«Ожесточённый бой на всех направлениях продолжался до ночи. Все большевистские атаки… разбились о героическую повстанческую оборону. Под прикрытием ночи… наши отделы вырвались из вражеского окружения. В боях под Гурбами погибли 80 повстанцев… Большевистские потери исчисляются более чем 800 убитыми и многими ранеными…»
Так повествовал об этом событии журнал краевого центра пропаганды ОУН «На зміну» в номере 8 за июль 1950 года. Издание носило исключительно пропагандистский характер, поэтому правды в этом повествовании крайне мало. То есть бой, конечно, был, но вот бойцы ОУН-УПА, привыкшие к нападениям из засад, грабежу и этническим чисткам, особого героизма в нём не проявили.
Встретившись в прямом боестолкновении с регулярными частями НКВД и Красной армии, они понесли огромные потери и отступили. Однако современной Украине срочно требуются герои, и таковых сделали из бандеровцев, отправленных на убой своим недальновидным командованием.
Боестолкновение, в котором они потеряли свои жизни, современная украинская историография громко называет «боем под Гурбами».
Начало 1944 года на Украине отметилось проведением целого ряда войсковых операций, в результате которых Красная армия «шагнула» от Днепра далеко на запад. 14 января закончилась Житомирско-Бердичевская операция. 17 февраля 2-й Украинский фронт завершил разгром немцев под Корсунем-Шевченковским.
Почти одновременно с ним 1-й Украинский фронт генерала армии Николая Ватутина провёл блестящую Луцко-Ровенскую наступательную операцию, в результате которой от немецких, венгерских и словацких захватчиков была освобождена почти вся Волынь.
За это бандеровцы «отблагодарили» советского полководца, смертельно ранив его из засады 29 февраля 1944 года на участке шоссе Корец—Ровно. Однако это было не первое боестолкновение с ними.
С 7.01 по 2.03.1944 г. только в тылу 13-й армии было зафиксировано до 200 нападений на войсковые колонны и военнослужащих Красной армии. На вермахт украинские националисты так активно не нападали, как ни пытаются сейчас доказать обратное их идейные последователи. А вот в тылу у советских войск они развернули настоящую партизанско-диверсионную войну, что не могло не вызвать ответных действий.
27 января 1944 г. появляется указание НКВД-НКГБ УССР об активизации работы по ликвидации оуновского подполья и банд УПА. 21 февраля выходит указание Главного управления внутренних войск НКВД по охране тыла № 15/9-00257, которым из-за понесённых тяжёлых потерь регламентировались новые принципы несения службы.
Первостепенное внимание отводилось охране коммуникаций с охватом прилегающих к ним населённых пунктов. На остальной территории должны были действовать вооружённые ручными пулемётами мобильные группы численностью 20-25 человек и служебные наряды численностью не менее 5-7 человек с обязательным наличием в их вооружении как минимум одного пулемёта.
После резонансного ранения генерала Ватутина (он умер в госпитале 15 апреля) последовала незамедлительная реакция.
Уже к 6 марта на Украину выехали заместители Берии комиссары госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов и Иван Серов с группой работников Центрального аппарата НКВД-НКГБ. Для укрепления личного состава в Ровенскую, Тернопольскую и Житомирскую области направили офицеров НКВД и СМЕРШ, обладающих обширным боевым и оперативно-разыскным опытом в регионах Западной Украины.
В дополнение к 4 бригадам внутренних войск НКВД и 4 пограничным полкам в Ровенскую и Волынскую области экстренно перебросили ещё две дивизии, четыре бригады, кавалерийский полк и танковый батальон войск НКВД общей численностью 28 тыс. человек. Общая группировка внутренних войск в тылу у 1-го и 2-го Украинских фронтов увеличилась до 42 тыс. человек. В городах Луцк, Ровно, Сарны, Гоща, Костополь, Острог и Дубровица были созданы 7 оперативно-войсковых групп.
Так как базой пополнения украинских боевиков были живущие в этом регионе 60 000 мужчин призывного возраста, сотрудники НКВД оказывали работникам военкоматов активное содействие в скорейшей их отправке в действующие части. Дела арестованных оуновцев и упавцев отныне рассматривались военными трибуналами, судили их по законам военного времени. Их семьи, а также население сёл, наиболее активно содействовавших боевикам, подлежали высылке.
Благодаря внедрённым ещё в 1943 г. агентам, а также по данным партизанских отрядов НКВД было известно, что УПА на тот момент состояла из 4 групп:
Северной — в составе 6 батальонов, действовавшей в северных районах Ровенской и Волынской областей;
Южной — в составе 5-6 батальонов, действовавшей на юге Ровенской и севере Тернопольской областей;
Восточной — в составе 3-4 батальонов, оперирующей на востоке Ровенской области и западе Житомирской;
Западной — действующей на западе Волынской области. Её состав пока что НКВД был плохо известен.
Проведённые мероприятия позволили уже 22 марта разгромить в Острожском районе Ровенской области бандеровскую группу «Олег».
У убитого главаря банды был обнаружен дневник с записью следующего содержания: «29.02… а также разбито 2 легковые машины, из числа которых машина, на которой ехал Ватутин. Сам Ватутин ранен. Захвачены документы и карты».
То, что именно эта группа совместно с разгромленной 12-13 марта группой «Черноморец» совершила нападение на штабную колонну, подтвердил единственный уцелевший боевик Григорий Троян.
За месяц с 07.03 по 07.04.1944 г. в ходе 109 войсковых операций НКВД было уничтожено около 2600 и захвачено 3256 человек, собственные потери чекистов составили 112 человек убитыми и 90 ранеными.
По Ровенской области на призывные пункты поступило 49 649 человек, по пяти освобождённым районам Волынской области — 15 884 человека. Последнее обстоятельство особенно беспокоило командование УПА. Оно требовало активно срывать призыв как пропагандистскими акциями, так и боевыми операциями — отбивать мобилизованных, уговаривать уходить либо силой уводить мужское население в лес, громить военкоматы и уничтожать мобилизационные списки.
С приходом настоящего весеннего тепла подразделения НКВД активизировались.
13 апреля 1944 г. начальник оперативной группы НКВД по Тернопольской области и командир 23-й стрелковой бригады войск НКВД доложили, что в Кременецких лесах формируются подразделения УПА численностью до пяти куреней. Указывалось, что сюда отводятся остатки разбитых в предыдущих боестолкновениях формирований, мобилизуется местное население.
Началась подготовка операции, которая должна была проводиться силами 4 батальонов войск НКВД из 21-й и 23-й стрелковых бригад, а не 30-35 тыс. бойцов НКВД, как пишут современные украинские источники. Командиры бригад просили усилить их артиллерией и миномётами за счёт армейских подразделений, но в результате их, кроме всего прочего, усилили 15 лёгкими танками.
Вместо того чтобы уходить в леса и продолжать сражаться наиболее подходящим для них образом — устраивать засады на дорогах, командование военным округом (ВО) «Богун» УПА-Север (Пётр Олейник — Эней) и УПА-Юг (Василий Кук) зачем-то приказало своим боевикам зарываться в землю, готовить огневые позиции для имевшихся у них миномётов и пушек, причём пушек разных систем у УПА-Юг было целых две батареи. У некоторых куреней на вооружении имелись противотанковые ружья. Развернули бандеровцы и полевой госпиталь.
Если они на самом деле считали, что их парамилитарные формирования могли на равных тягаться с регулярными боевыми подразделениями, то адекватность их командиров вызывает большие вопросы.
В дальнейшем пропагандисты ОУН-УПА и командиры с упоением рассказывали, что бойцы НКВД наступали на них цепями и сотнями гибли под огнём пулемётов. Против 5 тыс. бойцов, из которых только 3—3,5 тысячи составляли боевики различных куреней и сотен, а 1,5 — жители сёл Гурбы и Антоновцы и недавно мобилизованные, якобы воевали 5 бригад солдат и какие-то части Красной армии, авиация, полк конницы. Но это не помешало выйти бандеровцам победителями в небольшом боестолкновении у села Москаливка.
Однако недавно ушедший из жизни рядовой боец Мартын Головатюк, бывший тогда подрайонным проводником юношества УПА, вспоминал несколько иное:
«…В кровавых боях в районе сел Москаливка, Сураж повстанцы потерпели поражение, ведь силы были неравны. Большевистские войска их выгнали оттуда и заняли почти все окружающие сёла. Повстанцы были вытеснены в огромную котловину, заболоченную, покрытую лесными чащами и окружённую горами между сёлами Майдан, Малая Иловица, Большая Иловица и Гурбы. Большевики заняли позиции на высотах с северной стороны, чтобы контролировать всю местность, и начали её обстреливать».
Вот так, без всякой словесной мишуры о подбитых танках, отражённых «большевистских» атаках, о героически полёгшем чуть ли не в полном составе курене «Сторчана» во главе с ним самим бывший бандеровец буквально несколькими фразами описал тактику действий НКВД.
Легко загнав боевиков в котёл, они заняли господствующие высоты и стали их методично обстреливать из артиллерии и миномётов, не давая высунуться из болота. Бандеровцы несли огромные потери, но сделать ничего не могли, потому что и для регулярных войск лобовая атака на танки и пулемёты чревата огромными потерями, а для формирований типа УПА невозможна вообще. Для такого требуется огромный боевой опыт и вышколенные солдаты, а не отличившиеся в Волынской резне (как боевики Петра Олейника) убийцы.
В результате немногие выжившие были вынуждены выходить из окружения лесами, бросая тяжёлое вооружение, или же сдаваться в плен. Многие бандеровцы, как Головатюк, просто бежали с поля боя и выходили поодиночке или малыми группами числом до 10 человек.
Последующая бандеровская пропаганда рассказывала об огромных потерях НКВД, источник которых вскоре стал известен. Взятый в плен политический референт ВО «Богун» УПА-Север «Остап» (В. Худенко) признался на допросе, что, когда он составлял официальный отчёт о бое под Гурбами, ему предоставили сведения, что собственные потери бандеровцев составили 200 человек, а «большевиков» — 2000.
Органы НКВД располагали несколько иной информацией.
В официальном докладе Берии, составленном для Сталина, Молотова и начальника Генерального штаба Красной армии Антонова, указывалось, что в боевых столкновениях с 21 по 27 апреля бандеровцы потеряли убитыми 2018 и пленными 1570 человек.
Трофеи составили: один самолёт У-2 (оказывается, у УПА даже своя авиация была), пушек — 7, станковых пулемётов — 5, ручных пулемётов — 42, миномётов — 15, противотанковых ружей — 6, автоматов — 31, винтовок — 298, пистолетов — 16, ручных гранат — 789, патронов — 45 000, мин — 539, немецкая рация — 1, телефонных коммутаторов — 2, лошадей — 129, повозок — 120. Были подорваны два склада с немецкими боеприпасами (интересно, откуда у бандеровцев немецкие пушки, миномёты и два склада боеприпасов к ним?).
Потери НКВД составили 11 человек убитыми и 46 ранеными.
Данная информация содержится только во внутренних документах НКВД и в нескольких специализированных сборниках таких документов. После 2000 года отчёт Берии успел попасть в считаные монографии и публикации. Зато информацию о якобы героическом сражении под Гурбами с придуманными событиями и воображаемыми потерями НКВД всевозможные националистические «институты памяти» тиражируют всеми доступными для них средствами, включая «Википедию» и другие медиаресурсы.
В 2002 году во Львове вышла посвящённая этому «сражению» книга молодых местных историков, которая уже выдержала несколько изданий: нужно ли говорить, что потери «ворога» исчисляются в ней тысячами. Упоминаются Гурбы и в других националистических книгах, посвящённых УПА.
В 2007 году в Гурбах был открыт мемориал-пантеон, на который регулярно привозят для приобщения к прекрасному молодых «пластунов» (аналог американских «скаутов»). Президент Виктор Ющенко официально поблагодарил его устроителей и отметил необходимость проведения регулярных государственных мероприятий по увековечиванию памяти «героев Гурб», а также надлежащего отображения их подвига в научных изданиях и периодике.
Вот так на откровенной лжи и фальсификациях, вне зависимости от того, кто занимает пост президента, и строится украинский героический пантеон, куда входят и предатель-неудачник Мазепа, и торговец Западной Украиной Петлюра, и наивные и преданные своим командованием «герои» Крут, и нацистский каратель Шухевич… Органично вписались в этот ряд и «герои сражения под Гурбами».
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.