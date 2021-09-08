День в истории. 8 сентября: родился погромщик, сдававший бандеровцев гестапо

В этот день в 1913 году появился на свет Петр Войновский - создатель и руководитель Буковинского куреня - крупнейшей ОУНовской группы, созданной на Буковине и отметившейся участием в еврейских погромах

Войновский родился в селе Нижние Становцы. До революции оно входило в состав Австро-Венгрии, затем перешло к Румынии, а ныне является частью Черновицкой области Украины. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2

Его отец имел некоторые проблемы с законом из-за активного участия в подпольной деятельности украинских движений.

Однако Войновский-младший хотя и пошел по его стопам, долгое время был почти образцовым румынским гражданином. Окончил гимназию, затем отслужил в армии в звании поручика. Несмотря на то что он с 19 лет состоял в ОУН*, Войновский избегал подпольщины и участвовал преимущественно в легальных политических акциях, типа разрешенных митингов протестов.

Раскол в ОУН после смерти Коновальца был не только поколенческим, но в том числе и географическим. Галиция и Волынь почти целиком перешли в отколовшуюся фракцию Бандеры. Однако Буковина осталась у Мельника.

Резкому карьерному взлету Войновского поспособствовал переход Северной Буковины и Бессарабии под контроль СССР в 1940 году. Большая часть местной верхушки ОУН покинула регион, и Войновский вырос сразу до военного референта местного «провода». А после ареста главы провода занял его место.

Войновский в руки НКВД так и не попал, хотя один раз его и арестовали как подозрительного типа, видимо, не до конца поняли, с кем имеют дело, и в итоге он вышел на свободу (по другой версии, бежал из-под ареста).

После начала Великой Отечественной войны Войновский с 20 ближайшими соратниками ушел в лес, ожидать дальнейшего развития событий. После ухода советских войск, но еще до прихода румынских они решили проявить инициативу. Бессарабия 1940. «Цветная революция» под красным флагом © wwii.space

5 июля 1941 года группа Войновского устроила погром в селе Милиево. Около 120 местных жителей, в большинстве евреев, были убиты ими под предлогом того, что они являются агентами коммунистов. Аналогичные попытки расправ предпринимались еще в нескольких соседних селах, но не достигли там такого масштаба.

Вскоре подошедшие румыны объяснили Войновскому, что таким, как он, они не рады. Румыны объявили, что вся Буковина по согласованию с немцами переходит под их контроль, так что никакие украинские националисты им тут не нужны и ловить им тут нечего. Если они хотят создавать украинское государство, пусть уходят в УССР подобру-поздорову.

Войновскому дали время на то, чтобы собрать сторонников со всей Буковины и уйти вместе с ними. Так началось формирование походной группы, ставшей известной как Буковинский курень.

Точная численность формирования неизвестна, предполагается, что в отряде состояли от 1 до 2 тысяч человек. Точнее установить затруднительно, поскольку по ходу действия отдельные отряды откалывались, узнав, что они не бандеровцы, а мельниковцы, кое-кто также оставался в населенных пунктах по пути к Киеву. День в истории 12 декабря. Родился лидер «настоящей» ОУН* и враг Бандеры © Public domain

В начале августа буковинцы выдвинулись на Киев. Шли пешком. По пути то прирастали людьми, вербуя сторонников в селах и городах, то оставляли отряды для проникновения в местные органы власти, сформированные немцами.

Точная дата прибытия буковинцев в Киев не ясна до сих пор, и именно с ней и связан главный исторический спор вокруг них.

Часть исследователей считает, что буковинцы принимали непосредственное участие в бойне в Бабьем Яру. Другая часть опровергает их, ссылаясь на то, что основные расстрелы проводились там в конце сентября, тогда как, согласно большинству свидетельств, буковинцы прибыли в Киев самое раннее в первых числах октября или даже в середине месяца.

Спор об участии Буковинского куреня в расстрелах до сих пор окончательно не решен. Существует также версия, согласно которой часть куреня (около ста человек) прибыла в Киев на несколько дней раньше и успела поучаствовать в бойне, тогда как большинство куреня прибыло уже в октябре.

Кроме того, после прихода в Киев Буковинский курень был объединен с Киевским куренем, часть которого вне всякого сомнения, участие в казнях в Бабьем Яру принимала. Вероятнее всего, часть «буковинцев» действительно участвовали в расстрелах в составе местной полиции, но само организованное формирование, видимо, прибыло все же чуть позже. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP,

Мельниковцы изначально были настроены на сотрудничество с немцами. После объединения Киевского и Буковинского куреней из них сформировали несколько батальонов охранной полиции, а комендантом полиции Киева был назначен мельниковец Захвалынский.

Сам Войновский поехал во Львов, вербовать людей. Вербовка мельниковцев на их территории была весьма враждебно встречена сторонниками Бандеры.

Позднее их отдельные представители обвиняли Войновского в том, что он сдавал бандеровцев гестапо и натравил немцев на Богдана Бандеру — младшего брата Степана, в результате чего тот погиб. Последняя версия, впрочем, не подтверждается документами и независимыми свидетельствами.

Немцам эти фракционные разборки быстро надоели, и они взялись прессовать и тех, и других по полной программе. Войновского предупредили, что ему лучше покинуть Киев, что он и сделал накануне начавшихся облав.

К слову, Войновский в Киеве рассорился в том числе и с некоторыми соратниками.

Уже в эмиграции Орест Зибачинский (бывший краевой проводник ОУН в Румынии, принимавший непосредственное участие в создании Буковинского куреня) и его жена Марта требовали от Мельника предать Войновского партийному суду. Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP,

Они утверждали, что в период их пребывания в Киеве выдвиженцы Войновского занимались преимущественно грабежами, чем настроили немцев против себя. Что, в конце концов, привело к тому, что часть мельниковцев была расстреляна за присвоение имущества казненных евреев. Кроме того, Войновский плел против супругов интриги, распуская слухи об их работе на гестапо, из-за чего другие мельниковцы стали относиться к ним с подозрением.

После бегства из Киева Войновский некоторое время числился в военных структурах мельниковцев в дистрикте Галиция, где пытался установить связи с Боровцом-Бульбой.

В последний период войны, по одной версии, «сильно болел» и не участвовал ни в какой деятельности. По другой — поступил на службу к немцам и служил офицером в одном из охранных батальонов в Европе.

В любом случае после неприятного сюрприза от его бывших подопечных немцы арестовали Войновского.

Как уже говорилось, после прихода Буковинского куреня в Киев из них была сформирована городская полиция. Позднее на этой базе были созданы 115 и 118 батальоны шуцманшафта, которые занимались карательными операциями в Белоруссии до 1944 года. «Полесская Сечь». Как Тарас Бульба основал республику в тылу у немцев © commons.wikimedia.org, cdvr.org.ua

Затем их свели в один батальон при дивизии СС и перебросили во Францию. Там они поняли, что оказались на проигрывающей стороне, и решили исправить ситуацию, перебежав на сторону движения сопротивления. Так бывший Буковинский курень превратился в украинский батальон Тараса Шевченко.

После такого поворота немцы на всякий случай арестовали Войновского. Дальше он исчез с радаров и объявился уже после окончания войны в американской зоне оккупации. Он перебрался в Америку, но в эмиграции значимой фигурой не стал, в том числе из-за многолетних дрязг с Зибачинскими.

Войновский умер в Нью-Йорке в апреле 1996 года. За год до этого в Черновцах был установлен памятник «Героям Буковинского куреня», вызвавший скандал и несколько раз подвергавшийся вандализму.

* Организация, запрещенная в Российской Федерации