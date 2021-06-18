День в истории. 18 июня: родился генерал трех армий, похороненный в русском мундире

В этот день в 1869 году появился на свет Сергей Кулжинский - генерал императорской армии и начальник штаба у знаменитой «первой шашки империи» - графа Келлера, в годы Гражданской войны оказавшийся сначала в гетманской армии, а затем в петлюровской

Будущий генерал трех армий родился в дворянской семье в Волынской губернии.

Однако образование получал в Москве, в знаменитом 1-м кадетском корпусе. После выпуска поступил в Александровское училище — одно из самых престижных пехотных военных заведений. Достаточно сказать, что личное шефство над училищем со времен Александра II неизменно держали все императоры.

Любопытно, что среди выпускников училища было достаточно большое число будущих красных военачальников и политиков: Тухачевский, Жданов (сталинский генерал-полковник авиации), Благонравов (один из 9 людей, носивших звание комиссара госбезопасности 1-го ранга), комкор Куйбышев (брат Валериана Куйбышева), Червяков (первый председатель Совнаркома Белорусской ССР). День в истории. 4 июня: русские перешли в наступление на Западной Украине © Public domain

Впрочем, они по большей части были т.н. «прапорщиками военного времени», обучавшимися экстерном. А Кулжинский был профессиональным военным. После выпуска из училища он продолжил учебу уже в Николаевской академии Генерального штаба.

Завершив учебу, Кулжинский перешел в кавалерию и служил в различных частях, как правило возглавляя штаб дивизии. И только с началом Первой мировой войны он получил в самостоятельное командование 12-й гусарский Ахтырский полк, носивший имя знаменитого Дениса Давыдова.

Кулжинский командовал гусарами до лета 1915 года. После производства в генерал-майоры он был назначен начальником штаба 4-й кавалерийской дивизии. Там же в составе конно-пулеметной команды служил будущий советский маршал и нарком обороны Семен Тимошенко.

Наконец, в середине 1916 года он был назначен начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал знаменитый граф Келлер — «первая шашка империи» и один из немногих генералов, категорически отказавшихся присягать Временному правительству (впоследствии он был убит петлюровцами). Последний защитник белого Киева © lemur59.ru / Перейти в фотобанк

3-й корпус собрал целую россыпь знаменитостей: Маннергейм, Дутов, Краснов, Шкуро, Хрещатицкий, Барбович. Начштаба Кулжинский на их фоне явно незаметен. Ну, во всяком случае, не настолько известен широким массам.

За месяц до Февральской революции Кулжинский был переведен генералом для поручений при командующем 8-й армии, которая также была известна как Брусиловская. Сам Брусилов возглавлял ее до середины 1916 года, а его сменщики на этом посту тоже были небезызвестными людьми: сначала Каледин, а затем Корнилов.

Штаб армии находился в Могилеве-Подольском. Там Кулжинский досидел до самого расформирования армии большевиками в начале 1918 года. После этого он перебрался в Киев, где жил как частное лицо, наблюдая за революционной свистопляской и частыми сменами власти.

Только к лету 1918-го, когда обстановка в Киеве стабилизировалась, он решил, что с гетманом Скоропадским можно иметь дело, и поступил на военную службу, возглавив конную дивизию. День в истории. 15 мая: в Германии родился будущий правитель Украины © ria1914.info

После прихода к власти Петлюры, не особо доверявшего царским генералам, Кулжинский был переведен в инспекторы кавалерии, что по сути означало отставку. В июле 1919-го его назначили было главой Отдельной кавалерийской бригады, но уже через две недели перевели в Житомирскую школу старшин простым преподавателем. Хотя Кулжинскому и подтвердили дореволюционное звание (в армии УНР он числился генерал-хорунжим, что было аналогом генерал-майора), ему не особо доверяли.

На последнем этапе существования Директории, когда она уже скорее была виртуальной, Кулжинский формально числился при штабе армии УНР.

Вместе с ним он был интернирован в Польше. После освобождения генерал так и остался жить в этой стране. Эмигрантская жизнь Кулжинского не совсем ясна.

В некоторых источниках, без серьезных подтверждений, упоминается, что он будто бы служил в польской армии. Но это весьма сомнительно. Генералов из России там не ждали, своих военачальников хватало. К тому же ему было уже за 50 лет.

Например, военный деятель УНР и впоследствии коллаборант Павел Шандрук недолго служил в польской армии. Но он был на 20 лет моложе, в царское время он был лишь подпоручиком, и, чтобы поступить на службу в Войско польское, ему пришлось отучиться в Высшей военной школе. «Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В книге Сергея Волкова «Трагедия русского офицерства» сообщается:

«В годы Второй мировой войны многие бывшие видные петлюровские офицеры воевали в рядах Украинской Повстанческой Армии* — бандеровцев. Так, генерал-майор российской кавалерии С. Кулжинский в 1943 году занимал должность инспектора конницы и погиб в боях с НКВД».

По всей видимости, это ошибка, вызванная неполнотой данных об эмигрантском периоде жизни Кулжинского. Генерал никак не мог состоять в УПА и погибнуть в боях с НКВД, поскольку умер в Познани еще в 1938 году.

С похоронами Кулжинского связана еще одна история.

Вдова решила похоронить его в мундире русского генерала. В этом была логика. В конце концов Кулжинский прослужил в императорской армии более 30 лет, тогда как полноценная служба в УНР продлилась лишь несколько дней и стала лишь незначительным эпизодом в его военной карьере. В конце концов, у Кулжинского было почти 10 дореволюционных орденов и ни одной награды УНР. День в истории. 30 января под Полтавой родился офицер, который служил царю, гетману, Петлюре, полякам, «Тарасу Бульбе» и Гитлеру © uon.cg.gov.ua / uon.cg.gov.ua / Перейти в фотобанк

Поскольку Российской империи уже не существовало, вдова Кулжинского обратилась за финансовой помощью к упомянутому Шандруку, который был фактическим лидером военной эмиграции в Польше. Тот, однако, вдове отказал. Дескать, в чьей форме похоронили, к тем за помощью и обращайтесь.

Спустя восемь десятилетий после смерти про позабытого генерала неожиданно вспомнили.

В рамках декоммунизации, объявленной после свержения Януковича, Красноармейский переулок в Житомире был переименован в переулок Сергея Кулжинского — в память о том, что непродолжительное время он преподавал в Житомирской школе старшин УНР.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.