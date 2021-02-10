В этот день в 1938 году был казнён Михаил Бондаренко - одна из самых малоизвестных фигур во главе Украинской ССР. Его резкий взлет труднообъясним, еще более быстрое падение - тем более. Номенклатурщик даже не второго, а третьего эшелона внезапно угодил на пост председателя Совнаркома УССР. И все для того, чтобы установить исторический рекорд

Если не брать в расчет революционное лихолетье, никто не руководил украинским правительством меньший срок. Его взлет и падение уместились всего в полтора месяца. День в истории. 3 марта: в Елисаветграде родился автор «Трех толстяков» © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что Бондаренко попросту затерялся в списках руководителей УССР. В отличие от множества своих коллег ему не посвящали книг и монографий, его фамилия не мелькала в названиях улиц и проспектов, и даже сейчас информация о нем исчерпывается всего несколькими абзацами сухого текста.

Будущий предсовнарком родился в пролетарской семье в Елисаветграде в 1903 году. В силу возраста он не успел поучаствовать в дореволюционной деятельности большевиков. Известно, что он окончил школу и училище и одновременно с революцией поступил на работу на завод «Красная звезда», в то время еще известный как завод Эльворти.

Бондаренко быстро понял, какие преимущества несет ему правильное происхождение, и вступил в комсомол. Практически сразу же он был назначен заведующим культурным отделом заводского комитета, а к 19 годам возглавил рабочий клуб.

После смерти Ленина Бондаренко вступил в партию, что способствовало его дальнейшему карьерному росту. Почти сразу он был назначен руководителем агитпропа родного завода. Оттуда его забрали в Елизаветградский исполком.

Так началась его номенклатурная карьера.

Любопытно, что делать эту самую карьеру пришлось откровенно окружным путем. Будучи выходцем с Украины, Бондаренко впервые пробился на высокие посты на Кавказе. День в истории. 23 сентября. в Елисаветграде родился самый таинственный и близкий соратник Ленина © liveinternet.ru

Вплоть до начала 30-х он был всего лишь заведующим агитпропом в горкоме Зиновьевска, как с 1924 по 1934 г. именовался Елисаветград. Пока внезапно не был переброшен в Закавказский крайком, где стал руководителем краевой агитации и пропаганды. Стоит отметить, что тогда же первым секретарем крайкома стал Лаврентий Берия.

Затем Бондаренко перебросили в Азербайджан, где он в конце концов дослужился до секретаря Шаумянского райкома и попал в обойму кандидатов в члены ЦК Азербайджанской ССР. Это было уже серьезно.

В конце 1936 года Бондаренко отправляют вторым секретарем в Харьковский горком.

С этого момента начинается год абсолютного безумия, который принесет ему невероятное возвышение, но окончится чудовищным крахом.

В горкоме он успел пробыть всего несколько недель, как его уже перевели на ту же должность уже в Харьковский обком. Но и там он продержался всего полгода.

В середине августа 1937 г. Бондаренко выдвигают на пост руководителя Винницкой области. В этом статусе он едет на Пленум ЦК КПУ, где готовится разгром председателя СНК УССР Панаса Любченко. Сталин украинского масштаба. Как из польского мальчика вырос генсек КП(б)У © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Предсовнарком — бывший боротьбист, т.е. член партии украинских левых эсеров, влившейся в ряды КПУ. На пленуме глава УССР Станислав Косиор выступает с разгромным докладом, в котором Любченко обвиняется в тесных связях с контрреволюционными буржуазно-националистическими организациями.

Затем в работе пленума объявляется перерыв.

Любченко уходит домой, убивает жену, а затем кончает жизнь самоубийством. Не зная об этом, пленум возобновляет работу.

Предсовнаркома продолжает жестко пропесочивать, вслед за Косиором выступают региональные руководители. Среди них активно обличает главу правительства Бондаренко, всего две недели находившийся в должности первого секретаря Винницкого обкома.

В разгар обличений приходит весть о самоубийстве Любченко, что истолковывается всеми участниками пленума как подтверждение истинности озвученных обвинений.

В тот же день 30 августа 1937 года Бондаренко назначается новым руководителем СНК УССР. Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Назначение, мягко говоря, неожиданное. Мало кому известный номенклатурщик третьего ранга, едва приехавший в УССР, внезапно возглавляет правительство республики.

Не успел Бондаренко освоиться в Киеве, как пришли и за ним.

13 октября он был арестован по ходатайству заместителя наркома внутренних дел СССР Михаила Фриновского по обвинению в членстве в антисоветской буржуазно-националистической организации.

Во главе правительства Бондаренко успел пробыть всего 43 дня.

10 февраля 1938 года 34-летний экс-предсовнарком был расстрелян.

Внезапное возвышение малоизвестного номенклатурного деятеля нелегко объяснить.

Антонов-Овсеенко (сын революционера) в одной из своих книг мельком упоминал, что Бондаренко был выдвиженцем Берии. Теоретически такое могло быть. Они как раз работали вместе в Закавказском крайкоме.

Но есть два нюанса. День в истории. 23 декабря: в день своего рождения расстрелян единственный украинец из клана Берии © biblioatom.ru

Во-первых, в 1937 году Берия пока еще был главой Грузии и не обладал настолько серьезным политическим влиянием, чтобы ставить своих людей во главе других союзных республик.

Во-вторых, своих выдвиженцев Берия в обиду, как правило, не давал. Какой смысл был в выдвижении Бондаренко на высокий пост, если его слили уже через месяц с небольшим?

Бондаренко не вызывал интереса даже у партийных историков. После смерти Сталина усилиями Хрущева и Шелеста почти все репрессированные руководители УССР были реабилитированы. Не миновала эта участь и Бондаренко.

Но если все остальные получили если и не памятники с улицами в свою честь, то хотя бы положенную по статусу партийную литературу с их посмертным прославлением, то Бондаренко, не оставившего заметного следа в истории, проигнорировали.

Так он и оказался забытым главой украинского правительства.