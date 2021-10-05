От «Украйны» до «Украины»: судьбы боевых кораблей, носивших «украинские» названия

Один из главных мифов, бытующих на современной Украине, - миф о том, что в годы «российского/советского господства» все украинское беспощадно подавлялось и не допускалось. Опровергается этот миф очень легко. Достаточно хотя бы взглянуть на... борта русских и советских боевых кораблей, где слово «Украина» встречалось не раз и не два, а много чаще.

Первым в этом ряду стал весьма современный для своего времени минный крейсер «Украйна», родиной которого стала Рига — именно там строились корабли этого типа. Однако в Риге их только собирали, конструировали «Украйну» в Германии. «Украйна» была спущена на воду в сентябре 1904 года, в апреле следующего года вступила в строй и служила на Балтийском флоте, где в 1907-м была переклассифицирована в эсминец. День в истории. 29 октября: Турецкие миноносцы атаковали Одессу © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В мае 1920-го, уже при Советской власти, «Украйну» перебазировали на Каспийское море, где она 15 июня 1920-го была переименована в «Карл Маркс», а в феврале 1924-го — в «Бакинский рабочий». В 1926-49 годах корабль считался канонерской лодкой, затем был учебным судном, а в 1961-64 годах выполнял функции корабля-мишени недалеко от Баку.

Остатки первой «Украйны» пошли на слом в августе 1964-го. Никаких боевых достижений на счету этого корабля не было…

Куда более красочной была биография у крейсера «Червона Украина» — кстати, вообще единственного советского боевого корабля, название которого звучало на украинском языке (других таких примеров попросту не было — допустим, корабля под названием «Чырвоная Беларусь» не существовало).

Изначально это был «Адмирал Нахимов», но достраивали заложенный в Николаеве в 1915-м корабль уже при Советской власти, и 7 декабря 1922-го крейсер стал «Червоной Украиной». Заметим, что до образования СССР оставалось еще три недели, т.е. название кораблю присваивали еще в независимой УССР.

В состав флота корабль вошел в 1927-м, и в 1930-х заслуженно считался одним из лучших по подготовке кораблей советского ВМФ (во многом это была заслуга будущего наркома ВМФ и адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, командовавшего «Червоной Украиной» в 1933-36 гг.). Погибшая «Москва». Первая крупная потеря Черноморского флота в Великой Отечественной © armedman.ru

В Великую Отечественную крейсер героически оборонял Одессу и Севастополь. Там же он и погиб 12 ноября 1941-го — пять германских авиабомб нанесли кораблю, стоявшему недалеко от Графской пристани, повреждения, несовместимые с «жизнью». Это был единственный советский крейсер, погибший в годы войны.

В 1947-м «Червону Украину» подняли, и она еще несколько лет использовалась как корабль-цель. Интересно, что в 1989 году название «Червона Украина» было присвоено новому ракетному крейсеру, который назывался так до 1995 года. Затем корабль был переименован в «Варяг» и в настоящий момент является флагманом российского Тихоокеанского флота.

Незадолго до Великой Отечественной в составе советского ВМФ должен был появиться самый мощный в его истории боевой корабль, названный в честь Украины — суперлинкор «Советская Украина», родная сестра «Советского Союза», «Советской России» и «Советской Белоруссии».

Даже на рисунках этот дредноут поражал воображение: водоизмещение — больше 67 тысяч тонн, длина — 269 метров, вооружение — девять 406-миллиметровых, двенадцать 152-миллиметровых, двенадцать 100-миллиметровых и сорок 37-миллиметровых орудия, четыре гидросамолета… Стоить такой корабль должен был 7 миллиардов рублей. Но достроить его попросту не успели — к началу войны «Советская Украина» была готова на 18 процентов.

И все-таки это название не пропало даром: в 1959-м имя «Советская Украина» получила самая большая в мире китобойная база, приписанная к Одессе (она была списана и разобрана в 1995-м, в ту эпоху, когда остатки торгового флота на Украине продавались по цене металлолома — 170 долларов за тонну веса). День в истории. 26 февраля: в Каменце-Подольском родился советский адмирал-рекордсмен © РИА Новости, Мичурин / Перейти в фотобанк

В последний день 1960 года на воду был спущен и с 1964 года служил в рядах Черноморского флота большой противолодочный корабль (БПК) «Комсомолец Украины».

Это был типичный для послевоенной эпохи корабль с мирной судьбой — учения, заходы в иностранные порты с визитами вежливости… Но был в истории «Комсомольца Украины» и почти боевой эпизод: когда в августе 1974-го в Черном море произошел взрыв на БПК «Отважный», «Комсомолец Украины» быстро пришел к нему на помощь и принял активное участие в спасении гибнущего корабля. Списан этот корабль был в июне 1991-го, в последние месяцы существования СССР.

Ну а история последнего на данный момент крупного боевого корабля, носящего имя «Украина», и вовсе может стать основой для печального фильма.

Этот ракетный крейсер был одним из четырех кораблей, заложенных в середине 1980-х, и изначально должен был носить название «Комсомолец». После смерти адмирала С.М. Лобова корабль еще на стапеле переименовали в «Адмирал флота Лобов», и под таким названием он был спущен на воду в августе 1990-го. Но вскоре распался СССР, и 20 марта 1993-го «Адмирал флота Лобов» получил новое название — «Украина».

Корабль был готов на 95 процентов, но… средств на его окончательное введение в строй не находилось. В итоге достройку «Украины» заморозили. Лишь в 1998-м Леонид Кучма заявил, что крейсер будет введен в строй и даже побывал на церемонии поднятия флага. Впрочем, и на этот раз пороху хватило ненадолго: с начала 2000-х практически готовая «Украина» тихо ржавела у стенки завода, в то время как чиновники Минобороны лихорадочно искали для нее покупателя. Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Когда выяснилось, что в покупке вроде бы заинтересована Россия, в 2010-м корабль попросту… лишили названия: не продавать же «Украину»!.. Так несостоявшийся флагман ВМФ Украины стал просто безымянным крейсером… Впрочем, сделка с Россией так и не состоялась — майдан и последующие события обнулили все предыдущие договоренности.

Еще раз экс-«Украину» пытались продать в 2015-м, но безуспешно. Два года спустя Минобороны отказалось от содержания крейсера, а 29 января 2021-го Кабмин постановил снять с него вооружение для последующей продажи либо утилизации. Впрочем, «под нож» бывшая «Украина» все же не пошла — было решено устроить в помещениях крейсера музей (правда, непонятно чего именно. Разве что развала советского флота?..) Так что сейчас экс-«Украина» по-прежнему стоит у стенки в ожидании своей музеефикации…

По иронии судьбы, однотипные с ней корабли по сей день находятся в строю и несут боевую службу: ракетный крейсер «Москва» — флагман российского Черноморского флота, крейсер «Варяг» (в 1989-95 годах «Червона Украина») — флагман Тихоокеанского. Совсем по-иному могла бы сложиться и судьба «Украины». Но — увы. По всей видимости, для боевого корабля это все-таки несчастливое название…