Точное место рождения Ивана Георгиевича неизвестно — по документам числится село Александровка Кременчугского района… но там такого населённого пункта нет. Ближайшая Александровка находится на левом берегу Днепра в современном Козельщенском районе, скорее всего там и родился герой нашего повествования.

День в истории. 16 апреля: Родился создатель украинской республики на Дальнем Востоке
День в истории. 16 апреля: Родился создатель украинской республики на Дальнем Востоке
© commons.wikimedia.org,

В 1907 году отца Ивана «разжаловали», его семью отправили на поселение в Забайкалье в приграничный Троицкосавск — современную Кяхту.В Забайкалье рост населения зависел прежде всего от организованных правительственными властями переселений для обеспечения Нерчинских сереброплавильных заводов рабочей силой и заселения трактов, особенно на Кяхту.

Украинцы туда ехать особо не хотели, их больше привлекали привычные степи на территории современной Омской области и Северного Казахстана, куда их за время Столыпинской реформы переселились сотни тысяч. В связи с этим в Восточную Сибирь чаще отправляли ссыльных, в категорию которых и попала семья 2-летнего Ивана.

Через восемь лет Георгия Старчака вдобавок ко всему забрали на фронт Первой мировой войны, где он погиб, и его жена осталась растить четырёх детей одна. Старчак вспоминал о том времени: «Сами рубили, пилили и грузили возы. Немало мы с братом пролили слез, не хватало нам мужской силенки». В 1920 году рано повзрослевший юноша вступил в комсомол и стал красноармейцем.

Ивану довелось выбивать из Кяхты белогвардейцев. В боях с войсками барона Унгерна он получил своё первое ранение. В том же году поступил в школу военных разведчиков. Спустя пять лет Старчак поступил во владивостокское военное училище, он активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях. После окончания училища командовал взводом конной разведки ЧОН в горах Хингана, Сихотэ-Алиня, служил на островах в Японском море.

В 1931 году Иван решил покорять воздушное пространство — поступил в Оренбургское военное училище по классу тяжелого бомбардирования. Закончив в 1933-м учёбу в Оренбурге, учился на курсах парашютистов в Ейском училище.

Самый знаменитый пограничник СССР — 110 лет Никите Карацупе
Самый знаменитый пограничник СССР — 110 лет Никите Карацупе
© РИА Новости, Петр Бернштейн | Перейти в фотобанк

Вернувшись на военную службу в одно из войсковых соединений Западной Сибири Старчак всерьез взялся за развитие парашютного дела, и стал одним из пионеров советского парашютного спорта: он испытывал новые виды парашютов, впервые в мире совершил прыжок с вошедшего в штопор самолета, прыгал с самолётов, совершавших виражи, пике, переворот; прыгал ночью и днём, прыгал в дождь и в снег, делал затяжные прыжки с малых высот.

Старчак первым в СССР перевалил за 1000 прыжков — 1096-й он совершил в последний мирный день перед войной, 21 июня 1941 года, и совершил не самым лучшим образом.

Купол раскрылся штатно, без перехлеста строп, но оборвалась круговая лямка подвесной системы. К счастью, оборванный ремешок удалось поймать быстро — купол не «сложился», но теперь одна рука у майора была занята, он не мог нормально управлять парашютом. Из-за стремительного сноса вся нагрузка при приземлении пришлась на одну ногу, и он получил вывих. Его отвези в Минск, в госпиталь…

А ночью началась война.

В понедельник жена принесла Старчаку форму и табельный пистолет — он его потом очень выручил.

Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии
Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии
© РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Следующий день — 24 июня — вражеские бомбардировки практически стирали город с лица земли. Повсеместно начались пожары, Минск горел. Медики обратились к раненым, чтобы те, кто мог передвигаться, выбирались на восток самостоятельно — транспорта для эвакуации не было. Находившийся со Старчаком в одной палате лежачий лётчик-майор застрелился…

Кое-как капитан доковылял до дороги, где его подобрали ехавшие на грузовиках бойцы охраны штаба ВВС фронта.

Утром 26 июня в небе появились транспортники противника. Метрах в 600-700 от дороги кто-то зажёг дымовые шашки, явно подавая условный сигнал — туда бросилась большая часть бойцов. Из «юнкерсов» посыпался вражеский десант. С земли по парашютистам открыли огонь, однако всех врагов в воздухе перебить не удалось, пришлось принимать бой на земле.

С тыла к колонне приблизились двадцать вражеских парашютистов. Залёгший рядом со Старчаком и отстреливавшийся водитель ткнулся лицом в землю и затих. Рядом разорвалось граната, майора хлестнуло по больной ноге взрывной волной. Он выстрелил из пистолета в швырнувшего её диверсанта.

Когда весь десант перебили, Старчак приблизился и посмотрел в лицо своему первому убитому врагу — это был светловолосый, хорошо тренированный, добротно одетый и продуманно экипированный верзила. Он был вооружён кинжалом, карабином и пистолетом. У некоторых диверсантов при себе были пулемёты и даже миномёты.

Колонна потеряла убитыми семерых и пятерых ранеными. Ей повезло, она успела к середине дня проскочить в Борисов и дальше в Смоленск. Буквально за её хвостом немецкие танки перерезали трассу, замкнув кольцо минского котла.

«После тяжелых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев»
«После тяжелых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев»
© wwii.space

В Смоленске Старчак разыскал штаб ВВС Западного фронта. Ему поставили новый задачи: теперь майору предстояло готовить людей для массовой заброски в тыл противника, забрасывать группы диверсантов, обеспечивать авиасообщение с партизанскими отрядами.

Сначала диверсанты летали только на устаревших бипланах У-2 и Р-5, но те не могли брать много людей. Тогда стали использовать ТБ-3, в основном 1-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка (тбап) 23-й авиадивизии (ад), которым командовал полковник Иван Васильевич Филиппов. Затем специально прислали транспортный Ли-2 — гул его двигателей походил на немецкие.

В июле группа Старчака во главе с ним самим высадилась в тылу противника и сообщила время возвращения из налёта вражеских бомбардировщиков Хе-111 «Легион Кондор» — он у немцев воевал ещё в Испании. Советский авианалёт полностью уничтожил базировавшиеся на аэродроме самолёты. После этого часть группы осталась во вражеском тылу, а часть эвакуировал скоростной бомбардировщик СБ.

В конце августа майора вызвал к себе командующий ВВС Западного фронта.

Для выполнения спецопераций не хватало парашютистов, требовалось создать базу их подготовки. Генерал приказал срочно вылететь в районе Юхнова — города в 200-х километрах юго-западнее Москвы по Варшавскому шоссе. Там на аэродром в Кувшиново. Старчаку предстояло подготовить бойцов отдельной парашютно-десантной группы ВВС фронта (диверсантов) и отдельного воздушно-десантного батальона 23-й ад (десантников). К ним «прикрепили» ещё пять юхновских подпольщиков-комсомольцев.

На аэродроме базировался всё тот же 1-й тбап полковника Филиппова, так что для подготовки можно было использовать его матчасть.

Украинская предыстория генерала Власова
Украинская предыстория генерала Власова
© commons.wikimedia.org, German Federal Archive

Группу диверсантов сформировали из комсомольцев-добровольцев Московской, Владимирской, Горьковской, Ярославской областей. Десантники же были разные, в том числе и бывавшие в боях. Бойцы изучали приемы рукопашного боя, взрыво-техническое дело, учились делать засады, метко стрелять, маскироваться, «снимать» часовых, прыгать с парашютом.

Немного поразмыслив, Старчак включил в программу обучения тактику действий в составе отделения, взвода, роты, приёмы борьбы с танками. Хоть для диверсантов это были совсем не обязательные дисциплины, но именно они в самом ближайшем времени очень им пригодились.

Утром 4 октября 1941 г. без предупреждения улетели самолёты 1-го тбап — тяжёлые ТБ-3. Старчак несколько недель спустя заглянул в глаза полковнику Филиппову и спросил, почему их тогда бросили одних — без предупреждения, без транспорта, боеприпасов и практически без оружия, и тот не нашёлся, что ответить.

В подчинении у майора было всего 527 десантников, из которых только треть была вооружена винтовками и пистолетами, и 62 диверсанта парашютно-десантной группы — одетые в гражданскую одежду, они были вооружены только личным оружием, то есть пистолетами.

Пришлось срочно выяснять обстановку. Оказалось, что немцы прорвали фронт и стремительно приближались к Юхнову. Других войск перед ними, кроме десантников и диверсантов майора Старчака, не было.

Связаться со штабом ВВС фронта не удалось, приказ о дальнейших действиях батальона отдать было некому, и тогда майор Старчак принял решение — принять бой. Много лет спустя Иван Георгиевич вспоминал:

«Может быть, с точки зрения здравого смысла попытка сдержать небольшим отрядом наступление вражеских колонн казалась дерзкой и бессмысленной, но я считал и считаю, что излишняя осторожность и благоразумие не всегда приносят успех в военном деле…»

День в истории. 26 октября: под Каневом погиб Аркадий Гайдар
День в истории. 26 октября: под Каневом погиб Аркадий Гайдар
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Оборону заняли не на подступах к Юхнову, на равнине, откуда противник их легко бы выбил, а за городом на высоком правом берегу реки Угра.

Тут и обороняться было проще, и местность эту за время занятий диверсанты и десантники выучили досконально. На дорогу отправилась группа диверсантов, которая останавливала отступавшие части и транспорт и забирала у них оружие и боеприпасы: патроны, гранаты, мины. В Юхнове удалось застать разведотдел какой-то части, который передал в штаб Западного фронта радиограмму о принятом Старчаком решении. Мост через Угру заминировали, но пока не подрывали — по нему могли отступать наши части.

Вместо длинных речей майор показал своим бойцам табличку с цифрами «205», снятую с ближайшего километрового столба, — столько километров оставалось врагу до Москвы.

Высланный вперёд отряд из шести подрывников, чтобы задержать противника, занялся ночью подрывом и уничтожением мостиков и мостков, которые вели к Юхнову с запада. Для этого они загрузили на грузовик несколько ящиков с минами и взрывчаткой и две бочки с бензином.

Ещё несколько групп, в том числе и юхновские подпольщики, отправились на западный берег Угры, чтобы вести разведку и устраивать диверсии. Остальные десантники продолжали оружейные «экспроприпации» на дороге, готовили полнопрофильные окопы. Из отступавших частей удалось задержать только разведроту какой-то дивизии и батарею гаубичного полка.

Наконец утром 5 октября появились немцы.

В составленном после боёв отчёте заместитель Старчака, старший лейтенант Андрей Кабачевский отметил: «…Немцы двигались в колонне с отходящими нашими частями». В колонне ехали десяток мотоциклов, четыре бронемашины, два танка, десятка два открытых грузовика с пехотой. На мотоциклах и грузовиках развевались красные флажки, на солдатах красноармейские пилотки и плащ-палатки.

«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
© РИА Новости, Яков Халип | Перейти в фотобанк

Старчака насторожило, что продвигались они в идеальном порядке. Но так не отступают. Как отступают, он уже видел.

Когда колонне оставалось метров 200 до моста и 20-30 до дежуривших на КПП десантников, вперёд вырвались три мотоцикла с колясками и пулемётами и открыли огонь. Десантники упали, а колонна прибавила ходу. Однако мост ей проскочить не удалось — подорвавшийся бронетранспортёр и опрокинувшиеся мотоциклы создали затор.

Десантники пропустили нашу колонну, к хвосту которой пристроились немцы. Затем были активированы фугасы направленного действия. В образовавшуюся на дороге кучу-малу полетели гранаты — немцы отступили.

Начался миномётно-артиллерийский обстрел. После первых же разрывов «испарились» задержанная разведрота и гаубичная батарея. Когда обстрел закончился, на мост бросилась вражеская пехота и поползли танки. Старчак передал приказ о подрыве, но к окопу подрывников приблизился вражеский танк. В него полетели бутылки с зажигательной смесью… безрезультатно. Тогда кто-то удачно швырнул под гусеницы гранату. Танкисты покинули замершую машину, их из стоящего рядом пулемёта «максим» перебил сам Старчак. Танк сожгли брошенной внутрь бутылкой со смесью. Оставшиеся в живых пехотинцы отступили.

Последовал авианалёт и новые атаки. На левом фланге десантники дали немцам переправиться и потом почти всех перебили, собрав много трофейного оружия. На правом немцы попытались использовать самоходный понтон с пулемётом, команда которого была одета в водонепроницаемые костюмы. Её уничтожили полностью.

Исторический миф: «Цунами». Что на самом деле было после подрыва ДнепроГЭС в 1941 г.
Исторический миф: «Цунами». Что на самом деле было после подрыва ДнепроГЭС в 1941 г.
© aillarionov.livejournal.com

Очередная атака по центру — немцы заложили досками местами разрушенный настил моста, по ним вместе с пехотой сумел переправиться один бронетранспортёр. Его остановили стрельбой из пулемётов по смотровым щелям. Экипаж отступить не успел. Пытавшийся въехать на мост танк подорвали, он утонул вместе со своим экипажем.

В три часа дня пришло сообщение от одной из групп диверсантов, «работавших» на западном берегу: на аэродроме в Павлово 1-й тбап оставил три неисправных бомбардировщика ТБ-3 и склад авиабомб. Немцы уже расположились в казармах аэродрома, требовалось что-то срочно предпринять.

Старчак направил туда группу под командованием 30-летнего старшего лейтенанта Петра Балашова. Он тоже был одним из советских пионеров парашютного спорта, за что его в 1935 году наградили орденом Красной Звезды.

Тем временем стало известно, что немцы нащупали, где у батальона заканчиваются фланги, и отправили в обход свои усиленные группы. Если остаться на месте, враг неминуемо их окружит, и сдерживать противника на Варшавском шоссе дальше будет некому. Старчак принял решение отступить на новый рубеж в Стрекалово и встретить врага там, а на Угре оставить небольшой заслон в 35 человек, который потом выйдет из окружения по лесам.

Тем временем в Москве весь день 5 октября у высшего руководства страны ушёл на то, чтобы разобраться, прорвались немцы к Юхнову или нет. Обстановку удалось выяснить только ближе к ночи. Приказ на выдвижение к месту прорыва подольских военных училищ был отдан в самом конце дня.

Тем временем заслон на Угре, который оставил Старчак, заставил немцев развернуться, вступить в бой, а потом выскользнул из окружения, при этом была потеряна половина его состава — из 35 человек командир этой группы младший лейтенант Наумов привёл только 18. Зато при выходе десантникам удалось уничтожить машину с немецкими офицерами.

Утром над позициями десантников и диверсантов в Стрекалово пролетел одиночный четырёхмоторный ТБ-3.

Пенсии для «пропавших без вести». Как на самом деле советское государство относилось к семьям красноармейцев
Пенсии для «пропавших без вести». Как на самом деле советское государство относилось к семьям красноармейцев
© РИА Новости, Макс Альперт | Перейти в фотобанк

Откуда он взялся, Старчак узнал, только когда вернулась отправленная им на уничтожение трёх брошенных бомбардировщиков группа. Немцев она разгромила, склад с бомбами взорвала. Настал черёд самолётов. Один из них удалось отремонтировать, и тогда командир группы старший лейтенант Балашов, хоть до этого он летал только на У-2, поднял тяжёлый бомбардировщик в воздух и повёл его в тыл. Потом уже старлей рассказал Старчаку, что приземлиться смог только с пятого раза… но смог.

Этим же утром к десантникам прибыли подкрепления — две батареи 45-мм и 76-мм орудий Подольского артиллерийского училища (ПАУ) и рота Подольского пехотного училища (ППУ). Основные силы этих легендарных учебных заведений приняли свой бой значительно северо-восточнее, в Ильинском, но их передовой отряд начал сражаться ещё под Юхновом.

Тем временем немцы атаковали. Их мотоциклисты при поддержке бронетранспортёров и танкеток выбили десантников из западной части Стрекалово. Перегруппировавшись, они вместе с курсантами контратаковали противника. Не выдержав удара, тот откатился за Угру, и к 20:00 бойцы Старчака заняли свои старые окопы на берегу этой реки. Увлёкшись преследованием противника, часть десантников и диверсантов бросилась на западный берег, но там они понесли тяжёлые потери и отступили.

Утром 7 октября начался миномётно-артиллерийский обстрел. Затем на позиции десантников и курсантов поползли танки. Появились сообщения, что противник вновь обходит фланги. Чтобы не нести напрасные потери в темноте, Старчак снова отвёл свой отряд на восток — на рубеж речки Вережки у села Пушкино. Артиллерию отводили поорудийно перекатами — пока одна пушка вела огонь, другие занимали новые позиции. Во второй половине дня к штабу Старчака подъехал броневик и три мотоциклиста — майора вызывал к себе в Медынь командующий фронтом маршал Семён Михайлович Будённый.

От Киева через Сталинград до Курской дуги. Боевой путь легендарной Машеньки из Мышеловки
От Киева через Сталинград до Курской дуги. Боевой путь легендарной Машеньки из Мышеловки
© РИА Новости, И. Гольденгершель | Перейти в фотобанк

Штабной автобус охраняли танки Т-34 и КВ, которых сейчас так не хватало десантникам и курсантам. В ответ на просьбу об их отправке на передовую Будённый только заявил Старчаку, что распоряжаться ими не может, так как 17-я танковая бригада (тбр), которой они принадлежат, находится в ведении Ставки. Маршал пообещал помочь и артиллерией, и бронетехникой, но прежде поставил задачу — захватить «языка».

Задание десантники выполнили — захватили ночью какого-то юнкера, который сообщил, что против батальона Старчака сражается 258-й пехотный батальон и сапёрный батальон с таким же номером. Пленного отправили к Будённому, танки взамен не прибыли. Кроме того, не было еды: десантники не ели уже трое суток, курсанты — двое. Появились только 37-мм орудия 222-го зенитного артполка и ещё одна рота ППУ.

К утру 8 октября под начало майора прибыл также батальон 108-го резервного стрелкового полка — в новеньких касках, плащ-палатках, с вещмешками… Он разбежался после первого же артобстрела, раскидав свою шикарную экипировку, которой тут же завладели посмеивающиеся десантники и курсанты. Дезертиров они в шутку прозвали «стальной пехотой».

В этот день после ожесточённого боя у курсантских батарей закончились снаряды, и Старчак отправил их с машинами занимать оборону на подготавливаемый в тылу новый рубеж на Извери. Следом пешим маршем отправились десантники, диверсанты и курсанты-пехотинцы.

Их отход остался прикрывать отряд ПАУ командира батареи капитана Базыленко: одно 76-мм орудие и 24 курсанта. Им отдали все оставшиеся снаряды и мысленно попрощались, потому что шансы выжить у них оставались мизерные. Артиллеристы занимали новый рубеж, выпускали по 10-15 снарядов, иногда переходя на шрапнель, которую несколько раз приходилось ставить на картечь — противник подходил вплотную, и отходили на новый рубеж.

Оборона Луганска. Как военные железнодорожники остановили врага и стали гвардией
Оборона Луганска. Как военные железнодорожники остановили врага и стали гвардией
© vk.com, luhansk_in_xx_century

Тем временем на Извери к Старчаку прибыло новое пополнение — отдельная рота курсантов-подрывников Московского военно-инженерного училища с большим запасом взрывчатки. Не думая, что курсантам-артиллеристам удастся выжить, майор приказал подорвать все ведущие к новому рубежу мосты. Пришлось артиллеристам при отступлении переправлять свои два грузовика вброд. Один из них подорвался на мине, многие курсанты — 18 человек — получили ранения, но выжили и добрались к Извери все.

В ночь на 9 октября на рубеж группы Старчака прибыл начальник ППУ генерал-майор Василий Андреевич Смирнов — он командовал создаваемом в тылу у десантников рубежом в Ильинском, где предстояло принять бой подольским курсантам. Генерал не одобрил отход с предыдущего рубежа и приказал утром его отбить вместе с танками 17-й тбр, которая к тому времени должна была подойти.

Но танки вовремя не прибыли, зато пошли в наступления немцы, и курсантам с десантниками, вместо того чтобы атаковать врага, самим пришлось отражать их атаки.

На этот раз взрывчатки хватало, и немецкие танки через мосты прорваться не смогли. Старчак заметил, как метко бьёт немецкая артиллерия. В тыл на колокольню села Воронки отправилась группа диверсантов. Часть их открыла огонь по колоколу, оглушавшему засевших наверху немцев-корректировщиков. Остальные бросились наверх и всех врагов перебили.

Наконец Старчака в конце дня вызвали в штаб танковой бригады. По приказу командования она заменяла десантников, которые отводились в тыл, — это был приказ нового командующего фронтом генерал-полковника Г.К. Жукова.

Группа Старчака уничтожила два танка, две бронемашины и около тысячи солдат противника, потеряв при этом только 33 диверсанта и 72 десантника убитыми, 282 ранеными и 21 пропавшими без вести. Но самое главное, приняв самое важное в своей жизни решение, майор Старчак смог выиграть для советского командования 5 дней, которые маршал Жуков в своих послевоенных воспоминаниях потом всегда называл самыми сложными днями за всю Великую Отечественную войну.

Лазарь Паперник: «Я бил из снайперской винтовки». Последний бой спецназовца НКВД родом с Западной Украины
Лазарь Паперник: «Я бил из снайперской винтовки». Последний бой спецназовца НКВД родом с Западной Украины
© РИА Новости, Леонид Доренский | Перейти в фотобанк

P.S.

Группа Старчака еще не раз проявила себя в битве за Москву в декабре 1941 — январе 1942 гг. действуя в ближнем тылу противника. Одна из таких операций закончилась для майора ранением и обморожением, которое едва не обернулось ампутацией ног.

Старчак выписался из госпиталя осенью 1942 года на костылях, но благодаря настойчивости и силе воли восстановился и снова возглавил парашютно-десантную службу ВВС Западного фронта, затем — авиабригады погранвойск, дослужился до звания полковника. Только послевоенная авиакатастрофа, усугубившая последствия ранений, заставила его оставить армию.

Но Иван Георгиевич Старчак до последних дней занимался подготовкой парашютистов и воспитанием порастающего поколения. Скончался он в 1981 г. в возрасте 76 лет.