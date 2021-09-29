140 лет назад, 29 сентября 1881 года, в богатой львовской семье родился Людвиг фон Мизес, внёсший значительный вклад в развитие мировой экономической мысли. Он бескомпромиссно нёс факел идей экономической свободы, когда мир был загипнотизирован большим социалистическим экспериментом, и заслужил прозвище «последнего рыцаря классического либерализма»

В основе любой экономической системы лежит идеология. А за идеологией стоит бурная, непрерывная борьба идей, причём их столкновение в основном сводится к роли государства в экономике и обществе в целом. В пору смертельной схватки капитализма и социализма это противостояние идей олицетворяли философии Адама Смита и Карла Маркса.

Ныне, когда рыночная экономика преобладает везде, большинство экономистов можно отнести к двум основным лагерям, которые ассоциируются с именами известнейших экономистов ХХ века, Джона Кейнса и Милтона Фридмана. Кейнс — наиболее известный представитель экономистов, ратующих за увеличение контроля государства в формально рыночной экономике. Фридман — икона для экономистов, которые предпочитают свободный рынок с минимальным вмешательством государства.

Львовянин Людвиг фон Мизес, который сделал огромный взнос в экономическую мысль ХХ века, всегда был за экономическую — и не только — свободу. Ни до, ни после Мизеса мир не знал более яростного защитника Laissez-faire (доктрина невмешательства государства в экономические дела, дословно с французского «позвольте делать»).

Людвиг фон Мизес родился в Лемберге (ныне Львов) в 1881 году в богатой еврейской семье. За несколько месяцев до рождения Людвига император Франц Иосиф I предоставил его прадеду, Мейеру Мизесу, дворянский титул с правом наследования. С тех пор семья Мизесов стала пользоваться приставкой «фон».

Хотя позже в республиканской Австрии все титулы официально отменили, но Людвиг продолжал вставлять «фон» между именем и фамилией, подписывая свои работы.

Стоит отметить, что Мизесы имели глубокие корни на Галичине.

Ефрем Мизес, прапрадед Людвига, был богатым львовским купцом. Упомянутый прадед Людвига, неутомимый Мейер Мизес, был не только влиятельным купцом, но также известным филантропом: он открыл сиротский дом, школу и кухню для бедных во Львове. Скорее всего, именно за это он и получил дворянский титул.

В 1848-м Мейер Мизес, который тогда возглавлял львовское отделение австрийского имперского банка, был избран в Галицкий Сейм. Его сын и дед будущего экономиста, Абрахам Мизес, с 1860-го руководил отделением банка Ротшильда во Львове. А вот отец Людвига, инженер Артур фон Мизес, в финансовую сферу не пошёл. Он был строительным подрядчиком и занимался финансированием прокладки императорских железных дорог — сначала на Галичине, а потом и на Буковине.

Глубокие галицкие корни Людвиг имел и с материнской стороны.

Его мать Адель Ландау родилась в Бродах, где проживало несколько поколений этой семьи. Оба рода — Мизесы и Ландау — были известны в крае, они вели активную политическую жизнь. Йоким Ландау, брат дедушки Людвига, стал членом австрийского парламента от Бродов, а дядя Людвига, Герман Мизес, был избран туда от Дрогобыча. При этом Герман Мизес был одним из самых убедительных адвокатов индустриализации Галичины перед имперскими властями в Вене.

Людвиг был одним из трёх сыновей в семье. Его младший брат Рихард фон Мизес стал выдающимся математиком первой половины ХХ столетия. Рихард и Людвиг имели различные философские взгляды, и их отношения были прохладными. А вот третий брат, Карл умер от болезни в 12-летнем возрасте.

Людвиг провёл раннее детство в Черновцах, куда его отца перевели из Львова для строительства железной дороги. В 1891-м семья перебралась в Вену, где Людвиг с 1892 по 1900 учился в академической гимназии. Его биографы отмечают, что уже в возрасте двенадцати лет Людвиг фон Мизес разговаривал на идише, немецком, польском и французском языках, читал на древнегреческом, древнееврейском и латыни, хорошо понимал украинский язык.

В 1900 году Людвиг фон Мизес поступил на юридический факультет Венского университета, где в 1906 году получил степень доктора права. Примечательно, что в 1902-1903 году он добровольно прошёл военное обучение, так называемый однолетний курс добровольца, и получил звание лейтенанта резерва австро-венгерской армии.

В 1904 году Мизес начал посещать семинары Ойгена фон Бём-Баверка, одного из основных представителей австрийской экономической школы, причём делал это до самого начала Первой мировой войны.

Первая научная работа студента Мизеса, опубликованная в 1902 году, была посвящена экономическим проблемам его родины, и носила название «Развитие отношений между землевладельцами и крестьянами в Галичине в 1772-1848 годах».

Людвигу помог уникальный семейный опыт, ведь его прадед был свидетелем и участником части описываемых событий. В этой работе Мизес представил своих земляков-русинов борцами за свободу, «двигателями тенденций в направлении свободы в Галичине». Он сравнил польских землевладельцев в Галичине XVIII столетия с рабовладельцами, утверждая, что крестьянам-русинам нечего было терять, когда они отказались сопротивляться разделам Польши — ведь их положение не могло стать хуже.

Примечательно, что на первых курсах университета Мизес с недоверием относился к частному предпринимательству и выступал за увеличение влияния государства в экономических отношениях. Это соответствовало духу эпохи, ведь на рубеже столетий классический либерализм терял позиции под влиянием идей социализма вообще и марксизма в частности.

Взгляды Мизеса на роль государства начали меняться под влиянием работ другого галичанина, Карла Менгера, журналиста газеты Die Lemberger Zeitung, основателя австрийской экономической школы. В основе учения Менгера лежали свобода предпринимательства и невмешательство государства — как в экономику, так и в частные дела граждан.

Первым местом работы Людвига фон Мизеса после университета стала имперская финансовая администрация. Но уже через несколько месяцев он охладел к государственной службе и перешёл в частную юридическую фирму, а с 1909 года стал работать в Торговой палате Австрии.

Людвиг фон Мизес продолжил заниматься научной деятельностью, в 1912 году издал свою первую книгу «Теория денег и средств обращения». После этого в 1913 году его пригласили в Венский университет на профессорскую должность, которую Мизес занимал до 1938 года.

Первая мировая война застала Людвига фон Мизеса в Вене. В августе 1914 года его мобилизовали и отправили на русский фронт — в родную Галичину, в Перемышль, где он провел долгие месяцы. Лейтенант Мизес получил ранения и заслужил несколько наград.

После Брест-Литовского мира он в составе австрийских оккупационных войск оказался на территории Украины, в Одессе. Украинские источники сообщают, что во время правления гетмана Павла Скоропадского Мизес занимался созданием центрального банка Украинской державы, однако в западных биографиях учёного об этом не упоминается. Скорее всего, это просто выдумка, ведь заниматься подобным делом в Одессе было бессмысленно.

После капитуляции Австро-Венгрии Людвиг фон Мизес со своим подразделением вернулся в Вену, где с 1919 года продолжил работу в Торговой палате. Он также преподавал в Венской коммерческой женской академии и родном университете.

В 1920-1934 годах Мизес вёл еженедельный частный семинар при Торговой палате Австрии, где его учениками были, в частности, экономист Фридрих фон Хайек, математик Карл Менгер-младший и социолог Альфред Шюц. В 1926 году учёный основал Австрийский институт исследования бизнес-циклов, и этой темой он занимался до конца своей жизни.

В 1922 году Людвиг фон Мизес публикует фундаментальный труд «Социализм: экономический и социологический анализ», в котором аргументировал невозможность построения социализма.

«Я доказал, что экономическая система, в которой отсутствует частная собственность на средства производства, не сможет найти критерия для определения ценности факторов производства и, следовательно, не сможет производить расчеты» — писал позже учёный, оценивая свой вклад в экономическую теорию.

После этого Людвиг фон Мизес стал врагом социалистов разных изводов — как советских, так и европейских.

Николай Бухарин опубликовал статью, в которой критиковал Мизеса, как «наиболее влиятельного оппонента марксизма». В 1924-м журнал «Большевик» заклеймил Мизеса как «теоретика фашизма». А известный польский марксист Оскар Ланж полушутя предложил поставить бюст Мизеса перед каждым министерством финансов в социалистических странах в качестве страшилки.

Обвиняли Мизеса в фашистских взглядах и на западе — после того, как в 1927 в книге «Либерализм» учёный назвал фашизм «временным приспособлением» для противостояния социализму. Кроме того, Мизес был экономическим советником канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса, который восхищался итальянским фашизмом.

Правда, намного дольше Людвиг фон Мизес сотрудничал с публичным врагом фашизма и нацизма Отто фон Габсбургом, при этом учёный поддерживал усилия эрцгерцога по восстановлению монархии в Австрии.

В июле 1934 году, буквально за несколько дней до путча австрийских нацистов, Мизес выехал в Швейцарию, приняв предложение занять профессорскую должность на кафедре межнациональных экономических отношений в Высшем интернациональном институте Женевского университета. При этом в Германии книги учёного были запрещены и сожжены, а после аншлюса Австрии его квартира в Вене была разграблена нацистами.

В 1940 году гестапо попыталось выкрасть его прямо на улицах Женевы, после чего Людвиг фон Мизес с женой, венгерской актрисой Мргит Шерени, выехал сначала в Португалию, а оттуда — в США.

И хотя в Америке в то время царили интервенционистские идеи Рузвельта, предполагавшие мощное государственное вмешательство в экономику, в 1941 году Людвиг фон Мизес получил грант от Национального Бюро экономических исследований на английский перевод своей книги «Социализм».

В 1943-1954 годах учёный работал в экономической комиссии Национальной производственной ассоциации, а с 1945 по 1968 год был профессором экономической теории Нью-Йоркского университета. Именно там он пишет свою главную книгу — «Человеческие действия: трактат об экономической теории», вышедшую в 1949 году.

В ней, а также в работах «Плановый хаос», «Планирование ради свободы», «Бюрократия», «Антикапиталистическая ментальность» Людвиг фон Мизес отстаивал идеи экономической свободы, которые ныне являются фундаментом философии либертарианства.

Кроме того, он продолжил разработку своей знаменитой теории экономических циклов, сегодня известную как теория экономических циклов австрийской школы. В 1974 году, через год после смерти Мизеса, за развитие этой теории его ученик Фридрих фон Хайек получил Нобелевскую премию по экономике.

В 1948 году Людвиг фон Мизес в Нью-Йорке возобновил свой семинар по экономике, который вёл до весны 1969 года. Среди самых известных его выпускников — американский экономист Мюррей Ротбард, структурировавший праксеологию (науку об эффективности человеческой деятельности). Идеи Мизеса до сих пор популярны в среде Республиканской партии США, особенно в её либертарианском крыле, так называемой «Чайной партии».

Правда, экономическую систему нынешних США и Европы учёный вряд ли назвал бы либеральной. При этом после войны друзья и единомышленники Людвига фон Мизеса весьма существенно влияли на экономическую ситуацию в Западной Европе. Так, во Франции экономическим советником Шарля де Голля был Жак Рюеф, давний друг и сторонник Мизеса, который убедил президента отказаться от идей социальной экономики. А в Италии после Второй мировой войны президентом стал Луиджи Эйнауди, еще один друг австрийского экономиста.

На Украине в целом и в родном Львове в частности Людвига фон Мизеса хоть и любят за антисоциалистические взгляды, однако в целом подходы австрийско-американского учёного не встречают тут массовой поддержки — ни среди патерналистски настроенного населения, ни в академической среде.

Лишь в 2011 году, к 130-летию со дня рождения всемирно известного экономиста, во Львове на бывшем доме семьи Мизесов по улице Гнатюка (ранее улица Ягеллонская) была установлена мемориальная доска. Но сделали это не власти, а Центром городской истории, существующим за австрийские деньги, который также провёл международную научную конференцию памяти Мизеса. Аналогичные мероприятия центр организовал в 2013-м и 2015 годах, но потом о Мизесе во Львове опять забыли.

По крайней мере, к 140-летнему юбилею учёного никаких публичных мероприятий не анонсировано.