда прибывали прусские и саксонские эмиссары.

В планах Якуб-аги было дальнейшее укрепление восточной части своей провинции. Так, он предлагал хану проект привлечения выходцев с Левобережной Украины (гетманских казаков и посполитых) и поселения их напротив устья реки Синюха, на месте современного Первомайска Николаевской области. Данное начинание объективно соответствовало интересам Бахчисарая, поскольку укрепляло границу ханства с Польшей и Россией, наделяло её необходимой инфраструктурой.

Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку русско-турецкая война 1768 — 1774 года буквально смела формирующуюся «Ханскую Украину». Уманская резня. «Пик освободительной борьбы украинского народа» или этническая чистка © znaj.ua

В июне сопредельное с Балтой польское местечко Юзефгрод (Палиево Озеро) было занято полусотенным отрядом из повстанческого воинства Максима Зализняка. Гайдамаки преследовали польских конфедератов, ну и за одно устроили погромы здешних польских и еврейских обывателей. Многие из потенциальных жертв погромщиков предпочли укрыться на «татарском» берегу Кодымы. Благо, что Юзефгрод и Балту соединял мост.

Якуб-ага дал убежище беженцам, однако это не помешало его подчинённым заниматься скупкой у казаков имущества, полученного при грабежах. После того как гайдамацкий отряд удалился в Умань из Балты последовала вылазка на северный берег Кодымы. Жертвами обозлённых поляков и евреев стали местные православные, в т.ч. караул, охранявший границу. Не остались в стороне от нападения и балтские «турки».

В ответ на Балту был предпринят карательный поход гайдамаков. Столица ханского владения была обстреляна из пушек и захвачена. «Гетман и воевода поднестровский» вынужден был бежать. В ходе столкновений погибло 15 подданных хана и султана. За тем последовало аналогичное нападение на «ханскую слободу» Голта в устье Кодымы.

На этом фоне Якуб развернул бурную активность, рассылая письма о произошедшем в Крым, Турцию и Польшу. При этом акцент делался на то, что среди участников гайдамацких набегов было много запорожцев, а значит подданных России.

Подыгрывал этой истории и сам Зализняк, утверждая, что действовал с санкции Екатерины II. Но на самом деле таких полномочий у него точно не было.

Тем не менее, в июле 1768 г. представитель хана заявил протест российскому правительству по поводу участия его подданных в нападениях на Балту и Голту Россияне предлагали ханским властям указать место для публичной и смертной экзекуции на государственной границе Зализняка и его 70-ти соратников. Но в Стамбуле решили воспользоваться этим инцидентом для начала военного конфликта с Петербургом. Касим Московский. Кто жил в Новороссии 250 лет назад © islam.ru

В январе 1769 г. в Балте побывал хан Крым-Гирей. Он вёл войско крымцев, как выяснилось позже в последний поход на Россию.

После начала русского продвижения за Днестром «Ханская Украина» оказалась в глубоком тылу наступающих войск. Якуб-ага перешёл на службу к России и оказал очень важную услугу генералу Петру Панину в подчинении буджакских и едисанских ногайцев.

В отместку за переход на сторону русских «ханские слободы» были разорены по приказу протурецкого хана Каплан-Гирея. Во время карательного набега татар многие их жители были угнаны в плен. Однако запорожцам удалось перехватить обоз с «живым товаром» у Днепровского лимана. Часть «волохов», спасённых тогда от татарской неволи, были поселены отдельным селом южнее Старого Кодака (ныне это село Волосское Днепровского района Днепропетровской области).

В 1777 г. после перехода Крыма под протекторат России хан Шагин-Гирей попытался восстановить контроль Бахчисарая над Балтой и Дубоссарами. Однако на тот момент в них уже действовала османская администрация. Прямое управление Портой Буго-Днестровским междуречьем продолжалось до следующей русско-турецкой войны 1787 — 1791 годов.

По условиям Ясского мирного договора 1791 г. бывшая Ханская Украина перешла в состав Российской империи, а через два года подобная судьба постигла и сопредельную территорию Речи Посполитой.

В конце своей жизни Яков (умер в 1784 г.) очень поспособствовал непосредственному присоединению Тавриды к Российскому государству, за что весь род Рудзевичей получил покровительство Григория Потёмкина. Его сын, Александр Яковлевич стал офицером и прославился в войнах 1812-1814 годов, а дочери Екатерина и Елизавета воспитывались при дворе императрицы Екатерины II и вышли замуж за видных чиновников своего времени. Как детище Фрунзе и Котовского помогло сохраниться русскоязычному Приднестровью © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

На этом можно было бы поставить точку, не случись в 20-е годы XX в. в Поднестровье создания государственного образования, которое по своей территориальной конфигурации и этническому составу весьма напоминало «Ханскую Украину» 50 — 60-х годов XVIII в. Речь идёт о Молдавской Автономной ССР в составе Украины.

Первым административным центром МАССР являлась Балта. Территория республики располагалась вдоль Кодымы, Ягорлыка и левого берега Днестра. Преобладающими этносами являлись украинцы и молдаване.

Объяснить такую «реинкарнацию» можно тем, что Днестр издавна являлся контактной зоной крупных этносов. Вследствие этого здесь происходило соприкосновение различных культур, их синтезирование, что отразилось в оригинальных административно-правовых практиках.

В связи с последним обращает на себя внимание ураинско-молдавский титул правителя поздней «Ханской Украины» — «гетман и воевода». Или же взять, к примеру официальный статус одновременно молдавского, украинского и русского языков в Молдавской АССР, который был воспринят у неё современной Приднестровской Республикой.