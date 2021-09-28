400 лет назад, осенью 1612 года, Восточную Европу потрясла война между Османской Империей и Речью Посполитой, именуемая по месту решающего сражения Хотинской. Предпосылки и последствия этого конфликта многобразны. В их ряду - появление в руках Стамбула эффективного орудия для борьбы с польской экспансией на Нижнем Дунае и в Северном Причерноморье.

В августе 1595 г., воспользовавшись развернувшимся в Молдавии противостоянием сторонников австрийских Габсбургов и Османской Порты, польская армия перешла Днестр и захватила молдавскую крепость Хотин. На престол господаря Молдовы был посажен Иеремий Могила молдавский боярин, пользовавшийся польским покровительством.

В условиях напряжённых военных противостояний с Габсбургами и Ираном Османская империя была вынуждена пойти на компромисс с поляками. Их ставленник признавался султаном в качестве молдавского монарха при условии выполнения всех вассальных обязательств перед Портой, а также выплаты дани и подарков крымскому хану. В 1598 г. польский канцлер Ян Замойский добился признания Портой за Могилой пожизненного статуса господаря и права передачи престола его потомкам. Битва за Покутье. Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину © Public domain

В 1600 г. польско-османская коалиция позволила оперативно купировать попытку перехода Молдавии в австрийскую сферу влияния. Обладавшая меньшим «логистическим плечом», нежели Турция, Речь Посполитая сумела оперативно ввести в Молдавию военный контингент, изгнать «господаря Румынской страны (Валахии), Ардяла (Трансильвании) и Молдовы» Михая, восстановив на престоле Могилу.

Первые годы XVII в. стали временем почти полного доминирования Польши в основных сферах жизни Молдавского княжества. Это явно не устраивало османов, но сил на противодействие у Стамбула в тот момент не было. Они стали высвобождаться лишь в 1606 г. после заключения Житваторокского мира с Габсбургами.

Тем временем подошли к концу последние дни жизни Иеремия Могилы.

Воспользовавшись тяжёлым положением польско-литовских войск в России в 1612 г. султан отнял статус господаря у Константина Могилы (сына Иеремия). Однако спустя три года последовало новое вторжение в Молдавию из Польши, по итогам которого господарем стал третий представитель династии Могил — Александр.

Восстановлением «законности» в Молдавии по поручению султана занялся паша Боснии Искендер. Летом 1617 г. его войска изгнали из столицы Молдавии полонофилов. После взаимных выпадов Краков и Стамбул были вынуждены прийти к примирению.

Турецко-польское равновесие в Молдавии восстановилось. Но было видно, что в этом соперничестве Османская империя не владеет инициативой и явно действует «вторым номером». День в истории. Казаки Северина Наливайко, сами того не ведая, начали «восстание против польской шляхты» © commons.wikimedia.org, Public Domain

Контрмерой против польской экспансии в регионе Нижнего Дуная, а за одно усиления контроля над вассально зависимыми от Стамбула Молдовой и Крымом стало создание на юге Пруто-Днестровья военно-политического объединения ногайцев — Буджакской орды. В польских и русских источниках она также именовалась как Белгородская или Аккерманская орда.

Проникновение тюркоязычных и кочевых ногайцев в малолюдную Буджакскую степь началось в первой половине XVI в. Закрепившиеся здесь при помощи османов, крымские ханы стали использовать переселенцев из Большой Ногайской орды (из Заволжья) для усиления своих военных позиций. Процесс переселения ускорился по мере натиска на Большую орду калмыков, а также нарастания в ней внутренних усобиц.

Буджакские ногайцы стали привлекаться к военным предприятиям Крымского ханства. Однако на протяжении XVI в. какой — либо обособленной военно-административной единицы они не представляли. Ситуация изменилась по мере усиления турецко-польских противоречий в начале XVII в.

Под руководством мурзы Кантемира (Хантимура) из рода Мансуров произошло объединение отдельных племён бессарабских ногайцев при значительном росте их численности. Вскоре Кантемир-мурза, получил от поляков говорящее прозвище «Кровавый меч».

В 1612 г. буджакцы осуществили самостоятельную военную акцию — поход на Каменец-Подольский, разрушив по пути три десятка селений. В 1615 г. объединив силы с Крымским ханством, ногайцы дошли до Львова, уведя в плен около 30 тыс. невольников. Хотинская война. Почему султан решил «напоить турецких коней в Балтийском море» © Public domain

Запорожцы, прежде часто беспокоившие османские крепости на Днестре и Дунае, вынуждены были искать новые направления для своих вылазок против «бусурман».

Численность войска буджакских ногайцев того времени оценивается исследователями от пяти до пятнадцати тысяч человек.

В преддверии Хотинской войны 1620 — 1621 годов буджакцы вместе с крымцами устремились в новый набег на Речь Посполитую. Осенью 1620 г. Кантемир-мурза стал одним из наиболее отличившихся участников победной для турок битвы с поляками у Цецоры (в Молдавском княжестве).

Во время Хотинской кампании 1621 г. предводитель ногайцев действовал автономно, опустошая местности Подолья и Галиции, беспокоя тылы основной группировки польских войск, нападая на обозы и фуражиров. В выполнении этой миссии Кантемир оттеснил крымского хана Джанибек Гирея, что вызвало большое недовольство последнего.

Война завершилась взаимными обязательствами султана и короля прекратить вторжения во владения друг друга. Тем не менее, это не помешало в 1623 г. Кантемир-мурзе совершить поход до самого Люблина и безнаказанно привести в орду богатую добычу. Султан не только не наказывал Кантемира за подобные экспедиции, но назначил его бейлербеем (генерал-губернатором) Силистрии. Этот демарш был явной насмешкой над Краковом.

В качестве своей резиденции новый наместник султана в Северо-Западном Причерноморье избрал Бендеры, что потребовало существенного укрепления соответствующей крепости. Нижнее Поднестровье превращалось в источник постоянной угрозы для польских владений. День в Истории. Речь Посполитая и Османская империя заключили перемирие под Хотином © Public domain

Порта умело использовала буджакских ногайцев в качестве инструмента давления на Краков. Так, польско-османские мирные соглашения 1630, 1634 годов по настоянию Речи Посполитой неизменно содержали условия удаления ногайцев из Бессарабии. Взамен Турция получала очень важные уступки от польской стороны. К примеру, по последнему из перечисленных договоров Речь Посполитая обязалась не вмешиваться в дела Молдавии и Валахии.

После окончания Хотинской войны Буджак фактически вышел из подчинения Крымского ханства и напрямую подчинялся Стамбулу. Данная ситуация сохранялась до июля 1623 г., когда новый султан Мустафа I отстранил Кантемира от должности бейлербея, а вновь назначенный хан Мехмед III повелел орде Кантемира перебраться в Приазовье.

Буджакцы были вынуждены подчиниться. Но это не помешало им в 1624 г. совершать два крупных вторжения в Речь Посполитую, которые докатывались до Малой Польши. Летом того же года Кантемир решил воспользоваться схваткой двух претендентов на ханский престол и вернулся в Буджакскую степь. Его силой заставили возвратиться на север Таврии.

В 1627 г. лидер буджакцев вновь бежал на запад. За ним была брошена погоня, но основная часть преследователей (около 500 человек) перешла на сторону Кантемира.

В ответ на расправу с семьями буджакских мурз, оставшимися в Бахчисарае, Кантемир лично отправился в Стамбул требовать смены хана. Завершилось данное противостояние победой сил буджакцев над крупным отрядом крымцев во главе с калгой-султаном (вице-ханом) на берегу Дуная в 1628 г. Справедливости ради стоит отметить, что в той битве ногайцам помогали османские войска из Добруджи. День в истории. 30 января: Поляки разгромили будущего союзника Богдана Хмельницкого © militaryarms.ru

Дунайская победа Кантемир-мурзы над войском формального сюзерена положила начало новому «звёздному часу» ногайского правителя. В тот же период хан Мехмед Гирей, войдя в соглашение с Польшей, решил отложиться от Османской империи. Буджакский правитель вновь принял на себя роль «Кровавого меча» султана, правда, на сей раз обращённого против изменившего падишаху крымского хана.

Буджакская орда ворвалась на Крымский полуостров и три недели держала в окружении Бахчисарай, где укрылся Мехмед Гирей вместе с ближайшими сподвижниками. Высвободить сидельцев смог только отряд запорожских казаков, явившихся по призыву хана и с санкции польских властей.

В бою под Бахчисаоаем ногайцы потерпели поражение, но возглавлявший запорожцев Михаил Дорошенко погиб. Кантемир-мурза укрылся в охраняемой турецким гарнизоном крепости Кафа (нынешняя Феодосия). Хан два месяца осаждал османскую твердыню, пока в июне там не высадился в сопровождении турецких солдат новый ставленник султана — хан Джанибек Гирей (давний знакомый Кантемир-паши по Хотинской войне).

Протурецкие силы в Таврии перешли в контрнаступление.

Мехмед бежал в Запорожье, а Кантемир-мурза снова вернулся к исполнению обязанностей генерал-губернатора Северо-Западного Причерноморья. Усилившийся лидер буджакцев включился в борьбу за власть в Бахчисарае. С согласия Джанибека он расправился с влиятельным кланом мурз Ширин, разделив их уделы среди своих сторонников.

В 1629 г. Кантемир вместе с калгой Девлет Гиреем возглавил крупное вторжение в Речь Посполитую. 20-тысячный отряд степняков стал разорять Подолию, однако был разбит поляками и казаками. Лидер буджакцев потерял в том рейде сына, погибло более половины вторгшегося отряда. Луцкий договор. Как молдаване мазепинцам на дверь указали © pinimg.com

В середине 30-х годов Крымское ханство снова вышло из подчинения Стамбула. Новый хан Инает Гирей отказался посылать своих воинов на турецко-персидскую войну. Кантемир же, как и раньше выступил в роли надёжной опоры османов в причерноморских степях.

Весной 1637 г. ханское войско вместе с запорожцами вторглось в Буджак и вынудило его правителя укрыться за Дунаем. Контрмерой «Кантемировичей» (членов клана буджакского лидера) стало убийство возглавлявших крымско-татарский корпус калги и нурэддина (третьго лица в иерархии ханства). Это произошло вблизи Аккермана (современного Белгород-Днестровского).

Султан Мурад IV назначил в Бахчисарай нового хана, а Инаета и его главного политического оппонента Кантемира вызвал в Стамбул. Там по приказу падишаха оба они были умерщвлены. Таким образом, Порта одновременно «привела в чувство» крымскую оппозицию и ликвидировала внутреннее противостояние в ханстве.

Один из сыновей Кантемира после убийства отца бежал в Польшу. Считается, что там при крещении он принял имя Константин и впоследствии перебрался в Дунайские княжества, достиг статуса господаря Молдавии. Константин Кантемир стал основателем молдавской княжеской династии. К ней принадлежал широко известный господарь и сподвижник Петра I Дмитрий Кантемир.

Основанная Кантемир-мурзой Буджакская орда во второй половине XVII в. продолжила пополняться новыми волнами переселенцев и достигла пика своего силы. До конца эпохи польского могущества она продолжала играть роль противовеса экспансии Речи Посполитой на Дунайско-Днестровском направлении. Во время войн Турции со Священной лигой во многом именно буджакцы не позволили триумфатору битвы под Веной польскому королю Яну Собескому установить контроль над Молдавией. Кантемировцы. Откуда взялось имя прославленной танковой дивизии © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Парадоксально, но оба детища Кантемир-мурзы (династия и орда) ожесточённо противостояли друг-другу.

Буджакцы постоянно теснили Молдавское княжество, отнимая у него земли. Молдавские господари стремились вернуть отнятое степняками и сбросить вассальную зависимость от юго-восточного соседа.

Финалом же этой истории стал переход обеих детищ ногайского мурзы «под руку» русского царя. Предполагаемый внук Катемир-паши — молдавский господарь Дмитрий Кантемир заключил союз с Россией и после того как Прутский поход Петра I не достиг своей главной цели вынужден был эмигрировать. В России Дмитрий Константинович стал знаменитым учёным и государственным деятелем. Известность снискали и его дети.

Буджакская орда стала искать сближения с Россией на рубеже XVII и XVIII веков. В 1770 г. во время осады русскими турецкой крепости Бендеры буджакцы участвовали в присяге ногайских мурз императрице Екатерине II. Затем значительная часть Буджакской орды откочевала в российские владения в Приазовье. Катир-Шах-мурза Буджакский был одним из политических деятелей, который принудил в 1772 г. крымского хана Сахиб Гирея перейти под протекторат России и заключить Карасубазарский договор.

Такое неожиданное следствие получила политика османских султанов по укреплению своих позиций в Северном Причерноморье за счёт его насыщения ногайцами. То, что было результативно против Польши, оказалось не эффективным против России.