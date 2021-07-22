22 июля 1018 года в битве на Западном Буге польский князь Болеслав Храбрый разбил войско Ярослава Мудрого. Вследствие этого Русь на время потеряла «червенские города», завоёванные Владимиром Великим. Сегодня территория Червонной Руси разделена границей Украины и Польши, но принадлежность региона оставалась спорной со времен Владимира и Ярослава

Великий князь Владимир Святославич оставил своим потомкам огромную империю. Да-да, в то время Русь была империей, что признавали в Константинополе. Ведь во время крещения в Корсуни и бракосочетания с сестрой византийского императора Василия Анной Владимира величали «базилевсом», то есть императором. А свою империю, простиравшуюся от Новгорода на севере до среднего течения Днепра на юге, Владимир Великий постоянно пытался расширить в западном направлении.

В 981 году, по сообщению «Повести временных лет», князь Владимир выступил с походом «на ляхи». Именно этот поход стал первым столкновением Руси и Польши в череде их многовекового соперничества за пограничные земли. Хотя польский князь Мешко I потерпел поражение от русского войска (по данным некоторым историков, русские разбили поляков аж за Вислой), однако большую часть территорий своего государства он сохранил. «Мечи князя Святослава». Исторический миф из котлована ДнепроГЭС © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Зато под контроль Киева перешли так называемые «Червенские города», через которые проходил важнейший торговый путь Восточной Европы, связывавший Киев с Краковом и Прагой. Об этом в «Повести…» написано кратко:

«Иде Володимер к ляхомъ и зая грады ихъ: Перемышль, Червенъ и ины городы, иже суть до сего дне подъ Русью».

Конечно, городов было куда больше, и многие из них, как упомянутый в летописи Перемышль, до сих пор находятся на картах современных Украины и Польши (Холм, Ярослав, Жешув, Грубешув, Белз). А вот исторический Червен, который дал название не только группе городов, но и всей «Червонной Руси», превратился ныне в село Чермно Люблинского воеводства Польши, где по переписи 2011 года жило всего 322 человека.

Напротив одного из важнейших «червенских городов», находившегося на западном берегу реки Западный Буг и носившего название Волынь, князь Владимир решает воздвигнуть русскую твердыню, дав ей своё имя, которое современный районный центр Владимир Волынский носит по сей день.

Сын Мешко I, князь Болеслав Храбрый, в 992 году возглавил Польшу после смерти своего отца и, конечно же, мечтал о реванше. Но реальная возможность для этого подвернулась только после смерти Владимира Великого, когда на Руси началась междоусобная смута. Правда, к тому времени Болеслав уже пытался усадить на киевский престол своего зятя, туровского князя Святополка Владимировича — старшего сына великого князя. Но в 1013 году их заговор раскрыли, и Святополк был заточён в Киеве вместе с женой. Как печенеги и половцы Русь терзали © Public domain

После кончины Владимира Великого 15 июля 1015 года Святополк вышел на свободу и без особых затруднений вступил на киевский престол. Его поддержали и народ, и бояре, составлявшие его окружение в Вышгороде под Киевом.

В течение 1015 года были убиты три единокровных брата Святополка — ростовский князь Борис, муромский князь Глеб и древлянский Святослав. «Повесть временных лет» обвиняет именно Святополка в организации убийства Бориса и Глеба, которые позже были прославлены как святые мученики, за что князь получил прозвище Окаянный.

Но второй по старшинству сын Владимира Великого, князь новгородский Ярослав, не признал прав Святополка на киевский престол. В 1016 году Ярослав Владимирович во главе 3-тысячного новгородского войска и наёмных варяжских отрядов двинулся против Святополка, — в свою очередь, позвавшего на помощь печенегов.

Два войска встретились на Днепре вблизи Любеча, и на протяжении трёх месяцев, до поздней осени, ни одна из сторон не рисковала перейти реку. Наконец это сделали новгородцы, которым и досталась победа. Печенеги были отрезаны от войск Святополка озером и не смогли прийти к нему на помощь.

Ярослав стал великим князем Киевским, однако Святополк не отказался от борьбы. В 1017-м он с печенегами подошёл к Киеву, но осада была отбита. Войска Ярослава, преследуя отступающего противника, даже захватили стяг Святополка, но тому удалось убежать на земли своего тестя, в Польшу. «Память о нём хранят русские люди». Как умер князь, выбор которого определил единство русских и украинцев © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

После этого Болеслав Храбрый решил, что настало время и ему вмешаться в русскую междоусобицу. Тем более что 30 января 1018 года между польским князем и германским императором Генрихом II был подписан Будишинский мир, положивший конец польско-немецким войнам, длившимся с 1003 года.

В планы князя Польши входило восстановление Святополка на киевском престоле и возвращение под свою власть «червенских городов». Дополнительной причиной войны была также попытка Ярослава занять в конце 1017 года Брест, входивший тогда в состав польского государства.

В начале лета 1018 года Болеслав Храбрый собрал достаточно большое по тем временам войско: до 5 тысяч польских воинов, а также 300 саксонских и 500 венгерских рыцарей. Ещё около тысячи воинов предоставил в распоряжение тестя Святополк — однако это были в основном печенеги, а не русские.

Болеслав выдвинулся из Кракова на восток, а Ярослав, собрав примерно равное количество воинов, отправился на запад. Оба войска сошлись на Западном Буге в районе города Волынь, при этом западные хронисты упоминают, что польские и русские воины громко переругивались через реку. Сложно сказать, каким был бы исход битвы, если бы поляки не применили военную хитрость.

Болеслав отдал приказ демонстративно строить мосты для переправы на другой берег Западного Буга, и люди Ярослава ждали завершения этих работ в отдалении от берега. Однако 22 июля 1018 года польские войска во главе с самим Болеславом совершенно неожиданно вплавь переправились через реку и молниеносно разгромили русских. Ярослав бежал в Новгород в сопровождении всего четырёх дружинников. Князь даже хотел бежать в Швецию, но был удержан новгородцами, опасающимися мести Святополка. Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции © скриншот видео "РОССИЯ1"

Одним из главных результатов битвы над Бугом, или битвы под Волынем (так её именуют польские историки), стал переход «червенских городов» под власть Польши. Решение отдать завоеванное отцом принял Святополк сразу после того, как с помощью тестя опять вокняжился в Киеве.

И хотя Ярослав Мудрый вернул себе киевский престол уже в 1019 году, а «червенские города» Руси — в 1031-м, на могиле Неизвестного Солдата в центре Варшавы с 1990 года среди прочих находится табличка с надписью «WOŁYŃ NAD BUGIEM 22 VII 1018» (Волынь над Бугом, 22.07.1018).

Однако сам этот «червенский город» прекратил существование в 1241 году, когда его сравняли с землёй двигавшиеся на Запад монголы. Остатки городища находятся рядом с селом Грудек Надбужанский, неподалёку от берега Западного Буга — который, как и тысячу с лишним лет назад, разделяет польские и русские земли.