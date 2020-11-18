В этот день в 1860 году в подольском селе Куриловка (совр. Хмельницкий район Винницкой обл. Украины) появился на свет Игнаций Падеревский, который стал не только известнейшим польским пианистом и композитором, но и одним из «отцов» возрождённой в 1918-м Второй Речи Посполитой

Всего через 3 года после его рождения произошло «январское восстание» поляков в Российской империи, которое круто изменило жизнь его семьи. Его мать, Поликсена Новицкая, умерла вскоре после рождения мальчика, и он со старшей сестрой жил под опекой отца, мелкого дворянина Яна Падеревского, который служил управляющим имения одного из помещиков. В 1863-м Падеревский-старший поддержал повстанцев и прятал в своём доме оружие для них, за что в следующем году был арестован и заключён в тюрьму в Киеве.

«Король пианистов»

Маленький Игнаций с сестрой оказались под опекой тётки в волынском селе Новосёлки под Чудновом (ныне Житомирская область). Как вспоминал позже Падеревский, в этом селе он был единственным мальчиком, и поиграть было не с кем. Чтобы скрасить одиночество, он с четырёх лет начал сам играть на семейном фортепиано, поначалу подбирая знакомые мелодии одним пальцем. Игнаций предпочитал импровизировать, а не учиться — собственно, и учителя музыки тогда у него не было. Кто был палачом белорусов - Муравьёв или Калиновский? © Public Domain

В 1865 году его отец вышел из заключения, и семья переехала в городок Судилков неподалёку от Шепетовки (тогда Волынская губерния, ныне Хмельницкая область), где Ян Падеревский нашёл работу и второй раз женился.

К этому времени относятся первые музыкальные опыты Падеревского-младшего. Дома он брал уроки игры на скрипке у Филиппа Руновского и на фортепиано у Петра Совиньского, но в основном продолжал быть самоучкой. Прирождённый талант и большое трудолюбие позволили ему быстро добиться значительных успехов, и летом 1872 года он смог поступить в Варшавский институт музыки (ныне Варшавская консерватория), который окончил в 1878-м и получил место учителя музыки в средней школе.

В последующие несколько лет Падеревский жил в Варшаве, зарабатывая на жизнь преподавательской и композиторской деятельностью.

В 1880 году он женился на Антонине Корсак, но через год она умерла, а родившийся сын Альфред оказался инвалидом. После этого Игнаций Падеревский принял решение полностью посвятить себя музыке и в конце 1881 года уехал в Берлин, где брал уроки композиции, а также познакомился с Рихардом Штраусом и Антоном Рубинштейном. Последний, отметив дарование Падеревского, посоветовал ему продолжать карьеру пианиста и композитора.

В 1884 году Падеревский переехал в Вену, где стал учеником Теодора Лешетицкого, причём его обучение оплатила известная польская актриса Хелена Моджеевская. В 1885 году в возрасте всего 25 лет он стал профессором консерватории в Страсбурге, но затем вновь вернулся в Вену, где в 1887 году состоялся его первый сольный концерт.

В следующем году Игнаций Падеревский гастролирует в Париже, где после одного из выступлений публика вызывала пианиста на бис в течение часа. А в 1889-м он выступает во Франции не только в рамках Всемирной выставки в Париже, но и в ряде других городов. Виноваты ли русские и немцы в электоральном расколе Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Украинские источники утверждают, что Игнаций Падеревский также давал концерты во Львове в 1887-м и 1889 годах, однако это сомнительно, поскольку в Польше об этом не упоминают, в отличие от более поздних визитов музыканта в столицу Галичины.

В мае 1890 года Игнаций Падеревский отправился в турне по Англии. Его первое выступление в Лондоне публика не оценила (его даже раскритиковал Бернард Шоу). Однако уже 2 июня он по специальному приглашению выступил перед королевой Викториией, которая после этого записала в дневнике: «Слушала Падеревского. Играет так замечательно, с такой выразительной силой и глубоким чувством». В Лондоне пианист заводит массу полезных знакомств в среде аристократов и богемы, позирует для портретов известным художникам той поры.

Осенью 1891 года Игнаций Падеревский принимает предложение американской фирмы Steinway, производителя роялей, об организации гастролей в Соединённых Штатах. Музыкант позже не скрывал, что согласился на это лишь ради денег, потому что условия контракта были весьма жёсткими: уже в первую неделю он должен был дать шесть концертов, при этом три с оркестром в Нью-Йорке. При этом Steinway даже не предоставила ему номер с роялем — репетировать пришлось на складе музыкальных инструментов.

Однако уже первый концерт 17 ноября 1891 года стал триумфом Падеревского, которого стали называть «королём пианистов» и «волшебником клавиш». Бостон, Чикаго, Филадельфия, Новый Орлеан, Сан-Франциско — всего за 6 месяцев в США Игнаций Падеревский дал 120 концертов, и все они встретили восторженный приём публики.

Поскольку он репетировал по 17 часов в сутки, к концу турне у него практически отказала одна рука, которую спас молодой хирург Фридрих Ланге, основоположник новой хирургии в США и Германии. Однако Падеревский вспоминал, что последствия тех триумфальных гастролей ощущал на своём здоровье до конца жизни.

Последующие годы, вплоть до 1897-го, Игнаций Падеревский неустанно гастролирует по Европе и США, давая в том числе и благотворительные концерты. Он стал культовой фигурой музыкального общества, везде встречая тёплый приём. Публику привлекала не только музыкальная составляющая исполнения Падеревского, но и его яркий, вызывающий, гипнотический внешний вид. Критики признавали его одним из наиболее выдающихся музыкантов своего времени, несмотря на то что его трактовка сочинений была зачастую весьма смелой с точки зрения динамики и темпов. Много крестьян, немного поляков и ни одного еврея. Кто представлял Волынь и Подолию в I Государственной Думе © Public domain

В 1899 году Игнаций Падеревский ненадолго вернулся в Российскую империю.

Его овациями встречали в Варшаве, Санкт-Петербурге и Москве, однако во время концертов в Москве в 1899 году польскую часть его концертной программы слушатели освистали — для восстановления порядка пришлось даже вызывать полицию.

Падеревский получил известность и в качестве композитора: его опера «Манру» была с большим успехом поставлена в Европе (премьера состоялась 29 мая 1901-го в Дрездене, в июне 1902-го её поставили в Кракове и Львове, а осенью того же года — в Киеве). В США «Манру» стала единственной в истории польскоязычной оперой польского композитора, исполненной в Метрополитен-опера (премьера — 14 февраля 1902 года).

Хотя к тому времени Игнаций Падеревский был очень богатым человеком, купил имения в Швейцарии и Польше, стал вести жизнь «светского льва» и женился во второй раз, он не переставал концертировать по всему миру (в 1904 году он посетил даже Новую Зеландию). Значительную часть своих гонораров он тратил на благотворительность, поддерживая в первую очередь различные польские проекты, что и привело к постепенному превращению Игнация Падеревского в политика.

«Должно быть создано независимое Польское государство»

Всё началось в 1908 году, когда по его заказу скульптор Антоний Вивульский изготовил памятник королю Польши Владиславу Ягайло, победителю в битве под Грюнвальдом. Он был установлен в Кракове в июле 1910 года, в 500-ю годовщину Грюнвальдской битвы, и обошёлся музыканту в астрономическую по тем временам сумму — 360 тысяч франков. Падеревский лично выступил на открытии памятника в присутствии более 150 тысяч человек и призвал к восстановлению независимости Польши.

В том же году он повторил эти призывы во Львове во время празднования 100-летия со дня рождения Фредерика Шопена, где Падеревский также выступил как пианист, удостоившись множественных сравнений с Шопеном. А через два года Игнаций Падеревский стал почётным гражданином Львова и почётным доктором Львовского университета (подобного титула его удостоили 11 университетов мира, среди которых Йельский, Кембриджский и Оксфордский).

Начало Первой мировой войны застало Падеревского в Швейцарии, откуда он выехал в Париж, где был одним из организаторов комитетов помощи полякам. Позже аналогичные комитеты он основал в Лондоне, а в 1915 году — в Швейцарии вместе со знаменитым писателем Генриком Сенкевичем. День в истории 6 августа: австрийский генштаб создал украинских СС © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

В апреле 1915 года Игнаций Падеревский отправился в США, где до ноября 1918 года провёл более 300 встреч с целью сбора денег для помощи полякам, на которых также выступал как пианист. Он сблизился с советником президента США Вудро Вильсона — Эдвардом Хаузом, которого убеждал в необходимости возрождения независимой Польши. В январе 1917 года Падеревский встретился с самим Вильсоном, которому передал записку по польскому вопросу, где, в частности, предлагалось создать «Соединённые Штаты Польши».

Большинство польских историков считают, что именно благодаря влиянию Падеревского в знаменитых «14 пунктах Вильсона» от 8 января 1918 года появился специальный пункт, посвящённый Польше.

13-й пункт гласил: «Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а политическая и экономическая независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть гарантированы международным договором».

А сразу же после вступления США в Первую мировую в апреле 1917 года Падеревский начал вербовать из числа польской диаспоры добровольцев для «Польской армии» во Франции. При этом с перевозкой более 22 тысяч добровольцев из США в Европу помог друг пианиста, военно-морской министр Франклин Рузвельт.

С 1917 года Игнаций Падеревский был членом созданного в Париже Польского национального комитета, позже признанного странами Антанты в качестве полномочного представителя польского народа, и представлял этот комитет в США.

Но как только Первая мировая война закончилась, Падеревский собрался домой. Главный польский антисемит. «Поляк его величества» Роман Дмовский © Public domain

23 ноября 1918 года он приплыл в Ливерпуль, откуда через Лондон, Харидж и Копенгаген 25 декабря прибыл в порт Гданьска. Поскольку это была территория Германии, то немецкие власти попытались направить поезд с Падеревским и сопровождающими его людьми (в частности, военным атташе Великобритании Гарри Уэйдом) прямо в Варшаву, однако те всё же прибыли 26 декабря в Познань.

Именно выступления Игнация Падеревского перед жителями этого города положили начало «Великопольскому восстанию» и присоединению этих немецких территорий к Польше.

Антанта рассчитывала, что Падеревский станет посредником между возглавляемым радикальным националистом Романом Дмовским Польским национальным комитетом и «начальником Польского государства» Юзефом Пилсудским, который получил власть из рук созданного Германией и Австро-Венгрией «регентского совета».

В результате Пилсудский назначил Падеревского премьером и одновременно министром иностранных дел Польши, и в этом качестве он представлял страну на мирной конференции в Париже в конце января 1919 года.

«Голубая армия»

Ещё одним представителем Польши был Роман Дмовский, опиравшийся на «Польскую армию» во Франции, которой к тому времени командовал бывший полковник австро-венгерской армии Юзеф Галлер, получивший от польских властей чин генерала.

Хотя эту армию (её ещё называли «Голубой армией» по цвету мундиров) создавали для борьбы с Германией и Австро-Венгрией, в начале 1919 года Антанта обозначила для неё нового врага — большевистскую Россию.

В самой же Польше прибытия армии Галлера ждали с нетерпением, поскольку Пилсудский и другие руководители этого государства не особенно скрывали, что намерены использовать её прежде всего в войне против Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Французское командование против этого не возражало, маршал Фош на одной из встреч в марте 1919 года в связи с угрозой падения Львова, который находился в окружении войск ЗУНР, предлагал отправить туда один из польских полков из Франции.

Однако против этого возражал британский премьер Ллойд Джордж. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

Он справедливо заметил, что Парижская конференция ещё не приняла никакого решения о принадлежности Львова и Восточной Галичины, и даже не заслушал аргументы обеих сторон конфликта: поляков и украинцев.

А представитель США генерал Джозеф Кернан предупреждал президента Вудро Вильсона, что «существует опасность, что с прибытием армии Галлера начнутся агрессивные военные действия на русском, литовском и украинском фронтах, если большим государствам не удастся найти действенные средства подавить польский национализм, который возник и каждый день усиливается».

Но для начала армию Галлера в составе 4-х дивизий нужно было передислоцировать из Франции на восток Польши.

Первоначальные планы союзников сделать это морским путём, через порт Данциг, пришлось отклонить в связи с отсутствием достаточного количества судов. В результате длительных дискуссий было принято решение, что армия Галлера отправится в Польшу по железной дороге через территорию Германии. Первыми 16 апреля 1919 года с парижского вокзала отправились на восток сам Галлер и члены его штаба. Вслед двинулись другие подразделения, причём по территории Германии военные передвигались без оружия, которое везли в специальных опломбированных вагонах.

Сразу же после прибытия в Польшу Галлер отправился в Галичину, чтобы оценить обстановку перед запланированным наступлением на позиции армии ЗУНР.

Союзникам всё это подавалось как подготовка к войне против большевиков, которая должна была начаться, как только из Франции вернутся остальные дивизии «Голубой армии».

Так, Шарль де Голль, который в то время готовился обучать польских офицеров в городке Модлин под Варшавой, в письме к родителям писал, что как только подразделения армии Галлера «будут собраны, обеспечены всем и укреплены несколькими новыми дивизиями, никто здесь не сомневается, что они начнут против российских большевиков крупномасштабное наступление». День в истории. 7 июня: украинцы последний раз попытались отбить у поляков Львов © Public domain

Однако, несмотря на четкие указания Антанты и обещания главы польского правительства Игнация Падеревского, официальная Варшава на самом деле имела другие планы.

В конце апреля 1919 года Галлер прибыл во Львов и на устроенном в его честь приеме заявил, что «как птицы из дальних стран, прилетели мы во Львов, чтобы в вашем городе свить гнездо, из которого пойдём дальше на восток». Генерал не имел в виду большевиков, ведь в это время он со своим штабом уже подготовил план генерального наступления против ЗУНР.

Как показывает оперативный дневник «Голубой армии», Галлер ставил перед своими подчиненными войсками совсем другие цели: «разгром украинских сил в Галичине, занятие Восточной Галичины и установление непосредственного контакта с Румынией».

Несмотря на относительное затишье на фронте в Галичине, 9 мая 1919 года польский Сейм принял заявление, в котором обвинил украинцев в «варварстве» против польского народа и потребовал от правительства «принять немедленно все необходимые меры, чтобы заставить украинцев прекратить […] убийства и варварства».

И уже через пять дней, имея под своим командованием, по разным данным, от 50 до 80 тысяч солдат, Галлер начал общее наступление на войска ЗУНР в Восточной Галичине, которых было как минимум вдвое меньше.

Города ЗУНР один за одним переходили под контроль армии Галлера, 20 мая 1919 года пал Стрый, поляки заняли Бориславский нефтяной бассейн и перерезали все пути доставки оружия и боеприпасов для ЗУНР.

Естественно, об этом наступлении стало известно руководству Антанты. 21 мая начальнику Польского государства отправили телеграмму, в которой говорилось о полученной Высшим советом Антанты информации, что «отряды армии генерала Галлера недавно участвовали в операциях против украинских войск в Восточной Галиции». В связи с этим от Пилсудского требовали объяснений и напоминали, что «генералом Галлером были взяты чёткие обязательства не участвовать в операциях против украинцев».

Ответ из Варшавы поступил 27 мая. День в истории. 13 августа: польские войска заняли Ровно и почти всю Волынь © szukajwarchiwach.gov.pl

В нём Пилсудский фактически признавал нарушение обязательств, говоря, что «будучи информированным господином Падеревским об оговорках, наложенных одной из держав Антанты на вышеупомянутые отряды, я сразу же приказал провести новое перегруппирование, чтобы избежать возможности столкновения между отрядами Галлера и украинцами».

Это объяснение удовлетворило Антанту, и Клемансо даже смог убедить Ллойд Джорджа в ошибочности его подозрений, что якобы «французский военный министр поддерживал использование армии генерала Галлера на украинском фронте».

Однако уже на следующий день, когда после захвата Станислава (ныне Ивано-Франковск) польские войска вошли в соприкосновение с румынами, Галлер издал приказ, в котором отметил боевые заслуги командиров своих частей в боях с украинцами. Особенно отмечался «штаб армии, состоявший из офицеров французской и польской армий».

Текст приказа напечатали польские газеты, и это вызвало большое раздражение Пилсудского, который написал премьеру Падеревскому специальное письмо, в котором согласовывал, как руководители Польши должны оправдываться перед Антантой. Чтобы исправить положение, в польской прессе поместили объявление, якобы «Голубая армия» участвовала в боях не на территории Галичины, а на Волыни. А чтобы вывести из-под удара политическое руководство государства, крайним решили сделать самого генерала Галлера.

Возвращение полвека спустя

При этом Падеревский в Париже откровенно лгал.

Так, на встрече с руководством Антанты 5 июня он ничтоже сумняшеся заявил: «Вы сообщили, что я должен избежать или предотвратить, чтобы армия Галлера принимала какое-либо участие в боевых действиях на Украине, с чем я также согласился и известил правительство Польши. После моего прибытия в Варшаву, я немедленно пришёл и сообщил начальнику государства о ваших желаниях. Армия Галлера всё ещё находилась по соседству с Галичиной — не в самой Галичине, но на Волынском фронте. Наступлением — точнее не наступлением, а скорее продвижением в целях обороны, — руководил генерал Ивашкевич».

Как ни парадоксально, именно переход польских войск к обороне в ходе так называемой Чертковской офензивы армии ЗУНР в июне 1919 года был использован властями Польши для того, чтобы убедить руководство Антанты в необходимости оккупации Восточной Галичины — мол, украинские войска мало чем отличаются от большевиков. «Глобус Украины». Карты, интриги и провал на Парижской мирной конференции © youtube.com

25 июня 1919 года Высший совет Антанты разрешил правительству Польши «оккупировать своими военными силами Восточную Галичину по реку Збруч», а 27 июня — использовать для этого «Голубую армию». Последнего разрешения добился лично Игнаций Падеревский, спекулируя на том, что, кроме армии Галлера, Польша не получила от Антанты никакой помощи.

При этом Падеревский весной-летом 1919 года нанёс также сильнейший дипломатический удар по Украинской народной республике (УНР).

24 мая тайный петлюровский эмиссар Борис Курдиновский подписал с польским премьером тайное военно-политическое соглашение. Согласно нему, глава УНР Петлюра был готов получить военную помощь Варшавы ценой отречения в пользу Польши не только от Волыни, Подляшья и Холмщины, но также и от Восточной Галичины — собственно территории ЗУНР.

А когда в августе 1919-го уже официальная дипломатическая миссия УНР начала затягивать реализацию этого соглашения, по команде Падеревского его текст опубликовали несколько варшавских газет. Это резко обострило конфликт между руководством и командованием армий УНР и ЗУНР, которые в то время находились в Каменце-Подольском. И хотя Петлюра заявил, что опубликованный документ — фальшивка, в его подлинности никто не сомневается.

Однако самым важным документом, который подписал Игнаций Падеревский в качестве польского премьера, является Версальский мирный договор, который превратил Польшу в одну из победительниц в Первой мировой войне.

Политик и сам так считал и после резкой критики своего беспартийного кабинета как со стороны левых, так и правых партий в декабре 1919 подал в отставку и уехал в Швейцарию.

Правда, Падеревский вернулся в польскую политику летом 1920 года, когда принял предложение Пилсудского стать представителем Польши при Лиге Наций. Он участвовал в Конференции послов, являвшейся продолжением Парижской мирной конференции, однако, вновь разочаровавшись в перспективах развития Польши, которые предлагала Антанта, окончательно ушёл из политики.

В конце 1921 года он вернулся к концертной деятельности, позже занимался преподаванием.

После начала Второй мировой войны почти восьмидесятилетний Падеревский решил вновь заняться активной общественной деятельностью. Польская кавалерия: от шести великих побед до «атаки на танки» © was.media

В 1940 году он вошёл в состав польского правительства, находившегося в Лондоне, и возродил свой Фонд помощи полякам. Чтобы обеспечить его деньгами, музыкант опять отправился в концертные туры по США. Во время одного из них он заболел воспалением лёгких, от которого и умер 29 июня 1941 года в Нью-Йорке.

По распоряжению президента США Франклина Рузвельта Игнаций Падеревский был похоронен на Арлингтонском мемориальном кладбище в сопровождении почётного караула.

Через 51 год после смерти, 29 июня 1992 года, гроб с его останками был перевезён в Польшу, где 5 июля похоронен в архикафедральном соборе святого Иоанна Крестителя в Варшаве. В торжественной церемонии приняли участие президенты Польши и США — Лех Валенса и Джордж Буш.

Представлял ли кто-то Украину, на территории которой родился Игнаций Ян Падеревский, польские и американские источники не сообщают.