Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является одним из выдающихся произведений не только русской, но и мировой литературы. Он оказал влияние не только на литературу, театр и кинематограф, но и на музыку и изобразительное искусство. Какие сюжеты, затронутые гениальным киевлянином оказались одинаково актуальны для XVIII и XXI веков?

Некоторые литературоведы называют смысловым и философским ядром «Мастера и Маргариты» роман мастера, посвящённый казни Иисуса Христа. Отрывками этого романа перемежается основное повествование.

Одним из второстепенных персонажей, о которых писал в своём романе мастер, был центурион Марк по прозвищу Крысобой. «Какой артист пропадает!» Гадание по инаугурации Зеленского © vokrug.tv

«Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце», — описывал его Булгаков.

Центурион был довольно жесток, но Иешуа — Иисус — всё равно называл его добрым человеком даже после того, как Крысобой бил его плетью.

«А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, он добрый?» — допытывался прокуратор Иудеи Понтий Пилат у Христа.

«Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?» — передает Булгаков ответ Иисуса.

Пилат не замедлил с ответом.

«Охотно могу сообщить это… ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и, если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев», — рассказал прокуратор Иудеи.

Бой при Идиставизо Булгаков не выдумал. Это сражение действительно произошло. Более того, оно заняло видное место в истории Германии.

Долина Дев и судьбоносное сражение

Булгаковский Понтий Пилат, говоря о месте судьбоносного сражения для его центуриона, толкует название места битвы так, как это предложил в ΧΙΧ веке немецкий филолог и мифолог Якоб Гримм — прославившийся со своим братом собранием сказок. Согласно этой точке зрения, правильное название места сражения скорее Идисиавизо.

Гримм при этом указывал на первое Мерзебургское заклинание — одно из двух раннесредневековых заклинаний на дневневерхненемецком языке, обнаруженных в 1841 году историком Георгом Вайцем в рукописи из Фульды, датируемой IX или X веком, и впервые опубликованных в следующем — 1842 году — самим Гриммом.

Первая строка первого Мерзебургского заклинания выглядит так: "Eiris sazun Idisi, sazun hera duoder" («Древле сели девы семо и овамо» — перевод Бориса Ярхо).

Гримм указал на схожесть слова idisi с древнесаксонским idis — «женщина» и древнеанглийским ides — «дева». Кроме того, он считал, что ещё идиси, или идизы, — это не просто девы, а божественные существа, подобные скандинавским дисам. Более того, Гримм связывал идиз со скандинавской богиней юности Идунн.

Это толкование стало популярным. В 1905 году художник Эмиль Дёплер как бы проиллюстрировал первое Мерзебургское заклинание, создав иллюстрацию «Идисы».

Что же касается второй части названия Идиставизо — то «расшифровать» её было довольно просто.Wisa в древневерхненемецком, wise в средневерхненемецком и wese в средненижненемецком означают поле, луг — в основе слова индоевропейский корень u̯ei̯s, обозначающий ростки.

Но почему Гримм обратил внимание на название Идиставизо? И где вообще находится Долина Дев? Увы, пока точно сказать мы этого не можем. Мы лишь можем указать, что находилась эта долина неподалёку от реки Везер. Да и знаем мы о ней благодаря римскому историку Публию Корнелию Тациту.

«Распалённых такими речами и требующих боя воинов они выводят на равнину, носящую название Идиставизо. Расположенная между Визургием (Везером. — Ред.) и холмами, она имеет неровные очертания и различную ширину, смотря по тому, отступают ли берега реки или этому препятствуют выступы гор. В тылу у германцев поднимался высокоствольный лес с голой землёй между деревьями», — писал Тацит в своих «Анналах» в начале ΙΙ века.

Он описывал битву между германскими племенами под руководством вождя херусков Арминия (об этом историческом персонаже, образ которого среди прочих использовался в нацистской пропаганде, можно прочитать в статье на сайте Украина.ру) с одной стороны и римлянами под предводительством Германика Юлия Цезаря Клавдиана — с другой. Самый мерзкий из варваров. Кого сыграл украинец в сериале о герое Гитлера © Netflix 2020

Для немцев битва при Идиставизо до сих пор является одной из важнейших битв в их истории. В 2019 году — 28 марта — вышел клип группы Rammstein на композицию Deutschland. Он начинается показом пробирающегося по лесу отряда римских солдат.

На экране появляется надпись "Germania Magna, 16 A.D.".

В лесу солдаты встречают чернокожую дикарку с отрезанной головой римского легионера (отсылка к битве при Тевтобургском лесу в 9 году н.э., после которой германцы обезглавили Квинтилия Вара). Битва при Идиставизо в 16 году стала реваншем Рима. Германик и его войска разгромили германцев под предводительством Арминия.

Где служил Крысобой?

Если на минуту представить, что центурион Марк Крысобой был реальной исторической личностью или у него был прототип, можно попытаться выяснить, где именно служил герой Булгакова.

Тут нужно указать следующее: задолго до битвы при Идиставизо, после реформы Гая Мария в конце ΙΙ века до н.э., от манипулярной тактики перешли к когортной. Правда, манипулы сохранились, хотя и имели скорее административное значение. Так, описывая предшествующие битве при Идиставизо события, Тацит пишет о том, что конницу, которую решили переправить через Везер, возглавляли Стертиний и центурион первого манипула Эмилий.

Сегодня не составит труда найти видео реконструкций сражения при Идиставизо. Все они базируются на «Анналах» Тацита.

«Наше войско двигалось так: впереди вспомогательные отряды галлов и германцев, за ними — пешие лучники; затем — четыре легиона и Цезарь с двумя преторианскими когортами и отборною конницей; далее столько же других легионов и легковооружённые воины вместе с конными лучниками и когортами союзников», — писал Тацит.

В кампании Германика, в том числе и в битве при Идиставизо, принимали участие Ι Германский, V Жаворонки, XX Валериев Победоносный и XXI Стремительный легионы из «нижнего войска», а также II Августов, XIII Сдвоенный, XIV Сдвоенный Марсов Победоносный и XVI Галльский из «верхнего войска».

За несколько лет до этого «нижнее войско», которым командовал легат Авл Цецина, взбунтовалось, и Германику пришлось наводить порядок в этих легионах. Самыми бунтарскими, если верить «Анналам» Тацита, были V и ΧΧΙ легионы. В итоге бунт усмирили, а легионы искупили свою вину в боях. При этом Тацит неоднократно упоминает, что во время нескольких сражений с германцами легионы выстраивали таким образом, что на правом фланге был V Жаворонков, а на левом — ΧΧΙ Стремительный. Это объяснялось и тем, что легионы должны искупить свою вину за участие в мятеже.

Именно через один из флангов пытался прорваться Арминий, и битва там была довольно жестокой. Таким образом, можно предположить, что Марк Крысобой служил в одном из этих двух легионов — V или ΧΧΙ.

Остаётся лишь добавить, что сам центурион, который был «на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце», скорее всего, сам был германцем.

Недаром в другой своей работе — «О происхождении германцев и местоположении Германии» Тацит писал, что те «вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас (римлян. — Ред.) в изумление».

Но где тогда служил Понтий Пилат?

Прирождённый наездник и «соплеменник» Потёмкина-Таврического

Понтий Пилат был реальной исторической личностью. Он упоминается не только в Новом Завете, но и в трудах того же Тацита, а также древнеримского историка и военачальника Иосифа Флавия и философа Филона Александрийского. Кроме того, ряд археологических находок свидетельствуют о существовании такого человека. Среди них — известняковая плита с надписью, расшифрованной как «Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам».

Пилат был представителем всаднического сословия. Впрочем, о нём с полной уверенностью можно говорить как о прирождённом всаднике. Само его имя указывает на его самнитское происхождение. 230 лет битве при Фокшанах. Как завистливый Григорий Потемкин обижал Александра Суворова, а Суворов потчевал турок © commons.wikimedia.org, Public Domain

Самниты — древний италийский народ, живший бок о бок с римлянами на Апеннинском полуострове.

Именно у них римляне переняли манипулы (кто знает, может булгаковский Пилат не просто так упоминал не когорту, а именно манипулу, рассказывая о Марке Крысобое). А ещё именно благодаря самнитам римляне обратили пристальное внимание на конницу.

«Основной причиной, заставившей римлян обратить пристальное внимание на развитие кавалерии, стали столкновения с активно использовавшими её народами Центральной Италии — прежде всего самнитами», — указывал в одной из своих научно-популярных статей на Warspot белорусский историк Алексей Козленко.

В другой своей статье Козленко писал: «У самнитов и луканов они (римляне. — Ред.) переняли лёгкое снаряжение и научились манёвренной тактике действий лёгкой конницы».

В пользу того, что булгаковский Пилат был мастерским наездником, говорит и то, что он командовал турмой — подразделением из 30 всадников. Оно делилось на три десятка — декурии, во главе каждого из которых стоял декурион. Старший из трёх декурионов носил звание принцепса и командовал турмой.

В общем, прокуратор Иудеи был всадником и по сословию, и по крови. Кстати, о последней. Самнитское происхождение Пилата «роднит» его с таким выдающимся деятелем русской истории, как светлейший князь Григорий Потёмкин-Таврический, который был военачальником, создателем Черноморского флота, генерал-губернатором Новороссии и, под конец своей жизни, фактическим правителем Молдавии.

Всё дело в том, что, согласно родословной легенде, род Потёмкиных вёл своё начало от Понтия Телезина — самнитского лидера, в I веке до н.э. противостоявшего Риму.

«А поведение того рода из государства Римского и с королевства Неопалитанского ис княжества по древнему нареченного Самницкого и обоих Абрузий и Базиликатцкого от князя самницкого Понциуша Телезина. А Понциуш Телезинус князь самницкого народа и владетельство ево было во Италии в Неопалитанском королевстве и из своего владетельства дал он, князь Понциуш, сроднику своему князю Понциушу ж город Декански Потенцию в Базиликацском княжестве да друга город Потенцию ж в княжестве Пиценском на устии реки Потенции. И тот ево Понциуша Телезина князя самницкого сродник Понциуш теми городами владел и с того времени нача он зватися и при нем будучи ево сродники Потемтины, а по словенски Потемкины», — указывалось в родословной рода Потёмкиных, выданной Герольдмейстерской конторой пятнадцатилетнему Григорию Потёмкину при записи его в рейтары лейб-гвардии Конного полка в 1754 году. Григорий Потёмкин у истоков русского Приднестровья © Эрмитаж, Лампи Иоганн Батист

Этот документ опубликовала в 1995 году историк-архивист Наталья Болотина.

«Родословная рода Потёмкиных имеет сведения, восходящие к польской традиции, когда мелкопоместная шляхта создавала красочные легенды о своём происхождении, чтобы "удревнить" и облагородить своих предков. Эта традиция основывалась на легенде о бегстве римлян в Литву (о чём есть сведения в летописи Стрыйковского)», — писала она в предисловии к родословной Потёмкина.

Так в одной из битв сплелись история Германии и Рима, русская литература и через неё — история России.

Битва при Идиставизо наверняка будет и одним из центральных событий второго сезона сериала «Варвары» от Netflix. Тем более, в этом сезоне должны подойти к отношениям Арминия с братом — Флавом, о котором писал Тацит.

Флав служил в войсках Германика, был всадником и в конечном итоге сражался против своего брата.

При этом командиром Флава был Стертиний — его конница напала в битве при Идиставизо на германцев с фланга. Именно с фланга на германцев напала и турма Понтия Пилата.

И кто знает, может, среди римских всадников, которых покажут на экране, и мелькнет принцепс Понтий Пилат, спешащий со своими всадниками на помощь центуриону Марку по прозвищу Крысобой.

По крайней мере, если сценаристы предусмотрели отсылку к «Мастеру и Маргарите», сериалу это пойдёт только на пользу.