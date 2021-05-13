В этот день 95 лет назад ушел из жизни Виктор Таратута - уроженец Елисаветграда, пользовавшийся особым покровительством Ленина, но ненавидимый другими членами партии, которые называли его прожженным негодяем, сутенером, альфонсом и даже всерьез подозревали в работе на полицию.

В этот день 95 лет назад ушел из жизни Виктор Таратута — уроженец Елисаветграда, пользовавшийся особым покровительством Ленина, но ненавидимый другими членами партии, которые называли его прожженным негодяем, сутенером, альфонсом и даже всерьез подозревали в работе на полицию. День в истории. 23 сентября. в Елисаветграде родился самый таинственный и близкий соратник Ленина © liveinternet.ru

Будущий профессиональный революционер родился в Елисаветграде весной 1881 года в мещанской семье. О его детстве известно совсем немного. Он окончил курс в Одесском ремесленном училище, где попал под влияние революционных идей и примкнул к марксистам.

С 17 лет Таратута вел образ жизни профессионального революционера-подпольщика. Начал он с распространения революционных прокламаций среди рабочих. Вскоре начинающего революционера арестовали, но по малолетству освободили. По условиям освобождения он был отдан под надзор полиции на два года, но это Таратуте не понравилось, и он начал скитаться по южным городам России, выполняя различные партийные поручения.

В начале нулевых он успел пожить в Одессе, Херсоне, Николаеве, Бендерах, Тифлисе, Батуми. В этот период его арестовали еще раз. На этот раз за нарушений условий освобождения его отправили в ссылку в Сибирь. Из ссылки он бежал на Кавказ, где его снова арестовали и отправили отбывать ссылку теперь уже на русский север. Однако вскоре подоспела амнистия 1905 года.

Освобожденный Таратута осел в Москве, где был назначен сразу секретарем московского комитета и заодно его казначеем.

Именно в этот период Таратута стал ключевой фигурой одной из самых скандальных дореволюционных историй, связанных с добычей денег. Главная тайна Демьяна Бедного. Что связывало пролетарского поэта с внуком императора © uraloved.ru

Большевики уже давно окучивали юного наследника огромного состояния Николая Шмита, которому досталась большая фабрика в Москве. Шмит был за все хорошее, против плохого, денег не жалел, давал и марксистам, и кадетам. Большевики уговорили его организовать на фабрике боевую дружину, которая стала чуть ли не главной ударной частью РСДРП в городских боях революции 1905 года.

Шмит, вооруживший своих боевиков покруче обычной военной части, в конце концов угодил в тюрьму, где при невыясненных обстоятельствах погиб. Завещания он не оставил, но большевики сразу же объявили, что деньги принадлежат им. Будто бы кто-то где-то слышал, что юный Шмит говорил, дескать, отдайте все деньги Ленину, если вдруг я умру в 23 года. Тут же объявился Горький, который тряся головой доказывал, что так и было, он сам свидетель.

Но возникла одна проблема.

У Шмита были две сестры и брат. По закону наследниками были именно они.

И тем не менее решение нашлось. День в истории. 3 марта: в Елисаветграде родился автор «Трех толстяков» © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

На тот момент РСДРП еще была единой партией, но у Ленина уже были не прекращавшиеся конфликты с меньшевиками. Поэтому в 1906 году он создал секретный Большевистский центр — партию внутри партии. Если можно так сказать, нелегальный ЦК. Его функцией было управление тайными операциями сторонников Ленина при формальном единстве с меньшевиками в РСДРП.

Внутри этого секретного БЦ существовала совсем уж секретная «тройка», она же «финансовая группа». Она распоряжались финансовыми операциями БЦ, которые от остальных членов РСДРП держались в секрете.

В «тройку» входили Ленин, Красин и Богданов. И именно в ее недрах и родилась блестящая идея наложить лапы на наследство Шмита и сделать это так, чтобы в РСДРП никто об этом не узнал, то бишь, утаить деньги от соратников по партии.

Для завладения деньгами решено было выдать двух несовершеннолетних сестер Шмита замуж за большевиков (с этого момента они становились совершеннолетними и могли отписать наследство в пользу доверенных лиц большевиков). «Великороссы — палачи украинского народа». Ленин как украинский политик © РИА Новости, кинокадр / Перейти в фотобанк

С этим все было просто. Таратута еще при жизни Шмита вовсю охмурял его сестру и даже успел заделать ей ребенка под рассказы о таинственных революционных подвигах. Вторую сестру должен был охмурить юрист-большевик Николай Андриканис. Был еще 15-летний брат Шмита, но его быстро вывели из игры. Большевики назначили встречу его адвокатам, на которой Таратута пообещал убить их, если они попытаются помешать большевикам получить наследство. В итоге адвокаты от имени подростка отказались от наследства в пользу сестер.

Ленин уже потирал руки от предвкушения золотого дождя (наследство сестер составляло около 280 тысяч рублей. Примерно несколько миллионов долларов в современном эквиваленте). Но тут начались сложности.

Красин, также входивший в БЦ и «тройку» понимал интригу Ленина и считал ее губительной для революционного дела. Получение столь крупной суммы было бы трудно утаить от партии, вдобавок действовать приходилось через Таратуту, которого очень сильно не любили в партии, считая аморальным негодяем и конченым циником.

Красин решил через другого члена БЦ Рожкова убедить Ленина отказаться от кандидатуры Таратуты. Рожков начал уговаривать его, дескать, Виктор отпетый негодяй, но Ленин был непреклонен, заявив тому: День в истории. 15 сентября: в тюрьме умер одессит, помогавший Ленину «закладывать бомбу» под СССР © РИА Новости, А. Свердлов / Перейти в фотобанк

«Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы могли бы пойти за деньги на содержание к богатой купчихе? А Виктор пошёл. Это незаменимый человек».

План провалился и Красину пришлось лично уговаривать Ленина. Он указывал на то, что Таратута в настоящее время в розыске и легально жениться на девушке не может. Вдобавок его репутация такова, что брак с наследницей таких капиталов непременно вызовет вопросы и родственники девушки — знаменитые Морозовы, непременно подадут иск и начнут разбирательство.

Красин предлагал выдать девушку замуж за Николая Буренина — куратора террористического направления (Боевая техническая группа). Интерес Красина был в том, что Буренин был его ближайшим соратником, полностью ему подконтрольным, в отличие от Таратуты, который был человеком Ленина.

В конечном счете решено было организовать фиктивный брак девушки с большевиком Игнатьевым. Тот, будучи дворянином, не вызвал бы подозрений. Вместе с тем, формально девушка продолжала жить с Таратутой.

Деньги удалось выкачать, но возникла новая проблема. Андриканис решил не отдавать Ленину наследство своей супруги. А когда тот подослал к нему Таратуту (за успешно проведенную операцию Ленин сделал его кандидатом в ЦК) и тот принялся угрожать ему убить всех родственников, если он не отдаст деньги, Андриканис поднял шум. День в истории. 1 апреля: родилась главная фурия партии большевиков © РИА Новости, Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанк

Он публично объявил, что речь шла о том, что он отдаст деньги не лично Ленину и его тайному ЦК, а всей РСДРП. И вдобавок не все деньги, а лишь часть. Меньшевики, узнавшие про ленинские хитрости, устроили скандал. Дескать, непотребство, аморальщина, до чего докатились революционеры. Но согласились понять и простить, если Ленин поделится с ними деньгами. По итогам разборок Андриканис отдал всей РСДРП часть наследства.

В конечном счете Ленин в своем стиле «кручу-верчу, запутать хочу» оставили деньги под своим контролем.

А вот для Таратуты эта история стала началом конца. Как уже говорилось, в партии его терпеть не могли. Еще в 1906 году «главная фурия партии большевиков» Розалия Землячка открыто обвинила Таратуту в том, что он агент полиции и сдает своих соратников за вознаграждение. Тогда Ленин Землячку утихомирил.

Но уже в эмиграции история повторилась. Богданов, ранее один из трех ключевых членов БЦ, разругавшись с Лениным обвинил Таратуту в том, что он агент полиции. На этот раз было большое разбирательство, в защиту Таратуты выступали лично Ленин и Зиновьев и по результатам расследования его признали невиновным.

В настоящее время большинство исследователей сходится на том, что никаких связей с полицией Таратута действительно не имел. Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Однако все эти истории привели к тому, что Таратута ушел в тень. Ленину он больше был не нужен, а соратники слишком не любили его. В итоге вплоть до самой революции Таратута тихо жил во Франции, где вступил в ряды Социалистической партии (в отличие от коммунистов она до сих пор является влиятельной силой. Например, недавний президент Франции Олланд кандидат от этой партии).

В отличие от подавляющего большинства эмигрантов, после революции он в Россию не устремился. Лишь в 1919 году про него вспомнили и Ленин выписал его в Москву. Однако прежних высот Таратута в революционной России не добился. Некоторое время он поработал в ВСНХ и Коминтерне, а затем возглавлял до самой смерти Банк внешней торговли (известный позднее как Внешэкономбанк).

13 мая 1926 года Виктор Таратута умер в возрасте 45 лет от сердечного приступа.