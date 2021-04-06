185 лет назад в окрестностях города Дубоссары Херсонской губернии родился знаменитый русский хирург Николай Васильевич Склифосовский. Его имя запомнилось каждому, кто знает институт скорой помощи в Москве, идущий уже 8 лет сериал об этом медучреждении и фразу из фильма Леонида Гайдая, произнесённую Юрием Никулиным: «Короче, Склифосовский!»

Одесский сирота и московский студент

Происхождение фамилии Склифосовский — греческое, но отец нашего героя, дворянин и письмоводитель карантинной конторы Василий Склифос удлинил её и по этому случаю принял миропомазание в Дубоссарах. Так что все двенадцать его детей прожили свои жизни уже как Склифосовские. Николай был девятым из них. Сholera jasna. Смертельная эпидемия в Харькове, Одессе, Малороссии и Галиции © punkt-a.info

Хутор Карантин, где родился великий хирург, прилагался к карантинной станции, которая была создана для предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, проверки и обеззараживания прибывающих из-за границы на территорию Херсонской губернии продуктов растительного и животного происхождения. Также на территории хутора располагался тыловой госпиталь для больных инфекционными заболеваниями военнослужащих, основанный ещё Суворовым.

Незадолго до рождения сына Николая Василию Склифосовскому пришлось участвовать в борьбе с эпидемией холеры. Потом зараза возвращалась, забрала мать этого многодетного семейства, и младших отпрысков родитель отправил в одесский детский приют. Вскоре родитель сам заразился и скончался. Так будущее светило хирургии остался круглым сиротой.

Тем не менее среднее образование Николай получил во 2-й одесской мужской гимназии и закончил ее в 1854 году с серебряной медалью. Во время учёбы он зарабатывал деньги частными уроками. Как раз во время подготовки к экзаменам на аттестат зрелости он впервые увидел войну вблизи во время бомбардировок Одессы англо-французской эскадрой 22 апреля 1854 года. Откуда ему было знать, что впереди у него целых четыре военных кампании.

Когда военная угроза отступила от Одессы, Склифосовский поступил на медицинский факультет Московского университета. Жил он на небольшую стипендию, которую получал от Одесского приказа общественного призрения. Был одним из лучших студентов медицинского факультета, особенно интересуясь хирургией. Окончив университетский курс с отличием и степенью лекаря. Не Крымом единым. Англо-французские набеги на побережье Новороссии © commons.wikimedia.org, George Greatbach; H W Nicholls

Будучи в родных Дубоссарах, из-за болезни главного врача местной больницы Склифосовский был вынужден исполнять его обязанности. «Проездом из Москвы через г. Дубоссары, по предложению начальника Херсонской губернии, по случаю болезни тамошнего врача, исполнял обязанности его по городской больнице и городу с 23 августа по 8 сентября 1859 года», — говорится в его послужном списке.

Склифосовский вернулся в Одессу, где работал ординатором в хирургическом отделении городской больницы. Через несколько лет ему предложили стать главным врачом, но он отказался, предпочитая практическую работу.

Учёную степень доктора медицины получил в Императорском Харьковском университете в 1863 году за диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли». Декан, действительный статский советник Фёдор Карлович Альбрехт высоко оценил работу недавнего одесского сироты и московского студента.

Кавалер Железного креста и Владимира 3-й степени

А дальше молодого доктора медицины ждала стажировка в Германии. И языковой проблемы у него не возникало: в гимназии французский и немецкий языки учили так, что на экзаменах в университет он с лёгкостью, ведь требовалось «убедиться, в какой мере экзаменующийся усвоил знание этимологии и синтаксиса на изучаемом языке и верно ли может передать настоящий смысл подлинника».

С 1866 по 1868 г. Склифосовский находился в научной командировке за границей и прошел стажировку у знаменитых хирургов, профессоров Бернгарда фон Ленгербека и Непатона, а также у ученого-патолога (а также не менее выдающегося археолога — прим. ред.) Рудольфа Вирхова; у французского хирурга и уролога О. Непатона; у шотландского акушера и хирурга Д. Симпсона. Тогда же он отправляется полевым хирургом на свою первую войну — австро-прусскую. Так началась его работа в армии прусского короля. И первым полем боя, где он был уже далеко не зрителем, стали окрестности Садова. Илья Мечников. Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

После заграничной командировки доктор вернулся в Одессу и был назначен заведующим хирургическим отделением городской больницы и стал активно научные статьи. Их заметил попечитель Киевского учебного округа профессор Николай Иванович Пирогов и пригласил Склифосовского на кафедру хирургии в университет св. Владимира. Но Николай Васильевич не воспользовался этим предложением и вновь отправился на фронт — на сей раз на франко-прусскую войну.

Доктору Пирогову он предпочел пациента этого знаменитого хирурга — самого Отто фон Бисмарка и рассматривал своё пребывание в сражающейся с французами прусской армии как своего рода реванш за пережитую в юности бомбардировку Одессы. Он видел, как маршалы Канробер и Мак-Магон, в своё время разрушившие Севастополь, были разбиты фельдмаршалом фон Мольтке, из рук которого доктор получил Железный крест.

И это была далеко не последняя война доктора Склифософского.

В 1871 году Склифосовский был переведён на кафедру хирургической патологии Императорской медико-хирургической академии, где он преподавал и оперировал. С именем его связано активное внедрение в хирургическую практику новых методов антисептики, применение кокаина для наркоза. Николай Васильевич был автором оригинальных методов хирургического лечения: одним из первых стал оперировать на желчном пузыре, разработал технику хирургического лечения мозговых грыж, зоба. Выдающимся новшеством стала операция соединения костей при ложных суставах бедра и плеча, которая получила название «замок Склифосовского» или «русский замок». День в истории. 5 декабря: в Виннице было забальзамировано тело лечащего врача Гарибальди и Бисмарка © Вячеслав Яковенко©ИА Красная Весна

А в 1876 году он снова на фронте — на сей раз на Балканах, где армиям Сербии и Черногории были нужны добровольцы из России. Вскоре российская армия перешла Дунай, итак началась его четвёртая и последняя война — русско-турецкая.

Через его лазареты прошли около десяти тысяч раненых. Оперировал сутки напролет. Медсестры поддерживали его силы глотком вина и куском хлеба. Рядом находилась вторая жена (первая умерла совсем молодой), которая сопровождала мужа во всех фронтовых поездках. Несмотря на усталость, доктор всегда оставался бодрым и элегантным, в безупречном кителе. За «самоотвержение и мужество» в боях под Плевной Склифосовский был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.

Боевой опыт позволил доктору усовершенствовать способы и методы хирургического лечения огнестрельных ранений и переломов, а также написать работы «Перевозка раненых на войне», «Наше госпитальное дело на войне», «В госпиталях и на перевязочных пунктах во время Турецкой войны» и другие.

С 1880 года Склифосовский начал работу в московском университете в должности экстраординарного профессора кафедры факультетской хирургической клиники Московского университета. В 1882-1893 годах — ординарный профессор кафедры хирургической факультетской клиники, в 1882-1888 годах — декан медицинского факультета Императорского Московского университета. Склифосовский внедрил антисептику: обязал врачей и всех присутствующих при операциях надевать чистые халаты, тщательно мыть и обеззараживать руки и медицинские инструменты, что позволило свести к минимуму осложнения после операции и заражения крови, распространённые в это время.

Крылатая фраза из фильма «Кавказская пленница» «Короче, Склифосовский!» к самому хирургу никакого отношения не имеет. Николай Васильевич был немногословен, оперировал молча и от ассистентов требовал абсолютной тишины. День в истории. 30 октября: в Одессе закатилось светило русской офтальмологии © РИА Новости, Николай Козловский | Перейти в фотобанк

Профессора Пирогова Склифосовский спасти не смог. Именно он поставил правильный диагноз своему коллеге и благодетелю — рак верхней челюсти и настаивал на немедленной операции. Но пожилой хирург ему не поверил и поехал лечиться в Венгрию, будучи уверенным, что у него всего лишь воспаление нёба, а через полгода умер. После смерти у Пирогова взяли образцы тканей на исследование и подтвердили диагноз, сделанный Склифосовским.

В 1893 году Склифосовский возглавил Императорский клинический институт Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге; издавал журнал «Летописи русской хирургии». В 1900 году у Николая Васильевича случился инсульт, он был вынужден прекратить активную практику и вместе с семьёй переехал на дачу в Полтавскую губернию.

Семейная жизнь знаменитого медика сложилась отнюдь не так счастливо, как профессиональная карьера. О ранней смерти жены уже было сказано, но и детям Склифосовского не досталась долгая и счастливая жизнь.

Дочь Мария утопилась в реке. Сын хирурга Борис умер в младенчестве, Константин — не дожил до 17-летия из-за туберкулеза почек. Сын Владимир во время учебы в Санкт-Петербургском университете увлекся политикой и вступил в подпольную террористическую организацию.

16-летнему Владимиру поручили убить полтавского губернатора Александра Бельгарда, который был другом семьи Склифосовских и часто бывал у них в гостях. Володя приехал в имение в подавленном состоянии, так как понимал, что не сможет убить своего давнего знакомого, однако признаться «товарищам» в этом не решался. В итоге он застрелился в своей комнате.

Свинство в окрестностях Полтавы

На краю поля Полтавской битвы стоит село Яковцы. Там было имение второй супруги доктора Софии Александровны. Совсем больной, хирург принимал пациентов у себя во флигеле. Селян лечил бесплатно. На свои средства он построил госпиталь для инвалидов русско-турецкой войны, в здании которого с 1909 года находится Музей Полтавской битвы. День в истории. 14 декабря: в Киеве умер один из прототипов булгаковского профессора © Public domain

Там Николай Васильевич и скончался 13 декабря 1904 года и был похоронен рядом с сыном. Туда же вскоре после смерти доктора пришла весть о гибели еще одного сына, Николая Николаевича, на русско-японской войне.

А во время Гражданской войны в Яковцах случилась трагедия. Вдову Склифосовского парализовало, за ней ухаживала дочь Тамара, жена офицера Добровольческой армии. 17 октября 1919 года махновцы из отряда Бибика нагрянули в поместье. У Софьи Александровны была бумага, подписанная Лениным, о том, что на семью Склифосовского репрессии не распространяются. Но бандиты бумаг не читают.

Увидев в портрете доктора Склифосовского офицера царской армии в мундире, анархисты зарубили вдову лопатами, а дочь Тамару вывели во двор, изнасиловали и повесили головой вниз на дубе. Дети Тамары эмигрировали вместе с отцом. Лишь дочь Ольга Николаевна дожила на Арбате до 1960 года.

В советские времена память Николая Васильевича вроде как чтили. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве был назван в его честь в 1923 году, его портреты висели в каждой районной поликлинике от Бреста до Владивостока, а в Полтаве открыли ему памятник.

И при этом до 1970-х годов могилы Николая Васильевича и его сына Владимира были заброшены. Областные власти облагородить местность: высадили четыре роскошные ели. Но три ёлки местные жители срубили под Новый год. Дом, где прошли последние годы жизни великого хирурга, был передан на баланс института свиноводства и там поместили тех, кто изучал жизнь и поведение хряков и хрюшек. День в истории. 29 июля: «Полтава переходит от одних властей к другим в 12-й раз» © Public domain

«В гостевом доме, — пишет полтавская журналистка Эльза Рузская, — создали станцию искусственного осеменения. Свиньи жили в свинарнике с фигурными окнами и гипсовыми ангелами на потолке. Не так давно свинарник перевели в другое место: работникам станции было далеко добираться до Яковцов. В здании остались неубранный помет, густая паутина да зловоние».

Существуют планы по открытию усадьбы-музея, но уже более десяти лет они под сукном.

И почти всё это время по каналу «Россия-1» транслируется сериал «Склифосовский», где речь идёт о знаменитом московском институте, названном именем великого доктора.