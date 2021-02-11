День в истории. 11 февраля: во Львове появилась предтеча массовых организаций украинских националистов

В этот день в 1894 году был создан украинский «Сокол». В настоящее время в большинстве стран мира «сокольство» практически сошло на нет, но на рубеже XIX–ХХ веков это было самое влиятельное массовое спортивно-политико-военизированное движение, основанное на принципах национализма. В некоторых странах оно сыграло значительную политическую роль

Сокольское движение зародилось в Австро-Венгрии в начале 60-х годов XIX века. Зачинателем выступил Мирослав Тырш. Хотя его принято считать чехом, на самом деле он был скорее чешским фольксдойче (этнический немец. — Прим. ред.). На самом деле звали его Фридрих Тирш, а разговорным языком в семье был немецкий. Но вот незадача, Фридрих вырос убежденным чешским националистом (чехи тогда были в составе Австро-Венгрии). Как в Киеве родился бравый солдат Швейк © Мультфильм "Похождения бравого солдата Швейка"

В конце концов он окончательно решил превратиться в чеха, взял себе славянское имя Мирослав и чуть-чуть подправил фамилию, чтобы она звучала по-чешски.

Тирш был вдохновлен революционной «Весной народов» 1848 года, а также идеями чешского национализма и панславизма. «Сокол» должен был стать средством сплочения чешской молодежи и ее воспитания в правильном духе. Во-первых, как можно больше физкультуры и спорта, во-вторых, как можно больше любви ко всему чешскому.

Организация была сильно политизированной, немцев и евреев в ее ряды старались не принимать. Постепенно она переросла в силовое подразделение, занимавшееся охраной порядка на политических митингах союзных партий. А впоследствии значительная часть «соколов» составила элиту Чехословацкого легиона (к примеру, первый президент Чехословакии Томаш Масарик был выходцем из движения).

Примеру чехов очень быстро последовали поляки. У них, разумеется, все строилось на любви к Польше. Центром польских «соколов» был австрийский Львов.

Опять же, все это быстро переформатировалось в военизированное движение со стрельбами и подготовкой к боевым действиям. Правда, если чешскими «соколами» австрийцы воспользоваться не смогли (во время Первой мировой они перебегали к русским), то вот польские «соколы» как раз стали базой Польских легионов, воевавших на стороне Австро-Венгрии. «Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской Украины © НБУ им. Вернадского

Сокольское движение быстро распространилось по всем славянским странам, включая Россию. Там оно возникло в 1880-е годы.

Звучит удивительно, но одним из учредителей русского гимнастического общества «Сокол» был писатель Антон Чехов. Активную финансовую поддержку начинанию оказывали братья Морозовы.

Вообще, в России «Сокол» пользовался поддержкой на высшем уровне, например, активистом и популяризатором движения был сам Петр Столыпин. Правда, политико-военизированная направленность восточноевропейских «Соколов» в России была задвинута на третий план в угоду широкой пропаганде разных видов спорта.

В России «Сокол» был запрещен после революции, но его косвенное наследие сохранилось до сих пор и даже процветает. Речь о московском футбольном клубе «Спартак», который вырос на руинах футбольной команды «Сокол», в которой начинали свою карьеру братья Старостины. К слову, цвета «Сокола» — красно-белые.

Теперь, после того как стало ясно, что это за «соколы», настало время перейти к конкретному — украинскому варианту движения и его характерным особенностям.

Украинский «Сокол» появился одним из последних, почти через три десятилетия после чехов. Официальной датой создания считается 11 февраля 1894 года. Штаб-квартира «соколов»-украинцев была во Львове. К тому моменту там уже больше 20 лет существовало польское отделение, но оно принимало только поляков, за редкими исключениями. День в истории. 1 июля: во Львове поляками убит украинский студент © commons.wikimedia.org, ЯдвигаВереск

Создателем украинского движения стал архитектор Василий Нагорный, известный проектированием ряда церквей в Галиции. Его правой рукой и главным «мотором» движения был Владимир Лавровский — сын видного украинофильского юриста и общественного деятеля Юлиана Лавровского.

Украинское сокольское движение с первых же мгновений существования оказалось расколото на две фракции: москвофилов, которые отстаивали традиционные для чешских «соколов» панславистские взгляды и ориентировались на Россию, и украинофилов, которые были более лояльны Австрии.

Поначалу верх брали москвофилы, которым даже удалось вытеснить из организации Лавровского.

Но все изменилось в середине нулевых годов ХХ века, когда в руководство организации пробился Иван Боберский — по совместительству один из отцов-основателей знаменитого «Пласта», откуда вышла вся верхушка ОУН.

Боберский имел своеобразное хобби — украинизировать спортивные дисциплины.

Скажем, называют во всем мире футбол — футболом, но это как-то не по-украински, пусть это будет «копаний мяч». Или, например, волейбол. Ну куда это годится? Пусть лучше будет «выдбиванка». День в истории. 22 июля: появились «Лесные черти», ставшие кузницей бандеровских кадров и воспитавшие Шухевича © lch.org.ua

В промежутках между сочинением новых терминов Боберский развил бешеную активность в Галиции. Если раньше «Сокол» насчитывал всего несколько «гнезд» в городах, то Боберский обратил внимание на село. Результаты не заставили себя ждать: к началу 1910-х вся Галиция была опоясана сетью «сокольских гнезд», а украинофилы своим числом просто задавили москвофилов.

С этого момента «Сокол» от гимнастики и физкультуры перешел к более серьезным вещам.

В обязательную программу была введена военная подготовка, начались регулярные выезды на стрельбы. Движение завело тесные связи с националистами.

Например, в руководящие органы «Сокола» вошел Лонгин Цегельский, известный активным участием в зачистке галицких русофилов и в проавстрийском Союзе освобождения Украины. Кстати, по совместительству он дальний родственник лидера праворадикальной партии «Свобода» Олега Тягнибока.

Кроме того, «соколы» поддерживали связь с российскоподданным украинским ультрарадикалом Николаем Михновским.

Вполне логично, что в 1914 году именно «Сокол» стал базой для формирования отрядов сечевых стрельцов. Руководство организации, в том числе и сам Боберский, вошло в состав Боевой управы стрельцов, координирующей сечевиков, воевавших на стороне Австро-Венгрии. День в истории 6 августа: австрийский генштаб создал украинских СС © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Первая мировая война и распад Австро-Венгрии сильно пошатнули позиции «Сокола».

Поляки ему не благоволили, да и времена изменились. На смену «Соколу» пришли более совершенные организации. Например, скаутский «Пласт», который, в отличие от «соколов», прививал свои ценности не более-менее взрослой молодежи, а детям и подросткам, которые транзитом через него уходили прямиком в ОУН.

Без австрийской протекции и в условиях жесткой конкуренции «Сокол» захирел. Вторая мировая привела к фактическому концу украинского «Сокола». После войны он сохранился лишь в немногочисленных эмигрантских диаспорах в крайне незначительных масштабах.

Сегодня на Украине действует организация с таким же названием, возникшая как молодежное крыло той самой партии «Свобода» Олега Тягнибока.