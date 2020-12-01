Беспорядок как форма государственного устройства был мил сердцу могущественной знати Крыма, которая играла на полуострове ведущую роль ещё до основания ханства в 1441 году. В политических вопросах мнение аристократии было поважнее мнения хана. Крупные крымские беки являлись серьёзным препятствием на пути развития централизованного государства

Степной абсолютизм

Но в 1524 они не рассчитали свои силы, и в ханстве вместо быстрого переворота началась затяжная кровавая усобица, по итогам которой в результате османской военной интервенции к власти пришёл бывший казанский хан Сахиб Герай.

На момент его прихода к власти в Крыму наибольшим влиянием пользовались пять крупнейших кланов: Ширины, Мансуры (Мангыты), Кипчаки, Аргыны и Барины. Было немало кланов помельче, да и сами крупные кланы внутри могли делиться на более мелкие объединения и по сути представляли из себя конфедерации различных племён (Мансуры вообще появились в ханстве как завоеватели из вторгшейся в пределы ханства Ногайской орды). Враги, друзья или просто соседи. Крымское ханство в украинской истории © lemur59.ru | lemur59.ru | Перейти в фотобанк

В военном плане эти беки, стоявшие во главе кланов, составляли основу боевых сил ханства. Представители кланов часто завышали свои мобилизационные возможности (оно и понятно — нужно было напугать соперников по внутриполитической борьбе), но все же они серьёзно превышали ханский — так, для войны против черкесов в 1543 году четыре клана (без Мансуров) выставили аж 10 тыс. воинов (из которых половина были «ширинские», а остальные 5 тыс. примерно поровну были поделены между остальными 3 кланами).

В связи с этим одним из первых действий Сахиба на троне стало создание подконтрольного лично ему корпуса стрелков из числа незнатных людей, лояльных лично ему, что, конечно, вызвало большое неудовольствие «ширинских» и других «уважаемых людей». Действия Сахиба были, однако, вполне в духе европейских монархов XVI-XVII вв.

Сахиб основал новую столицу (Бахчисарай) — совсем как Людовик XIV с Версалем. Для того чтобы финансировать свои прожекты, Сахиб расширил источники пополнения казны ханской ставки за счет перестройки и расширения морского порта в Гезлёве (Евпатория). Ещё хан ввёл регулярную зарплату для назначаемых им чиновников и членов двора — так в Крыму появилось что-то, более-менее напоминающее правительство европейского типа с бюрократией.

К моменту смерти Сахиба в 1551 году, согласно свидетельству его сподвижника и историографа Реммал-ходжи, Сахиб был очень богатым человеком: 3 тыс. рабов, 10 тыс. лошадей, 36 тыс. овец и 5-6 тыс. единиц крупного скота. Я, правда, думаю, что это типичный случай восточного преувеличения, но даже если уменьшить все эти цифры раз в 20, то получится всё равно очень внушительное состояние по меркам XVI века.

Так как хан был лично обязан своей властью Османам, то он был обязан участвовать в их войнах и в 1538 году участвовал в походе в Молдавию. На первый взгляд удачная война должна была легитимизировать его в глазах крымской аристократии: на войне он мог заработать репутацию храброго и удачливого атамана — это было очень важно в пиратском государстве типа Крыма, живущем за счёт набегов.

Но молдавская экспедиция не просто не улучшила, а даже ухудшила положение хана в крымском обществе. Проблема здесь, как и в «Илиаде», возникла из-за вопроса о дележе добычи.

Дело в том, что Молдавию Османы собирались завоевывать «надолго» и потому запретили грабежи христианского населения как подданных султана. Среди крымских кланов, рассчитывавших на богатую добычу, это вызвало сильнейшее озлобление, и поскольку Сахиб был вынужден проводить политику султана, то, конечно же, это неудовольствие беков выливалось в первую очередь на него. Разборки ширинских с ханскими. Как кланы определяли внутреннюю политику татарского Крыма © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Сахиб пытался лавировать между кланами и Портой, и когда много лет спустя султан Сулейман пошёл в поход на Персию и призвал Сахиб Герая на войну, тот отказался идти без денежного возмещения для воинов орды. В Константинополе это восприняли как удар в спину, но не будем забегать вперёд.

Чтобы немного компенсировать своим подданным потери от запрета грабить Молдавию, хан активно воевал со славянскими и черкесскими соседями. Так, из кампании против черкесов в 1543 году хан привёл в Крым, по сообщениям всё того же Реммал-ходжи, аж 50 тыс. невольников. Цифры абсолютно фантастические, но даже если уменьшить их раз в 100, то всё равно результат получится не самый плохой.

Кстати, распределение добычи показывает реальную расстановку сил в ханстве: из 50 тыс. пленников хану досталось только 2 тыс. — остальных получили другие участники похода. Таким образом, набеги нужны были в большей степени для того, чтобы кормить прожорливую крымскую орду, которая при отсутствии добычи могла раскулачить самого хана.

Игры престолов

Как и ренессансные правители вроде Чезаре Борджиа, Сахибу тратил значительные усилия на усмирение мятежных феодалов. Так, на войну с мятежным мансурским беком Баки ему пришлось потратить пару лет, пока Баки не поймали и не казнили в 1543-м. Этот успех оказался больше тактическим, нежели стратегическим, — из-за постоянных внешних и внутренних войн хану приходилось сильно полагаться на «ширинских», которые непомерно укрепляли своё влияние внутри ханства, пока хан воевал с черкесами и Москвой, обеспечивая стабильность его тыла.

Фактически начиная с 1538 года и до 1546 года хан постоянно был в походах. Ну а чем именно он занимался после возвращения в Крым следующие 5 лет, нам неизвестно, но наверняка эти годы были наполнены интригами Ширинов против него, как показали последующие события. Битва за Покутье. Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину © Public domain

В 1551 году султан Сулейман призвал хана на войну с Персией, и ответ хана вы уже видели выше. Это вызвало у Порты крайне негативную реакцию, и в Константинополе созрела интрига против Сахиба: нелояльного хана отправили на войну против черкесов подальше от Крыма, а его племянника Девлета назначили новым ханом и в сопровождении небольшого, но очень сильного войска (300 янычар, 300 рядовых солдат, 400 всадников и большое артиллерийское подразделение из 60 пушек) отправили в Крым, где на его сторону перешли все войска и аристократия.

По сути переворот был почти бескровным. «Почти», потому что основные представители знати без проблем приняли нового хана, а близких родственников и немногочисленных соратников Сахиба быстро убили, как и его самого (после недолгого тюремного заключения). От армии Сахиба не осталось и следа — она бросила его, когда он возвращался в Крым.

Разумеется, этот переворот был невозможен без деятельного участия ширинских, которые при поддержке Османов уже смещали ханов в 1470-х и 1520-х гг. Мгновенный переход армии и основных феодалов на сторону интервентов однозначно указывает на основательную подготовку переворота.

При этом Девлет был как бы ни при чем: решение о казни Сахиба и его семьи было принято посторонними людьми, и их Девлет казнил после утверждения на престоле под благородным предлогом мести за прежнего хана.

Исторические альтернативы

Две мощные силы препятствовали утверждению Сахиба и его реформам.

Первое — крымская аристократия. Сильный монарх и централизованное государство было для них препятствием в деле грабежей.

Когда спустя два столетия, в 1777 году, ханом стал Шагин-гирей, его мощные реформы (он стал строить армию европейского образца, для чего ему пришлось увеличить налоги в 5 раз, а также ввел наследственное право на престол в обход обычая назначения хана беками крупнейших кланов) вызвали ряд восстаний местных элит, которые пришлось подавлять русским войскам, а в итоге всё закончилось полной утратой независимости ханством и его присоединением к России.

Второй момент — это позиция Константинополя. Порта не была особенно заинтересована в появлении в регионе чрезмерно сильного местного правителя. Правдивейший сказ о том, как татары на Москву ходили © Public domain

Ввиду удалённости от столицы такой правитель мог стать слишком самостоятельным, что и показал пример Сахиба. Поддерживать в Крыму хаос латиноамериканского типа — этот вариант Османов вполне устраивал, так как позволял контролировать местное правительство и относительно легко сменять неугодных правителей.

Однако если бы Крымское ханство не обладало достаточным потенциалом развития, то оно бы и не породило такого правителя, как Сахиб. Если бы всё сложилось иначе и в Крыму удалось бы построить сильное централизованное государство, то история региона пошла бы совсем иначе.

Учитывая богатейшую историю вмешательства Крыма в дела Малороссии, не будет большим преувеличением сказать, что более сильная ханская власть вполне могла бы подчинить значительную часть Малороссии, вследствие чего история Украины могла бы сложиться совсем иначе.