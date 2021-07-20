В этот день в 1895 году появился на свет Леонард Бочковский - польский шляхтич, ставший сперва украинским правым консерватором, а затем украинским левым радикалом и сторонником союза с большевиками. Однако такой выбор для него лично оказался фатальным.

Леонард Бочковский родился в селе Житники Киевской губернии (в настоящее время входит в состав Черкасской области) в дворянской семье польского происхождения. Его отец Юлиан-Роман женился на дочери крупнейшего местного землевладельца Эдмунда Жураковского, благодаря чему и сам стал крупным местным землевладельцем. День в истории. 17 апреля: родился идеолог украинского гражданского национализма © commons.wikimedia.org,

Сам Леонард первоначально учился в коммерческом училище Умани, а затем в Коммерческом институте Киева, куда поступил незадолго до начала Первой мировой войны. В Киеве он сошелся со студентами-католиками, которые находились под сильным влиянием идеолога украинского гражданского национализма Вячеслава Липинского.

Липинский — сам происходивший из польских шляхтичей, впоследствии стал главным идеологом и теоретиком гетманского движения и отчаянно враждовал с националистами Донцова с консервативных позиций.

Впрочем, скоро Бочковского шатнуло в прямо противоположную сторону. От правых консерваторов, прославлявших шляхту он ушел к украинским эсерам. Он вступил в Киевский комитет УПСР, где заметную роль играл будущий министр УНР Николай Ковалевский.

Перед началом Первой мировой Бочковский попал под следствие и в итоге угодил в ссылку в Сибирь. Но сразу же после Февральской революции он устремился обратно. Бочковский был введен в состав ЦК УПСР и осел в Полтаве, где у эсеров были весьма крепкие позиции.

После того как часть местных эсеров перебралась в Киев, Бочковского оставили за старшего. Он возглавил партийную губернскую организацию и вошел в исполком Полтавского совета рабочих и солдатских депутатов.

Через некоторое время он по факту значимого положения в Полтаве также был кооптирован в состав Украинской Центральной рады.

На Украине летом 1917 года происходили те же процессы, что и в России. В частности, в партии эсеров началось брожение. Оказалось, что у прежних соратников непреодолимые разногласия, в результате чего российская ПСР раскололась на левых эсеров, близких к большевикам, и правых. Дмитрий Донцов. Как из русского социалиста стать украинским сепаратистом © Public domain

В УПСР шли те же процессы, причем их локомотивом была Полтава.

Именно там обосновались т.н. «левобережцы», придерживавшиеся значительно более левых взглядов чем остальная часть партии. В июне 1917 года в Полтаве состоялась Левобережная конференция, на которой эсеры Полтавщины и Слобожанщины выступили единым фронтом и публично объявили о своем несогласии с курсом партии.

Организатором этой конференции был Бочковский. Тогда же было создано Левобережное бюро УПСР. Эти события стали предтечей окончательного раскола УПСР на собственно эсеров и союзников большевиков, «боротьбистов», который произошел уже в 1918 году.

Именно левобережцы стали отцами-основателями партии боротьбистов. Среди них, помимо Бочковского можно, в частности, назвать, харьковского «левобережца» Михайличенко, впоследствии казненного белой контрразведкой и его близкого соратника Заливчего — чуть ли не единственного политического деятеля революционного лагеря, погибшего во время декабрьского восстания против гетмана Скоропадского.

После октябрьской революции левобережцы стали главными сторонниками союзнических отношений с большевиками. По иронии судьбы, именно они и послужили причиной гибели Бочковского, одного из идеологов этой линии.

В январе 1918 года Полтаву заняли войска красного авантюриста Михаила Муравьева. День в истории. 5 февраля начался штурм Киева красными войсками © zalizyaka.livejournal.com

На переговоры с Муравьевым прибыли члены исполкома Полтавского совета — сплошь левобережцы. Они начали выяснять у него, кто он такой, зачем пожаловал сюда с целой армией, что ему вообще нужно от Полтавы.

Бочковский с компанией пытались убедить его, что они тоже социалисты и за власть трудящихся, но в данный момент в конфликте не участвуют, а Полтава является нейтральной территорией. Муравьев, однако же, слушать их не стал, заявив, что знать их не знает, он за власть трудящихся и убьет всех, кто ему помешает, так что он их сейчас арестует и расстреляет. (любопытно, что сам себя Муравьев считал левым эсером, хотя формально в партии и не состоял — прим. ред.)

Конфликт удалось остановить от перерастания в расправу, но левобережцы вынуждены были бежать в Киев от своих же союзников.

Впрочем, вскоре Муравьев настиг их и там.

После того, как руководство УЦР покинуло Киев, его заняли войска Муравьева. В городе начался кровавый хаос, в котором большевики винили авантюриста Муравьева, а сам он сваливал вину на разнузданных отморозков из отряда Берзина/Берзиньша, которые, по его словам, были абсолютно неуправляемы.

Так или иначе, триумфаторы начали кутежи и расправы. По квартирам с обысками ходили не всегда трезвые солдаты и матросы, которые на свое усмотрение исполняли приказы Муравьева о беспощадной расправе с контрреволюционерами. Киевская Голгофа. Кто хотел крови митрополита Владимира (Богоявленского) © commons.wikimedia.org, Public Domain

В одной из квартир они обнаружили трех членов УПСР — Бочковского, Зарудного и Пугача. Те продемонстрировали им удостоверения делегатов УЦР, чем и подписали себе смертный приговор. Недолго думая муравьевцы вывели их из квартиры в парк и там убили.

Позднее, после того как боротьбисты стали официальными союзниками большевиков, они подняли вопрос о Бочковском. Большевики отпирались, дескать, отродясь не приказывали даже арестовывать Бочковского, это все самоуправство негодяя и контрреволюционера Муравьева.

В 1919 году, после ухода белых, Деловую улицу в Киеве даже переименовали в память о Бочковском. Но в 1938 году, после того как большинство боротьбистов угодили под каток репрессий, улицу переименовали в честь болгарина Димитрова. В настоящее время ей вернули дореволюционное название.