В статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России справедливо заметил, что земли Причерноморья, получившие во второй половине XVIII в. после присоединения к Российской империи название Новороссия, заселялись выходцами из всех российских губерний. Однако не только ими одними

Основную роль в освоении Дикого поля сыграли переселенцы из Левобережной Украины (Малороссии) и великороссийских губерний.

В новороссийском «плавильном котле» происходил русско-украинский культурный синтез, в котором участвовали и представители других этносов: балканские славяне, греки, армяне, а также молдаване и православные тюрки — гагаузы, которых приглашали в Бессарабию. "Вторая созидательница Новой России". Ко дню рождения Екатерины Великой © Public domain

Предтечей этого синтеза можно считать происхождение по материнской линии одного из главных героев древнерусской истории, князя и святого Русской православной церкви Александра Невского, чей 800-летний юбилей отмечается в нынешнем году. Его также упоминает в статье Владимир Путин: «Московские князья — потомки князя Александра Невского — сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли».

Так уж сложилось, что, опираясь на самые известные деяния Александра Невского (битвы на Неве и Чудском озере), мы привыкли воспринимать его как феномен северорусской истории.

Вместе с тем мать Александра Ярославича княгиня Феодосия (Ростислава) была рождена в семье прославившегося в Галиче (на Днестре) древнерусского князя Мстислава Удатного и половецкой ханши Марии. Центром кочевий прадеда Невского по материнской линии — православного половца Котяна Сутоевича — в начале XIII в. было низовье Левобережного Поднестровья (современное Приднестровье и Одесская область).

Александр Невский родился в 1221 г. в Переславле-Залесском на севере русских земель как раз в тот год, когда его дед Мстислав пленил в западнорусском Галиче венгерского королевича и стал сам там княжить. Правление Мстислава продолжалось до 1226 г., когда он ушёл на юг и поселился в Понизье Галицкой Руси. Понизьем тогда называли зависимые от Галича земли в долинах рек Днестра и Прута. Последним пристанищем Мстислава считается легендарный понизовский город Торческ, местонахождение которого и сегодня доподлинно неизвестно.

Жителей Понизья называли «галицкими выгонцами». Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro / credo.pro / Перейти в фотобанк

Это были переселенцы из русских земель, но, конечно же, в основном из Галича. Среди здешней знати были политические изгнанники. Местные простолюдины занимались земледелием, скотоводством, промыслами, ремеслом. Существует версия, что слово «выгонцы» происходит от слова «выгон» — пастбище. Это может указывать на ключевую роль животноводства в экономике жителей региона.

Как и Новороссия XVIII в., Галицкое Понизье XIII в. находилось на границе с кочевниками. Степные и лесостепные районы Пруто-Днестровского междуречья, как и огромные пространства к востоку от Днестра, контролировали половцы (куманы). Русичи и половцы торговали, периодически воевали, заключали союзы и даже вступали в династические браки.

Одним из самых известных примеров союза «выгонцев» и половцев можно считать их участие на стороне русской коалиции в битве на Калке в 1223 г.

Летописи сохранили для нас описание маршрута следования «выгонцев» с Днестра на Калку: через Чёрное море, вверх по Днепру, до Хортицы, где они и соединились с основными силами русских.

Княгиня Феодосия Мстиславовна имела очень большое влияние на знаменитого сына вплоть до своей кончины в 1244 г. Скорее всего, она выполняла роль информационного канала между ним и Понизьем. Невскому было 7 лет, когда в Торческе скончался его знаменитый дед Мстислав. В 1241 г. Александр уже сам стал знаменитым (после Невской битвы), когда мать наверняка поведала ему о трагической смерти прадеда — Котяна. День в истории. 23 апреля: князь Игорь выступил в свой самый знаменитый поход © Public domain

Дело в том, что, предвидя Батыево вторжение на Русь, Котян увёл своих подданных в Венгрию, где принял подданство и перешёл в католичество. Незадолго до нападения монголов на Венгрию половецкий хан был злодейски умерщвлён местными баронами.

По официальной версии, Котяна подозревали в возможном переходе на сторону Батыя. В реальности его, таким образом, убрали из окружения короля, с которым у него были очень тесные отношения.

Мы не можем сегодня утверждать, какое влияние этот инцидент с прадедом Невского оказал на его мировоззрение. Доподлинно можно говорить лишь о том, что большинство половцев покинули Венгрию, откочевав на север Балканского полуострова. Там они приняли участие в этногенезе болгар.

При заселении Новороссии болгары активно включились в этот процесс. Безусловно, среди болгарских колонистов, осваивавших Очаковскую область, Бессарабию, а затем Приазовье и Крым, были и потомки Котяна Сутоевича, а значит и дальние родственники Александра Невского.

В новороссийские степи переселенцев влекло обилие свободных земель и безопасность, которую обеспечивала Российская империя. Ясский мир. Как дипломаты-воины принесли России Северное Причерноморье © Public domain

Одними из первых эти преимущества оценили молдаване. По условиям русско-турецкого Ясского мирного договора (1792 г.) проживавшие в Молдавском княжестве и Бессарабии христиане могли в течение 14 месяцев покинуть османские владения и переселиться в Российскую империю.

В рескрипте императрицы Екатерины II на имя губернатора Каховского особо обращалось внимание на привлечение в бывшую Очаковскую область молдавских бояр с их царанами (крестьянами), «наипаче вблизи границ молдавских, для удобнейшего населения оных».

Так выходцы из Молдавского княжества получили около 260 тыс. десятин земли. Своим новым распоряжением екатеринославскому губернатору в ноябре 1792 г. Екатерина II поручила активно привлекать «молдавских и волошеских бояр и чиновников, возведенных нашей волею в чин штабс- и обер-офицеров» на административные должности «соответственно качествам». Аналогичное решение было и в отношении молдавских священнослужителей.

Как правило, за Днестр переселялись те представители молдавской знати, которые активно помогали российским властям во время русско-турецких войн. Их примеру следовали многие молдаване, ставшие волонтерами русской армии. По понятным причинам в Османской империи, несмотря на официальную амнистию, их перспективы были туманными.

Политическая иммиграция активизировала массовое народное переселение из-за Днестра. О его масштабах говорит тот факт, что к середине 30-х гг. XIX в. в Тираспольском уезде молдаване были самой многочисленной этнической группой — около 20 тысяч человек. Как на юге России появились армянские города © Public Domain

В целом же по Херсонской губернии в тот же период проживало 75 тысяч молдаван. К моменту же присоединения Очаковской области к России в 1792 г. на обширной территории от Днестра до Южного Буга проживало только 19 тысяч человек.

В Приднестровье молдаване селились преимущественно в сельской местности. Самыми крупными молдавскими населенными пунктами тогда являлись Малаешты, Кошница, Бутор.

Поток переселенцев, шедших в Приднестровье с запада, встречался с миграционной волной, накатывавшейся с востока.

Ее составляли крестьяне из малороссийских и великорусских губерний, привлекаемые в помещичьи хозяйства. Среди них было значительное число беглых, искавших на окраине империи убежища от крепостного права.

В середине XIX в. малороссы стали самой многочисленной этнической группой Тираспольского уезда (36,9 тысячи человек). Причем их численность была бы еще выше, не прими в 1792 г. правительство России решение о перебазировании Черноморского казачьего войска с Днестра на Северный Кавказ. В этом переселении приняли участие около 25 тысяч человек, в основном малороссов. Крепостное право в Новороссии и хруст французской булки © feldgrau.info

Они активно заселяли сельскую местность, в связи с чем закономерным явлением стало формирование смешанных молдавско-украинских общин: в Чобручах, Слободзее, Незавертайловке и многих других населенных пунктах.

Для возникновения главного городского центра Приднестровья — Тирасполя — большое значение имело переселение в регион русских старообрядцев.

В ходе «потёмкинской» русско-турецкой войны 1787—1791 гг. российскими войсками из Бессарабии на левый берег Днестра было переселено свыше 6,5 тысячи «раскольников». Тогда же происходила миграция в Очаковскую область старообрядцев с севера из пока еще (до 1793 г.) польской Подолии. К примеру, в приднестровское местечко Ягорлык из Балты переселилось около 900 староверов.

Особое внимание к переселению данной социальной группы определялось тем, что ее представители были весьма успешными торговцами, ремесленниками и промысловиками.

Для облегчения интеграции старообрядцев в Новороссии ещё со времён Потёмкина активно внедрялась политика единоверия — компромиссного воссоединения старообрядческих общин с Русской православной церковью. Преодоление церковного раскола. Опыт Новороссии © commons.wikimedia.org, Dmitriev M.

В городские общины Приднестровья также вливались казаки преимущественно великорусского по своему составу Екатеринославского войска, несшие пограничную службу по Днестру в 1793-1796 гг.

В дальнейшем население Тирасполя активно пополнялось также украинскими и молдавскими семьями, но его преимущественно русский характер сохранился и по сегодняшний день.

Так складывался полиэтничный состав населения Новороссии и, в частности, её западного региона — Приднестровья.

Однако современная демографическая катастрофа, с которой ныне столкнулась историческая Новороссия, показывает, что население мало привлечь на определенную территорию, его надо еще и закрепить. В конце XVIII – XIX в. Причерноморье познало грандиозную программу социально-экономического развития, которая позволила обеспечить работой многочисленные трудовые ресурсы.

Благодаря решению Екатерины Великой началось строительство Одесского порта. К концу XVIII в. пшеница, выращенная в ранее безлюдных причерноморских степях, хлынула через добытый русскими войсками проход в бассейн Средиземноморья. «"Новорось", говорят рашисты?» Кто на самом деле основал города от Луганска до Одессы © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В 40-е гг. на Днестре и на Нижнем Дунае началось регулярное пароходное сообщение, что активизировало экономические связи, повысило транспортную мобильность людей.

Спустя два десятилетия в регион пришла первая железная дорога, соединившая Приднестровье и Бессарабию с внутренними губерниями России. По ней местные фрукты, овощи, продукты виноделия, животноводства стали в больших объемах поставляться на быстро растущий российский рынок. Помещики, фермеры, торговцы, разбогатевшие на хлебном экспорте, стали вкладываться в промышленные предприятия.

Активное содействие начинавшемуся процессу индустриализации оказывало государство. Растущие города обзаводились социальной инфраструктурой. Школы, семинарии, лицеи, пансионы, университеты, больницы, библиотеки, театры — все это впервые возникло в бывшей Очаковской области в течение каких-то 100 лет после Ясского договора и создавало условия для устойчивого демографического роста на протяжении длительного времени.