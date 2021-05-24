В этот день в 1881 году в Киеве в дворянской семье Богомольцев появился на свет сын Александр. И это сущая правда, но далеко не вся. И место рождения, и биография этого человека, причём на каждом её этапе, является, как сейчас бы сказали, «разрывом шаблона».

«Пусть нас по тюрьмам сажают, пусть нас пытают огнём…»

Ребёнок родился не дома и не в больнице, а в Лукьяновской тюрьме. Его родители были активными народниками: отец, Александр Михайлович, оставался на свободе, а мать, София Николаевна, урождённая Присецкая, ожидала приговора по делу «Южно-Русского рабочего Союза». Ей светил приговор к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на заводах на двадцать лет.

Четыре дня спустя она узнает, что ей сократили срок вдвое. По ходатайству генерал-губернатора Александра Романовича Дрентельна суд пожалел роженицу, а перед отправкой матери в Сибирь ребёнка отправили к деду, Николаю Присецкому в село Климов Зеньковского уезда Полтавской губернии. Вскоре за малышом туда отправился и его отец. День в истории. 19 марта: родился самый суровый киевский генерал-губернатор © commons.wikimedia.org,

Казалось бы, идеальное начало романа о несчастном мальчике, которого злая власть лишила мамы, но этот рассказ является полуправдой, а, значит, и полуложью. Чтобы разобраться в том, почему и за что София Богомолец оказалась в тюрьме, а её муж — на свободе и продолжал медицинскую практику, заглянем на несколько лет назад.

И Александр Михайлович Богомолец, и его супруга происходили из мелкопоместных, но вполне добропорядочных дворянских семей. Там не было ни бедности, ни фамильных драм, ни уголовщины. На момент рождения будущего академика были живы оба его деда- заседатель Нежинского уездного суда, титулярный советник Михаил Федорович Богомолец и отставной поручик Николай Максимович Присецкий.

Их дети вдруг возненавидели существующую власть и пошли «в народ».

Чтобы стать революционером, нужно не только видеть окружающую жизнь, но и читать соответствующую литературу. А в то время были очень популярны труды Чернышевского и Добролюбова, воспитывавшие у мальчиков и девочек из хороших семей чувство вины перед «страдающим народом» за своих родителей, имевших ещё недавно крепостных, и неизбывное желание этому народу помогать. Для «людей с хорошими лицами» времён царствования Александра II власть казалась абсолютным злом. И что бы она ни делала, она делала не то и не так.

В 1876 году в Киеве обвенчались молодой врач с дипломом университета св. Владимира Александр Богомолец и выпускница Фундуклеевской гимназии Сонечка Присецкая. Вскоре она отправилась в Петербург, на женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале. Там уже учились сёстры мужа, Елизавета и Анна Богомолец, и они были убеждёнными народницами. Сам молодой доктор тоже был увлечён модными идеями, но не забывал о деле. Кровавый список Гольденберга © Public domain

Однако неуёмная энергия молодой жены заставила Александра Михайловича покинуть Малороссию и поехать вслед за Сонечкой лечить и агитировать народ в самое неподходящее для крамолы место — область Войска Кубанского.

В станице Усть-Лабинской они лечили местных казаков и пытались всучить им запрещённую литературу. Но там нелюбовь Богомольцев к властям оказалась безответной со стороны бравых казаков, только вернувшихся с победой с турецкой кампании. Видя безопасность потугов молодых медиков, полиция взяла Богомольцев под надзор, но предпринимать более активные действия не стала.

И пара поехала туда, где есть круг единомышленников — в Харьков. Там они пробыли недолго. После убийства губернатора кн. Дмитрия Кропоткина в губернском городе стали зачищать мятежную среду. Генерал-губернатор Михаил Лорис-Меликов пачками высылал народников. Софию Богомолец отправили к отцу, а её мужу позволили заняться медицинской практикой в Киеве.

Вскоре туда приехала и София Николаевна, и в городе на Днепре нашла себе озабоченных революцией подруг, среди которых выделялась Елизавета Ковальская, разведённая феминистка. Когда она проживала в Харькове, в неё влюбился студент-юрист Максим Ковалевский, но мать не разрешила ему жениться. Много лет спустя он будет заседать в I Государственной Думе вместе с братом Софии Богомолец кадетом Иваном Присецким.

В 1880 году Ковальскую, Богомолец и других участников нелегальной организации арестовали. София Богомолец уже была беременна. Ребёнок родился в Лукьяновской тюрьме, мать вскоре отправили в Сибирь, год она «пошла в отказ» — то пыталась бежать, то голодала, то ударила унтер-офицера. В конце концов, за «буйное поведение» они с Ковальской были отправлены в Усть-Карийскую тюрьму к уголовницам. День в истории. 25 января: Родилась «бабушка русской революции» и защитница русских Закарпатья © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ивана Присецкого благодаря медицинскому заключению доктора Богомольца не «замели» на каторгу, а отправили на лечение во Францию. Александр Михайлович оставил Присецкого в Париже и нелегально вернулся в Россию. Он успел повидать сына-младенца и в январе 1882 года был арестован в Киеве.

Прямых доказательств участия Александра Богомольца в деятельности революционеров следствие не нашло, он отбыл полуторагодичное тюремное заключение, а затем был отправлен по решению Киевского военно-окружного суда в трехлетнюю ссылку под наблюдением. Ссылку он отбывал в Тобольске, Акмолинске и Семипалатинске. Ходатайство о его переводе по месту жительства жены было отклонено.

В 1886 году он был освобожден от гласного надзора и получил разрешение заниматься медицинской практикой с запретом проживания в столицах и в губерниях Киевской, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской и Таврической. Только в 1889 году он воссоединяется в Нежине с отцом и сыном.

Врач победил революционера

Младенец Александр Богомолец рос у деда по матери и там дома получил начальное образование. Так до восьми лет он не знал ни матери, ни отца.

В 1891 году Александр Михайлович при поддержке гр. Льва Толстого получил высочайшее разрешение на свидание с женой и вместе с сыном отправились в Забайкалье.

Транссибирская магистраль была только заложена и еще не дошла до тех мест, так что ехали долго и на перекладных. Софию Николаевну они застали на поселении, сын познакомился с матерью, к тому времени уже страдавшую туберкулёзом. Оба гостя заразились от неё. Но если муж смог преодолеть хворь и прожил 84 года, то сын так окончательно и не излечился.

23 января 1892 года София Николаевна скончалась. Богомольцы возвращаются в Нежин. Как сын священника из-под Чернигова стал террористом-цареубийцей и прадедушкой советской космонавтики © commons.wikimedia.org, Public Domain

Саша по возвращении из Сибири поступил в мужскую гимназию при Историко-филологическом институте кн. Безбородко. Там он за успехи в учёбе был отмечен похвальным листом и книгой И. С. Тургенева «Записки охотника».

В 1894 году Александр Михайлович с сыном переселяются в Кишинёв, где служил на таможне его брат, действительный статский советник Михаил Михайлович Богомолец. Там пять лет Саша учится в местной гимназии, но на предпоследнем году был отчислен с официальной формулировкой «за опасное направление мыслей». С большим трудом его удалось устроить в 1-ю киевскую мужскую гимназию, которую он окончил с отличием.

Александр-младший поступил на юридический факультет университета св. Владимира но вскоре перешел на медицинский факультет, а в 1901 году перевёлся в Новороссийский университет и переехал в Одессу. Причиной такого решения была отнюдь не революционная деятельность, а переезд научного руководителя — профессора Владимира Валерьяновича Подвысоцкого.

В университете он увлекся изучением эндокринологии и нервной системы. Не только застарелый туберкулёз, но и наследственная тяга к революции приводили к перерывам в учёбе. У студента Александра Богомольца в Новороссийском университете ко времени получения диплома в 1907 году в послужном списке насчитывалось пять научных работ.

Из Одессы студент наблюдал за поступками отца и дяди. Он знал, что Александр Михайлович отказался давать обязательную для земских служащих Нежинского уезда расписку о непринадлежности к политическим организациям «противозаконного характера». Прочитал Саша в газетах и о том, что после разгона Думы депутат от партии кадетов Иван Присецкий не подписал Выборгское воззвание. Не потому, что был несогласен с его тезисами о неподчинению властям, а по состоянию здоровья. Вместо Выборга Иван Николаевич поехал в Алупку лечить туберкулёз. Как и четверть века назад, медицинская справка спасла его от репрессий.

В 1909 году под руководством профессора Владимира Воронина Александр Богомолец защитил в Императорской Санкт-Петербургской военно-медицинской академии докторскую диссертацию «К вопросу о микроскопическом строении и физиологическом значении надпочечных желез в здоровом и больном организме». Оппонентом при защите был нобелевский лауреат академик Иван Павлов. Он высоко оценил работу молодого учёного. «Роковое проклятье» полтавских депутатов. Как смерть косила избранников земляков Гоголя и соседей Короленко © commons.wikimedia.org,

Александр Богомолец-младший стал самым молодым в Российской империи доктором медицины — на момент защиты докторантуры ему было 28 лет. В том же году доктор Богомолец был избран приват-доцентом кафедры общей патологии медицинского факультета Новороссийского университета.

В 1910 году в семье Богомольцев случилось два события.

В Одессу к сыну переезжает отец, а сам младший Богомолец женился на Ольге Тихоцкой, девушке с очень хорошей родословной. Конечно, и сам Богомолец был не лыком шит: его достоверно известный предок участвовал в Грюнвальдском сражении, но род его избранницы был куда более знаменитым — смесь слобожанской старшины Тихоцких и московских бояр Беклемишевых, отличившихся при всех правителях от Василия Дмитриевича до Елизаветы Петровны.

Вот как при такой родословной через два поколения проявилась «главврач майдана» и нардеп от Блока Петра Порошенко?

В следующем году у приват-доцента рождается единственный сын Олег (1911-1991) и умирает дядя Иван Присецкий. Александр Александрович направляется в Париж для подготовки к профессорству. В Одессу он больше не вернулся.

«В деревню, в глушь, в Саратов!»

Профессор Богомолец получил кафедру общей патологии и бактериологии в недавно открытом Николаевском университете в Саратове. Там он развернул активнейшую деятельность: писал научные труды, организовал чтение лекций по физиологии в других вузах и подписал воззвание «О судьбе женщин, оставшихся за стенами университета». Уже при Временном правительстве он добился открытия и возглавил в Саратове высшие женские медицинские курсы. День в истории. 17 февраля: в Одессе родился ученый, имя которого носит разработчик вакцины «Спутник V» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Если Александр-мл. был самым молодым в России доктором наук, то в 1914 г. Александр-ст. стал самым великовозрастным студентом в России. Как раз тогда, когда начиналась Первая Мировая война, 64-летний врач поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В одном из писем сын признался, что «никогда не видел смысла в стремлении папы получить филологическое образование», но при этом платил за учёбу родителя.

Как отец не пошел на турецкую кампанию, так и сын не отметился ни при Мазурских озёрах, ни в Брусиловском прорыве, ни при взятии Эрзерума. Профессор Богомолец был белобилетником и в глубоком тылу оказывал помощ раненым и помогал своими исследованиями фронту. Именно тогда он открыл связь между аллергией и иммунитетом.

И февральские, и октябрьские события профессор Богомолец встретил с небывалым энтузиазмом. Во время гражданской войны Александр Богомолец сам предложил новым хозяевам Саратовской губернии комплекс антиэпидемических мероприятий.

В октябре 1918 г. продолжая заведовать кафедрой в Саратовском университете, профессор Богомолец создает Государственный институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России («Микроб»). Институт «Микроб» унаследовал разработки против чумы, холеры, сибирской язвы, которые велись в Петербурге в так называемом «чумном форте»- все оборудование и препараты были перевезены оттуда в Саратов.

А вот в Гражданской войне Богомолец участвовал активно на стороне красных — был назначен старшим эпидемиологом саратовского губернского отдела здравоохранения, вошел в состав комиссии по борьбе с сыпным тифом, консультантом-эпидемиологом санитарного отдела Юго-Восточного фронта РККА и санитарного отдела Рязано-Уральской железной дороги. Руководил Александр Александрович Саратовским эвакопунктом, где создал первую в стране железнодорожную клинико-диагностическую лабораторию. День в истории. 28 декабря под Крыжополем родился спаситель человечества от смертельных эпидемий © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тогда же профессор начал работу над первым в мире учебником по патофизиологии, который в 1941 году был удостоен Сталинской премии.

Несмотря на абсолютную лояльность профессора советской власти, большевики всё равно посматривали на него косо. Ведь двоюродный брат Вадим Михайлович получил от гетмана Скоропадского чин генерал-хорунжего.

В 1923 г. Александр Богомолец организовал в Саратове первую на территории СССР передвижную противомалярийную лабораторию и занялся исследованиями соединительной ткани и её роли в иммунных реакциях.

С 1925 г. до 1930 г. А. Богомолец руководил кафедрой патологической физиологии 2-го Московского университета. Там он широко развернул исследовательскую работу в области изучения механизма внутренней секреции, в области изучения генезиса и лечения злокачественных опухолей, в совершенно новой области — переливания крови, в области иммунитета, обмена веществ и т. д.. Когда во время опыта умер первый директор института гематологии и переливания крови А. Богданов, профессор Богомолец сменил его на посту.

Помимо университета и института А. А. Богомолец организовал исследовательские лаборатории в Медико-биологическом институте Наркомпроса, в Коммунистической академии и в Мосгорздравотделе. В столице он провёл пять лет, и его ждало новое назначение.

Товарищ президент

При всей активности профессора Богомольца никак не избирали в Академию наук СССР напрямую, и был найден другой путь прохождения в «бессмертные». Зрада на миллион гривен. Что на самом деле думал об Украине академик Вернадский © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Перейти в фотобанк

В 1929 г. А. А. Богомолец был избран действительным членом Украинской Академии наук, минуя звание члена-корреспондента. В тот год скончался президент АН УССР Даниил Заболотный, и вскоре на его место избрали Богомольца, который переехал с частью своих научных сотрудников в Киев.

И там он развернулся по полной! Вместо разрознённых учреждений создаются целые научно-исследовательские институты. Структура АН Украины, которую заложил Александр Богомолец, в общих чертах сохраняется и поныне.

В 1932 г. А. А. Богомолец был, наконец, избран действительным членом Академии Наук СССР.

Академик на всю жизнь запомнил судьбу своей матери и, находясь на высоком посту, спас многих украинских учёных из лап НКВД. И демограф Михаил Птуха, и физик-ядерщик Александр Лейпунский, и математик Николай Крылов обязаны ему своей жизнью. Филолога Агафангела Крымского спасти не удалось, но получилось максимально отсрочить арест.

В отличие от президента АН СССР Сергея Вавилова, который не предпринял попыток спасти своего брата Николая, уже после войны академику Богомольцу удалось добиться освобождения из тюрьмы мужа своей двоюродной сестры, актрисы Натальи Михайловны Богомолец-Лазурской — известного литературоведа Владимира Лазурского, который дружил с итальянским консулом во время немецко-румынской оккупации Одессы.

В 1937 году, через 31 год после дяди, Богомолец был избран депутатом Верховного Совета СССР. И к этой деятельности он отнёсся со всей ответственностью. И спасение коллег, и помощь многим людям в получении жилья выгодно выделяли его на фоне многих «свадебных генералов». День в истории. 30 октября: в Одессе закатилось светило русской офтальмологии © РИА Новости, Николай Козловский / Перейти в фотобанк

В начале Великой Отечественной войны вместе с Академией наук УССР её президент был эвакуирован в Уфу, где организовал выпуск антиретикулярной цитотоксической сыворотки для лечения трофических язв и осложнений при огнестрельных ранениях.

В январе 1944 г. Президиумом Верховного Совета СССР А. А. Богомолец был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в области науки, за создание ценнейших препаратов для лечения ран и переломов костей. А. А. Богомолец награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени,а также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Весной 1944 г. Александр Богомолец вернулся в Киев, где возглавил работы по воссозданию АН УССР. Несмотря на застарелый туберкулёз, академик много курил. Его здоровье было подорвано, и 19 июля 1946 года его не стало. Похоронен Александр Богомолец в киевском парке, посаженном им и его учениками, у дома, где он жил.