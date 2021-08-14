В этот день в 1018 году Болеслав Храбрый вошёл в Киев через Золотые ворота, которые открыли сами киевляне. Болеслав ударил мечом по воротам и выщербил его - так и возник легендарный «меч-щербец»

Князь Польши Болеслав Храбрый много лет хотел усадить на киевский престол своего зятя, туровского князя Святополка Владимировича — старшего сына Владимира Крестителя. Но в 1013 году их заговор раскрыли, и Святополк был заточён в Киеве вместе с женой.

Однако после кончины Владимира 15 июля 1015 года Святополк вышел на свободу и уже без помощи тестя вокняжился в Киеве. Его поддержал и народ, и бояре, составлявшие окружение князя в Вышгороде. В течение 1015 года были убиты три единокровных брата Святополка — ростовский князь Борис, муромский князь Глеб и древлянский Святослав. «Повесть временных лет» обвиняет именно Святополка в организации убийства Бориса и Глеба, которые позже были прославлены как святые мученики, за что князь получил прозвище Окаянный. «Память о нём хранят русские люди». Как умер князь, выбор которого определил единство русских и украинцев © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Но второй по старшинству сын Владимира Великого, князь новгородский Ярослав, не признал прав старшего брата на киевский престол. В 1016 году Ярослав Владимирович выбил Святополка из Киева, и тот бежал в Польшу. Он попытался вернуться в Киев в 1017-м с помощью союзных печенегов, но опять был разбит.

А вот летом 1018 года Святополку повезло больше: князь Болеслав к тому времени подписал мир с германским императором Генрихом II, с которым воевал почти 15 лет, и решил вмешаться в русскую междоусобицу.

«Киевский поход» Болеслава Храброго является одним из краеугольных камней польской истории, являясь символом «цивилизационной миссии» поляков на Востоке, которую они — как самостоятельно, так и по наущению Рима — себе приписывают.

К примеру, когда в 1920 году польские войска под предводительством Юзефа Пилсудского взяли Киев, этого военачальника встретили в Варшаве как «вернувшегося с пути Болеслава Храброго». Историческая параллель была более чем оправданна: в рядах армии Пилсудского были и подразделения Петлюры — точно так же, как в 1018-м часть войска Болеслава составляли печенеги Святополка Окаянного.

Болеславу Храброму поначалу способствовал успех: 22 июля 1018 года в битве над Бугом он наголову разбил войско князя Ярослава, который в сопровождении всего четырёх дружинников бежал в Новгород. Путь на Киев был открыт, и к этому городу первыми устремились печенеги. «Волынь над Бугом 22 VII 1018»: что означает надпись на Могиле Неизвестного Солдата в центре Варшавы © Public domain

А 14 августа 1018-го Болеслав во главе своих войск подошёл к стенам столицы Руси. Эту дату подтверждают сразу три источника: Ипатьевская летопись, «Хроника» немецкого епископа Титмара Мерзебургского и «Хроника и деяния князей или правителей польских» Галла Анонима.

В русской летописи отмечено кратко: «Болеслав вошёл в Киев со Святополком».

Немецкий хронист описывает, что киевляне, которые уже несколько дней отбивали попытки печенегов взять город, сами открыли ворота перед Болеславом и Святополком. После этого князей как победителей приветствовал митрополит киевский Иоанн со святыми реликвиями «в монастыре Святой Софии».

Но самые интересные подробности приводит Галл Аноним, написавший, что «Болеслав… войдя в город великий и богатый, обнажённым мечом ударил в Золотые ворота», обозначая таким образом свою власть над городом. После удара на мече возникла щербина, и он получил название «меч-щербец». Впоследствии на протяжении веков он использовался в качестве церемониального меча при коронации королей Польши.

Многие годы, в том числе и среди польских историков, возникновение «меча-щербеца» считалось легендой, причём сразу по двум причинам. Как печенеги и половцы Русь терзали © Public domain

Первой была «Повесть временных лет», в которой Золотые ворота упомянуты в записи от 1037 года. В ней сказано: «Заложил Ярослав город — великий Киев, а у города сего ворота есть Золотые. Заложил он также церковь Святой Софии, Премудрости Божии, митрополию, а потом церковь на Золотых воротах, каменную, Благовещения Святой Богородицы…» Именно 1037 год считался датой создания как Софии Киевской, так и Золотых ворот.

Поэтому возникла версия, что на самом деле легенда о «мече-щербеце» связана с правнуком Болеслава Храброго, польским князем Болеславом II Смелым, который ходил на Киев в 1069 году.

Однако археологические исследования ХХ века показали, что строительство как храма Святой Софии, так и киевских укреплений с Золотыми воротами, было начато ещё во времена Владимира Великого, а во времена Ярослава Мудрого завершено. К примеру, одно из граффити на стенах Софии Киевской датировано как раз 1018 годом.

Кроме того, Киевский Синопсис упоминает, что Ярослав «восстановил град киевский и врата града каменные, и врата Златые, разорённые от Болеслава, восстановил и поправил».

Второй момент в истории «меча-щербеца» — это проблема его датировки.

История этого оружия достоверно прослеживается с конца XIII века, когда «щербец» был знаком судебной власти польских государей. Коронационным парадным мечом «щербец» стал с 1320 года, когда в Вавельском соборе им был коронован на престол Владислав Локоток (1288-1333), воссоединивший большинство основных областей Польши. По этому назначению (с некоторыми исключениями) меч использовался вплоть до 1764 года. Как Россия получила Правобережную Украину. Краткая история разделов Речи Посполитой © Public domain

После разделов Польши «щербец» пережил бурную историю, о которой ниже, но меч сохранился до сих пор, и он явно изготовлен не раньше конца XII века. Однако историки отмечают, что существует немало примеров замены древних реликвий более новыми репликами, которые перенимали святость оригинала, в существовании которого никто не сомневается.

Из-за частых войн в Европе «щербец» много раз эвакуировали из Польши.

В середине XVII и начале XVIII веков его вывозили из страны через южную границу, чтобы сохранить его от вторжения шведской армии. В 1733 году во время войны за польское наследство меч также скрывали — на этот раз от Августа III, чтобы он не использовал реликвию для своей коронации.

В конце XVIII века прусские войска захватили Краков, коронационные регалии Польши были разграблены. Но если польские короны король Пруссии повелел уничтожить, то «щербец» сохранился.

Между 1809 и 1811 годами «щербец» был выставлен на продажу, приобретён русским министром юстиции князем Дмитрием Лобанов-Ростовским, который позже продал меч князю Демидову. В 1870 году меч переходит в руки Александра Базилевскоого, посла России во Франции и видного коллекционера предметов искусства. А в 1884 году вся его коллекция вместе с «щербецом» была приобретена императором России Александром III для «Эрмитажа» в Санкт-Петербурге. Кусок Украины, золото и меч Щербец. Что еще большевики отдали полякам 100 лет назад © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

После польско-большевистской войны и подписания Рижского мирного договора Советская Россия обязалась вернуть возрождённой Польше все вывезенные после 1772 года с её территории культурные ценности. И хотя «щербец» вывезли не русские, а пруссаки, в 1928 году меч был передан Польше.

В начале Второй мировой войны «щербец» вновь эвакуируют: сначала в Великобританию, а в 1940 году — в Канаду, в польское посольство в Оттаве. После окончания войны польские канадцы не желали возвращать культурные ценности в коммунистическую Польшу, но в 1959 году «щербец» все же вернулся на берега Вислы. Он хранится в музее королевского замка на Вавеле в Кракове, где является одной из самых почитаемых национальных реликвий.

Возвращаясь к пребыванию Болеслава Храброго в Киеве в 1018 году, стоит отметить, что ритуальный удар мечом по Золотым воротам не помог удержать власть над Киевом ни ему, ни князю Святополку, формально вернувшемуся на престол.

Поначалу польский князь решил обосноваться в столице Руси всерьёз и надолго и даже отправлял оттуда посольства к германскому императору Генриху II и византийскому императору Василию. В «Повести временных лет» отмечено, что Болеслав предпринял попытку править русской землёй, а дружину разослал по окрестным городам на покорм. Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции © скриншот видео "РОССИЯ1"

Святополк, против ожиданий лишённый власти, велел своим сторонникам «избивать поляков». Восстали и киевляне. Болеслав вынужден был оставить Киев. Однако, согласно «Хронике» Титмара Мерзебургского, польский князь увёз богатую добычу и множество пленных, в том числе нескольких дочерей Владимира Великого. Среди них была и Предслава Владимировна, любимая сестра князя Ярослава, которую Болеслав взял в наложницы.

Возвращаясь в Польшу, Болеслав Храбрый захватил «Червенские города» (Перемышль и прочие), которые присоединил к Руси Владимир Великий в 981 году. Сделано это было с согласия Святополка, отказавшегося от завоеваний своего отца в пользу Польши.

Однако Ярослав Владимирович с этим мириться не собирался. В 1019-м он изгнал Святополка из Киева, а позже разбил его войско в битве на реке Альте — недалеко от того места, где в своё время был убит князь Борис.

Согласно Новгородской первой летописи, после битвы на Альте Святополк бежал к печенегам, и дальнейшая его судьба не указана. А согласно «Повести временных лет», братоубийца был наказан параличом и безумием — «…и расслабишася кости его, не можааше седети, несяхут и на носилех» — и умер во время бегства.

Место смерти Святополка «Повесть…» обозначает как «между ляхы и чехы», что многие исследователи считают не буквальным географическим обозначением границы Чехии и Польши, а поговоркой со значением «Бог знает где». День в истории: 850 лет назад Киев захвачен и подвергнут разграблению © Public domain

Судя по всему, Святополк умер в 1019-м, поскольку в более поздние годы упоминаний о нём нет. Ярослав же, вернув себе Киев, лишь в 1031 году смог опять отбить у Польши «Червенские города».

Однако больших войн с поляками Ярослав Мудрый не вёл, а в 1042 году даже выдал за короля Польши Казимира I Восстановителя свою сестру Добронегу (в крещении Марию). Добронега считается дочерью Владимира Великого и византийской царевны Анны, отдельные польские историки утверждают, что она была захвачена в Киеве в 1018-м и вместе с другими пленницами находилась в Польше до смерти Болеслава Храброго.

При этом последние русские пленники Болеслава вернулись домой лишь через 25 лет после легендарного удара мечом по Золотым воротам. Польский король Казимир I Восстановитель передал 800 пленных Ярославу Мудрому в 1043 году — в знак примирения между Польшей и Русью.