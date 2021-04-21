С 21 по 27 апреля 1944 года в Кременецких лесах на границе Ровенской и Тернопольской областей внутренние войска НКВД Украинского округа проводили операцию по ликвидации крупных сил украинских националистов, которая в наши дни превратилась в исторический миф

«Ожесточённый бой на всех направлениях продолжался до ночи. Все большевистские атаки… разбились о героическую повстанческую оборону. Под прикрытием ночи… наши отделы вырвались из вражеского окружения. В боях под Гурбами погибли 80 повстанцев… Большевистские потери исчисляются более чем 800 убитыми и многими ранеными…» День в истории. 24 января: 75 лет назад началась битва, которая могла бы стать вторым Сталинградом © forum.warthunder.ru

Так повествовал об этом событии журнал краевого центра пропаганды ОУН «На зміну» в номере 8 за июль 1950 года. Издание носило исключительно пропагандистский характер, поэтому правды в этом повествовании крайне мало. То есть бой, конечно, был, но вот бойцы ОУН-УПА, привыкшие к нападениям из засад, грабежу и этническим чисткам, особого героизма в нём не проявили.

Встретившись в прямом боестолкновении с регулярными частями НКВД и Красной армии, они понесли огромные потери и отступили. Однако современной Украине срочно требуются герои, и таковых сделали из бандеровцев, отправленных на убой своим недальновидным командованием.

Боестолкновение, в котором они потеряли свои жизни, современная украинская историография громко называет «боем под Гурбами».

Начало 1944 года на Украине отметилось проведением целого ряда войсковых операций, в результате которых Красная армия «шагнула» от Днепра далеко на запад. 14 января закончилась Житомирско-Бердичевская операция. 17 февраля 2-й Украинский фронт завершил разгром немцев под Корсунем-Шевченковским.

Почти одновременно с ним 1-й Украинский фронт генерала армии Николая Ватутина провёл блестящую Луцко-Ровенскую наступательную операцию, в результате которой от немецких, венгерских и словацких захватчиков была освобождена почти вся Волынь. Ровно-Луцкая операция: зачем РККА нужна была кавалерия © РИА Новости, Владимир Иванов | Перейти в фотобанк

За это бандеровцы «отблагодарили» советского полководца, смертельно ранив его из засады 29 февраля 1944 года на участке шоссе Корец—Ровно. Однако это было не первое боестолкновение с ними.

С 7.01 по 2.03.1944 г. только в тылу 13-й армии было зафиксировано до 200 нападений на войсковые колонны и военнослужащих Красной армии. На вермахт украинские националисты так активно не нападали, как ни пытаются сейчас доказать обратное их идейные последователи. А вот в тылу у советских войск они развернули настоящую партизанско-диверсионную войну, что не могло не вызвать ответных действий.

27 января 1944 г. появляется указание НКВД-НКГБ УССР об активизации работы по ликвидации оуновского подполья и банд УПА. 21 февраля выходит указание Главного управления внутренних войск НКВД по охране тыла № 15/9-00257, которым из-за понесённых тяжёлых потерь регламентировались новые принципы несения службы.

Первостепенное внимание отводилось охране коммуникаций с охватом прилегающих к ним населённых пунктов. На остальной территории должны были действовать вооружённые ручными пулемётами мобильные группы численностью 20-25 человек и служебные наряды численностью не менее 5-7 человек с обязательным наличием в их вооружении как минимум одного пулемёта.

После резонансного ранения генерала Ватутина (он умер в госпитале 15 апреля) последовала незамедлительная реакция. Нелепая трагедия или зловещий план? Как на самом деле погиб генерал Ватутин © РИА Новости, Павел Гапочка | Перейти в фотобанк

Уже к 6 марта на Украину выехали заместители Берии комиссары госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов и Иван Серов с группой работников Центрального аппарата НКВД-НКГБ. Для укрепления личного состава в Ровенскую, Тернопольскую и Житомирскую области направили офицеров НКВД и СМЕРШ, обладающих обширным боевым и оперативно-разыскным опытом в регионах Западной Украины.

В дополнение к 4 бригадам внутренних войск НКВД и 4 пограничным полкам в Ровенскую и Волынскую области экстренно перебросили ещё две дивизии, четыре бригады, кавалерийский полк и танковый батальон войск НКВД общей численностью 28 тыс. человек. Общая группировка внутренних войск в тылу у 1-го и 2-го Украинских фронтов увеличилась до 42 тыс. человек. В городах Луцк, Ровно, Сарны, Гоща, Костополь, Острог и Дубровица были созданы 7 оперативно-войсковых групп.

Так как базой пополнения украинских боевиков были живущие в этом регионе 60 000 мужчин призывного возраста, сотрудники НКВД оказывали работникам военкоматов активное содействие в скорейшей их отправке в действующие части. Дела арестованных оуновцев и упавцев отныне рассматривались военными трибуналами, судили их по законам военного времени. Их семьи, а также население сёл, наиболее активно содействовавших боевикам, подлежали высылке.

Благодаря внедрённым ещё в 1943 г. агентам, а также по данным партизанских отрядов НКВД было известно, что УПА на тот момент состояла из 4 групп:

Северной — в составе 6 батальонов, действовавшей в северных районах Ровенской и Волынской областей;

Южной — в составе 5-6 батальонов, действовавшей на юге Ровенской и севере Тернопольской областей; Лесной ад. Как закалялась УПА* © commons.wikimedia.org, Кочерга

Восточной — в составе 3-4 батальонов, оперирующей на востоке Ровенской области и западе Житомирской;

Западной — действующей на западе Волынской области. Её состав пока что НКВД был плохо известен.

Проведённые мероприятия позволили уже 22 марта разгромить в Острожском районе Ровенской области бандеровскую группу «Олег».

У убитого главаря банды был обнаружен дневник с записью следующего содержания: «29.02… а также разбито 2 легковые машины, из числа которых машина, на которой ехал Ватутин. Сам Ватутин ранен. Захвачены документы и карты».

То, что именно эта группа совместно с разгромленной 12-13 марта группой «Черноморец» совершила нападение на штабную колонну, подтвердил единственный уцелевший боевик Григорий Троян. Почему современные бандеровцы уничтожают память о легендарном разведчике Кузнецове © Facebook, Наш Полк

За месяц с 07.03 по 07.04.1944 г. в ходе 109 войсковых операций НКВД было уничтожено около 2600 и захвачено 3256 человек, собственные потери чекистов составили 112 человек убитыми и 90 ранеными.

По Ровенской области на призывные пункты поступило 49 649 человек, по пяти освобождённым районам Волынской области — 15 884 человека. Последнее обстоятельство особенно беспокоило командование УПА. Оно требовало активно срывать призыв как пропагандистскими акциями, так и боевыми операциями — отбивать мобилизованных, уговаривать уходить либо силой уводить мужское население в лес, громить военкоматы и уничтожать мобилизационные списки.

С приходом настоящего весеннего тепла подразделения НКВД активизировались.

13 апреля 1944 г. начальник оперативной группы НКВД по Тернопольской области и командир 23-й стрелковой бригады войск НКВД доложили, что в Кременецких лесах формируются подразделения УПА численностью до пяти куреней. Указывалось, что сюда отводятся остатки разбитых в предыдущих боестолкновениях формирований, мобилизуется местное население.

Началась подготовка операции, которая должна была проводиться силами 4 батальонов войск НКВД из 21-й и 23-й стрелковых бригад, а не 30-35 тыс. бойцов НКВД, как пишут современные украинские источники. Командиры бригад просили усилить их артиллерией и миномётами за счёт армейских подразделений, но в результате их, кроме всего прочего, усилили 15 лёгкими танками. Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вместо того чтобы уходить в леса и продолжать сражаться наиболее подходящим для них образом — устраивать засады на дорогах, командование военным округом (ВО) «Богун» УПА-Север (Пётр Олейник — Эней) и УПА-Юг (Василий Кук) зачем-то приказало своим боевикам зарываться в землю, готовить огневые позиции для имевшихся у них миномётов и пушек, причём пушек разных систем у УПА-Юг было целых две батареи. У некоторых куреней на вооружении имелись противотанковые ружья. Развернули бандеровцы и полевой госпиталь.

Если они на самом деле считали, что их парамилитарные формирования могли на равных тягаться с регулярными боевыми подразделениями, то адекватность их командиров вызывает большие вопросы.

В дальнейшем пропагандисты ОУН-УПА и командиры с упоением рассказывали, что бойцы НКВД наступали на них цепями и сотнями гибли под огнём пулемётов. Против 5 тыс. бойцов, из которых только 3—3,5 тысячи составляли боевики различных куреней и сотен, а 1,5 — жители сёл Гурбы и Антоновцы и недавно мобилизованные, якобы воевали 5 бригад солдат и какие-то части Красной армии, авиация, полк конницы. Но это не помешало выйти бандеровцам победителями в небольшом боестолкновении у села Москаливка.

Однако недавно ушедший из жизни рядовой боец Мартын Головатюк, бывший тогда подрайонным проводником юношества УПА, вспоминал несколько иное:

«…В кровавых боях в районе сел Москаливка, Сураж повстанцы потерпели поражение, ведь силы были неравны. Большевистские войска их выгнали оттуда и заняли почти все окружающие сёла. Повстанцы были вытеснены в огромную котловину, заболоченную, покрытую лесными чащами и окружённую горами между сёлами Майдан, Малая Иловица, Большая Иловица и Гурбы. Большевики заняли позиции на высотах с северной стороны, чтобы контролировать всю местность, и начали её обстреливать». Освободитель Одессы. Последний бой генерала Швыгина © РИА Новости, Георгий Зельма | Перейти в фотобанк

Вот так, без всякой словесной мишуры о подбитых танках, отражённых «большевистских» атаках, о героически полёгшем чуть ли не в полном составе курене «Сторчана» во главе с ним самим бывший бандеровец буквально несколькими фразами описал тактику действий НКВД.

Легко загнав боевиков в котёл, они заняли господствующие высоты и стали их методично обстреливать из артиллерии и миномётов, не давая высунуться из болота. Бандеровцы несли огромные потери, но сделать ничего не могли, потому что и для регулярных войск лобовая атака на танки и пулемёты чревата огромными потерями, а для формирований типа УПА невозможна вообще. Для такого требуется огромный боевой опыт и вышколенные солдаты, а не отличившиеся в Волынской резне (как боевики Петра Олейника) убийцы.

В результате немногие выжившие были вынуждены выходить из окружения лесами, бросая тяжёлое вооружение, или же сдаваться в плен. Многие бандеровцы, как Головатюк, просто бежали с поля боя и выходили поодиночке или малыми группами числом до 10 человек.

Последующая бандеровская пропаганда рассказывала об огромных потерях НКВД, источник которых вскоре стал известен. Взятый в плен политический референт ВО «Богун» УПА-Север «Остап» (В. Худенко) признался на допросе, что, когда он составлял официальный отчёт о бое под Гурбами, ему предоставили сведения, что собственные потери бандеровцев составили 200 человек, а «большевиков» — 2000.

Органы НКВД располагали несколько иной информацией. Жирный украинский крест на розовых мечтах фюрера © AFP,

В официальном докладе Берии, составленном для Сталина, Молотова и начальника Генерального штаба Красной армии Антонова, указывалось, что в боевых столкновениях с 21 по 27 апреля бандеровцы потеряли убитыми 2018 и пленными 1570 человек.

Трофеи составили: один самолёт У-2 (оказывается, у УПА даже своя авиация была), пушек — 7, станковых пулемётов — 5, ручных пулемётов — 42, миномётов — 15, противотанковых ружей — 6, автоматов — 31, винтовок — 298, пистолетов — 16, ручных гранат — 789, патронов — 45 000, мин — 539, немецкая рация — 1, телефонных коммутаторов — 2, лошадей — 129, повозок — 120. Были подорваны два склада с немецкими боеприпасами (интересно, откуда у бандеровцев немецкие пушки, миномёты и два склада боеприпасов к ним?).

Потери НКВД составили 11 человек убитыми и 46 ранеными.

Данная информация содержится только во внутренних документах НКВД и в нескольких специализированных сборниках таких документов. После 2000 года отчёт Берии успел попасть в считаные монографии и публикации. Зато информацию о якобы героическом сражении под Гурбами с придуманными событиями и воображаемыми потерями НКВД всевозможные националистические «институты памяти» тиражируют всеми доступными для них средствами, включая «Википедию» и другие медиаресурсы.

В 2002 году во Львове вышла посвящённая этому «сражению» книга молодых местных историков, которая уже выдержала несколько изданий: нужно ли говорить, что потери «ворога» исчисляются в ней тысячами. Упоминаются Гурбы и в других националистических книгах, посвящённых УПА. День в истории. 22 июля: появились «Лесные черти», ставшие кузницей бандеровских кадров и воспитавшие Шухевича © lch.org.ua

В 2007 году в Гурбах был открыт мемориал-пантеон, на который регулярно привозят для приобщения к прекрасному молодых «пластунов» (аналог американских «скаутов»). Президент Виктор Ющенко официально поблагодарил его устроителей и отметил необходимость проведения регулярных государственных мероприятий по увековечиванию памяти «героев Гурб», а также надлежащего отображения их подвига в научных изданиях и периодике.

Вот так на откровенной лжи и фальсификациях, вне зависимости от того, кто занимает пост президента, и строится украинский героический пантеон, куда входят и предатель-неудачник Мазепа, и торговец Западной Украиной Петлюра, и наивные и преданные своим командованием «герои» Крут, и нацистский каратель Шухевич… Органично вписались в этот ряд и «герои сражения под Гурбами».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.