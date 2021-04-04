4 апреля 1350 года в Буде король Венгрии Людовик I Великий подписал акт о передаче Польше Королевства Русского - за право занять польский трон после Казимира III Великого. При этом в интернете сегодня популярна ошибочная трактовка документа.

Известная присказка «где два украинца, там три гетмана» в XIII веке могла бы звучать так: «где одна Галицко-Волынская земля, там сразу два короля».

Так, короли Венгрии, войска которых впервые занимали Галич ещё в 1189-1190 годах, в 1205 году получили от папы Римского Иннокентия III титул «короля Галичины и Владимерии» (Rex Galiciae et Lodomeriae). Первым его носителем стал король Венгрии Андраш II — который, правда, лично ни в Галиче, ни во Владимире-Волынском не появлялся.

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Венгерские войска, на которых держалась власть короля Коломана в Галичине, уже в 1221 году были разбиты дружиной Мстислава Удатного, занимавшего до начала борьбы за Галицкое княжество стол Новгорода Великого. Пленённого Коломана отослали в принадлежавший Мстиславу город Торческ.

Андраш II, чтобы освободить сына из плена, был вынужден начать переговоры. Мстислав заключил мир с Андрашем II и выдал свою дочь Марию замуж за сына венгерского короля, также Андраша, известного на Руси как «королевич Андрей». Вернувшийся в Венгрию Коломан стал хорватским и славонским герцогом и больше в Галичину не возвращался.

Мстислав Удатный на королевский титул не претендовал. Более того, даже после разгрома в 1226 году вторгшихся в Галичину венгров под предводительством короля Белы IV, князь Мстислав отдал королевичу Андрашу и сам Галич, оставив себе лишь Подолье, где и умер в 1228-м, приняв перед смертью схиму.

После этого галицкие бояре призвали на престол князя волынского Даниила Романовича, но это привело к длительной междоусобный войне. Даниил утвердился в Галиче лишь в конце 1238 года, незадолго до монголо-татарского нашествия.

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Пытаясь расширить эту коалицию, папа отправил корону и князю Даниилу, который был коронован в январе 1254 года в Дорогичине как «король Руси» (Rex Russiae). При этом права королей Венгрии на титул Rex Galiciae et Lodomeriae также оставались в силе, что Ватикан явно не волновало.

Однако Даниил Романович, нуждавшийся в военной помощи против монголо-татар, но так и не получивший её с Запада, призывы Рима о крестовом походе и объединении православной и католической церквей проигнорировал, да и о своём королевском титуле вскоре позабыл.

Прямые потомки Даниила Лев и Мстислав не короновались. Попытка реанимации титула была предпринята внуком Даниила Юрием Львовичем. Его сыновья Андрей и Лев продолжали именоваться «Rex Russiae». «Королевство Руси» упоминалось также в титуле последнего властителя Галицко-Волынского государства Юрия II Болеслава, внука Юрия Львовича по дочери, сына князя Мазовецкого Тройдена I Пяста.

Король Юрий II Болеслав пытался поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.

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Также было подписано соглашение, предусматривающее, что в случае бездетной смерти Юрия II власть над его владениями будет передана королю Казимиру III.

Именно это соглашение, по мнению ряда историков, и сыграло роковую роль в жизни последнего короля Галичины и Волыни. Хотя считается, что Юрия II Болеслава отравили галицкие бояре, чтобы захватить власть в государстве, главным выгодополучателем от этого стал король Польши.

Уже через 9 дней после смерти Юрия II польские войска под предводительством Казимира III заняли и сожгли Львов, разграбив перед этим княжескую сокровищницу. При этом полякам, католикам и иностранным купцам разрешено было покинуть Львов со своим имуществом.

Главной ценностью, которая интересовала короля Польши в сокровищнице галицко-волынских князей, были даже не золото и серебро, а древние княжеские знаки власти — клейноды. Из вылазки в Галичину Казимир III также привёз вдову отравленного короля, сестру своей жены.

Король трактовал королевство Русское как наследство Пястов и пытался занять его, именно как представитель этого рода. При этом самые близкие родственники Юрия II Болеслава по линии Пястов, князья мазовецкие Семовит и Казимир, от прав на «королевство Русское» отреклись, получив за это от короля Польши денежное вознаграждение.

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Но в 1340 году до польского владения «королевством Русским» было ещё далеко — тем более, что в середине этого года Волынь заняла Литва. Начался многолетний конфликт, получивший название «война за галицко-волынское наследство».

Одним из ключевых эпизодов этой войны и стал акт, подписанный 4 апреля 1350 года королём Венгрии Людовиком I Великим.

К тому времени территории Галичины и Волыни уже несколько раз переходили из рук в руки. Сначала Казимир III занял значительную часть Галичины, и его власть признала группа бояр во главе с Дмитрием Детко, который получил титул «старосты земли Русской» (Capitaneus Ruthenorum).

Король Польши писал папе римскому, что русские во главе со своим «капитаном» выразили согласие обязаться ему, Казимиру, службой и послушанием, а он обещал им, присягой со своей стороны, принять этот народ и их вождя в свою опеку и хранить их обряды, права и обычаи.

Правда, дальше всё было прогнозируемо: галицкие бояре во главе с Детко заключили союз с Золотой Ордой и Литвой, и в начале 1341 года совершили успешный поход на Польшу при поддержке монголо-татар и литовского князя Любарта Гедиминовича. Хотя войско, в основном состоявшее из татар, дошло до Вислы, однако Казимиру III быстро удалось не только освободить польские земли, но уже в июне 1341 года занять большую часть Галичины и Волыни.

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При этом король Польши усиленно готовился к реваншу, даже не скрывая этого: в 1346 году он добавил в свой титул слова «властелин и дедич Руси». В 1348-м Казимир III заключил мирные договоры с чехами, Тевтонским орденом и Золотой Ордой, и в 1349 году вновь начал войну за «королевство Русское».

Польша воспользовалась поражением литовских войск от крестоносцев в битве над Стравой и смертью Дмитрия Детко, который всё это время служил Литве в качестве «старосты земли Русской». К концу 1349 года польские войска заняли практически всю территорию бывшего Галицко-Волынской земли, под властью Литвы оставались только Луцк и Подолье.

Именно эту военно-политическую действительность Казимир III Великий и попытался зафиксировать при поддержке своего союзника, короля Венгрии Людовика I Великого.

Подписанный 4 апреля 1350 года в городе Буда документ, который стал следствием договорённости между монархами Польши и Венгрии, сыграл огромную роль в дальнейшей истории Польши и Руси.

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Со своей стороны, король Польши обязался следовать подписанным королём Венгрии постулатам на встрече с епископами и высшими светскими чиновниками Польши и всех её земель, которая состоялась 18-19 мая 1350 года в городе Сулейов.

Причём ни о каком разделе территории этого королевства в документе речь не идёт, то есть принятая в русскоязычном сегменте интернета трактовка, что в этот день «Польша и Венгрия поделили между собой галицко-волынские земли», является некорректной.

Примечательно, что оригинал акта, подписанного 4 апреля 1350 года, не сохранился. Его текст дошёл до наших времён благодаря нотариальной копии, составленной канцлером Польши Янушем Сухивильком в 1357 году в Кракове.

Стоит отметить, что в 1350 году действительно состоялся раздел галицко-волынских земель — между Польшей и Литвой, причём вследствие военных действий.

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Но Литва не отказалась от претензий на Галичину, и в конце того же года боевые действия возобновились. Литовские войска вторглись на территорию Польши, в ответ поляки и венгры совершили походы на Волынь в 1351 и 1352 годах, причём в 1351-м польско-венгерской армией командовал король Венргии Людивк — вследствие тяжёлой болезни короля Казимира.

Этот этап войны за галицко-волынское наследство закончился перемирием осенью 1352 года, по которому вся Галицкая земля остается за Польшей, а Литве отходит вся Волынская землю и Берестейские волости. Только Кременец оставался спорным и нейтральным, его на время перемирия должен был держать Юрий Наримунтович «от князей литовских и от короля».

24 июня 1355 года был подписан мирный договор (кстати, самый старый договор между королевством Польским и Великим княжеством Литовским), зафиксировавший территориальные приобретения сторон.

Этот договор не прекратил борьбы, продолжавшейся в течение всех 50-х и 60-х годов XIV века, но он был существенным, потому что наметил позднейшее решение вопроса о галицко-волынском наследстве.

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Другая сторона договора — Гедиминовичи, князья Ольгерд, Кейстут, Явнут и Любарт. Любарту по этому «вечному миру» оставалась только Луцкая область, и то урезанная с запада, а Казимир получил всю остальную Волынь (о Галиче уже и речи нет), тоже несколько урезанную с востока. За это он отрёкся в пользу Кейстута от Дорогичинско-Берестейской земли, в пользу Ольгерда — от Кобринской волости.

Событиям 1366 года посвящена картина «Повторное занятие Руси» известного польского художника Яна Матейко из его пропагандистского цикла «История цивилизации в Польше».

Мир 1366 года был скреплён союзом великого князя литовского Ольгерда с королём Польши Казимиром III Великим, а князь Любарт особо обязался не только быть в союзе с Казимиром, но и сохранять нейтралитет в случае войны между ним и Гедиминовичами. Новые свои владения Казимир удерживал с помощью литовских же князей — Юрия Наримунтовича (Бельск, Холм) и Александра Кориатовича (Владимир-Волынский). Во Владимире Казимир с большими затратами построил новый крепкий замок.

Но борьба Польши с Литвой, хотя и не достигала прежних размеров, продолжалась до самой смерти Казимира в 1370 году.

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Двенадцатилетнее царствование Людовика Венгерского в Польше отразилось на положении Южной Руси: никогда ещё венгерское влияние не достигало такой силы на восток от Карпат. Осуществление получили те «права» на Галичину, которые Венгрия признавала за собой ещё с начала XIII века: ведь хотя Людовик стал королем Польши, но Галичиной он распоряжался не как польский, а как венгерский король.

Впрочем, чтобы не слишком раздражать поляков, он осуществлял свою власть над Галичиной через силезского дворянина из рода Пястов, назначив «губернатором и хранителем королевства Русского» (ad gubernandum et conservandum regnum Russiae) князя опольского Владислава.

Галичина была дана Владиславу «в вечное управление» (perpetue), тот выдавал свои грамоты, самостоятельно творя право, подтверждая грамоты Казимира. Старосты местные звали его «dominus noster», он сам — «властелин и дедич Руси, вечный землям тем самодержец». Последнее слово было явным преувеличением, ведь Владислав оставался венгерским вассалом, на его монетах с одной стороны — его имя и герб Львова, с другой — «Ludovici regis Ungariae» (Людовик, король Венгрии).

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В 1378 году Людовик выменял у Владислава Галичину на Добжинскую землю, и князь особой грамотой освободил от присяги население Галиции, уступая ее «domino Ludovico Ungariae, Poloniae, Dalmatiae etc. regi» (господину Людовику, Венгрии, Польши, Далмации и прочая королю).

В Галичине вводится венгерское управление с наместником (capitaneus generalis Russiae) во главе. На монетах того периода отчеканено: «moneta Russiae, Ludovicus rex Ungariae». К тому же времени относится свидетельство верности Людовику от имени князя Любарта, который короля называет «unser Herr der Konig» (наш повелитель и король).

Венгерская власть в Галичине оставалась практически неизменной даже после смерти Людовика Венгерского в 1382 году, что раздражало польских дворян.

От дочери умершего короля Ядвиги, которая стала претенденткой на польский престол, официально требовали «воссоединить Русь с Польшей» (terram Russiae regno Poloniae reuniat). Хотя она была коронована в октябре 1384 года, а в феврале 1386-го вышла замуж за великого князя Литвы Владислава Ягелло, который был также провозглашён королём Польши, возвращение Галичины под польское владычество произошло лишь в начале марта 1387 года.

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В 1412 году овдовевший супруг Марии, король Венгрии Сигизмунд Люксембургский и король Польши Владислав Ягелло договорились о том, что «королевство Русское» должно остаться в составе Польши до смерти обоих правителей, а также пятнадцать лет после смерти одного из них. Дальнейшее будущее этой земли должен был определить польско-венгерский арбитраж — который так никогда и не состоялся.

После смерти короля Владислава Ягелло в 1434 году его сын Владислав III Варненьчик (а фактически — регентский совет при 10-летнем короле) провозгласил создание воеводства Русского как составной части Королевства Польского.

Воеводство просуществовало до раздела Польши в 1772 году, когда Габсбурги, владеющие всеми титулами венгерских королей, создали на его основе Королевство Галичины и Владимерии (Königreich Galizien und Lodomerien).