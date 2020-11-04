4 ноября Россия празднует День народного единства и согласия. Праздник благородный, учрежден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Правда, датировка вызывает вопросы.

Евроинтеграция или единство

События 1612 года действительно являются проявлением народного единства и согласия, продемонстрированных в критический момент русской истории. Государство осталось без власти — последние цари законных династий были свергнуты, а боярская элита приволокла на царство польского короля.

Собственно, это был момент, когда Московское царство могло пойти путем евроинтеграции и демократии — объединившись с аристократической польской республикой. Ценой этого, правда, был бы риск утраты национальной идентичности (его основой тогда была православная вера) и, вполне возможно, крах государственности — даже значительно более целостная Польша, в конечном итоге, кончила плохо. День в Истории. Речь Посполитая и Османская империя заключили перемирие под Хотином © Public domain

Русским такая перспектива не понравилась, и они продемонстрировали чудеса самоорганизации — в условиях отсутствия законной власти и предательства элиты сумели собрать и вооружить целых два ополчения, изгнать интервентов из Москвы и создать условия для избрания нового царя.

Причем, Кузьма Минин (Минич) Сухорук, хотя и был человеком лично свободным и не бедным, но, все же, к правящему сословию не относился. Князь же Дмитрий Пожарский, хотя и был Рюриковичем (и даже, кажется, более родовитым, чем Романовы), все же был беден и места занимал более чем скромные (роль того или иного князя определялось местами службы).

Так что в данном случае можно говорить о самоорганизации именно народа, а не элиты. Что, безусловно, многое добавляет к мифам о «генетическом рабстве».

Почему 4 ноября?

На самом деле переговоры о капитуляции польского гарнизона Москвы начались 1 ноября, в тот же день, не желавшие соблюдать режим перемирия казаки штурмом взяли укрепления Китай-города. 5 ноября польский гарнизон Кремля окончательно капитулировал. На следующий день ополчение во главе с Пожарским и Мининым вступило в Кремль.

Получается, что праздник назначен именно на тот день, когда ничего особенно важного в Москве не происходило. Так — мелкие стычки, переговоры…

Представляется логичным, что празднование именно 4, а не 6 ноября определялось сугубо политическими соображениями — вторая дата уж слишком близка с 7 ноября, которое звучит некоторой антитезой единству и согласию.

Смута и казаки

Надо отметить, что в отношении периода Смуты слово «казаки» существует в трех разных смыслах.

Во-первых, это общее самоназвание разного беглого люда, который объединялся в шайки, принимал казацкую куренную организацию и занимался тем, чем в основном казаки и занимались — грабежом.

Во-вторых, это казаки донские, которые активно принимали участие во всех фазах гражданской войны.

В-третьих, это казаки запорожские. Формально они были подданными короля Речи Посполитой, но фактически между Доном и Запорожьем никакой особой границы не было. Оборот казаков был затруднен, в основном, расстоянием.

Самый известный эпизод с участием запорожских казаков — поход Сагайдачного на Москву, — произошел позже, в 1618 году. Но запорожцы принимали активное участие в войне на всех этапах, выступая, в основном, на стороне поляков. День в истории. Казаки Северина Наливайко, сами того не ведая, начали «восстание против польской шляхты» © commons.wikimedia.org, Public Domain

Ключевую роль запорожские войска играли на начальном этапе похода Лжедмитрия I — наступление он вел со стороны Северских земель, относительно недавно присоединенных к московскому царству и близких к Запорожью. Кстати, по сообщению ряда источников, Лжедмитрий был в Запорожье и если не заручился поддержкой войска в целом, то смог многих сагитировать.

Польские шляхтичи, составлявшие главную ударную силу в войске Лжедмитрия, были очень требовательны в плане зарплаты. С запорожцами договориться было проще, но они были менее дисциплинированы и устойчивы в бою (в этом была причина поражения в битве при Добрынычах).

Немало запорожцев было и в Тушинском лагере Лжедмитрия II — к нему на помощь пришел польский отряд самозваного гетмана Романа Ружинского, в составе которого было 4 тысячи поляков (участников недавнего шляхетского ракоша против короля Сигизмунда) и 3 тысячи запорожских казаков. Кстати, именно вожди тушинцев — Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой, стали лидерами первого ополчения против поляков…

Позже запорожские казаки принимали активное участие в действиях польских войск, в частности — отряда одного из самых результативных польских полководцев Александра Гонсевского. Дмитрий Пожарский разбил у стен Зарайска именно запорожский отряд. Запорожские казаки появлялись даже в Заволжье, а в сентябре 1612 года взяли и разорили Вологду. Были казаки и в польском гарнизоне Московского Кремля.

В общем, опыт Смуты показывает, что украинцы играли в истории России весьма значительную роль и не всегда — конструктивную…