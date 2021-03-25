25 марта Греция отмечает 200-летие возрождения государственности. Война за независимость греков началась с восстания на Пелопоннесе, которое стало прямым следствием вторжения повстанцев-эллинов в пределы Дунайских княжеств. Во главе отряда, вторгшегося в Молдавию и Валахию с российской территории, стоял русский генерал. А вот кто стоял за ним?

Личность Александра Ипсиланти является легендарной и плохо изученной профессиональными историками одновременно.

Он был старшим сыном известного османского вельможи из числа фанариотских греков. Его отец — Константин Ипсиланти занимал пост драгомана Порты, являлся господарем Валашского, а за тем и Молдавского княжеств. День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России Бессарабию © Public domain

Накануне русско-турецкой войны 1806 — 1812 годов Константин бежал в Россию как участник раскрытого антиосманского заговора. В Российской империи он поселился и закончил свои дни в Киеве.

Ипсиланти-младший был определён в Петербургский педагогический институт и стал получателем щедрого пособия российского правительства. Впрочем, учёба юному греку скоро наскучила, и он поступил на военную службу.

В апреле 1808 г. Ипсиланти стал корнетом элитнейшего Кавалергардского полка. В Отечественную войну 1812 г. молодой офицер сражался в составе корпуса Витгенштейна, был удостоен высоких наград. Во время заграничного похода Ипсиланти уже подполковник. В рядах гродненских гусар он принял участие в роковом для себя Дрезденском сражении, где лишился руки.

После увечья Ипсиланти долго лечился, но службу не оставил. В январе 1816 г. император Александр I присвоил ему титул флигель-адъютанта.

Пользуясь расположением царя, семья греческих иммигрантов смогла заручиться поддержкой российской дипломатии в хозяйственных тяжбах с османским правительством. Они тянулись со времён отъезда бывшего господаря в Россию: Порта наложила фактический секвестр на многочленные имения Ипсиланти в Дунайских княжествах и Константинополе. День в истории. 20 декабря: Умер внук гетмана Разумовского и «сатрап» Тараса Шевченко © Public domain

В конце 1817 г. после смерти отца Александр получил последнее назначение на русской службе — стал комбригом в составе 1-й кирасирской дивизии.

Ипсиланти был хорошо знаком с будущими декабристами. Его приятелем был Михаил Орлов, член Союза благоденствия, в дальнейшем глава кишинёвской организации заговорщиков. Греку даже предлагалось присоединиться к декабристскому движению, но он отказался, поскольку был увлечён идеями освобождения исторической родины от османского ига.

Антиосманские настроения семейства Ипсиланти весьма показательны.

Именно в начале XIX в. фанариотские кланы стали отворачиваться от Порты. Эти кланы включали в себя этнических греков, проживавших преимущественно в константинопольском районе Фанар (близ резиденции патриарха) и занимавших важные посты в османской администрации. Данная трансформация имела ощутимые геополитические последствия, поскольку после резонансного перехода на сторону Петра I молдавского господаря Дмитрия Кантемира в Дунайских княжествах было введено фанариотское правление.

В румынской историографии XVIII в. часто именуют «веком фанариотов». День в истории. 23 июля: Россия возвращает Турции все завоевания на юге © rusday.com

Турки отменили выборность молдавских и валашских господарей и назначали их преимущественно из состава фанариотских фамилий либо из числа эллинизированных местных боярских родов. Греки составляли ядро княжеских администраций и церковных структур. В княжествах действовало модернизированное византийское законодательство, греческий язык стал преобладать на церковных службах и в нарождавшейся образовательной системе.

Во время судьбоносных переговоров Кутузова и османских чиновников о судьбе Дунайских княжеств в 1811-1812 годах именно фанариоты составляли основную оппозицию передаче всей Молдавии под власть России, поскольку рассматривали её своей вотчиной.

В период, когда предстоятелем церквей в Валахии и Молдавии стал российский подданный Бэнулеску — Бодони, именно греческие иерархи наиболее сильно сопротивлялись переводу монастырей и епархий в подчинение Московского патриархата.

То есть ещё совсем недавно фанариоты усердно защищали османские интересы (как и свои) в Дунайских княжествах, но вскоре уровень их лояльности к султану резко снизился.

Большой резонанс в Османской империи и княжествах вызвал поступок князя Валахии из числа фанариотов Иоанна Караджи. Борьба патриархатов. Митрополит Гавриил на церковном фронте русско-турецких войн © zlatoust-dp.church.ua

После довольно энергичного правления он собрал в сентябре 1818 г. в Бухаресте боярский совет, отрёкся от престола и уехал в Италию. Причём санкции на прекращение его полномочий со стороны султана не было. Это было сугубо личное решение Караджи. На склоне своих лет он переселился в Грецию, когда та добилась самостоятельности.

В 1814 г. в российской Одессе возникло тайное общество греческих иммигрантов под названием «Филики Этерия». Спустя пять лет оно распространило свою деятельность на Пелопоннес и зарубежные греческие колонии.

В 1820 г. руководящий комитет общества решил привлечь в ряды «Этерии» широко известную среди греков личность. Первоначально предложение возглавить заговорщиков было сделано Иоанну Каподистрии, руководившему Министерством иностранных дел России. После того как Каподистрия ответил отказом, такое же предложение было сделано Александру Ипсиланти.

24 апреля в Петербурге было подписан официальный акт о приёме последнего в состав тайной организации и назначении его «генеральным инспектором» «Этерии». Теперь именно российский генерал, а к тому же и придворный русского царя становился олицетворением тайного общества, готовившего свержение османской власти на Балканах.

Создавалась видимость поддержки движения этеристов на самой вершине российского государства. Начался массовый приток в ряды организации новых членов.

Ипсиланти развернул бурную деятельность по подготовке вооружённого восстания против османов. Осенью 1820 г. он побывал в Москве, Киеве, Одессе и Кишинёве, встречался с представителями греческих общин, собирал пожертвования на нужды «реконкисты». В это же время он поддерживал активные контакты с руководителями заговорщицких групп на Балканах. Самый высокопоставленный грек России. Граф Каподистрия в Бессарабии, Новороссии и Элладе © Public domain

В начале 1821 г. лидер «Этерии» решился начать вооружённое выступление. 6 марта во главе двухтысячного отряда он перешёл государственную границу и вступил в столицу Молдавского княжества — город Яссы.

Местный господарь — грек фанариот Михаил Суццо — сопротивления вторгшимся соплеменникам не оказывал. Да и как он мог бороться с «Этерией», если сам, как и его дядя — господарь Валахии Александр Суццо, являлся спонсором этой организации.

Господарская стража перешла на сторону заговорщиков, а через несколько дней в центральном храме молдавской столицы состоялось торжественное богослужение и освящение греческих боевых знамен. Проводил его, конечно же, служитель Молдавской митрополии Константинопольского патриархата, который опять же возглавлял грек — фанариот Георгий V (Ангелопулос).

Через некоторое время патриарх был вынужден придать лидеров восстания анафеме. Однако это не спасло его от жестокой расправы османов. 22 апреля 1821 г. в полном патриаршем облачении его повесили на воротах патриархии. Резонансная казнь Георгия только усилила разгоравшееся восстание, превратив султана в глазах греков в безжалостного убийцу.

Тело патриарха было выброшено в море, где его подобрали греческие моряки с судна под российским флагом. Те доставили его в Одессу, где останки Георгия V были торжественно захоронены.

Политические цели Ипсиланти в начале восстания передаёт послание молдавского князя российскому дипломатическому представителю в Константинополе: «Три грека в Одессу везут контрабанду». Взлет и падение греческого бизнеса в Одессе XIX века © Public domain

«Прибыл он для того, чтобы, будучи сам греком, избавить греческую нацию от ига оттоманов и завоевать ее свободу посредством оружия этой самой нации, собравшейся воедино во всех частях турецкого господства».

Уже упоминавшаяся румынская историография зачастую рассматривает движения Ипсиланти как стремление сохранить фанариотское доминирование в Дунайских княжествах. Существует версия, что лидер греческих повстанцев стремился ни много ни мало к восстановлению Византийской империи. Тем более что и Александр I в преддверии вторжения в Россию Наполеона допускал создание Балканского царства.

Сам же лидер «Этерии» формулировал свою стратегию так: сформировать боеспособное греческое войско на Дунае и пробиваться с ним на Пелопоннес, где поднять широкое антиосманское восстание.

Одновременно он ставил задачу этеристам в Константинополе: совместно с командами греческих моряков захватить арсенал, арестовать султана и водрузить христианское знамя над храмом Св. Софии. Таким образом, освобождаемая Греция в понимании Ипсиланти распространялась за пределы территории нынешней Греческой республики.

Содействовать грекам, по замыслу Ипсиланти, должны были другие, в первую очередь христианские, народы Османской империи. Однако главная надежда возлагалась на помощь России. Из Ясс Ипсиланти отправил личное послание Александру I с просьбой о помощи. Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцем © Public domain

Один из главных вопросов данного исторического сюжета состоит в том, знал ли российский император о выступлении этеристов заранее.

Основная часть современных историков отвечает на него отрицательно. Экспедиция греков в Молдавию застала царя врасплох. Более того он был поставлен в крайне затруднительное положение: как глава России он не мог игнорировать сильные симпатии русского общества к делу греческого освобождения, но как активный участник «Священного союза» не мог потворствовать антиправительственному мятежу.

Для получения информации о реальной ситуации в Дунайских княжествах в Бессарабию был направлен адъютант главнокомандующего 2-й российской армией, расквартированной на Украине, подполковник Павел Пестель. Тот самый, что возглавлял Южное общество декабристов.

Донесения Пестеля направлялись его армейскому командованию, а затем самому императору. В советский период эти документы не публиковались, исследователи ограничивались лишь оценочными суждениями о горячей поддержке декабристом движения свободолюбивых греков.

Однако тексты докладных записок, подготовленных Пестелем и опубликованных не так давно, говорят о том, что заговорщик интриговал против предприятия Ипсиланти.

«Если существует 800 тысяч итальянских карбонариев, то, может быть, еще более существует греков, соединенных политической целию… Сам Ипсиланти¸ я полагаю¸ только орудие в руках скрытой силы, которая употребила его имя точкой соединения», — говорилось в одном из донесений. День в истории. 10 января: восстали южные декабристы © runivers.ru

Параллель, проведённая между движением итальянских революционеров и греческих повстанцев, спекулировала на известном страхе царя, опасавшегося общеевропейского революционного заговора.

Тем временем в Молдавии отряд Ипсиланти двинулся в Валахию, где вошёл в соприкосновение с восстанием крестьян под руководством Тудора Владимиреску. Первоначально обе антиосманские силы сотрудничали. В ожидании, как им казалось, скорого вступления российских войск отряды румын и греков контролировали окрестности Бухареста и сам город.

В своих сообщениях Пестель довольно подробно остановился на антиправительственной сущности выступления Владимиреску, рассказывая о грабежах и убийствах бояр. Не преминул он сообщить и о жестоких расправах над мирными турецкими жителями. Таким образом, коалиция антиправительственных сил дискредитировалась.

Есть несколько объяснений неблаговидных действий Пестеля, но автору данных строк кажется наиболее убедительным следующее.

Силы, готовившие заговор против императорской власти в России, не были заинтересованы в росте популярности этой самой власти. Ведь очевидно, что в начале 20-х годов XIX в. после победы над Наполеоном Петербург был на пике своего военного могущества. Турция, ослабленная христианскими восстаниями, вряд ли бы смогла противостоять России, случись в тот период очередная война. Победа над османами, которая могла завершиться и освобождением Константинополя, подняла бы авторитет российского самодержца на небывалую высоту.

Между тем, во второй декаде апреля Ипсиланти получил ответ Александра I. Рождение Румынии. Почему Россия утратила влияние на Нижнем Дунае © commons.wikimedia.org, Johannes Zehngraf

В нём начатое восстание осуждалось, а сам лидер «Этерии» упрекался в том, что ввел в заблуждение соотечественников обещанием российской помощи. Ипсиланти исключался с российской службы, ему запрещалось возвращаться в Российскую империю. Вместе с тем император выражал готовность вмешаться в ситуацию для восстановления в Дунайских княжествах мира и спокойствия.

Безусловно, сводить политику невмешательства Петербурга в «греческие события» начала 20-х годов к проискам одного лишь Пестеля не стоит. Однако вклад «украинского» декабриста в итоговое решение Александра I был весьма существенен, поскольку его донесения позволили царю проявить себя как последовательного сторонника идей «Священного союза».

Получив столь безрадостный ответ и обладая малочисленными силами, теперь уже бывший российский генерал двинулся на север, ближе к границе с Трансильванией.

Не зная о мощном национально-освободительном восстании, разгоравшемся в Греции, сторонники Ипсиланти находились в подавленном состоянии. Попытки российской дипломатии вывести их отряд из-под удара результатов не давали. В начале мая в Валахию вторглись мощные османские силы. Попытавшийся вступить в переговоры с турками Владимиреску был схвачен греками и казнён.

19 июня в битве при Дрэгэшани греческий отряд был разбит, а сам Ипсиланти выехал на территорию Австрии, где был схвачен и подвергнут суровому тюремному заключению на шесть лет. Умер он вскоре после освобождения, которое произошло по ходатайству уже нового русского царя Николая I.

При этом императоре России всё-таки пришлось вступить в войну с Турцией из-за Греции, и произошла она (в 1828-1829 годах) уже после мятежей декабристов в Петербурге и на Украине. По итогам той войны Османская империя всё-таки согласилась на создание автономной Греции, однако в границах намного меньших, чем те, к которым стремился Александр Ипсиланти.