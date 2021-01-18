В этот день в 1915 году началось сражение у села Кирлибаба на Буковине. Русские прорывались к перевалу Прислоп, открывающему путь в Трансильванию. Против них бросили польских легионеров и гуцульских стрельцов

У армии Австро-Венгрии с начала Первой мировой войны дела шли не очень хорошо.

В 1920-е польский журналист Юлиан Вапулярский на страницах Gazety Warszawskiej так вспоминал настроение, царившее во Львове в конце августа 1914 года: «Как-то раз патрульный жандарм подошел к группе людей и бросил небрежно: «Ну, что мы побеждаем?» Ответ был: «Да, побеждаем, жаль только, что эти победы всё ближе к Львову». День в истории. 4 августа: эмигранты из России создали союз за отделение Украины © studrespublika.com

Русская императорская армия вошла во Львов 3 сентября 1914 года, а днём ранее были взяты Черновцы. К 21 сентября русские войска заняли практически всю Восточную Галицию и почти всю Буковину, а также осадили Перемышль.

Правда, 20 октября 1914-го, пользуясь временной пассивностью русских на Буковине, Черновцы отбили австрийские войска под командованием военного коменданта Герцогства Буковина полковника Эдуарда Фишера. Однако 27 ноября город опять был занят русскими войсками под началом генерала Тиграна Арютинова, командующего 1-й Терской казачьей дивизией. Командующий 8-й армией генерал Александр Брусилов решительно требовал, чтобы Арютинов «как можно скорее навел порядок южнее Днестра».

С конца декабря 1914 года в условиях продолжающихся боев в Карпатах командование Юго-Западного фронта самостоятельно приступило к подготовке операции масштабного прорыва через эти горы для вторжения в Венгрию.

Главная задача при этом возлагалась на упомянутую 8-ю армию Брусилова. Четыре корпуса этой армии, сосредоточившись на участке от Дуклинского прохода до Балигруда, должны были наступать на Гуменное в Паннонскую равнину. Одновременно через Турку на Унгвар (ныне Ужгород) должен был двигаться 1-й корпус с кавалерийской дивизией для отвлечения на себя части австрийских сил, а западнее — левый фланг соседней, 3-й армии генерала Радко-Дмитриева должен был содействовать армии Брусилова.

Но медленная подготовка этой операции не укрылась от внимания немцев, и верховное командование Германии решило прийти на помощь австрийцам. Была образована «Южная армия» Линзингена на Мункачском направлении с целью наступления на Стрый. Австрийцы также подтягивали к Карпатам все свободные войска. День в истории 6 августа: австрийский генштаб создал украинских СС © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

При этом буковинское направление восточной части Карпатского фронта было второстепенным, хотя именно там русским войскам поначалу сопутствовал успех. 71-я дивизия генерал-лейтенанта Антона Лаврентьева теснила 54-ю пехотную дивизию Австро-Венгрии под командованием генерала Эмиля Шультгайса и ландвер (ополчение) Буковины под началом упомянутого выше полковника Фишера.

Стоит отметить, что составной частью ландвера был отряд «гуцульских стрельцов», созданный по инициативе Фишера.

Обосновывая эту идею, он писал командованию: «Гуцулы — горные жители Буковины, чудесные стрелки. Тирольцы Востока». Получив 13 ноября 1914-го соответствующее позволение, Фишер отдал приказ «О наборе гуцулов Буковины в добровольцы и их организацию». 20 ноября в Селятине в присутствии депутата Рейхсрата (парламента) Австрии графа Николая фон Василько состоялась торжественная присяга около 1500 гуцульских добровольцев на верность императору Францу Иосифу I.

Гуцулы фактически сразу приступили к выполнению боевых задач в родных Карпатах, выполняя роль разведывательно-диверсионных групп. Воевали они в народной одежде, за что русские называли их «черти в красных штанах».

Хотя к тому времени гуцульские отряды были частью ополчения и не имели специального названия, местная пресса именовала их «Гуцульским легионом». А вскоре о гуцулах написали венская газета Die Zeit, будапештская Ad Est, Berliner Lokalanzeiger и Frankfurter Zeitung. Это случилось после того, как 17 декабря 1914 года с инспекцией войск в город Ватра-Дорней прибыл эрцгерцог Карл, который отметил и группу гуцульских стрелков во главе с хорунжим Осипом Костынюком, которых наградил медалями за храбрость. День в истории: 18 августа: русская армия начала битву за Галичину © Художник А. Щелумов

Поначалу действия гуцульских подразделений из штаба в Селятине координировал уездный вахмистр жандармерии Николай Ласковский. Однако под натиском русских войск к началу января 1915-го гуцулы вынуждены были отступить в село Бряза в южной части Буковины.

Именно там 3 января 1915 года был официально сформирован Русинский гуцульский добровольческий батальон (Ruthenia Huzulen Kriegsfreiwilligen Baon). Его сразу же отправили против наступающих русских войск.

5 января 1915 года русская армия взяла город Кымпулунг, а 9 января дошла до села Якобени. Двигаясь долиной реки Золотая Быстрица, русские вскоре дошли до села Кирлибаба.

Хотя в приказе генерала Арютинова сказано, что оно было взято 14 января, однако в сводках штаба Верховного главнокомандующего лишь 16 января 1915-го появилась информация о том, что «в Буковине наши передовые части боем овладели пограничным с Трансильванией Карпатским перевалом Кирлибаба, находящимся на шоссейном пути, ведущем из Кимполунга в Мармарош-Сигет и в Дееш».

На самом деле от села Кирлибаба до перевала Прислоп, открывавшего путь в Трансильванию (тогда часть Венгрии), было более 20 километров. После взятия Кирлибабы русские войска остановились, чтобы укрепить свои позиции и провести разведку. Они заняли позиции в ущелье, в излучине Золотой Быстрицы, возле села Флутурица — примерно в 4 км западнее от Кирлибабы. Эти позиции позволяли держать под контролем важнейшую стратегическую дорогу до перевала Прислоп.

Отступление австро-венгерских войск и быстрое продвижение русских частей насторожило венгерского премьер-министра графа Иштвана Тису. Возникла угроза, что русские войска захватят город Ватра-Дорней на юге Буковины и вторгнутся в приграничные районы между Австро-Венгрией и Румынией. 5 сентября 1914 года. Начало работы русской администрации во Львове © commons.wikimedia.org,

Обеспокоенность венгерского правительства вызывала не только перспектива потери стратегически важного участка территории, но и неопределенная реакция румынских властей, если русские действительно возьмут под контроль румынско-венгерскую границу.

Премьер Венгрии встретился по этому поводу с генералом Карлом фон Пфланцер-Балтином, от которого потребовал быстрой контратаки австро-венгерских войск.

В распоряжении генерала Пфланцер-Балтина в том районе было не так много войск, и он решил усилить их подразделениями 2-го пехотного полка 2-й бригады Легионов Польских, которая к тому времени получила неофициальное название «Карпатской бригады». Ее подразделения уже имели опыт боев с русскими войсками на перевалах между Галичиной и Подкарпатской Русью, в горном массиве Горганы, под городами Надворная и Ворохта (ныне Ивано-Франковская область).

16 января 1915 года польские части (пять пехотных батальонов, два эскадрона кавалерии и две артиллерийских батареи) под командованием полковника Зигмунта Зелиньского по железной дороге прибыли в трансильванский городок Борша. На следующий день они пешим маршем на морозе ниже −20 градусов двинулись в сторону перевала Прислоп, до которого было более двух десятков километров. День в истории. 29 октября: Турецкие миноносцы атаковали Одессу © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В ночь на 18 января 1915 года поляки перешли перевал, и уже в середине того же дня состоялось их первое боевое столкновение с русскими войсками на подходах к селу Флутурица. Кроме польских легионеров, в начавшейся битве за Кирлибабу принимали участие подразделения 54-й пехотной дивизии и две отдельные боевые группы австро-венгерской армии, а также подразделения ландвера, в том числе и часть Гуцульского батальона.

Противостоял им 284-й Венгровский пехотный полк под командованием генерал-майора Владимира Слаболицкого, с приданными двумя казачьими сотнями. В резерве находился 282-й пехотный Александрийский полк.

Польские источники утверждают, что русскими войсками в битве за Кирлибабу командовал подполковник Люциан Желиговский, позже ставший генералом польской армии и присоединивший Вильно к Речи Посполитой. Даже в русскоязычной Википедии сообщается, что Желиговский «в звании полковника командовал 284-м пехотным Венгровским полком». Однако это явная мистификация. На самом деле чин полковника Люциан Желиговский получил только в сентябре 1915-го, когда упомянутым полком продолжал командовать генерал Слаболицкий.

19 января 1915 года австро-венгерские войска вновь пошли в наступление.

Командующий 54-й дивизии генерал Шультгайс скомандовал атаковать прямо по дороге в направлении Флутурицы. В принципе, это должно было сломать оборону русских в узком месте долины в районе высоты 967. Но командир первого батальона польских легионеров майор Жегота-Янушайтис вопреки приказу решил атаковать правым флангом через занятую русскими высоту 1276. День в истории. 20 января: началась битва за Карпаты © Public domain

Решение оказалось удачным, полякам удалось выбить русские войска с этой высоты и удержать позицию на протяжении 20 января, несмотря на ожесточенные попытки ее отбить. Более того, поляки контратаковали, что позволило австро-венгерским войскам продвинуться на 2 километра в направлении села Кирлибаба, обойдя русских по горам. 21 января русские войска опять пробовали вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

И тогда 22 января 1915 года генерал-майор Арютинов дал приказ отступать, поскольку посчитал, что позиции, занимаемые его солдатами от Флутурицы до Кирлибабы, чрезвычайно трудно защищать, а войска, дислоцированные там, рискуют быть отрезанными.

В своем приказе Арютинов писал, что «нашим частям непрерывно приходилось вести бой со значительно превосходящими силами противника, который превосходил их почти в 5 раз».

Вряд ли это соответствовало действительности, хотя численное преимущество, конечно, было на стороне австро-венгерских сил. 284-й и 282-й полки оставили свои позиции, при этом отступление русских войск происходило в спешке и беспорядке. Поэтому русские оставили большое количество боеприпасов, которые затем попали в руки польских легионеров. Некоторые русские подразделения не были уведомлены об отступлении, вследствие чего около 300 человек попали в плен.

Однако основная часть русских войск отступила на север Буковины, в сторону Селятина. Как в Киеве родился бравый солдат Швейк © Мультфильм "Похождения бравого солдата Швейка"

23 января 1915 года подразделения польских легионеров вошли в село Кирлибаба. В тот же день возле местного римско-католического храма Святого Людовика они организовали торжественные похороны поручика Станислава Стрелецкого и других своих побратимов, погибших в последние дни. Среди них был и буковинский поляк Владислав Стрелецкий, который в первые дни войны уехал из родного Сторожинца, чтобы присоединиться к Легионам Польским.

Как пафосно пишут польские историки, «взятие села Кирлибаба открыло путь к освобождению Буковины и вторжению Легионов с юга в Галичину, о чем когда-то мечтали легионеры Домбровского».

Одержанная под Кирлибабой победа действительно позволила австро-венгерским войскам начать мощное контрнаступление, в результате которого русские были выбиты из южной части Буковины аж за Прут, а 17 февраля 1915-го австрийцы опять заняли Черновцы.

Также была отбита часть Восточной Галичины, в боях за которую принимали участие польские легионеры, воевавшие под Кирлибабой. 15 марта это подразделение было отправлено на отдых в Коломыю.

А вот Гуцульский батальон, который в феврале некоторое время охранял порядок в Черновцах, в марте принял участие в боях с русскими войсками за северную часть Буковины, а в мае того же года удерживал оборону под Черновцами, между селами Бояны и Магала. День в истории. 4 июня: русские перешли в наступление на Западной Украине © Public domain

Позже Гуцульский батальон был доукомплектован за счет украинцев Буковины и получил название Буковинского легиона, а через некоторое время в составе этого подразделения появился и румынский батальон. В 1916 году в ходе Брусиловского прорыва Буковинский легион отступил в Южную Буковину, где опять пытался не допустить прорыва в Трансильванию русских войск под командованием генерала Лечицкого, удерживая позиции опять же в районе села Кирлибаба.

Как написал Антон Керсновский в «Истории русской армии», склоны гор у Кирлибабы осенью 1916 года превратились в обширные русские кладбища: «Весь ноябрь шли тут героические бои в облаках и за облаками — сражение у Кирлибабы. История их когда-нибудь будет написана. Трофеи наши в этой горной войне были значительны, потери — огромны, героизм — беспределен».

Значительная часть гуцулов из Буковинского легиона оставалась на позициях у Кирлибабы вплоть до марта 1917 года, но уже в составе Гуцульской сотни Легиона украинских сечевых стрельцов (УСС). Эта сотня была создана в октябре 1916 года из галицких гуцулов и отправлена в юго-восточные Карпаты для поддержки сил 7-й армии Австро-Венгрии, которая держала там оборону.

После Февральской революции Гуцульская сотня стала инициатором «братания» с солдатами украинизированного полка русской армии, они вместе отметили Пасху. После этого австрийское командование перевело сотню в подчинение 200-й немецкой пехотной дивизии, которая занимала оборону на границе нынешних Ивано-Франковской и Закарпатской областей. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2

27 июня 1917 года Гуцульская сотня УСС была передислоцирована в галицкое село Конюхи (ныне Тернопольская область), влилась в состав Легиона УСС и прекратила существование как отдельное подразделение.

В открытых источниках нет никакой информации об увековечивании памяти русских воинов, сложивших головы у села Кирлибаба. Поляки же ухаживают за могилой Станислава Стрелецкого и других легионеров, погибших в январе 1915-го.

Кстати, на кладбище у православного храма этого села в марте 1917-го был похоронен командир Гуцульской сотни УСС Омелян Левицкий, погибший от «дружественного огня» австро-венгерской артиллерии. Однако о судьбе его могилы ничего не известно.