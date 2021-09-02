2-6 сентября 1913 года в Киеве прошла первая всероссийская олимпиада. Так впервые в российской истории разные виды спорта стали зрелищем, прошедшим на специально построенном стадионе.

«Футбольная Цусима» и «Спортивное поле»

До 1912 года в России не было ни одного стадиона, приспособленного для проведения разнообразных спортивных соревнований. Неудивительно, что на пяти первых Олимпиадах атлеты и гимнасты империи, мягко говоря, не блистали. Лишь одна золотая медаль досталась уроженцу села Хреновое Воронежской губернии, фигуристу Николаю Панину-Коломенкину (1872-1956) в Лондоне в 1908 году.

На Олимпиаде 1912 года сборная России по футболу проиграла подданным кайзера Вильгельма II со счетом 0:16. Пресса назвала этот матч «футбольной Цусимой». В целом команда во главе с великим князем Дмитрия Павловича с двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями заняла в шведской столице 16-е место из восемнадцати в командном зачете. Как сборная Одессы выиграла чемпионат России по футболу © Public domain

Не было в России тогда сложившихся футбольных клубов, а чемпионат состоял из игр сборных городов. В 1912 году состоялось первое первенство России, в котором сборная Харькова стала третьей, вслед за командами Петербурга и Москвы.

А в 1913 году первенство, как сообщала харьковская газета «Утро», проходило так: «Для розыгрыша «первенства России» всероссийский футбольный союз разделил Россию на два района. В первый вошли: Лодзь, Рига, Петербург, Москва, Богородск. Во второй: Одесса, Харьков, Киев и другие южные города. Команды городов, взявших первенство в своих районах, будут играть финальный матч».

Организация матчей проходила с большим трудом. Встречи команд одна за другой отменялись.

«Лига последнее время выписывала каждую неделю команды соседних городов. Сегодня же в Харькове не будет не только междугородних матчей, но даже и своих домашних. Сперва ожидали киевлян. Они отказались. Затем предложили Юзовке сыграть на первенство юга России. Юзовцы тоже играть не смогли, так как 15 августа они работают на заводах. Между тем, сегодняшний день был отложен от игр на первенство Харькова, чтобы все игроки сборной команды могли бы быть свободны от клубных матчей», — сообщала та же газета.

Но вернёмся от спорта №1 к Олимпиаде. Отношение к ней в русском обществе было неоднозначным. Присутствовал и скепсис.

«Олимпийские игры! Они меня совершенно не интересуют. Я не думаю, чтобы страна или народ, которые насчитывают у себя много атлетов, были бы крепче, храбрее и здоровее, чем те, которые, подобно Франции, не одержали блестящих побед в Стокгольме. Змиево логово Киева. Как несчастливый брак обогатил русскую литературу, мировое искусство и науку © commons.wikimedia.org, L. Gorodetsky

Кроме того, статистика — у меня, к сожалению, нет под руками цифр — устанавливает, что профессиональные атлеты не долговечны. Они, обыкновенно умирают молодыми. Развитие мускулов не является элементом долголетия. Нам необходимо создавать духовных, а не физических атлетов, атлетов ума, а не силы». — высказался нобелевский лауреат Илья Мечников в интервью «Петербургской газете» 21 августа 1912 года.

Самыми популярными зрелищами у подданных Нмколая II были скачки на ипподромах, а также поединки борцов в цирке. Имена Ивана Поддубного и Ивана Заикина были известны во всём мире, но профессионалам вплоть до 1984 года участие в Олимпиадах было запрещено.

Первый российский стадион в современном смысле этого слова был построен в Киеве на Лукьяновке и назывался «Спортивное поле».

В 1912 году восемь энтузиастов взяли в аренду участок у землевладельца Ясногурского и там создали подобие парижского «Парк де Пренс». Стадион имел крытые трибуны на 1000 мест, открытые трибуны со скамьями на 1750 мест, а также площадку на две тысячи стоячих мест. Он имел возможность принимать соревнования по футболу, легкоатлетическому и конькобежному спорту, а также велосипедные и мотоциклетные гонки.

«Киев идеальное место», но «работать пришлось петербуржцам»

С появлением «Спортивного поля» в России появилась возможность если не получить утешение за плачевные результаты Стокгольма, то, как минимум, устроить смотр богатырей со всей страны.

Одним из инициаторов этого спортивного праздника был председатель Российского Олимпийского комитета (РОК) Вячеслав Измайлович Срезневский (1849-1937), сын знаменитого филолога. Почётным председателем олимпиады стал крёстный цесаревича, командующий лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком, генерал-майор Владимир николаевич Воейков (1868-1947).

Оргкомитет соревнований возглавил уроженец Донбасса, киевский врач Андрей Константинович Анохин (1882-1920) — основатель и руководитель скаутской организации в Киеве, а также председатель Киевского спортивного общества. В его журнале «Красота и сила» была помещена первая информация об этом мероприятии. В последующих номерах этого издания были опубликованы программа Олимпиады и общие правила проведения соревнований. Анохин и заключал в нотариальной конторе Боробыкина договор на аренду РОК «Спортивного поля» и других спортивных объектов. День в истории. 28 октября: в Киеве завершилось дело о «ритуальном убийстве», ставшее символом антисемитизма © Public domain

Время открытия игр подгадали так, чтобы они совпали с другим событием, проходившим в Киеве — Всероссийской выставкой, куда съезжались со всей страны платежеспособные предприниматели для заключения сделок. Так что болельщики иногородних команд были обеспечены. А киевлянам уж точно это событие важно.

В 1912 году здесь действовало 196 спортивных организаций (больше, чем в любом другом городе страны), в которых занимались 8 тыс. человек. Вот названия лишь некоторые из них: общества «Орел», «Русский сокол», Киевский кружок любителей спорта, теннисный клуб, яхт-клуб, общества воздухоплавания и автомобилистов, Киевское шахматное общество, городская футбольная лига (пять команд).

Газета «Юго-Западный край» хвастливо отмечала место выбора соревнований:

«Только в Киеве! Не в Москве (не говоря уже о Нижнем или Ростове), а именно в Киеве многие мостовые заменены асфальтовыми тротуарами, газовое освещение — на электрическое, а всем опостылелая конка — на электрический трамвай. Именно в Киеве многие дома, улицы и даже целые районы имеют водопровод и давно используют европейскую канализацию… Киев — идеальное место!»

Однако, как выяснилось, к открытию игр спортивные объекты оказались не готовы.

«Почти ни одна из арен не была подготовлена к спортивным состязаниям. Много было у экспансивных южан размаха, кипения и огромнейшего желания… но работать за них пришлось петербуржцам: они буквально выбивались из сил, чтобы закончить брошенные хозяевами недоделки. Были курьезы даже некрасивого характера, как требования платы за поле спортивными учреждениями, которые сами потеряли права за неуплатою аренды!» — писал журнал «Огонёк». День в истории. 5 июня: русский князь в Киеве взлетел на первом отечественном самолете © Public domain

Особое внимание уделялось сооружению ложи для высоких гостей на «Спортивном поле». Её установили на возвышенности, декорировали по последней моде и украсили цветами. Кроме центральной, были сооружены ложи для зрителей стоимостью в 10 рублей каждая. Места для сидения оценивались в зависимости от близости к центральной ложе — от 5 рублей до 75 копеек за место. Предусматривалась плата и за право стоять на специально отведенных стоячих местах — полтинник со зрителя.

Въезд и вход на «Спортивное поле» устроены были по двум улицам — Дикой (Студенческой) и Монастырской (Николая Пимоненко). Для участников состязаний были предоставлены казармы в усадьбе владельца земельного участка, где находился стадион, г-на Ф. Ясногурского, находящиеся напротив арены и отделенные от неё глубоким оврагом. Для соединения стадиона с местом проживания спортсменов был сооружен специальный временный мост.

Газета «Киевлянин» так описывала место основных событий:

«Стадион приобрел очень красивый вид. В центре стадиона, против середины спортивной площадки, между закрытой и полуоткрытой трибунами, устроена ложа для высоких гостей, изящно украшенная государственным гербом, национальными флагами и декорированная голубой материей. Все трибуны, беседка для оркестра, забор, окаймляющий стадион, а также все входы красиво расцвечены национальными флагами…».

На старт!

На церемонии открытия присутствовало примерно десять тысяч зрителей и около 600 участников из 15 спортивных организаций и девяти городов империи.

Газета «Приднепровский край» так описывала открытие игр:

«На спортивном поле, превращенном в стадион, в присутствии Великого Князя Димитрия Павловича и Князя Гавриила Константиновича, тожественно открыта первая, российская «олимпиада». Торжество началось шествием церемониальным маршем около 700 участников состязаний. Николай Бердяев: «Пленник свободы» и русский экзистенциалист из Киева © из открытых источников / из открытых источников / Перейти в фотобанк

Впереди шел офицер фехтовальной школы со знаменем, бывшим на междунар. олимпийских играх в Стокгольме; за ним следовал олимпийский комитет, спортивные командоры, гимнастические общества и кружки; в составе некоторых команд находились женщины-спортсменки. Стройными рядами участники «олимпиады» прошли мимо Великокняжеской ложи причем знамя салютовало Великому Князю, Августейшему покровителю «олимпиады».

Шествие имело очень эффектный и торжественный вид. Обращало на себя внимание большое число участвующих офицеров. После молебствия Великий Князь объявил первую российскую «олимпиаду» открытой и провозгласил здравицу за Государя, покрытую кликами «ура» и троекратными гимном».

«Киевская мысль» уточняет: «В числе почетных гостей были Киевский губернатор Н. Суковкин, командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Н. Иванов, Главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи генерал-майор свиты Его Величества В. Воейков, председатель Комитета Всероссийской выставки 1913 г. граф А. Тышкевич, Киевский городской голова И. Дьяков, другие военные и гражданские должностные лица и общественные деятели»

На церемонии открытия киевские гимнастки исполнили национальный танец с граблями. В ответном танце обученные Анохиным «соколы» показали мастерство владения косами и прочим сельхозинвентарем. И те, и другие были в вышиванках. «Кровавый царизм, погубитель всего украинского», не правда ли!

И открытие игр, и сами соревнования запечатлены на киноплёнке.

«Такой сумасшедший бег не имеет никакого смысла!»

На играх было побито восемь всероссийских рекордов и один мировой.

Это были первые спортивные состязания в России, в которых участвовали женщины. Легкоатлетка из Киева Наталия Попова, преодолев дистанцию в 100 метров за 13,1 секунды, установила мировой рекорд среди женщин, который продержался семь лет. Самым титулованным спортсменом стал житель Петербурга легкоатлет Георгий Гантварг, завоевав семь медалей первой всероссийской олимпиады, в том числе шести золотых наград и одной бронзовой медали. От Жмеринки до Лондона. Изобретения и судьба «киевского Маркони» © culture.ru

Соревнования по плаванию проходили не в бассейне (такой навороченной штуки ещё в Киеве не имелось в наличие), а в одной из днепровских заводей — Матвеевском заливе. Там же соревновались гребцы, яхтсмены и прыгуны в воду.

Весьма драматичными выдались мото- и велогонки.

Киевлянин Дмитрий Тевс во время соревнований мотоциклистов, проходивших на шоссе Киев-Чернигов, вблизи Броваров на скорости 100 миль в час сбил насмерть переходившую дорогу корову. Сам спортсмен, получив серьёзные повреждения, сошёл с дистанции, и медицинская карета доставила его домой на улицу Малую Житомирскую, 20.

Выигравший серебро в мотогонках поручик Голубятников на большой скорости столкнулся с другим участником соревнований, сильно поранившись и повредив машину. После перевязки Голубятников сел на разбитый мотоцикл и довел гонку до конца, на финише потеряв сознание.

Велосипедист Феликс Рафский из Варшавы, существенно оторвавшись от своих соперников, наскочил на камень и поранил руки и ноги. Получив от врачей первую помощь, Рафский, думая, что проиграл гонку, медленно поехал к финишу, где узнал, что пришёл вторым.

С Киевской олимпиады берёт свое начало и история марафонского бега в России. Правда, идея забега на дистанцию в 38 верст 56 саженей (40,7 км) была принята спортивной общественностью с сомнением. Дмитрий Григорьевич или Мордка Гиршевич. Как на самом деле звали убийцу Столыпина © Р. Мортон. Убийство Столыпина

«Марафонский бег — это ужас! — писала газета «Киевская мысль». — Это инквизиция! Это просто варварство! Зачем это, ради Бога, бежать 38 верст?! Вы подумайте, автомобили портятся на таком расстоянии. Неудивительно, если человеку бензина не хватит. В древности, когда не было железных дорог и телеграфа, такой бег имел смысл как средство передвижения и сообщения, но теперь при автомобилях, телеграфах, когда не нужны, между прочим, быстроходные вести, такой сумасшедший бег не имеет никакого смысла…

Учитывая, что старт был намечен на раннее утро, всех спортсменов загодя вечером отвезли к назначенному месту — они провели ночь перед стартом просто на сеновале.

Долгое время на дистанции лидировал киевлянин Алексеенко, но едва он вбежал в город, его ноги свела судорога. Победил петербуржец Николай Максимов, бежавший вторым. Когда он появился на стадионе, зрители встретили его бурными овациями. Чемпиона увенчали лавровым венком, а его результат — 3 часа 3 минуты зафиксировали как первое высшее достижение спортсменов России».

Вне всякого конкурса авиатор Пётр Нестеров впервые для участников олимпиады показал свою «Мёртвую петлю». На Думской площади, еще не ставшей Майданом, был открыт памятник убиенному в Киеве Петру Столыпину.

Различные данные о количестве участников приводят в своих публикациях непосредственные организаторы Олимпиады Александр Анохин и его заместитель Валентин Крамаренко.

Последний писал о 500 участниках, тогда как А. Анохин сообщал: «Участников записано было 604 человека. По отделам: легкая атлетика — 174; гимнастика — 58; фехтование — 53; футбол — 62; конский спорт — 48; тяжелая атлетика и борьба — 45; стрельба — 38; плавание — 37; велосипед — 35; мотор 2 — 24; лаун-теннис — 20;гребля — 19; парусный спорт — 15; десятиборье — 13; пятиборье — 13; трехборье — 9; современное пятиборье — 1. Однако участвовало только 400 человек».

Всего было 83 призовых места: спортсмены из Киева завоевали 37; спортсмены из Петербурга — 33; рижане — 6; москвичи — 5. Роковой сентябрь Петра Нестерова. Почему имя знаменитого русского аса неразрывно связано с Киевом © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Как никак состязания прошли благополучно, доставив много лавров Петербургу и другим приезжим. Но, когда лауреаты протянули руку за лаврами, таковых не оказалось… В момент раздачи призов, созванные на ипподром победители, которым присуждены были золотые медали и серебряные, ушли ни с чем — медали не были готовы!», — писал «Огонёк».

Хотя официальное закрытие игр с участием августейших особ прошло 6 сентября, соревнования длились до 13 числа.

В июле 1914 года, в Риге прошли игры Второй русской олимпиады. Проведению Третьей олимпиады в Санкт-Петербурге и Четвёртой в Москве помешала Первая мировая война. Как раз в это время в Киеве сгорело «Спортивное поле», и на его месте возвели обувную фабрику.

Сами игры были восстановлены только в 1956 году, но под другим названием — Спартакиада народов СССР. Десять раз они проходили, до сентября 1991 года.

А Олимпиада в Киеве была. В 1980 году там прощли групповые матчи по футболу XXII Олимпийских Игр в Москве. Но это было в другое время и в другом месте, на олимпийском стадионе (б. им. Хрущёва), где и поныне в музее украинского спорта хранятся медали 1913 года.