28 июня 1941 года в Англии умер Давид Соскис. Этот уроженец Бердичева не очень широко известен публике, несмотря на весьма значительную роль, которую он играл в эмигрантских революционных кругах начала ХХ века. Вдобавок далеко не каждому политическому эмигранту удавалось настолько удачно встроиться в политическую элиту приютившей его страны

Давид Владимирович (Вольфович) Соскис родился в Бердичеве в 1866 году в семье купца 2-й гильдии. Некоторое время он изучал юриспруденцию в Киевском университете, а затем в Петербурге. Учебу он так и не окончил, увлекшись революционными идеями. День в истории. 21 января: под Одессой умер самый знаменитый украинский экономист © commons.wikimedia.org,

Революционеров в середине 80-х годов XIX века можно было сосчитать по пальцам рук, так что все они друг друга хорошо знали, несмотря на то что жили в разных городах. Например, Соскис был хорошо знаком с молодым Туган-Барановским — будущим легальным марксистом и министром финансов УНР, а также со знаменитым полтавским писателем Владимиром Короленко.

Марксистов тогда еще не было, все тяготели скорее к народникам.

Соскис был участником Петербургской демонстрации студентов в 1886 году, приуроченной к 25-летию со дня смерти Добролюбова. После этого некоторое время занимался революционной пропагандой и агитацией в Казани.

Оттуда он перебрался в Одессу, где начал окормлять революционными материалами полумарксистский кружок рабочих. Позднее Соскис вспоминал об этом периоде жизни:

«Наша пропаганда в сущности сводилась к агитации и даже к демагогии, к воздействию на их эмоции, к пробуждению в них действенного чувства протеста… После страстной беседы, затягивавшейся часто за полночь, мы, пропагандисты, наравне с рабочими-крестьянами доходили до белого каления и расставались при горячих восклицаниях: «Подымай народ, мы все за тобой пойдем!» и наших ответах: «Будем подымать! Готовьте товарищей!» Женевский ужас Ленина. Как жена одного малоросса помешала большевикам © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но, возвращаясь домой, я всегда испытывал чувство горечи и стыда. Подымать народ? Как? Куда? Какое право я имел звать этих простодушных людей на восстание, когда я сам не имею ясной программы, отчетливого плана борьбы».

Но то ли со временем Соскис перестал испытывать угрызения совести, то ли они появились в его воспоминаниях уже задним числом. Впрочем, пропагандистскую работу всё-таки пришлось оставить. В 1890 году он был арестован и 2,5 года просидел в «Крестах», после чего был подвергнут высылке. Правда, не в Сибирь, а в родной Бердичев.

Из Бердичева Соскис сразу же бежал в Швейцарию, где очаровал Плеханова и Засулич и близко познакомился с представителем европейской социал-демократической элиты, будущим главой украинского советского правительства и вообще топ-менеджером большевиков Христианом Раковским, который в те времена был еще студентом.

В 1898 году Соскис перебрался в Англию, где очень удачно женился.

Его супруга Джульет (дочь знаменитого музыкального критика Фрэнсиса Хюффера) по материнской линии была внучкой легендарного художника Форда Мэддокса Брауна — самого видного представителя прерафаэлитов. Шурин Соскиса — Форд Мэддокс Форд — один из главных английских писателей ХХ века. Учитывая обилие Фордов в новой родне, Соскис для своих революционных надобностей начался пользоваться аналогичным псевдонимом (иногда также подписывался как Альбионов и Сатурин). День в истории. 11 сентября: по приказу Сталина расстрелян «украинский президент» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Попав в английскую элиту, Соскис резко повысил статус.

Значительная часть эмигрантов в то время прозябала на птичьих правах, в то время как Соскис обзавелся деньгами, солидным положением в обществе и стал смотреть на вчерашних товарищей уже с других высот. Так, именно Соскис дал денег Плеханову на работу над новым переводом Манифеста коммунистической партии.

Первым звездным часом Соскиса стала революция 1905 года.

В то время в Англии существовало «Общество друзей русской свободы», в котором состояли видные британские общественные деятели. Во главе организации стоял влиятельнейший юрист Роберт Уотсон, по совместительству являвшийся еще и её казначеем.

При обществе издавался пропагандистский журнал «Свободная Россия», редактором которого был уроженец Полтавы Феликс Волховский. Однако с началом революции имевший более серьезные связи Соскис фактически отстранил его и подмял под себя журнал.

Именно Соскис курировал английский визит другого полтавчанина — священника Гапона, которого он как диковинную зверушку показывал английским друзьям русской свободы. «За что ты погиб, отец?!»: что ответить сыну лейтенанта Шмидта © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вероятно, это он придумал хитрую схему передачи денег революционерам под видом гонорара Гапону. Договорившись с влиятельными английскими друзьями, Соскис пробил издание мемуаров Гапона сразу на английском и французском языках большим тиражом. Сам Гапон никакого участия в книге не принимал, её от его имени написал Соскис (этим объясняются многочисленные ошибки и нестыковки относительно биографических фактов из жизни Гапона), основываясь на корреспонденциях как иностранных журналистов в России, так и российских революционных изданий типа «Искры».

Гапон получил большой гонорар, из которого ему, правда, не досталось ни копейки. Все деньги были переданы революционным организациям на продолжение вооруженной борьбы.

Кроме того, Соскис был одним из активных организаторов доставки оружия в Россию на пароходе «Джон Графтон». Корабль, перевозивший 16 тысяч винтовок, несколько миллионов патронов и несколько тонн взрывчатки, сел на мель в Ботническом заливе, и оружие до революционеров так и не дошло.

В 1905 году Соскис под видом корреспондента британской газеты прибыл в Россию, но в 1908 году вернулся назад.

Чем он занимался в последующие годы, не совсем понятно, в следующий раз он «всплыл» только в 1917 году, когда выступил в Альберт-Холле с темпераментной речью в поддержку Февральской революции. День в истории. 28 февраля: под Черниговом родился главный матрос революции © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Летом 1917 года Соскис, к тому времени член партии эсеров, прибыл в Россию и сразу же попал в ближайшее окружение Керенского. Формально он был лишь его секретарем, но на деле, видимо, имел куда более широкие полномочия и был одновременно и «смотрящим» за Керенским, и его негласным посредником в общении с Антантой.

Такой вывод можно сделать, например, по воспоминаниям Джона Рида. В книге «Десять дней, которые потрясли мир» он писал по поводу интервью Керенского, не понравившегося союзникам:

«Интервью Керенского было передано по телеграфу в Соединенные Штаты и через несколько дней возвращено государственным департаментом с требованием внести «изменения». Это Керенский сделать отказался, но это сделал его секретарь д-р Давид Соскис. Из интервью были выкинуты все неприятные для союзников выражения, и в таком виде оно было сообщено всему миру».

В СССР Соскиса знали очень плохо, что видно, к примеру, по книге Пикуля «Из тупика», в которой британо-русский революционер мельком упоминается: «Еще энергичнее выглядел молодой адъютант Керенского — Давид Соскис». Нелепость заключается в том, что «молодой адъютант» в реальной жизни был на 15 лет старше самого Керенского.

Интересно, что в момент штурма Зимнего Соскис находился внутри здания. Но по какой-то причине не был арестован или хотя бы задержан. Вероятно, даже революционные матросы-хулиганы испугались трогать англичанина. Допрос мальчика и таинственная смерть. Как уроженец Новороссии прославился в Великобритании © commons.wikimedia.org, J.P.Mayall

После этого он благополучно вернулся в Британию, где получил подданство и к середине 20-х постепенно отошел от активной политической жизни.

Соскис умер в 1941 году, совсем немного не дожив до начала политической карьеры сына Фрэнка. Этот выпускник Оксфорда в 1945 году был избран в британский парламент от лейбористской партии. Позднее некоторое время был представителем Британии в ООН. В 1960-е годы в правительстве Гарольда Вилсона Соскис-младший стал министром внутренних дел. Впоследствии он также занимал пост лорда-хранителя Печати.

По окончании политической карьеры Фрэнк Соскис-младший получил баронский титул. Его сын Дэвид Соскис — известный в Британии экономист, профессор Лондонской школы экономики.