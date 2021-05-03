В понедельник, 3 мая, исполняется 103 года со дня смерти Уильяма Фредерика Йимза. Он родился в Екатеринославской губернии и стал одним из выдающихся художников викторианской эпохи

Рождён Йимз был в Таганроге в семье британского консула в 1835 году. После смерти отца в 1842 году Йимза отправили в Дрезден, где он начал обучаться живописи. Но спустя шесть лет его семья переехала в Лондон, где Йимз начал учиться живописи и анатомии.

Своё обучение, как и многие художники того времени, Йимз продолжил в Италии. В 1852 году он направился во Флоренцию, а после — в Рим, где изучал живопись мастеров эпохи Возрождения. Пока Йимз перенимал приёмы итальянских художников, его родной Таганрог в 1855 году обстреливали его соотечественники-британцы. Российский художник №1 родился под Харьковом © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Итальянский период в жизни художника занял семь лет. В Лондон Йимз вернулся в 1859 году.

И тут началась история объединения британских художников, серьёзно повлиявшая на живопись Великобритании.

Небогемная рапсодия

В Лондоне Йимз открыл студию в Парк Плэйс. Вместе с другими художниками — Филиппом Гермогенесом Кальдероном, Фредериком Гудоллом, Джорджем Адольфусом Стори — сформировал свободную ассоциации художников, позже получившую название Сент-Джонс-Вудская Клика.

Сент-Джонс-Вуд — район Лондона, где жили эти художники. Он был популярен и в викторианскую, и в последующие эпохи. При этом поначалу слава у района была неоднозначная. Ведь помимо людей искусства облюбовали этот район и нувориши, и авантюристы, а также те, кто любил жить неподалёку от центрального Лондона, но не на виду. Неудивительно, что тот же Артур Конан Дойл «поселил» здесь свою героиню Ирен Адлер.

Сегодня в этом районе живёт Пол Маккартни. Для него Сент-Джонс-Вуд — район особый. Здесь расположена знаменитая студия «Эбби Роуд», где записывались The Beatles. И именно здесь была сделана знаменитая фотография, украсившая обложку последнего совместного проекта группы — альбома Abbey Road.

Возвращаясь к Сент-Джонс-Вудской Клике, нужно отметить, что к ней присоединились и такие художники, как Джордж Данлоп Лесли, Генри Стейси Маркс, Джон Эван Ходжсон и Дэвид Уилки Винфилд.

Последний увлекался фотографией. Он разработал технику мелкой глубины резкости для портретных снимков. При этом моделями для его фотографий часто служили его друзья по Клике. И благодаря Винфилду мы можем увидеть, как же выглядел Йимз в молодости.

Но Йимз наверняка был благодарен Винфилду не только за портрет. Дело в том, что в 1865 году он женился на сестре своего собрата по «Клике» — Анне Винфилд.

Художники Сент-Джонс-Вудской Клики, с одной стороны, считали традиции Королевской Академии Художеств устаревшими и не соответствующими требованиям современного искусства. Публика этих художников любила, а вот критики — нет. Впрочем, Йимз всё же выставлялся в Королевской Академии Художеств и даже стал её членом в 1878 году. За одиннадцать лет до этого — в 1867 году — членом академии стал его собрат по Клике — Кальдерон.

При этом, несмотря на все регалии (тот же Йимз, к примеру, был в 1896-1911 году библиотекарем Королевской Академии Художеств, а Кальдерон в 1887-1898 — хранителем Академии), художники Клики были славны любовью к розыгрышам.

С другой стороны, художникам Сент-Джонс-Вудской был чужд богемный образ жизни. Тот же Йимз любил комфорт, отдыхал в замке Хивер, который в те годы сдавался владельцами в аренду, а умер и вовсе на популярном английском курорте Тинмут.

Но перед своей смертью Йимз успел создать ряд произведений, прославивших его имя в веках.

Булгаков и детектив XVI века

Одними из излюбленных тем Йимза были события из истории Англии эпохи Тюдоров и Стюартов. При этом Йимз не всегда исторически точно изображал события и людей тех эпох. Скорее, он вдохновлялся этими событиями и людьми.

Среди таких — «фантазийных», «вдохновлённых» — картин Йимза можно назвать портрет Эми Робсарт (в замужестве Дадли) от 1864 года.

Спустя 13 лет Йимз написал ещё одну картину, посвящённую уже смерти Эми Робсарт — событию весьма значительному для истории Англии XVI века.

Эта женщина умерла 8 сентября 1560 года при загадочных обстоятельствах.

Её тело нашли у подножия лестницы в Камнор-плейс. Расследование вёл коронер и пятнадцать присяжных. В итоге вердикт коронера гласил, что Эми случайно упала с лестницы и сломала себе шею. При этом на голове женщины обнаружили две раны глубиной с четверть большого пальца руки и глубиной в два пальца.

За расследованием следила вся Англия. И вот почему: мужем Эми был Роберт Дадли — фаворит и конюший королевы Елизаветы I.

«За последние несколько дней лорд Роберт вошёл в такой фавор, что вершит дела, как хочет, и говорят даже, что её величество навещает его в его покоях днём и ночью. Люди так вольно это обсуждают, что даже утверждают, будто у его жены болезнь груди и королева только ждёт её смерти, чтобы выйти замуж за лорда Роберт», — писал весной 1559 года испанскому королю Филиппу II его посланник при английском дворе — Гомес Суарес де Фигероа, граф де Ферия.

После смерти Эми в Англии поползли слухи о том, что её погубил муж, который ранее якобы задумывался об отравлении жены. Смерть жены нужна была Роберту для того, чтобы жениться на Елизавете I.

Неудивительно, что первой заинтересованной в тщательном расследовании случившегося стала английская королева. При этом смерть Эми даже помешала Роберту: после этого случая королева стала отдаляться от своего фаворита. Всё-таки брак с Робертом был угрозой для её репутации.

Несмотря на то что в смерти Эми подозревали не только её мужа, но сэра Ричарда Вернея — одного из арендаторов Дадли, а также простой несчастный случай, именно Роберт вошёл в историю как главный подозреваемый. И не только в историю, но и в литературу. Например, в роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«Граф Роберт, — шепнул Маргарите Коровьев, — по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева — обратный случай: этот был любовником королевы и отравил свою жену», — гласит отрывок из «Мастера и Маргариты», описывающий бал Сатаны.

В одной из редакций романа графа называли полностью — Робертом Дадли, графом Лестера.

Но вершиной творчества Йимза считается другая картина, которая посвящена событиям, происходившим почти век спустя после смерти Эми Робсарт.

«А когда ты в последний раз видел своего отца?»

Слова «Великобритания» и «Англия» многие ассоциируют со словом «монархия». Однако в истории этого государства был и республиканский период. Английская республика просуществовала с 1649 по 1660 год, и её установление было результатом двух гражданских войн.

Одному из гипотетических эпизодов этой войны и посвятил свою написанную в 1878 году картину Йимз.

Она называется «А когда ты в последний раз видел своего отца?».

На ней изображён допрос мальчика из семьи знатного роялиста «круглоголовыми».

Ребёнок стоит перед моральной дилеммой: если он скажет правду, он поставит под угрозу жизнь отца, если соврёт — он пойдёт против тех принципов, которые ему прививали родители.

Мальчик одет в голубой костюм — это аллюзия на портрет классика английской живописи Томаса Гейнсборо «Голубой мальчик», написанный в 1770 году.

Кстати, и эта картина некоторыми искусствоведами считается аллюзией — на «Портрет Джорджа Вильерса, II герцога Бекингема и его брата лорда Фрэнсиса Вильерса» Антониса ван Дейка от 1635 года.

Джордж и Фрэнсис Вильерсы воспитывались при дворе короля Карла I, потерпевшего поражение в ходе гражданской войны и казнённого в 1649 году. Именно событиям той войны и была посвящена картина Йиза, прославившая художника в веках.

Это полотно — одно из самых пронзительных полотен английской живописи. И создал его художник, рождённый в далеком 1835 году в Екатеринославской губернии — в Таганроге.