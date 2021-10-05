День в истории. 5 октября: умер украинский военачальник, спровоцировавший «Киевскую катастрофу» Петлюры

5 октября 1940 года в Варшаве умер Владимир Сальский - некогда штабной офицер императорской армии, в годы гражданской войны выдвинувшийся в руководители петлюровских войск и в августе 1919 года спровоцировавший конфликт между армией УНР и белыми при занятии Киева.

Будущий военный министр УНР родился в 1885 году в небольшом городе Острог Волынской губернии (ныне Ровенская область) в дворянской семье. Несмотря на сословную принадлежность родители Сальского выступали против военной карьеры сына, которой бредил с раннего детства. Тем не менее, ему удалось убедить их в своем выборе и в конце концов они дали добро на учебу в Виленском пехотном училище. Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной рады © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После его окончания молодой офицер начал службу в 132-м Рыльском пехотном полку, который дислоцировался как раз в родном для него Остроге. Однако Сальский не мечтал о карьере заштатного офицера из глубинки, он был куда более амбициозным человеком.

Вскоре ему удалось поступить в престижнейшую Николаевскую академию Генерального штаба. Там Сальский обратил на себя внимание своей старательностью и прилежностью, по окончании академии он был в числе лучших в своем выпуске.

После выпуска он перебрался в Киев, где командовал ротой в 132-м Бендерском пехотном полку. В начале 1910-х он стал офицером Генерального штаба и в дальнейшем вплоть до самой революции служил на штабных должностях.

В годы первой мировой Сальский состоял адъютантом в штабе 12-й армии, которая сражалась с немцами на Северном фронте. После февральской революции был повышен в звании до подполковника — это было его высшее звание в русской воинской иерархии.

Помимо прочего 12 армия известна тем, что именно в её составе воевали впоследствии печально знаменитые латышские стрелки. Состояние дел в её рядах после февральской революции особо отметил в своих «Очерках русской смуты» Антон Деникин: «Войска Северного фронта и особенно 12-й армии были наиболее развалившиеся из всех, и по логике вещей, не могли оказать врагу должного сопротивления…». Последний шанс Петлюры. Киев, бабье лето 1919-го © photochronograph.ru

В конце лета — начале осени 1917 года (как раз в то время, когда разложившиеся войска 12армии сдали Ригу) началась украинизация, которая по мнению Временного правительства должна была укрепить боеспособность войск. Украинизация затронула в том числе и 12-ю армию, и Сальский активно в ней участвовал. К тому времени он уже начал все пристальнее присматриваться к киевским процессам.

После октябрьской революции Сальский перебрался в Киев. Несмотря на существовавший там антагонизм между социалистами из Центральной Рады и кадровыми военными, ему в конце концов удалось найти место в руководящих структурах. В начале 1918 года он возглавил штаб военного коменданта Киева Михаила Ковенко. Впрочем, это не помогло удержать город, который взяли войска Муравьева.

После ухода большевиков и прихода немцев, а затем и гетмана Скоропадского, карьера Сальского пошла в гору. Скоропадский охотно привлекал на службу офицеров императорской армии. Так главой комиссии по созданию военных школ был назначен генерал-лейтенант РИА уроженец Чугуева Николай Юнаков. Его первым заместителем и стал Сальский. Кроме того, некоторое время он числился начальником штаба Сердюцкой дивизии — главной опоры Скоропадского и самой элитной части гетманской армии.

После свержения Скоропадского Сальский нашел общий язык с Петлюрой и впоследствии стал одним из его ближайших соратников по военной линии. Некоторое время Сальский еще руководил комиссией по созданию военных школ, но летом 1919 года вернулся в действующую армию. День в истории. 28 июня: Петлюра добился расстрела булгаковского Болботуна © commons.wikimedia.org, Public Domain

После конфликта Петлюры и Болбочана, завершившегося смещением и расстрелом последнего, Сальский возглавил вместо него Запорожсктй корпус — одну из самых боеспособных частей УНР.

Во главе запорожцев Сальский вошел в Киев в августе 1919 года, одновременно с частями Галицкой армии и белогвардейцами. Поначалу стороны воздерживались от конфликтов, но вместе им оказалось в Киеве тесновато. Вспыхнувший между ними конфликт закончился разгромом петлюровцев и фактическим переходом галичан на сторону белых.

Так вот, согласно ряду свидетельств, конфликт был спровоцирован именно Сальским.

Причиной ссоры стал российский флаг, вывешенный на здании городской думы рядом с ранее размещенным там украинским. Хотя флаг был вывешен с согласия командующего украинскими частями галичанина генерала Кравса, Сальский потребовал от подчиненных его убрать. Причем это было сделано в максимально грубой и демонстративной форме. Марк Шляховой, он же атаман Кармелюк, сбросил русский триколор на мостовую, под копыта лошадей «запорожцев» Сальского. В результате началась натуральная драка, переросшая в избиение петлюровцев. День в истории. 14 августа: ликвидирован атаман, спровоцировавший войну петлюровцев и белых © Public domain

По итогам конфликта армия УНР вынуждена была оставить Киев, а украинская историография окрестила его «Киевской катастрофой». В результате сильно осложнившихся отношений между Петлюрой и Кравсом, последний был заменен на Сальского, который таким образом стал командующим армией УНР.

Впрочем, к этому моменту должность была уже скорее символической. Сальский пробыл на ней всего несколько недель и фактически устранился, честно заявив, что шансов на успешную борьбу — ноль, а вспыхнувшая эпидемия тифа окончательно похоронила армию.

В результате вместо Сальского был назначен Василий Тютюнник, горячо выступавший в поддержку Зимнего похода и разрабатывавший его план. Что касается Сальского, то он был перемещен на пост военного министра, тоже символический в то время.

Участия в гражданской войне Сальский больше не принимал и после завершения советско-польской войны вместе с остатками УНР перебрался в Польшу, где на время вообще отошел от всяких дел и жил как частное лицо.

С середины 20-х Сальский вернулся к активной работе в эмигрантских кругах. Он вновь занял пост военного министра, правда теперь уже в изгнании. Петлюра у власти. «Борьба с московским нашествием во всех формах и проявлениях» © kiev-foto.info

В то время как украинская эмиграция распалась на несколько обособленных направлений — «вольные казаки», «гетманцы», националисты и т.д., Сальский твердо придерживался линии на поддержку правительства УНР в изгнании и был близким соратником Петлюры, а затем и его преемника Ливицкого. Кроме того, он активно сотрудничал с рядом эмигрантских журналов, в которых публиковал стать на военные темы.

Перед началом Второй мировой Сальский как формальный военный министр в изгнании тщетно пытался договориться с польскими властями о том, чтобы украинцы, служившие по контракту в польской армии, не были мобилизованы в случае войны с Германией.

После поражения Польши Сальский остался в Варшаве, однако переживания из-за его пропавшего сына, служившего летчиком в польских ВВС, сильно подорвали его здоровье (в действительности он перебрался вместе с другими польскими летчиками в Англию). Сальский сильно сдал, часто болел и в конце концов умер в оккупированной немцами Варшаве в октябре 1940 года в возрасте 55 лет.