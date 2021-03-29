29 марта 1998 года прошли выборы в Верховную Раду III созыва. По распространённому анекдоту, тогда в выборах принимали участие «зелёные» — собственно Партия зелёных Украины, а также «зелёные» «батьки Павла» и «атаманши Наташи»

Парламентские выборы 1998 года были очередными, но по-своему уникальными. Удар по Беловежскому пакту. Как Госдума России отменила распад Советского Союза © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

Во-первых, это были первые выборы после принятия Конституции Украины в 1996 году (до этого использовалась Конституция УССР).

Во-вторых, это были первые выборы, проходившие по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийным спискам.

В-третьих, в следующем году должен был избираться президент Украины, и парламентские выборы в некотором роде были «пристрелочными» перед ними.

В выборах по партийной системе приняли участие 32 партии и блоки партий, восемь из которых прошли в парламент. Для сравнения: в Раде, избранной в 2002 году, было 6 партийных фракций, в избранной в 2006-м — 5, в 2007-м — 5, в 2012-м — 5, в 2014-м — 6.

В то время основное политическое противостояние проходило между левыми и национал-либеральными силами. Выборы проходили в разгар экономического кризиса, связанного с трансформацией экономики.

С одной стороны, в стране уже появился крупный капитал, способный выдвигать собственные партии, с другой — основная масса обедневшего населения голосовала за левые политические силы — коммунистов и социалистов. День в истории. 18 октября: Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Другой особенностью выборов было то, что партийно-политическая система только складывалась, потому, помимо партий системных, были также медиапроекты (после тех выборов они уже не удавались) и партии несистемные (в смысле не укладывающиеся в противостояние национал-либеральной власти и левой оппозиции).

Наиболее результативной на выборах стала Коммунистическая партия (лидер — Пётр Симоненко), получившая 24,65% голосов, 84 места по списку и 37 — в одномандатных округах. Тут всё понятно — партия системная и левая.

Второе место занял «Народный Рух» (Вячеслав Черновол) — 9,4%, 32 и 14 мандатов. Партия системная и националистическая, но приверженная национал-либеральному консенсусу, сложившемуся ещё летом 1991 года. Это были «мягкие» националисты — национал-демократы.

Национал-радикалы шли по спискам «Национального фронта», блока «Меньше слов», Республиканской христианской партии и УНА-УНСО (организация, запрещённая в России), которые в парламент не прошли, набрав в сумме 3,8% голосов. Кстати, №11 в списке «Меньше слов» занимал депутат Львовского горсовета Андрей Парубий. Депутатом он тогда не стал. Это удалось Парубию только в 2007 году, а уже в 2014 году с поста «командира самообороны Майдана» он сделал головокружительную карьеру: пересел в кресло секретаря СНБО, затем вице-спикера и, наконец, спикера той самой Верховной Рады. Юбилей Руха. От массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы © commons.wikimedia.org, М.Яковенко, В.Білецький | Перейти в фотобанк

Блок Социалистической и Селянской партий (Александр Мороз и Сергей Довгань) получил 8,55% голосов, 29 и 5 мест в Раде. Эти партии системные и левые.

Партия зелёных Украины (Виталий Кононов) получила 5,43% голосов и 19 мест по спискам. Партия эта несистемная и вообще фактически не существовавшая на тот момент — результат был достигнут только за счёт имиджа неполитической силы, созданного эффективной телерекламой. В дальнейшем партия никогда в Раду не попадала.

Народно-демократическая партия премьер-министра Валерия Пустовойтенко получила всего 5% голосов, 17 и 11 мест в Раде. Как видим, центральная партия национал-либерального консенсуса показала очень слабый результат. Однако Пустовойтенко перестал быть премьером только летом 1999 года, и не из-за слабой поддержки, а потому, что потребовалось расчистить место премьера для Виктора Ющенко, которого активно лоббировали США и МВФ.

«Громада» экс-премьера Павла Лазаренко набрала 4,67% (преимущественно за счёт Днепропетровской области, где её результат составил свыше 35%), 16 и 8 мест. Эта политическая партия была внесистемной, поскольку была не левой (хотя и пыталась эксплуатировать образ социал-демократической), но оппозиционной. Кстати, по списку «Громады» шла Юлия Тимошенко (она уже была депутатом — в 1997 году прошла в Раду по одномандатному округу в Кировоградской области, причём её избирательную кампанию вёл политтехнолог Андрей Золотарёв). День в истории. 22 апреля: убит бывший глава национального банка Украины © iz.com.ua

Прогрессивно-социалистическая партия Натальи Витренко получила 4%, 14 и 2 места. Партия левая, но несистемная, поскольку Витренко в большей степени находилась в оппозиции к Морозу и Симоненко, чем к Кучме (злые языки утверждали, что на выборах 1999 года она играла роль технического кандидата АП, что, скорее всего, неправда).

Социал-демократическая партия Украины (объединённая) тогда ещё не возглавлялась Виктором Медведчуком, но именно по её списку он попал в парламент. Партия прошла в Раду «впритирку» — 4,01%, 14 и 3 места. Тогда утверждалось, что это был результат применения админресурса, но скорее партия прошла за счёт эффективной телерекламы. Кстати, под №11 в партийном списке шёл… Пётр Порошенко! Впрочем, в Раду он попал как самовыдвиженец от избирательного округа №12 на Винничине (тогда можно было одновременно выдвигаться по списку и округу, уже на выборах 2002 года эту норму отменили).

Интересно, что в этих выборах принимала участие будущая «Партия регионов» — «Партия регионального возрождения Украины» (забавно, что сейчас на сайте Центризбиркома она фигурирует под новым названием). Возглавлял её тогда многолетний мэр Донецка Владимир Рыбак (уже позже он побывал вице-премьером и председателем Рады), и получила она 0,9% голосов.

В ходе выборов применялись самые разнообразные приёмы, включая те, которые сейчас считаются новацией, вроде подкупа избирателей за счёт бюджетных средств. Например, в Днепропетровской области Лазаренко обеспечил возвращение задолженностей по зарплатам, в результате чего бюджетники получали по три зарплаты в месяц.

Большинство в Раде имели левые силы, а председателем стал представитель СелПУ Александр Ткаченко. Однако на ходе реформ в стране это не отразилось — основная власть принадлежала президенту, контролирующему правительство.

В Раде начала формироваться более широкая антикучмовская коалиция, лидером которой был Павел Лазаренко. Возникла угроза выдвижения единого кандидата от левых сил (у Лазаренко были ресурсы, чтобы нейтрализовать противостояние Симоненко и Мороза), но тут Лазаренко арестовали сперва в Швейцарии, куда он прибыл по панамскому паспорту, а затем и в США (как тогда шутили, «на швейцарско-панамской границе»).

Результаты выборов в Раду в основном отразились на расстановке сил во время президентских выборов 1999 года, но президентом стал Леонид Кучма.

Так или иначе, но выборы 1998 года — явный пример способности украинцев обновить политическую элиту (собственно, нынешняя элита в основных своих очертаниях и персоналиях сформировалась именно тогда), выбирая «неполитических политиков» на слог «зе». Включая тех, за которыми маячит фигура днепропетровского олигарха.