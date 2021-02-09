В этот день в 1943 году украинские националисты совершили первое массовое убийство мирных поляков — в селе Паросля Первая Сарненского уезда Подольского воеводства. Через пять месяцев резня польского населения началась по всей Волыни. Однако какие именно из разнообразных украинских формирований совершили это преступление?

В этот день в 1943 году украинские националисты совершили первое массовое убийство мирных поляков — в селе Паросля Первая Сарненского уезда. Через пять месяцев резня польского населения началась по всей Волыни. Однако какие именно из разнообразных украинских формирований совершили это преступление? Накануне резни. Как началось и закончилось построение «польского мира» на Волыни © Public domain

Одна из самых известных бандеровских песен «Где-то там далеко на Волыни» утверждает, что именно в этом краю родилась УПА* (Украинская повстанческая армия). Как ни странно для украинского мифотворчества, тут нет обмана ни в плане географии, ни относительно названия. Вот только формирование, созданное ещё в 1941 году на Волыни под таким названием, не имело ничего общего с вооружёнными отрядами бандеровского крыла ОУН* (Организации украинских националистов).

В первые дни после нападения нацистской Германии на СССР деятельность украинских коллаборационистов из бандеровского крыла ОУН была сосредоточена в основном в Галичине, которая и до сентября 1939-го была главной базой этой организации.

А вот на Волыни в годы межвоенной Речи Постоплитой структуры украинских националистов были развиты значительно слабее.

Одну из них — под названием «Украинское национальное возрождение» — создал в 1932 году житель села Быстричи Ровенского уезда Тарас Боровец, которого за массивный нос называли Бульбой. Организация сотрудничала не с ОУН, а с «государственным центром Украинской Народной Республики (УНР) в изгнании» и «президентом УНР» Андреем Ливицким, который жил в Варшаве.

Летом 1934-го за националистическую деятельность Боровца арестовали польские власти и отправили в концентрационный лагерь Берёза-Картузская — но уже через год освободили за примерное поведение. День в истории. 17 июня: в Польше создан лагерь для украинских националистов © commons.wikimedia.org, Christian Ganzer

Правда, ему запретили жить на приграничных землях, поэтому он переехал в Варшаву, где и встретил немецкие войска в сентябре 1939 года. После этого Боровец некоторое время сотрудничал с «Украинским комитетом помощи» (структура самоуправления украинцев, действовавшая при немецкой оккупационной администрации в Польше), однако вскоре рассорился с бандеровцами, которые им руководили.

После этого почти до июня 1941 года его биография становится загадкой.

К примеру, ровенский историк А. Слободянюк утверждает, что Боровец на протяжении нескольких месяцев обучался в разведшколе абвера — но подтверждений этому нет.

Как бы то ни было, но 28 июня 1941 года в селе Немовичи неподалёку от города Сарны на Волыни Тарас Боровец, к тому времени официально принявший псевдоним Бульба, издал приказ № 1 о создании «Полесской сечи».

Это была украинская вооружённая милиция, которая сразу же начала нападать на отступающие и остающиеся в окружении части Красной армии.

«Сечевики» тесно сотрудничали с немецкой оккупационной администрацией: как писал сам Бульба-Боровец в приказе № 2 от 19 июля 1941-го, «согласно приказу немецкого военного командования в Сарнах… я принимаю командование украинскими повстанческими отрядами (отделами) и организую самооборону от большевистских регулярных и партизанских частей». День в истории. 21 августа: Тарас Бульба основал республику в тылу у немцев © Электронная библиотека Украины

Основной проблемой при создании новых формирований стало отсутствие квалифицированных военных кадров.

Поначалу Бульба-Боровец решил обратиться к ОУН(б), однако договорённости достигнуть не удалось, поскольку бандеровцы в ультимативной форме потребовали стать частью их структуры.

После этого была предпринята попытка получить военные кадры от оуновцев-мельниковцев. Последние, желая усилить свои позиции в деле «возрождения украинской державы», согласились выслать Бульбе-Боровцу 10 квалифицированных офицеров.

Кроме того, с августа 1941-го на протяжении нескольких месяцев штаб «Полесской сечи» возглавлял бывший полковник армии УНР Пётр Дьяченко (впоследствии — один из палачей Варшавского восстания).

В ноябре 1941 года немецкая администрация начала проводить курс на ликвидацию национальных военных формирований. Поэтому, произведя себя в конце ноября в чин генерал-хорунжего, Бульба-Боровец объявил о роспуске «Полесской сечи», а сам примерно с 30 соратниками ушёл в лес.

В декабре 1941 года для поднятия значимости этого отряда его название было заменено на «Украинская повстанческая армия».

До весны 1942 года эта структура не участвовала в боевых действиях, при этом за счёт добровольцев её численность выросла до 700 человек. Лесной ад. Как закалялась УПА* © commons.wikimedia.org, Кочерга

16 апреля 1942 года Бульба-Боровец отдал своим отрядам приказ перейти к боевым действиям против немецких сил, однако широкомасштабной деятельности фактически не было.

В одном из писем Боровца немецкой администрации в конце 1942 года он подчёркивал, что по сей день «не пролил ни капли немецкой крови» и не позволит этому случиться, так как сам сражался вместе с немцами. А 8 декабря 1942 года Боровец провёл переговоры с рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом о возможности создания «украинской армии».

При этом в ночь со 2-го на 3-е декабря 1942-го бульбовцы, одетые в униформу советских партизан, атаковали городок Тучин и вывезли оттуда часть имущества и типографию. Стоит отметить, что с партизанами из отрядов Дмитрия Медведева у «повстанцев» сохранялся нейтралитет с сентября 1942 года.

«До момента окончания политических переговоров УПА согласна заключить перемирие с Вооруженными силами СССР и придерживаться нейтралитета. Общее восстание на всей Украине против немцев УПА поднимет тогда, когда будет открыт второй фронт на Западе…» — писал Бульба-Боровец полковнику Лукину в октябре 1942-го.

Шаткое равновесие на Волыни разрушили бандеровцы, которые 7 февраля 1943-го атаковали город Владимирец, захватив там полицейский участок и убив немецкого командира жандармерии. Также была атакована казарма, где квартировали казаки-«власовцы», трое из которых были убиты, а шестеро — захвачены в плен. Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Нападение осуществила одна из первых сотен будущей бандеровской УПА под командованием Георгия Перегиняка «Довбешки» — односельчанина и сокамерника Степана Бандеры.

Перегиняк был членом ОУН со стажем, в 1935 году получил пожизненное заключение за убийство сельского головы родного Старого Угрынова — украинца Илькива. «Довбешка» был членом походной группы ОУН(б), и первое вооружённое подразделение организовал в ноябре 1942-го в окрестностях Луцка. Правда, в то время бандеровцы ещё не использовали название УПА.

Согласно принятой большинством польских историков концепции, именно сотня «Довбешки», отступая на север Волыни, 9 февраля 1943 года и совершила первое массовое убийство польского населения региона, уничтожив селение польских колонистов Паросля Первая.

К примеру, такой версии придерживается самый именитый исследователь УПА и польско-украинских конфликтов в 1930-1940-х годах профессор Гжегож Мотыка.

Однако в ней есть несколько важных нестыковок.

Сам ход карательной акции известен со слов выживших. Утром 9 февраля в Парослю вошла группа украинских националистов, которые потребовали предоставить им еду и кров. Вокруг колонии была выставлена охрана, которая должна был задерживать любых случайных прохожих. День в истории. 15 октября: родился бразильский украинец, утвердивший приветствие «Слава Украине!»

Впоследствии пришедшие сообщили полякам о том, что село скоро будет атаковано немцами из-за диверсии на железной дороге неподалёку. В связи с этим они предложили жителям связать их, чтобы обезопасить от возможной немецкой мести — мол, вы не помогали партизанам, вас просто заставили. После того как это было сделано, беспомощные жители были убиты, причём с привычной для бандеровцев жестокостью: в основном топорами, косами, вилами и прочим сельскохозяйственным инструментом.

Погибли, по разным данным, от 149 до 173 человек, спаслись от 8 до 12 — все дети или подростки.

Парадоксально, что резню в Паросле пережила семья евреев из шести человек, которая пряталась в подвале дома Клеменса Горошкевича, при этом сам хозяин-поляк был убит.

Имущество убитых поляков было погружено на сани и вывезено в окрестные украинские сёла — что также соответствовало сценарию, впоследствии использовавшемуся в ходе Волынской резни. В пользу версии о том, что Парослю атаковала именно сотня «Довбешки», говорит и тот факт, что очевидцы вспоминали о нескольких пленных казаках, которых нападавшие привели с собой и после пыток убили в селе.

Однако внимание других польских историков привлёк тот факт, что украинские националисты, вошедшие в Парослю, использовали форму, привычную для советских партизан, и советские кокарды на головных уборах. 75 лет назад поляки убили сотни украинцев в селе Павлокома © galinfo.com.ua

Именно это даёт Владиславу и Эве Семашко основания утверждать, что преступление в Паросле совершили «бульбовцы», для которых подобная тактика была уже привычной.

Кроме того, они также регулярно нападали на казачьи части, которые немцы использовали в первую очередь для борьбы с отрядами УПА, потому убитые в Паросле казаки могли быть захвачены и не во Владимирце. В пользу такой версии говорит и то, что именно после этого массового убийства советские партизаны начали боевые действия против отрядов Бульбы-Боровца.

С другой стороны, та яростность, с которой украинские пропагандисты во главе с Владимиром Вятровичем доказывают непричастность бандеровцев к преступлению в Паросле, скорее свидетельствует в пользу версии Гжегожа Мотыки.

Кроме того, преемником «Довбешки» на посту командира бандеровской сотни стал Никон Семенюк «Ярема», который 23 апреля 1943 года — уже безо всяких сомнений — принимал участие в массовом убийстве поляков в селе Яновая Долина, где погибли от 500 до 800 человек.

Хотя в российской Википедии именно резня в Яновой Долине названа «первым массовым уничтожением польского гражданского населения в начальном периоде Волынской резни», в Польше таковым считают уничтожение села Паросля Первая. День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

В отличие от Яновой Долины, которая ныне называется село Базальтовое Ровенской области, от Паросли Первой не осталось ни следа.

В 1974 году украинец Антон Ковальчук установил на месте преступления каменный крест с информацией о том, что украинские националисты убили здесь поляков. Как написал в 2008 году Гжегож Мотыка, крест заброшен, и попасть к нему весьма затруднительно. Существует ли крест на месте Паросли Первой ныне, мне узнать не удалось.

Зато в центре села Базальтового установлен памятник, на котором написано, что 23 апреля 1943 года отряд УПА ликвидировал тут «базу польско-немецких оккупантов Волыни».

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