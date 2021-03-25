Глава украинского Совбеза Алексей Данилов заявил, что никакого Донбасса не существует, обвинив в продвижении этого термина современную Россию. Но с этим утверждением всерьёз поспорил бы действительный тайный советник Евграф Петрович Ковалевский

Евграф Ковалевский родился в 1790 г. в имении Ярошовка (ныне — Протопоповский сельский совет Дергачевского района Харьковской области) в семье, владевшей этими местами с самого заселения края. Исследователь рода и правнук нашего героя Петр Евграфович Ковалевский (1901-1978) попытался отследить свою родословную от живших в районе Вильно православных шляхтичей Доленга-Ковалевских. Приручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую Украину © Public domain

«Ковалевские принадлежали к той части поместных владельцев, которые принесли с собой из Киевской Руси твердые традиции веры и национальности и готовы были защищать их до последней капли крови», — писал П.Е. Ковалевский.

До начала XVII века он не упоминает имена своих предков и говорит лишь о том, что одна ветвь рода осталась на Виленщине, где ее часть ополячилась и окатоличилась. Первый упомянутый им — Симеон — переехал в Богуслав на Киевщине и участвовал в построении гетманского устройства. От него и ведется счет поколениям рода. Сын основателя ветви — Иван Семенович — был одним из ближайших соратников Богдана Хмельницкого, после клятвопреступления гетмана Выговского и при малолетстве Юрия Хмельницкого фактически управлял гетманскими делами. Он стал основателем полтавской ветви рода.

Братья Ивана Семен и Григорий, а также сестра Евфалия отправились осваивать необжитые земли Слобожанщины и присягнули на верность царю Алексею Михайловичу. Семен Семенович прибыл в эти края в 1651 году и основал поселение в Ольшанах (ныне Дергачевский район Харьковской области) и по праву считается первопредком харьковской ветви Ковалевских. Он погиб в 1682 году, обороняя свои владения от татарского набега. Его брат Григорий был харьковским осадчим, а сестра Евфалия вышла замуж за первого харьковского полковника Григория Донца.

Василий Семенович участвовал в крымском походе кн. В. В. Голицына и встречал Петра в 1709 году, а в 1712 году вместе со своей родней написал царю жалобу на самоуправство молдавского уроженца полковника Куликовского. С тех пор Ковалевские участвовали во всех кампаниях и добывали славу русского оружия. У самого Евграфа Петровича два брата пали на поле боя — Илья на Бородинском поле, а Пётр при Штурме Карса в Крымскую войну. «По реке плывёт топор в сторону Чугуева». Как украинский писатель в трех строках умудрился переврать историю Харькова © museum.kh.ua

«В 1770 году императрица Екатерина II пожаловала греческому полковнику Назару Александровичу Караджи, герою войны с Турцией, взявшему город Бухарест и поступившему в российское подданство, село Кручик, недалеко от Харькова. Он прибыл на свою новую родину в 1771 году, принял фамилию Каразина и женился на Варваре Яковлевне Ковалевской, женщине исключительных душевных качеств, начитанной и во всех отношениях выдающейся, которая после Евфалии Семеновны является второй замечательной представительницей рода.

Варвара Яковлевна привлекла в Кручик культурных представителей Харьковского провинциального общества, сумела воспитать своего сына Василия и дать ему широкий круг интересов. Рано овдовев, она вышла замуж за своего кузена Андрея Ивановича Ковалевского и продолжала в Пан-Ивановке собирать образованных людей. В числе их был Григорий Саввич Сковорода, который подолгу гостил у Ковалевских, имел у них свою "кимнатку", где хранил все бумаги и "твори". У них же он окончил свои дни 29 октября 1794 года», — пишет П. Е. Ковалевский. В списке дворян губернии 1782 года мы обнаруживаем семь представителей рода Ковалевских, старейшим из которых был бывший ольшанский сотник, затем коллежский асессор Иван Яковлевич, отец Петра, Андрея и Максима Ковалевских. И, стало быть, прародитель героев и ученых.

Бригадир Петр Иванович Ковалевский вместе со своим родственником Каразиным был одним из инициаторов открытия Харьковского университета. Евграф был старшим из шести его сыновей. Вместе с университетом в Харькове была открыта и гимназия. Среди ее первых выпускников, наряду с сыновьями губернатора Ивана Бахтина, был и Евграф Ковалевский. Однако в местный университет он поступать не стал и направился в Петербург, в Горный кадетский корпус. По его окончании с отличием молодой инженер направился в 1810 году на Луганский литейный завод. День в Истории. В Луганске пущена первая домна британского флагмана екатерининской индустриализации © lugansk-lg-ua.livejournal.com | Перейти в фотобанк

Изучая передовые, по тому времени, технологию и оборудование, юный практикант дотошно разбирался во всех деталях производства. Он отмечал, что, помимо отливки пушек и снарядов для снаряжения кораблей Черноморского флота и комплектования оборонных комплексов южных крепостей, важнейшей задачей было «…ввести в употребление горючий материал… в безлесых местах».

Через пару лет практикант Ковалевский закончил стажировку и приступил к самостоятельной работе, «находясь при господине горном начальнике». Ковалевскому было поручено следить за работой рудников, заниматься поиском новых залежей угля. Он убедился в том, что системного исследования края не велось. Месторождения полезных ископаемых не описаны, а известны лишь отдельные залежи. Например, соль добывалась в районе Тора (Славянска) и Бахмута ещё со времен царя Михаила Фёдоровича, а уголь с петровских времен копали в разных точках недоосвоенного края еще при Петре.

В 1818 году он командируется в Донецкий край с особым заданием: «… изыскать средства к скорейшему и удобнейшему устройству Луганского завода» и осмотреть бахмутские и славянские соляные месторождения, которые Департамент намеревался перевести в казенное управление.

Луганский завод находился в таком плачевном положении, потому что не была выполнена одна из важнейших задач, поставленных при его строительстве, — не создана металлургическая база. Но Ковалевский понимал, что создать ее невозможно без качественного сырья — угля и железной руды. Об этом существенном пробеле и о необходимости его ликвидации он указывал в докладной записке, адресованной руководству Горного департамента. Отчитываясь о выполнении задания, Ковалевский отмечал, что завод этот единственный на юге России и должен стать центром развития края, прежде всего его металлургической и горной промышленности. Чтобы этого добиться, для поиска железной руды и угля необходимо организовать систематическое и детальное обследование местности. И эта реорганизация завода у него получилась. Самый издаваемый харьковский писатель: за рамками официальной биографии © commons.wikimedia.org, Public Domain

«Евграф Петрович в 1825 году женится на Анне Степановне Колосовой, из Муромских жителей, пожалованных в 1556 г. за «Казанское Сидение» поместьем, но занявшихся потом торговлей и переселившихся в Петербург при императрице Елизавете. Она принесла ему в приданое дом по Екатерининскому каналу на углу Невского, который потом в течение целого века станет крупным культурным центром. В нем родятся три поколения Ковалевских», — пишет его правнук Пётр Евграфович.

А когда на престол вступил император Николай, то министр финансов Егор Францевич Канкрин получил карт-бланш на комплексное исследование российских недр. По всей империи отправились экспедиции. На Урале залежи драгоценных металлов описал знаменитый Александр фон Гумбольдт, а в донецкой степи Е. П. Ковалевский в 1827 г. организовал три геологические экспедиции, которые проводили изыскания по составленным им инструкциям. Результаты работы экспедиций были обобщены Е. П. Ковалевским и положены в основу доклада Комитету по устройству горных заводов. Итоги геологических исследований Ковалевский подвел в статье «Опыт геогностического исследования в Донецком горном кряже», опубликованной в 1827 г. в «Горном журнале».

Ковалевский был первым, кто увидел угольный край во всем объеме и назвал его Донецким кряжем. «В Екатеринославской губернии и прилегающей к ней части Войска Донского простирается особенный горный кряж. Его по имени Донца, представляющего самую занимательную оного сторону, можно назвать Донецким, — написал Е. П. Ковалевский. — Горные степи, составляющие большую часть Донецкого кряжа, заслуживают особенное внимание наблюдателя. Во многих местах они расстилаются по всем направлениям, тогда взор не встречает на них ни селений, ни лесов, ни продолжительных возвышений. Они сливаются с горизонтом неба и представляют гладкую поверхность моря, на которой изредка показываются маяки: это курганы, оставшиеся от кочевавших некогда в сих местах древних народов».С легкой руки Ковалевского термин «Донецкий кряж» навсегда вошел в нашу историю и быт.

Он же впервые использовал термин «Донецкий бассейн». День в истории. 29 января: в Харькове открыт первый на юге России университет © commons.wikimedia.org, Константинъ

«В 1830 г. он посылается в Сибирь для реорганизации тамошней горной промышленности, проводит ряд мер для улучшения положения горнозаводских рабочих и местного населения, открывает новые золотые россыпи и, в качестве Томского губернатора, главного начальника Колыванско-Алтайских заводов и председателя Совета по управлению Западной Сибирью, проявляет исключительные административные способности. По возвращении он становится директором Департамента горных и соляных дел, переименовывается из генералов в тайные советники и назначается в Сенат», — пишет его правнук.

Император Николай Павлович высоко ценил Евграфа Ковалевского, но пик его карьеры пришелся уже на следующее царствование, когда тайный советник Евграф Ковалевский становится сначала попечителем Московского учебного округа, а затем и министром народного просвещения и действительным тайным советником. Он был одним из инициаторов создания Румянцевского музея и Библиотеки (ныне им. Ленина). На посту министра Евграф Петрович успел немало — и принять новый цензурный устав, и открыть многие учебные заведения в разных концах страны. Затем он заседал в Государственном Совете и как действительный член — в Академии наук.

«Император Александр II пожаловал ему одну из 20 золотых наследственных медалей с надписью "благодарю", которая перешла теперь, по первородству, Петру Евграфовичу (младшему). Евграф Петрович был также одним из ближайших участников Земской Реформы и, по его настоянию, в обязанности Земств было включено попечение о народном образовании. Он же подготовил план всеобщего обучения, который полвека спустя был проведен его внуком Евграфом Петровичем (младшим). Последние годы своей жизни он был президентом Императорского Вольного Экономического Общества и начал работу над обширным этнографическим трудом о народах России. Харьков Ивана Крамского. Как начинался творческий путь знаменитого художника-передвижника © Public domain

Е. П. Ковалевский так высоко ставил свое родовое имя, что, когда в 50-летие его государственной деятельности в 1860-м году ему был предложен графский титул, он категорически от него отказался, сказав, что последний ничего не прибавит к той фамилии, которую с честью носили его предки».

И это ничуть не удивительно. Ведь Ковалевские — род плодовитый (у самого Евграфа Петровича было семеро детей), и многие из них были достойны титула, но он бы достался лишь одной ветви. А среди его родни были и генералы, и профессора, и писатели, и депутаты Государственной Думы.

В 1867 году академик Ковалевский опубликовал «Очерки этнографии Кавказа». Это был отрывок из задуманного обширного труда «о народах, живших и ныне живущих в России». Закончить свой труд Евграф Петрович не успел. Александр II очень ценил Евграфа Ковалевского за его прямоту и независимость убеждений и, когда он скончался 30 марта того же года, государь приехал на первую же панихиду. Захоронение Ковалевских в церкви архистратига Михаила Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом не сохранилось.