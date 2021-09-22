22 сентября 1938 года произошел погром украинских прокуроров. В один день в Киеве были казнены высокопоставленные прокурорские работники Аркадий Киселев и Григорий Железногорский. Оба они поочередно занимали пост генеральных прокуроров УССР. Оба казненных прокурора имели кое-что общее.

И Киселев, и Железногорский родились в Киевской губернии, оба имели еврейское происхождение и работали под псевдонимами. Но в остальном их революционная и политическая карьеры развивались совершенно по-разному. Черта оседлости. Украинские евреи и Российская империя © commons.wikimedia.org, Public Domain/репродукция картины Ю. М. Пэна

Арон Кеслер, он же Аркадий Киселев, родился в Киеве в 1880 году. В самом начале ХХ века он вступил в РСДРП, но после первых же столкновений с законом перебрался в Америку, где основательно обжился. Завел семью, там у него родился сын. Вернулся он уже в революционную Россию, где стал одним из активных участников установления советской власти в Донбассе.

Он был одним из организаторов первых отрядов местной красной гвардии еще при Временном правительстве. В годы гражданской войны был политработником в РККА. После её окончания остался на партийной работе на востоке УССР.

Взлет Киселева состоялся одновременно с началом индустриализации. Некоторое время он возглавлял Сталинскую окружную контрольную комиссию КПУ. Сталинская — в данном случае географический термин. В те годы Донецк назывался Сталино. Позднее округ был преобразован в область.

Одновременно Киселев вошел в число кандидатов в члены ЦК КПУ. В Сталино он самоотверженно отстаивал сталинскую партийную линию и был замечен, быстро уйдя на повышение. В 1930 году он был включен в состав сразу двух Центральных контрольных комиссий — КПУ и ВКП(б). Сага о разделении Донбасса. Как Донецк и Луганск начали жить отдельно © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

Чтобы было понятно: Центральная контрольная комиссия — это кошмар любого большевика. Именно ЦКК отвечала за разбор всех конфликтов, дисциплинарных и этических нарушений и проступков, карала и миловала провинившихся перед партией. Член ЦКК по статусу и полномочиям приравнивался к члену ЦК.

К середине 30-х Киселев стал одним из самых влиятельных политиков республики. На протяжении некоторого времени он одновременно совмещал сразу несколько высоких постов: наркома снабжения, наркома юстиции и Генерального прокурора УССР. Принимал непосредственное участие в разработке новой конституции Советской Украины.

Однако к 1937 году звезда его закатилась. Киселева отправили секретарем в умиравший ВУЦИК (Всеукраинский центральный исполнительный комитет), который в скором времени предполагалось заменить Верховным советом.

Заменил его на посту Генерального прокурора Григорий Железногорский. Он был на 16 лет младше и тоже родился в Киевской губернии, но не в самом Киеве, а в городке Тараща. При рождении носил фамилию Айзенберг. Активной революционной деятельностью до 1917 года он не занимался, работал учителем в Белой Церкви. Только после февральской революции Железногорский примкнул к эсерам и даже стал лидером местного партийного комитета. За что по приказу Сталина был расстрелян «украинский президент» и «единственный европеец в партии» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

После раскола партии он перешел к левым эсерам и даже умудрился попасть от них в Центральную Раду. Поскольку поначалу большевики и левые эсеры были союзниками, Железногорский после октябрьской революции оказался главой Белоцерковского совета.

Позднее Железногорский перешел в КПУ и был направлен на прокурорскую работу. Некоторое время он был прокурором Харьковской губернии/округа, что являлось весьма статусным назначением, поскольку в тот период именно Харьков был столицей УССР.

В дальнейшем он некоторое время входил в состав Особого совещания при коллегии ГПУ, а в прокуратуре был заместителем прокурора по надзору за ГПУ. В 1934 году Железногорский стал председателем Верховного Суда УССР и оставался в этой должности более двух лет, до осени 1936 года.

Именно тогда он сменил на посту Генерального прокурора вышеупомянутого Киселева. Однако там продержался меньше года. Как раз тогда полным ходом пошли массовые репрессии.

Поначалу Железногорский легко отделался. Его исключили из партии как троцкиста, несмотря на то, что самый влиятельный украинский силовик Балицкий пытался его отстоять и даже спорил с тем, что он является троцкистом.

Железногорский устроился мелким юрисконсультом в наркомат торговли УССР, но не оставил попыток вернуть влияние. Он развернул бурную деятельность и через несколько месяцев умудрился добиться почти невозможного — его восстановили в партии в разгар репрессий! Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Правда, это сыграло с ним злую шутку.

Про отставного прокурора-троцкиста вспомнили и почти сразу после восстановления в партии подключили к делу Косиора. Якобы Железногорский несколько лет назад был завербован главой Украины для совершения терактов против советского руководства и передавал секретную информацию польской разведке.

В итоге оба генеральных прокурора УССР были расстреляны в Киеве в один день — 22 сентября 1938 года, хотя и проходили по разным делам.

При Хрущеве оба были посмертно реабилитированы. Однако уже в перестроечные годы реабилитация Железногорского была отозвана, поскольку выяснилось, что он сам успел принять непосредственное участие в массовых внесудебных репрессиях.