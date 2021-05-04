190 лет назад, 4 мая 1831 года, в боях под Престовичами и Вилейкой русские войска разбили отряды польских повстанцев, после чего судьба Ноябрьского восстания на территории нынешней Белоруссии была предрешена

Хотя польское восстание 1830-1831 гг., или Ноябрьское восстание, вошло в историю с лозунгом «За нашу и вашу свободу», на самом деле его главным требованием было «Верните Русь и Литву!».

Кстати, ни о какой Белоруссии вожди восстания в Варшаве не просто не говорили — для них вообще не существовало такого понятия. Это в Санкт-Петербурге северо-западные губернии Российской империи разделяли на «литовские» (Виленская, Ковенская и Гродненская) и «белорусские» (Минская, Могилёвская и Витебская), — а для поляков всё это была единая Литва. Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила © Public domain

Захватив 29 ноября 1830 года часть казарм в Варшаве, потом сам город, а в результате большую часть Царства Польского, повстанцы начали торговаться с императором Николаем I.

На тот момент они ещё считали его королём Польши. Как пошутил их министр финансов Франциск-Ксаверий Любецкий, «Николай, король Польский, ведёт войну с Николаем, императором Всероссийским».

Хотя 17 декабря 1830-го император России издал манифест к полякам, клеймивший бунтовщиков и их «гнусное предательство», а также объявил о мобилизации армии, созданный повстанцами Сейм отправил к Николаю I переговорщиков, депутата Езерского и князя Друцкого-Любецкого, бывшего императорского министра финансов Царства Польского.

Те привезли в Санкт-Петербург следующий пакет требований:

«возвращение восьми воеводств» («Руси и Литвы»), соблюдение Конституции Польши 1815 года, введение налогов по согласованию с Сеймом и Сенатом, соблюдение гарантий свободы и гласности, гласность заседаний Сейма, пребывание в Королевстве Польском исключительно собственных войск.

Примечательно, что от Пруссии и Австрии, которые также занимали часть польских земель по результатам разделов Речи Посполитой, повстанцы ничего «вернуть» не требовали.

Однако Николай I от переговоров фактически отказался, не пообещав ничего, кроме амнистии в случае прекращения восстания. Да и встречался император не со всей делегацией, а только с князем Любецким, который после этого разговора остался в Санкт-Петербурге и продолжил службу России (кстати, уже в следующем году он был назначен членом Государственного совета). Петербург против Ватикана. Конфликт русских властей с католическим духовенством на Правобережной Украине © CC0, Pixabay

Когда 25 января 1831 года вернувшийся в Варшаву Езерский сообщил обо всём этом Сейму, последний немедленно принял акт о низложении Николая I как короля Польши и запрете представителям династии Романовых занимать польский престол.

После этого руководители восстания организовали в Варшаве демонстрацию в поддержку «декабристов» — кстати, именно на ней впервые и появился лозунг «Во имя Бога, за нашу и вашу вольность», автором которого считается Иоахим Лелевель. При этом лозунг был написан с двух сторон транспарантов, на польском и русском языках, со знаком красного креста на белом полотне. Двуязычность девиза подчёркивала, что восстание направлено не против русских людей, а только против царя.

Однако воевать полякам пришлось именно с русскими людьми.

В первой битве с ними — 14 февраля 1831-го у села Стоечек — польским силам сопутствовала удача, отряд под командованием Юзефа Дверницкого разбил 1-ю бригаду 2-й конно-егерской дивизии пол началом генерала Фёдора Гейсмера. Однако после этого главнокомандующий русскими силами граф Иван Дибич-Забалканский перегруппировал войска, 19 февраля разбил поляков под Гроховом и оказался на подступах к Варшаве.

Правда, русские приближались к Варшаве несколькими группами, и две из них, под командованием упомянутого генерала Гейсмера, а также генерала Григория Розена, были достаточно сильно потрёпаны польскими контратаками.

Дибич отошёл от Варшавы, и 11 апреля 1831 года его войска вошли в город Седльце, где соединились с группой Розена. Как избавить Украину от русофобских элементов с пользой для остальной России. Рецепт русских царей © slawomirkonopa.ru / slawomirkonopa.ru / Перейти в фотобанк

В это время повстанческий Сейм рассылал свои войска в другие части бывшей Речи Посполитой: корпус Дверницкого через Замостье двинулся на Подолию и Волынь, корпус Серавского — в Люблинское воеводство, а в Литву планировали отправить части под командованием генерала Хлаповского.

Стоит отметить, что до конца марта 1831-го на территории нынешних Литвы и Белоруссии столкновений повстанцев с русскими войсками не было. Очевидно, сыграло свою роль то, что ещё 1 декабря 1830 года российские власти установили военное положение в Виленской, Гродненской и Минской губерниях, и в Белостокском округе.

Тем не менее в конце 1830 года в уездах началась подготовка к восстанию, которой руководил Виленский центральный комитет (ВЦК).

18 марта 1831 года руководителем ВЦК на территории бывшего Великого княжества Литовского был избран граф Кароль Залуский, после чего повстанцы начали захватывать города. В частности, 26 марта они захватили город Расиены и отразили первые попытки выбить их оттуда. До конца марта восстание распространилось на Ошмянский, Виленский, Свентянский, Вилейский, Браславский и Дисненский уезды, Молодечно, а потом и на районы Беловежской Пущи.

К середине апреля 1831-го повстанцы приблизились к Витебску. На подконтрольных им территориях создавались уездные правительства, которые объявляли рекрутские наборы, приводили жителей к присяге новым властям. Ряд видных местных помещиков (Солтаны, Корсаки, Пляттеры, Бжеетовские и другие) стали на сторону повстанцев.

Активное участие в восстании в белорусских губерниях приняли католические монахи и священники, а католические монастыри стали опорными пунктами восставших. Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцем © Public domain

Хотя сил у восставших на территории нынешних Литвы и Белоруссии было немного, фактически им удалось на некоторое время заблокировать переброску российских подкреплений на основной театр военных действий, под Варшаву.

Потому в Гродно и Вильно был перебазирован сформированный в Ставрополе специально для борьбы с польскими повстанцами сборно-линейный полк под командованием полковника Верзилина — боевого офицера, имевшего богатый опыт борьбы турками и горцами.

Именно казаки из этого полка 16 апреля 1831-го отбили у поляков городок Ошмяны. Польские историки называют этот эпизод восстания не иначе как «Ошмянской резнёй», хотя большинство погибших при штурме города поляков были вооружены. В тот же день поляки под командованием Кароля Залуского попытались штурмовать Вильно, но были разбиты русскими войсками, которыми командовал лично Верзилин.

Русские войска, к которым с каждым днём прибывало пополнение, к концу апреля отбили у повстанцев Свентяны, Диену, Вилейку и Лепель. В остальных местах происходили преимущественно небольшие стычки между отрядами повстанцев и правительственных войск. Восставшие в основном нападали на военные склады и обозы — то есть это была скорее партизанская война.

Стоит отметить, что русское правительство объявило: крестьяне, добровольно сложившие оружие, будут прощены, а вот шляхтичи, принявшие участие в восстании, будут подлежать судебному преследованию, а их имения — конфискации. Поэтому многие крестьяне, убедившись, что восстание им ничего не даёт, и узнав, что они прощены, покидали отряды повстанцев.

Переломным моментом Ноябрьского восстания на территории нынешней Белоруссии можно считать 4 мая 1831 года. «Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусов © commons.wikimedia.org, Public Domain / Перейти в фотобанк

В этот день у деревни Престовичи польские отряды под командованием Кароля Залуского были разбиты русским корпусом под началом генерала Николая Сулимы (потомком гетмана Ивана Сулимы). Позже Сулима отличился при штурме польской столицы, а в 1831-1832 годах был председателем Верховного уголовного суда в Варашаве. Кстати, в рядах отрядов Залуского в тот день была и легендарная Эмилия Плятер, молодая поэтесса, которую обессмертил Адам Мицкевич в стихотворении «Смерть полковника».

Также 4 мая войска генерал-майора Сафьянова отбили попытку поляков взять город Вилейка и разгромили ещё одну крупную группу повстанцев — под командованием Станислава Радзишевского.

После этого повстанцам уже не могли помочь пришедшие во второй половине мая из Польши на территорию Литвы и Белоруссии войска под командованием генералов Хлаповского и Гелгуда. Конечно, им удалось немного попортить крови русским частям, однако после разгрома основных войск повстанцев 26 мая 1831 года под Остроленкой (рядом с Варшавой) судьба Ноябрьского восстания была решена.

Подразделения Хлаповского и Гелгуда были разбиты 7 июня южнее Вильно, и лишь небольшой их части удалось позже вернуться в Польшу. Последние на территории нынешней Белоруссии столкновения русских войск с польскими повстанцами, которых возглавляли помещик Титус Пусловский, уездный маршалок Иосиф Кашиц и прибывший из Варшавы Станислав Ружицкий, были зафиксированы в конце июля 1831 года.

На территории нынешней Белоруссии Ноябрьское восстание не получило широкой поддержки со стороны населения, всего в нём приняли участие около 10 тысяч местных жителей, преимущественно польской шляхты, офицеров-поляков, учащейся молодежи. Большинство мещан и крестьян было мобилизовано в ряды инсургентов принудительно. Поскольку шляхетское руководство не ставило задачи ликвидировать крепостное право, нужного отклика со стороны крестьян не было.

После разгрома восстания русские власти провели в регионе ряд политических и административных мероприятий, направленных на укрепление здесь своей власти. Русским дворянам и чиновникам раздавались конфискованные и казенные имения, в которые из других частей России переселялись крестьяне. Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе © Public domain

Был проведен и так называемый «разбор шляхты», в результате чего дворянского звания были лишены те, кто не мог подтвердить документально свою принадлежность к этому сословию. Такая участь постигла свыше 10 тысяч шляхетских семейств, после чего они облагались податями и повинностями, как государственные крестьяне. Значительное число этих семейств было перевезено в южные районы России.

Репрессивные меры коснулись и церкви: в 1832 году из 304 существовавших католических монастырей был закрыт 191, а на проповеди в костелах вводилась цензура. В 1832-м был закрыт и Виленский университет.

В первые десятилетия после разделов Речи Посполитой русские власти в целом с пониманием относились к местным особенностям в области права и управления, однако после восстания в этой политике наступил поворот.

Уже 1831-м в Витебской и Могилевской губерниях было прекращено действие Литовских статутов, а в 1840-м был принят закон, отменявший местное право для всех западных губерний.

Именно в 1840 году Николай I на одном из документов сделал поправку, предложив вместо обобщений «белорусские» и «литовские» губернии перечислять их названия. Правда, в то время собирательный термин «Северо-Западный край» употреблялся только по отношению к Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губерниям.

Витебская и Могилёвская губернии пополнили этот список только после очередного польского восстания в 1863-1864 годах, когда поляки, в очередной раз проиграв, собственными руками ликвидировали остатки автономии Царства Польского.