17 февраля 1938 года при до конца не выясненных обстоятельствах скончался Абрам Слуцкий - начальник Иностранного отдела НКВД, т.е. фактический руководитель советской внешней разведки

Слуцкий родился в 1898 году в селе Парафиевка Черниговской губернии (ныне Черниговская область). Феррари из Екатеринослава. Как НКВД погубил звезду советской разведки © commons.wikimedia.org, Public Domain

Еще в детстве его семья перебралась в совершенно другую часть Российской империи, обустроившись в Андижане. Столь необычный переезд был связан с открытием в 1899 году Самарканд-Андижанской железной дороги, позднее преобразовавшейся в Среднеазиатскую ж/д. Отец Слуцкого работал на железной дороге кондуктором.

Ранний андижанский период в биографии Слуцкого изучен очень плохо. Сведения в различных источниках встречаются весьма противоречивые. По одной версии, он учился в гимназии, но не окончил ее и в 1916 году был призван в армию. Служил рядовым в 7-м Сибирском полку. По другой, гимназию он окончил и работал на хлопковом заводе. По третьей — служил конторщиком.

Не совсем ясен и период его пребывания в армии. Где-то он указывается как рядовой, где-то как вольноопределяющийся. Наконец, не ясны обстоятельства, при которых он армию покинул. Уже летом 1917 года Слуцкий объявился в Андижане.

В Туркестане у большевиков практически не было актива. Благодаря этому сделать там карьеру было очень просто. Сразу же после Октябрьской революции Слуцкий вступил в партию и моментально стал заместителем председателя уездного парткома и главой уездного революционного трибунала. Кадровое безрыбье было настолько сильным, что 19-летнему Слуцкому не потребовалось для этого никакого партийного стажа.

На финальном этапе гражданской войны в Туркестан прибыл фактический создатель и руководитель ВЧК Яков Петерс, назначенный полномочным представителем ЧК в регионе. Судя по всему, именно с ним связано дальнейшее восхождение Слуцкого. Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа © kino-teatr.ru

В регионе, где большевиков можно было пересчитать по пальцам одной руки, разминуться в ЧК эти фигуры просто не могли. Слуцкий поруководил Андижанской, затем Ташкентской ЧК, побывал заместителем председателя Верховного трибунала Туркестанской АССР и в 1923 году перебрался в Москву, возглавив военный трибунал одного из стрелковых корпусов, дислоцированных в Московском военном округе.

Оттуда Слуцкий попал в экономический отдел ОГПУ, а в начале 30-х в ИНО-отдел, занимавшийся операциями за границей. В первые несколько лет он был резидентом ОГПУ в Европе, соответственно, ему приходилось лично выезжать в командировки и поддерживать связи с советской агентурой в европейских странах.

Несколько лет Слуцкий оставался заместителем главы отдела Артура Артузова, но в 1935 году наконец возглавил внешнюю разведку. Слуцкий оставался во главе отдела три года, но это были три самых бурных года в истории НКВД.

Как раз тогда закрутился маховик большого террора. Процессы эти затронули не только СССР, но и Европу, где начали устранять как политических противников, так и самих советских разведчиков: похищение главы РОВС Миллера, охота на Троцкого, зачистка ПОУМовцев в Испании, устранение чекистов-беглецов.

В некоторых публикациях Слуцкому приписываются и такие вещи, как вербовка знаменитой Кембриджской пятерки и даже устранение лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. День в истории. 4 сентября: ликвидирован чекист, пытавшийся переметнуться к Троцкому © tverdyi-znak.livejournal.com

Однако это уже явное преувеличение. Кембриджская пятерка была завербована Дейчем до 1935 года, когда Слуцкий возглавил ИНО. А Коновалец был устранен в мае 1938 года, через три месяца после смерти Слуцкого.

Вдобавок внедрение Судоплатова в окружение Коновальца также произошло еще до прихода Слуцкого на руководящий пост в ведомстве.

После падения Ягоды Слуцкий остался одним из немногих выдвиженцев его периода, не только не лишившихся жизни, но и сохранивших пост и влияние.

Александр Орлов (Лейба Фельдбин), куратор большинства советских ликвидаторских операций, чьим непосредственным начальником был Слуцкий, характеризовал его в своих мемуарах как «беспринципного карьериста», а также «мягкого и трусливого человека». Вместе с тем он отмечал, что Слуцкий обладал несомненным талантом, он умел убедительно вживаться в разные роли и благодаря этому располагать к себе людей и внушать доверие.

Орлов был убежден, что Слуцкого не тронули по единственной причине — чтобы не спугнуть советскую агентуру в Европе. Эти люди, в отличие от оставшихся в СССР, имели возможность бежать от репрессий (к слову, сам Орлов так и поступил. Более того, был одним из немногих, кто после бегства уцелел), поэтому здесь требовалась осторожность. Агентов аккуратно отзывали по одному, не спеша, чтобы не спровоцировать панику и волнения.

К началу 1938 году почти всю агентуру зачистили, так что нужда в Слуцком отпала.

17 февраля 1938 года Слуцкий умер в кабинете 1-го заместителя наркома внутренних дел Михаила Фриновского. «Штирлиц» из Черновцов — Ян Петрович Черняк © warheroes.ru

Официально было объявлено, что он скончался от сердечного приступа. Однако не меньшей популярностью пользуется версия отравления 39-летнего Слуцкого. Вот как описывал ее в своих мемуарах Орлов:

«Слуцкого, вызвали в кабинет его старого друга Михаила Фриновского, которого Ежов сделал одним из своих заместителей. Спустя полчаса Фриновский позвонил заместителю Слуцкого Шпигельглясу: "Зайдите ко мне!" В просторном кабинете Фриновского Шпигельгляс прежде всего увидел странную фигуру Слуцкого, бессильно сползшую с кресла. На столе перед ним стояли стакан чая и тарелка с печеньем. Слуцкий был мёртв.

Шпигельгляс сразу же подумал, что Слуцкого убили, но лучше было не задавать вопросов. Нервничая, он предложил позвать врача, однако Фриновский заметил, что врач только что был и "медицина тут не поможет".

Ежов не спешил рассылать циркулярное письмо о смерти Слуцкого, составленное Фриновским и Шпигельглясом: его не передали по телеграфу, а послали обычной дипломатической почтой, так что многие из работающих за границей узнали о смерти Слуцкого с трёхнедельным опозданием.

Я, например, получил циркулярное письмо на двенадцатый день после смерти Слуцкого. За эти дни мне пришлось отправить несколько телеграмм на его имя и получить на них телеграфные ответы за его подписью.

В "Правде", прибывшей к нам одновременно с циркулярным письмом, был опубликован короткий некролог, подписанный: "Группа товарищей". Ни нарком Ежов, ни его заместители не сочли нужным поставить свои подписи под некрологом». Украинские корни самого загадочного чекиста. Куратор советской чертовщины и враг народа Глеб Бокий © Public domain

Правда, стоит отметить, что Орлов не был непосредственным свидетелем этого события.

Однако же майор госбезопасности Михаил Алехин-Смоляров (сын елизаветградского купца. — Прим. ред.) в том же 1938 году на допросе признал, что по заказу Ежова и Фриновского отравил Слуцкого. Якобы заместитель наркома НКВД Леонид Заковский (Генрих Штубис) предварительно усыпил Слуцкого хлороформом, а Алехин сделал ему инъекцию яда.

Но здесь стоит добавить, что признания были сделаны в ходе «допросов с пристрастием», когда люди признавались и не в таких вещах. Вдобавок в ряде источников сообщается, что у Слуцкого действительно имелись проблемы с сердцем.

В общем, смерть главы советской разведки — дело темное. Однозначно установить, отравили ли уроженца Черниговщины или его смерть действительно была следствием болезни, невозможно по сей день.