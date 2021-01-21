В самом историческом центре Днепропетровска, между Горным институтом и Историческим музеем, стоит памятник Михаилу Ломоносову. Почему памятник великому русскому учёному установили именно там, а не в Киеве, где он учился, науке неизвестно. Зато известно, что постамент более чем на полвека старше памятника и имеет собственную интересную историю

История эта началась ещё в 1780-х годах, когда светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический начал строить на Днепре, выше Кодацкого порога, будущую южную столицу империи, которую назвал в честь небесной покровительницы великой императрицы — Святой Екатерины.

Для нового города в 1782 году отлита бронзовая статуя весом 600 пудов (9,6 т.) и стоимостью 25000 рублей серебром.

В 1787 году, когда императрица Екатерина II изволили посетить Новороссию, в путевом (Потёмкинском) дворце Екатеринослава её должен был встретить памятник ей самой.

Этого, однако, не случилось.

По одной версии, Григорий Александрович за многими делами просто забыл расплатиться с мастерами, и памятник не был отправлен (так считал, например, Дмитрий Яворницкий).

По другой версии, виноваты сами мастера, которые изготовили её слишком поздно, о чём свидетельствовал надпись: «Artsf: Berol: fecer: Meyer tsnx. Maukisch tud: Meltzer fin. post annos sex. MDCCLXXXVIII» (примерный перевод: «мастера берлинские работали: Мейер вылепил, Маукиш дал вид, Мельтцер закончил после шести лет. 1788»).

По третьей версии, почта направила посылку не туда, и она затерялась в безбрежных просторах. По утверждению сына одного из инициаторов установки статуи в Екатеринославе, Василия Любимовича Коростовцева, «статуя эта была перевезена в С. Петербург весною 1798 года; но по неизвестным причинам не выгружена и отправлена в Стокгольм». В примечании причиной называется приказ Павла I, который мать не любил и провёл настоящую «деекатеринизацию» империи. Например, во время его правления Екатеринослав стал Новороссийском.

Позже статуя была приобретена Афанасием Николаевичем Гончаровым для своей усадьбы Полотняный завод (сейчас — в Калужской области) в память о её посещении Екатериной II в декабре 1775 года.

Есть, однако, и другая версия — разрешение на установку памятника было получено самим Гончаровым у императрицы в 1791 году, и именно он заказал статую в Берлине, но не совсем понятно, как быть с датировкой памятника. Возможно, что нижайшее прошение слишком долго гуляло по высочайшей канцелярии. Так или иначе, но большинство современных историков к «потёмкинской» версии относятся с недоверием.

По указанной выше причине памятник установлен не был и хранился в усадьбе, а в 1831 году достался в качестве приданого внучки Афанасия Николаевича Натальи Николаевны Гончаровой… Александру Сергеевичу Пушкину!

Собственно, Пушкину должен был достаться не сам памятник, а 40 тыс. рублей, которые Гончарову обещали перекупщики за металл. Наталье Николаевне он был подарен на годовщину свадьбы. Пушкин через Главного начальника III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии Александра Христофоровича Бенкендорфа выхлопотал у императора разрешение на переплавку памятника, который он считал уродливым.

Скульптура была перевезена в Петербург, и пока стояла во дворе дома на Фурштатской, Пушкин притерпелся и даже полюбил «медную бабушку». Возможно, на изменение его мнения повлияла высокая оценка, которую дал статуе создатель Исаакиевского собора Огюст де Монферран. В 1832 году он вновь беспокоит Бенкендорфа письмом, в котором называет статую «прекрасным произведением искусства» и предлагает государству её купить с тем, чтобы установить «либо в одном из учреждений, основанных императрицей, либо в Царском Селе, где её статуи недостаёт». При этом он просил «25 000 рублей, что составляет четвертую часть того, что она стоила» (тут, очевидно, к цене металла была прибавлена художественная ценность).

Пушкинист Пётр Бартенев утверждает (информация, очевидно, была получена от младшего брата Натальи Николаевны Сергея Гончарова), что Пушкин продал статую владельцу литейного завода Францу Берду «за три тысячи ассигнациями».

Несколько позже установкой памятника Екатерине озаботилось дворянское собрание Екатеринославской губернии. «Екатеринославские губернские ведомости» писали об этом так:

«К немедленному исполнению сего помог сам случай: в Петербурге, на литейном заводе Г. Берда, находилось бронзовое изваяние Императрицы Екатерины II-й, сделанное в Берлине еще в 1788 году (и как есть предание, будто бы по заказу Потёмкина). Будучи лично осмотрено Г. Екатеринославским Губернским Предводителем Дворянства, оно куплено им вместе с нарочно сделанным по заказу его, на заводе Г. Берда, чугунным пьедесталом, а чугунная решётка к памятнику сделана, по заказу же, в Москве, на заводе Г. Соловьева» («г» в данном тексте — «господин»). «Памятник основательнице города Одессы». Кто и почему устанавливал и сносил Екатерину Великую © commons.wikimedia.org, LoginOdessa

Памятник был обнаружен среди лома на заводе Берда екатеринославскими дворянами братьями Любимом и Глебом Коростовцевыми в 1844 году и выкуплен за средства Новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Михаила Семёновича Воронцова (того самого, который «полу-милорд, полу-купец…»). В письме Коростовцев указывал, что «по отзывам членов Академии Художеств, отливка ныне такой статуи не может обойтись дешевле 50 т.р. асс.<игнациями>. Нынешний ея владелец просит за нее 7 т.р. сер.<ебром>». Кстати, история о том, что статуя была заказана именно Потёмкиным, принадлежит Берду и, вполне вероятно, была им придумана, чтобы повысить её ценность в глазах покупателей.

Установлен памятник был в 1846 году. Дорога из Берлина в Екатеринослав заняла 58 лет… Не стоит ругать «Почту России», она работает намного оперативнее.

Памятник установили на Соборной площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Потёмкин собирался сделать его крупнейшим в мире, больше Софии Константинопольской, но при его жизни этот проект реализован не был, и о громадье планов напоминает сейчас только ограда, частично повторяющая контуры фундамента.

В 1905 году площадь перепланировали и вдоль новой «красной линии» Екатерининского проспекта (сейчас — Дмитрия Яворницкого) начали строить здание Исторического музея, которым заведовал означенный Яворницкий. Уже тогда было принято решение перенести памятник в сквер посреди проспекта, чтобы здание музея не закрывало на него вид.

Решили эту проблему, однако, только в 1914 году. Памятник перенесли (примерно на его месте, в нынешнем сквере имени автора плана Екатеринослава Ивана Старова, находится фонтан) на новый постамент из розового финского гранита. Что стало с прежним постаментом, неизвестно.

В 1917 году памятник был снесён и укрыт Яворницким в фондах музея. По легенде, историк его закопал, но скорее всего тот просто тихо лежал в уголке музейного двора, как, например, по сей день стоит памятник Александру II во дворе Киевского музея русского искусства. 200-летний дом на Яворницкого: здесь жил Пушкин и работал Подмогильный © dp.vgorode.ua

Во время войны памятник исчез. Считается, что его вывезли и переплавили немцы (такой версии придерживался, например, историк Натан Эйдельман).

По городской легенде, до 1961 года на постаменте находился памятник Сталину, однако подтверждений этому автор не нашёл.

25 июня 1971 года на постаменте обосновался Ломоносов, который и стоит там по сей день.

А в 2018 году «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» приобрела уменьшенную копию этой знаменательной статуи, воссозданную по сохранившимся фотографиям и передала её в дар дому-музею Гончаровых.