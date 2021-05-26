190 лет назад, 26 мая 1831 года, в битве при Остроленке в 120 километрах от Варшавы русские войска разгромили армию восставших поляков, после чего подавление «Ноябрьского восстания» перешло в заключительную фазу

Военно-политическое устройство Европы после Наполеоновских войн было урегулировано решениями Венского конгресса в 1815 году. Помимо прочего, состоялась коррекция разделов Польши между странами-победительницами. Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила © Public domain

Часть Польши, отошедшая к Российской империи ещё в 1795 году, была расширена и преобразована в Царство Польское. Александр I принял титул царя Польского. Все европейские державы признали право Российской империи на эти территории. Государь предоставил полякам Конституцию, первую на территории Российской империи и одну из самых либеральных в Европе.

Жители Царства Польского получали особые права по сравнению с остальными частями империи. Остальные подданные русского царя обрели аналогичные права и свободы лишь через 90 лет, согласно Манифесту императора Николая II от 17 октября 1905 года. Кроме того, на территории Царства Польского во многом сохранялись прежние законы, собственная казна и войско, а высшим органом самоуправления признавался избиравшийся народом Сейм.

Вступивший на престол в конце 1825 года Николай I не испытывал симпатий к Польше, но не стал ограничивать её права, дарованные братом. Наместником в Варшаве являлся ещё один внук Екатерины Великой — Константин Павлович.

24 мая 1829 года Николай I возложил на себя польскую королевскую корону и принёс присягу в присутствии польского Сейма и Сената. Примечательно, что на церемонии использовалась корона Анны Иоанновны (которая с тех пор также называется «Польской»), поскольку все короны Королевства Польского в 1795 году по приказу Фридриха Вильгельма III были вывезены в Пруссию и уничтожены.

Несмотря на то что Царство Польское имело куда больше реальной независимости, чем созданное Наполеоном Герцогство Варшавское, польская аристократия и шляхта были настроены резко антироссийски и не скрывали своих взглядов. Ведь ранее подавляющее большинство из них активно поддерживали Бонапарта, а милость Александра I воспринимали как унижение. Ukrainian Lives Matter: перед кем забыли извиниться поляки © REUTERS, Kacper Pempel

Польские националисты мечтали восстановить «великую Польшу от моря до моря» или хотя бы вернуть ей границы 1772 года. С этой целью создавались тайные организации. Нелегальная деятельность, направленная против российского господства, поощрялась католической церковью.

Через полгода после коронации Николая I, 29 ноября 1830 года, началось первое польское восстание, которое получило название «Ноябрьского».

Группа польских военных-заговорщиков напала на Бельведерский дворец — резиденцию царского наместника в Варшаве. Великому князю Константину в последний момент удалось спастись бегством, однако многих людей из его окружения восставшие поляки жестоко убили.

Получив первые сведения о варшавских беспорядках, императорская семья в течение недели оставалась без каких-либо известий от великого князя Константина, а следующие десять дней не имела иных сведений о беглецах.

При этом Николай I выражал резкое недовольство поведением старшего брата, который не выполнил своих обязанностей главнокомандующего и ретировался вместо того, чтобы собрать войска и оказать сопротивление мятежу. Восстание можно было подавить в зародыше, считал император. Вместо этого полякам предоставили возможность развить первоначальный успех. «Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусов © commons.wikimedia.org, Public Domain / Перейти в фотобанк

Уже на следующий день по всей Польше начались грабежи и убийства русских и всех, кто подозревался в симпатии к России. В последующие недели погибли тысячи людей. Польская армия изменила данной Николаю I присяге практически в полном составе. В Варшаве было сформировано временное правительство, провозгласившее независимость Польши, при этом императору Всероссийскому предложили провести мирные переговоры.

В ответ Николай I пригрозил мятежникам самыми жёсткими мерами, если они не сложат оружия. В Варшаве угрозу от императора оставили без внимания. Активизировались боевые действия польских войск против частей Русской императорской армии.

Для усмирения восстания из Берлина были выдвинуты крупные подразделения русских войск под командованием генерал-фельдмаршала графа Ивана Дибича-Забалканского, находившиеся там для помощи европейским монархиям. И хотя военачальник обещал разбить поляков одним ударом, однако кампания затянулась на несколько месяцев.

Так, в самом крупном сражении всего «Ноябрьского восстания» — битве при Грохове (ныне микрорайон Варшавы) 25 февраля 1831 года ни одной из сторон не удалось добиться решающего перевеса. Отступившие поляки укрылись за Вислой. Не имея резервов и осадной артиллерии, Дибич не решился на штурм города. Русские потеряли около 9,4 тысячи человек, поляки под командованием князя Михаила Радзивилла — 12 тысяч.

Польские историки называют битву при Грохове «крупнейшей битвой в Европе со времён Ватерлоо». «Верните Русь и Литву!» Как русские войска освободили Белоруссию от польских повстанцев © commons.wikimedia.org, Public Domain/Marcin Zaleski

После проигранной русскими 10 апреля 1831 года битве при Игане Николай I написал генерал-фельдмаршалу Ивану Дибичу:

«Я не могу достаточно выразить моё беспокойство, основанное на том, что я во всех ваших распоряжениях не усматриваю ничего такого, что бы давало надежду на сколь-нибудь удачное окончание кампании, и, наконец, ещё и потому, что я ничего не усматриваю определительного в собственных ваших мыслях».

Подстёгнутый монаршим раздражением, Дибич начал готовиться к решающему сражению, в котором решающую роль должны были сыграть части Российской императорской гвардии, собранные между городами Остроленка и Ломжа.

Однако поляки тоже не сидели сложа руки: против 30 тысяч русских гвардейцев с 80 пушками они сосредоточили под городом Сероцком почти 50 тысяч своих солдат и офицеров, у которых было более 100 пушек. Польский генерал Войцех Хржановский предлагал атаковать русскую гвардию как можно быстрее, опасаясь подхода подкреплений.

15 мая 1831 года польские части тремя колоннами выдвинулись из-под Сероцка. Как избавить Украину от русофобских элементов с пользой для остальной России. Рецепт русских царей © slawomirkonopa.ru / slawomirkonopa.ru / Перейти в фотобанк

Левая колонна под командованием генерала Генрика Дембинского (4 тысячи солдат и 6 пушек) направилась к Остроленке и в результате заняла этот город. Правая колонна, которой командовал генерал Томаш Лубенский (18 тысяч солдат, 24 пушки), действовала вдоль Буга, что привело к потере связи между русской гвардией и основными силами Дибича, которые дислоцировались к западу от города Седльце. А центральная колонна под началом главнокомандующего войсками повстанцев генерала Яна Скжинецкого (30 тысяч солдат, 60 пушек) прошла через Ломжу в сторону Остроленки, намереваясь обойти левый фланг русской гвардии.

Кроме того, в направлении Седльце были выдвинуты дополнительные части под командованием генералов Уминского, Дзеконского и Хржановского общим числом более 25 тысяч человек с почти тремя десятками пушек. Поначалу им удалось убедить Дибича, что перед ним главные польские силы, в то время как те к 18 мая практически окружили части русской гвардии, вступив с ними в боевой контакт.

Командование гвардейцев поняло, что им грозит разгром, и начало спешное отступление в направлении Ломжи. Ян Скжинецкий отдал приказ на преследование русских войск только 20 мая, но было уже поздно: из-под Седльце к ним уже подтянулись передовые части основных русских сил.

Главные силы повстанцев отошли к Остроленке: одна часть их расположилась на правом берегу реки Нарев, а другая, под командой генерала Лубенского, прикрывала доступы к городу на левом берегу. Петербург против Ватикана. Конфликт русских властей с католическим духовенством на Правобережной Украине © CC0, Pixabay

Решающая битва произошла именно у Остроленки, причём поляки оказались ошеломлены количеством стянутых к этому городу русских войск: они просто не ожидали, что марш из-под Седльце можно совершить в столь короткое время.

Утром 26 мая 1831 года русские войска пошли на штурм Остроленки.

Атакованный превосходящими силами русских, Лубенский вынужден был поспешно отступить за Нарев. Прикрывавший это отступление 4-й пехотный полк генерала Людвика Богуславского был полностью разбит, а сам город занят русскими войсками. Вслед за тем русские перешли на правый берег — поскольку поляки не успели взорвать мосты. Польские подразделения несколько раз бросались в контратаку, но были отброшены отрядом генерала Карла Мандерштерна. Успеху русских войск особенно содействовали артиллерийские батареи, развёрнутые на высоком левом берегу Нарева.

С другой стороны, поляков от полной катастрофы также спасла их артиллерия.

Батарея под командованием подполковника Юзефа Бема картечным огнём из 12 орудий нанесла столь значительный урон русской пехоте, что в результате было принято решение прекратить преследование отступающих в сторону Варшавы польских войск во главе с Яном Скжинецким. Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцем © Public domain

С наступлением темноты битва при Остроленке закончилась, на поле боя осталось почти 9 тысяч польских военных, в том числе генералы Людвик Кицкий и Генрих Каменский, и около 6 тысяч русских.

Хотя генерал Дибич не смог оценить масштаб своей победы и не приказал развивать наступление на Варшаву, послав лишь небольшие силы для преследования польских войск, битва при Остроленке заслуженно считается поворотным моментом в разгроме «Ноябрьского восстания».

Потери, понесённые поляками, значительно ослабили их армию, особенно чувствительной была потеря старых опытных солдат. Кроме того, войска перестали доверять Скржинецкому.

А вот для русской армии куда более опасным врагом оказалась холера, завезённая из Индии.

Эпидемия косила русскую армию, умирало много солдат, а 29 мая 1831 года в селе Клешево под Пултуском от холеры умер и сам командующий русскими войсками в Польше. Останки генерал-фельдмаршала Дибича-Забалканского были перевезены в Санкт-Петербург и похоронены на Волковском лютеранском кладбище.

Дело скончавшегося полководца завершил генерал-фельдмаршал Иван Паскевич, который 6-8 сентября 1831 года взял столицу Польши и написал Николаю I: «Варшава у ног Вашего Величества». Когда панов попросили вон: как проходило польское восстание 1863 года на Правобережье © Public domain

В 1847 году по личному приказу Николая I на берегу Нарева близ Остроленки был установлен памятник в память о победе русских в битве 26 мая 1831-го.

Памятник был снесен после восстановления независимости Польши в 1918 году, а к сотой годовщине битвы при Остроленке в межвоенной Речи Посполитой планировали возвести памятник-мавзолей в конструктивистском стиле. Однако к 1939 году здание было построено лишь частично, в ходе Второй мировой войны оно пострадало от артобстрелов и было частично разобрано.

В годы Польской Народной Республики его неоднократно пытались достроить, но это удалось сделать лишь к 180-й годовщине битвы, да и то после получения гранта от Европейского фонда регионального развития. Хотя этот мавзолей и военно-патриотические выставки в нём открыты для посетителей с 2012 года, ремонтные работы на объекте идут до сих пор.