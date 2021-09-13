13 сентября 1333 года считается днём начала строительства Кёнигсбергского кафедрального собора. Весьма символично, что это сооружение, являвшееся некогда главной церковью Тевтонского ордена, стало «визитной карточкой» Русской Прибалтики - Калининградской области. По всей видимости, данная трансформация произошла не без участия «украинского фактора»

Итак, собор был возведён на острове Кнайпхофе (ныне — остров Каннта) с разрешения магистра ордена. Незадолго до начала строительства данная местность была завоёвана германскими рыцарями у пруссов. До 1519 г. храм, посвящённый «Высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту» имел статус католического. За тем он стал главной лютеранской церковью Пруссии.

При соборе располагалась усыпальница профессоров находившегося рядом университета Альбертина. 28 февраля 1804 г. здесь был захоронен великий философ Иммануил Кант. Последнее обстоятельство очень повлияло на дальнейшую судьбу знания. «Не успев получить свою Золотую Звезду, не дожив до Победы». Как погиб самый молодой советский «смертник» из Донбасса © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1944 г. Кёнигсберг подвергся интенсивной бомбардировке англо-американской авиации, собор превратился в руины. После перехода города под советскую юрисдикцию ни что не предвещало восстановления церкви. Всё шло к тому, что кафедральный собор разделит судьбу других архитектурных и скульптурных сооружений германского периода (замков, церквей, мостов, парков и т.п.), которые не считались историческими памятниками. В этой связи весьма показательна судьба Кёнигсбергского королевского замка, который в послевоенный период был полностью снесён как «символ прусского милитаризма».

В 1960 г. незадолго до того, как принималось решение об окончательном разрушении королевского замка бывший кафедральный собор был внесён в перечень памятников культуры республиканского значения. Это произошло благодаря тому, что у его стен находилась могила Канта.

Внимание же к самой могиле было привлечено письмом, пришедшим в редакцию всесоюзной газеты «Известия». В качестве обратного адреса на нём значилось: город Рава-Русская Львовской области «до востребования».

Автором письма был некий В.В. Любимов. «В бывшем Кёнигсберге, — писал Любимов, — долгое время жил и работал родоначальник классического немецкого идеализма Иммануил Кант». Ссылаясь на высокую оценку трудов философа Фридрихом Энгельсом, автор предлагал сохранить его могилу.

«Процесс восстановления Калиниграда ускоряется и скоро дойдёт до района, где могила Канта. Церковь совершенно разрушена, остатки её со временем снесут, а с ними могут снести и могилу» — аргументировал своё обращение Любимов. К письму прилагался план местности с указанием места захоронения. День в истории. 6 мая: советские войска заняли город, в который затем переселили поляков из Львова © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Данное письмо поступило в «Известия» в начале 1947 г., а уже 17 апреля того же года было принято решение Калининградского горкома ВКП(б) «Об охране и приведении в порядок могилы Иммануила Канта».

Документ содержал поручение административным органам в недельный срок расчистить завалы у захоронения, взять объект под охрану и установить мемориальную доску. Последняя гласила: «ИММАНУИЛ КАНТ 1724 — 1804 КРУПНЫЙ БУРЖУАЗНЫЙ ФИЛОСОФ — ИДЕАЛИСТ. РОДИЛСЯ, БЕЗВЫЕЗДНО ЖИЛ И УМЕР В КЁНИГСБЕРГЕ».

Таки образом остатки храма удалось сохранить в качестве «приложения» к захоронению философа. В 1976 г. была предпринята попытка реставрации здания, а спустя два десятилетия состоялась его комплексное восстановление.

Существовал ли в реальности «Любимов» и жил ли он в Львовской области не известно. Калининградские историки склоняются к мнению, что автор письма был местным жителем, поскольку хорошо знал ситуацию в городе, который к тому же был закрытым административным образованием, находившимся под контролем военных. Вопрос о том, почему же в качестве обратного адреса был указан украинский город, историческому исследованию пока не подвергался.

На наш взгляд, «украинский след» в истории с письмом о могиле Канта может объясняться тем, что среди советских новосёлов Кёнигсберга — Калининграда было довольно много выходцев с территории Украинской ССР. Соответственно, жизнь автора письма могла быть связана с Равой-Русской.

Калининградская область — один из самых «украинских» регионов современной России. По Всероссийской переписи населения 2010 г. в «Янтарном крае» проживало почти 33 тыс. украинцев (3,7% жителей). Однако по недавно обнародованной информации региональных властей, «малороссов» в области уже 7,6%, что соответствует около 75 тыс. человек. День в истории. 16 апреля: Родился создатель украинской республики на Дальнем Востоке © commons.wikimedia.org,

Вероятно, данная тенденция определяется активным переселением украинцев на Балтику как из своего «титульного» государства, так и из других регионов России. Ведь сегодня Калининградская область — один из наиболее привлекательных для миграции субъектов РФ.

Примечательно, что по итогам официальной переписи украинская диаспора в калининградской области превышала по численности белорусскую. Это при том, что Минск расположен к Калининграду гораздо ближе, чем Киев; через Белоруссию пролегает важный логистический коридор, связывающий Русскую Прибалтику с «материковой» Россией; с Минском в отличие от Киева у Калининграда есть прямое авиасообщение.

Каким же образом складывалась столь многочленная украинская община в Калининграде?

Первым источником её пополнения стали демобилизованные войны Великой Отечественной, которые призывались на территории Украинской ССР. Нельзя забывать, что одним из организаторов Восточно-Прусской операции 1945 г. был уроженец Киевской губернии Иван Черняховский. В начале 1945 г. он командовал 3-м Белорусским фронтом, войска которого участвовали в боях за Кёнигсберг. На территории Восточной Пруссии трагически оборвалась жизнь этого молодого генерала.

Ряд армий этого фронта пополнялись крупными контингентами новобранцев с территории Украинской ССР. Это 2-я гвардейская армия, которая под командованием одессита Родиона Малиновского участвовала в Сталинградской битве. Затем она освобождала Донбасс и Северную Таврию. После боёв в Крыму её перебросили на север, после чего она действовала на территории Литвы, а затем и Восточной Пруссии. Битва за Донбасс. Как освобождали край угля и железа © РИА Новости, Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Схожий боевой путь прошла 28-я общевойсковая армия: Сталинград, Миус, Донбасс, Мелитополь, Крым, Правобережная Украина. Летом 1944 г. — передислокация в Белоруссию: Бобруйск, Брест. За тем она также оказалась в Восточной Пруссии.

Бойцы этих армий своими глазами могли видеть относительно высокий жизненный уровень немецкого населения Восточной Пруссии. Можно предположить, что агитация среди данной категории демобилизуемых по поводу переселения в бывшую германскую провинцию, была довольно эффективной.

Бывшие военнослужащие были главным источником пополнения гражданского населения области вплоть до лета 1946 г. К тому времени на территории региона проживали уже 84,5 тыс. граждан СССР.

В августе — сентябре 1946 г. стартовала новая переселенческая кампания. Постановлением Правительства СССР предусматривалось добровольное переселение 12 тыс. семей колхозников. Новосёлы получали временное освобождение от налогов, денежное пособие, безвозмездно выделяемое жильё (в личную собственность), земельный участок площадью в 0,5 га. и бесплатный переезд к новому месту жительства. До конца года в рамках данной программы прибыли немногим меньше, чем 59 тыс. человек.

Основной упор в осуществлении этой программы был сделан на регионы РСФСР и Белоруссию, разрушенные войной. Однако и она привела к притоку этнических украинцев, поскольку Центрально-Чернозёмный регион России характеризовался значительным числом «малороссов» ещё с имперских времён.

Украинская ССР стала важным источником городского населения для Калининградской области. Ищенко ответил на вопрос, нападет ли НАТО на Калининград, Крым или Камчатку © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

По линии министерств и ведомств в регион начался массовый завоз промышленных рабочих и инженерно-технических работников. Вербовщики калининградских предприятий разъехались в поисках квалифицированных работников по индустриальным центрам Советского Союза. Целыми группами в область переезжали выпускники ВУЗов и техникумов, по «путёвкам ЦК» прибывали комсомольские, партийные и советские работники.

Интенсивный миграционный прирост населения региона продолжался до 1950 г. Украинская ССР дала по приблизительным подсчётам не менее 24 тыс. переселенцев. По величине это третий показатель, после РСФСР и Белоруссии (212 и 30 тыс. человек соответственно).

Примечательно, что среди украинского населения был очень высокий процент «возвращенцев» из Калининградской области.

Обратно из прибалтийского региона до 1950 г. выехали 40,6% уроженцев УССР. Из европейских республик СССР это второй показатель (больший процент вернувшихся показала лишь Латвийская ССР — 66,7%). Для сравнения, обратно в Белоруссию вернулось только 18% от тех, кто пожелал связать свою судьбу с Калининградской областью.

Столь большой процент вернувшихся был обусловлен тем, что реальное положение дел в Прибалтийском регионе было далеко от той идиллии, что преподносилась в агитационных материалах. Не хватало подготовленного жилья, рабочих мест, весьма скудными были продовольственные фонды, зимой 1946 г. — весной 1947 г. Калининградскую область поразил сильнейший голод.

После выселения немцев обрушилась социальная инфраструктура, к тому же весьма острой была криминогенная обстановка, в условиях начавшейся холодной войны активно циркулировали слухи, что в случае нападения на СССР Калининград подвергнется мощнейшему удару и немцы попытаются изгнать отсюда переселенцев. «Из Украины в Россию»: кто и откуда переселяется в Калининград?

На Украине же тогда разворачивался процесс реиндустриализации, возник большой спрос на рабочую силу для местных заводов и фабрик. Столкнувшись со сложностями обустройства в новом советском регионе, многие переселенцы решали вернуться в родные места. Особенно это касалось высококвалифицированных инженеров и рабочих, спрос на которых был повсеместно высок.

Вполне возможно, что именно так могла сложиться судьба автора письма в газету «Известия». В 1945 — 1946 годах он вполне мог служить или работать в Калининграде, а к началу 1947 г. покинуть Прибалтику и находиться в Раве-Русской.

В любом случае история с сохранением могилы Канта является хорошим символом активной роли украинской общины в истории Калининградской области. В последние годы этот самый западный регион России достиг существенных успехов в своём развитии, что сказалось на новом, теперь уже полноценном всплеске его миграционной привлекательности и обусловило новый приток выходцев с Украины.