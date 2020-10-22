На фоне последних событий в Белоруссии практически незамеченной осталась одна юбилейная дата, скромно отмеченная в соседней стране несколько дней назад - 1040-летие Турова, одного из древнейших городов восточных славян, имеющего самое непосредственное отношение и к истории Украины.

Сегодня в этом населенном пункте Гомельской области проживает чуть меньше трех тысяч человек, но когда-то это был значимый экономический и культурный центр, за контроль над которым князья разных ветвей династии Рюриковичей вели затяжную борьбу. Затем Турово-Пинское княжество оказалось в орбите литовских интересов, что во многом и определило дальнейшую историческую траекторию этих земель, в итоге ставших частью Белоруссии.

Тем не менее, украинско-белорусские споры вокруг Полесья далеко не завершены, хотя Туров и Пинск, в отличие от Бреста, не вызывают повышенного внимания поборников «Соборной Украины».

Дальний пригород киевского престола

Условной точкой отсчета истории Турова, расположенного в среднем течении Припяти, считается запись в «Повести временных лет», датированная 980 годом: «Рогъволодъ перешелъ изъ заморья, имяше волость свою Полотьске, а Туръ Турове, от него же и туровци прозвашася». День в истории. 15 июля: умер основатель Русского государства © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Но если варяжский князь Рогволод, отец Рогнеды — матери Ярослава Мудрого, выглядит фигурой вполне достоверной, то никаких иных сведений о Туре нет. В связи с чем некоторые белорусские историки предлагали иную версию происхождения названия третьего по старшинству после Полоцка и Витебска города своей страны — от древнеславянского названия дикого быка, тура.

Так или иначе, уже к концу Х века Туров занимает на карте Древнерусского государства важное место как один из перевалочных пунктов на пути из варяг в греки. Первым местным князем-Рюриковичем становится Святополк, второй сын Владимира Святославовича, за убийство братьев Бориса и Глеба вошедший в историю под прозвищем Окаянный.

Но еще при жизни Владимира, вскоре после принятия им византийского христианства, Туров выступал центром контактов с католическим миром благодаря женитьбе Святополка на дочери польского короля Болеслава Храброго. Именно в Турове в 1005 году была основана, вероятно, первая на территории современной Белоруссии церковь по латинскому обряду. Тогда же в Турове появляется и православное епископство — второе после Полоцка по древности в Белоруссии.

Победивший Святополка Окаянного в борьбе за Киев Ярослав Мудрый, как и его отец Владимир, при своей жизни отдает Туров в княжение своему второму сыну Изяславу, будущему великому князю киевскому. После смерти Изяслава киевский престол переходит к его братьям Святославу и Всеволоду, а Туровское княжество достается его сыновьям — рано умершему Ярополку, а затем Святополку, который в 1093 году как старший среди внуков Ярослава Мудрого занимает Киев.

Своему старшему сыну Ярославу Святополк II Изяславич передал уже не только Туровское княжество, но и соседнее Владимиро-Волынское, в состав которого входило Берестье (Брест) — отсюда, собственно, и тянутся нынешние украинско-белорусские территориальные споры.

В результате к моменту прихода к власти в Киеве двоюродного брата Святополка II Владимира Мономаха (1113 год) к северо-западу от столицы начал складываться альтернативный центр власти с собственной ветвью Рюриковичей, смыкавшийся с черниговскими владениями недружественных Мономаху Ольговичей. День в истории. 19 мая: скончался князь-«половцебойца» Владимир Мономах © Public domain

Для решения этой проблемы Мономах вступил в союз с внуками самого старшего сына Ярослава Мудрого Владимира, который умер раньше отца, поэтому его потомки лишились права на Киев и довольствовались небольшими уделами на Волыни. В 1118 году Ярослав Святополкович был изгнан из своих владений, после чего Туров на несколько десятилетий стал уделом потомков Мономаха и ценным «призом» в их борьбе за Киев с Ольговичами, которые также несколько раз устанавливали непродолжительный контроль над княжеством-сателлитом.

Только после смерти в Киеве младшего сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого (1157 год), потомки Святополка II вернули себе Туров, отстояв право на самостоятельность в войне против собранной Киевом коалиции с участием смоленских, галицких и полоцких дружин.

Спустя четыре года Киев отказался от своих претензий на Туров как «карманную» территорию, и при князе Юрии Ярославиче он становится одним из важнейших религиозных центров Киевской Руси. Епископ Кирилл, возглавивший туровскую епархию в 1169 году, еще до этого стал основателем такого направления монашеского послушания, как столпничество, а его изобилующие риторическими фигурами духовные произведения были настолько популярны, что переходили из списка в список на протяжении нескольких столетий и сегодня относятся к золотому фонду древнерусской литературы.

Средневековая многовекторность

Земли туровских князей занимали восточную часть территории Полесья, на которой некогда обитало славянское племени дреговичей.

По меркам русских княжеств второй половины XII века это были не самые обширные владения, но их тоже не минуло практически неконтролируемое размножение уделов этого периода древнерусской истории. После смерти Юрия Ярославича, оставившего шестерых сыновей, отдельные княжеские столы появляются в Пинске в сотне с небольшим километров к западу от Турова, в Дубровице и Степани на реке Горынь, впадающей в Припять, в Клецке на границе с Полоцким княжеством.

Последовавшее вскоре после избавления от опеки Киева раздробление Туровского княжества на мелкие уделы имело для него фатальные последствия. Древнерусская народность. Научный миф или историческая реальность © cyrillitsa.ru

Уже в конце XII века все больший интерес к туровским землям стали проявлять резко усилившиеся галицкие князья и литовцы, тогда же начавшие постепенно прибирать к рукам земли соседнего Полоцкого княжества. Целью дальнейшего продвижения литовцев на юг стала богатая Волынь, и Туровское княжество, в особенности его западная часть с центром в Пинске, стало коридором для их регулярных набегов.

К этому времени влиятельность туровской ветви Рюриковичей сходит на нет. После прекращения регулярных коммуникаций по пути из варяг в греки их земли оказались одними из самых небогатых в Древней Руси — из ценных ресурсов там имелся только лес.

В источниках XIII века имена турово-пинских князей упоминаются очень скупо (самое запоминающееся событие — гибель нескольких из них в битве на Калке), и можно предположить, что фактически они стали вассалами Галицко-Волынского княжества.

К тому же в 1239 году Туров был дотла разорен во время татаро-монгольского нашествия, после чего центр княжества перемещается в Пинск, расположенный в непосредственной близости от волынских земель.

Но и литовцы, на тот момент уже контролировавшие значительную часть сегодняшней Белоруссии, предъявляли на город все больше претензий. Например, в 1263 году именно в Пинске обосновался Войшелк — сын убитого в результате заговора литовского князя Миндовга. Спустя год пинское войско помогло Войшелку отвоевать Новогрудок, один из первых городов Полоцкого княжества, где закрепились литовцы.

В дальнейшем, пользуясь слабостью наследников Даниила Галицкого, им удалось быстро подчинить себе почти всю территорию нынешней южной Белоруссии. Был ли Даниил Галицкий первым украинским королём © credo.pro | credo.pro | Перейти в фотобанк

Последние упоминания о турово-пинских князьях из династии Рюриковичей относятся к началу XIV века, причем практически никаких других сведений, кроме их имен, не осталось. Уже в 1320 году в Пинске правит Наримант — второй сын великого князя литовского Гедимина, а спустя несколько лет под власть Литвы переходит и Туров.

Произошло это после смерти князя Семена Юрьевича — последнего, если верить белорусским источникам, достоверного наследника Святополка II, хотя к потомкам этой ветви Рюриковичей в дальнейшем относили себя представители польских родов Острожских и Четвертинских (последние по этому случаю именовали себя Святополк-Четвертинскими).

Между Малороссией и Белоруссией

Прежнее значение Турова к моменту его окончательного присоединения к литовским владениям, похоже, было полностью утрачено. В XV веке центр одного из старейших русских княжеств стал частью Трокского воеводства, занимавшего огромную территорию от нынешнего юга Литвы до Припяти.

Пинское княжество сохраняло свой статус гораздо дольше — только в середине XVI века его упразднил польский король Сигизмунд Август, превратив в часть нового воеводства с центром в Берестье (Бресте). Являлось ли Великое княжество Литовское белорусским государством © teleskop-by.org

Последствия этого решения сохраняются на карте до сегодняшнего дня: современный Пинск, в Белоруссии имеющий неформальный титул столицы Полесья, является райцентром Брестской области. В рамках же Берестейского воеводства Пинский повет включал практически всю территорию Турово-Пинского княжества.

В состав Российской империи эти земли вошли в 1793 году в результате второго раздела Польши, и дальнейшие перипетии вокруг их административной принадлежности весьма примечательны. Во многом последующие события были определены промежуточным характером языка, на котором говорили в Полесье.

Как показало исследование, выполненное в начале ХХ века основателем современного белорусского языкознания Евфимием Карским, к югу условной линии Пружаны (город неподалеку от Бреста) — Лунинец — Туров преобладали украинские диалекты, что даже спустя много столетий напоминало об изначальном тяготении Турово-Пинского княжества к Киеву.

Однако после упразднения Берестейского воеводства Пинск и Туров были включены в состав Минской губернии — ядра современной Белоруссии, хотя часть земель, некогда принадлежавших их князьям, прирезали к Малороссии, значительно увеличившейся в размерах после разделов Польши.

Именно так Дубровица (Домбровица) и Степань, при Речи Посполитой входившие в Пинский повет, оказались в составе Ровенского уезда Волынской губернии. Ныне это населенные пункты Сарненского района Ровенской области Украины, хотя к Пинску они расположены ближе, чем к Ровно.

После революции 1917 года земли бывшего Турово-Пинского княжества снова напомнили о себе как о пограничье, когда территориальные претензии на Полесье предъявили новообразованные Украинская и Белорусская народные республики.

Первоначально УНР объявила о создании «Дреговицкой земли» с центром в Мозыре, затем переименованной в Полесский округ с культурно-национально автономной для белорусского населения. Чьё Полесье? История и перспективы белорусско-украинской борьбы за спорный регион © commons.wikimedia.org, Public Domain

Однако у большевиков, занявших Пинск в январе 1919 года, было иное мнение: город был включен в состав Брестской области БССР.

Но всего через несколько недель под Пинском объявились силы третьего претендента на Полесье — восстановившей независимость Польши, которой город и достался по итогам Рижского мирного договора 1921 года. В межвоенной Польше Пинск был центром воеводства, а Туров, где за годы Гражданской войны власть менялась пять раз, напротив, остался в составе советской Белоруссии и с 1924 года имел статус райцентра Мозырского округа БССР.

Вновь частью Белоруссии Пинск стал в 1939 году, причем сохранив статус регионального центра. Упразднили Пинскую область с присоединением к Брестской только в 1954 году, когда в рамках укрупнения административно-территориального деления в Белоруссии вместо десяти осталось всего шесть областей (столько же их насчитывается и сейчас). Тогда же Полесская область с центром в Мозыре, на территории которой находился Туров, была слита с Гомельской областью.

Но до этого, во время немецкой оккупации, Полесье вновь было разделено административно: западная его часть была включена в состав рейхскомиссариата «Остланд», восточная — в состав рейсхкомиссариата «Украина».

После распада СССР белорусско-украинская граница длиной около 1100 километров оказалась одной из самых протяженных на постсоветском пространстве, но поначалу никаких территориальных споров между двумя новыми государствами не было.

В 1995 году Украина и Белоруссия заключили Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в первой же статье которого признали нерушимость существующих государственных границ и отсутствие территориальных претензий друг к другу, но демаркация границы затянулась. К этой процедуре стороны приступили только в 2013 году, незадолго до украинского «евромайдана», после которого выяснилось, что разграничить территории отнюдь не просто — не в последнюю очередь из-за громадных масштабов нелегальной добычи янтаря в приграничных районах Ровенской области.

Свою лепту в возобновившиеся дискуссии о принадлежности Полесья вносила и доктрина «Соборной Украины», сформулированная украинскими националистами. Чей Гомель? Идентичность второго по величине города Белоруссии в начале XX века © Public domain

Особую активность на этом направлении проявляла сначала «Свобода» Олега Тягнибока, а затем новая партия УКРОП (Украинское объединение патриотов) — с ее подачи, например, в 2016 году Волынский областной совет фактически саботировал работы по демаркации границы с Белоруссией, потребовав от Верховной рады создать комиссию для проверки соответствующих документов.

Но примечательно, что все эти споры касаются главным образом того отрезка украинско-белорусской границы, который проходит по территории древнего Волынского княжества, одним из уделов которого было Берестье (Брест).

В случае же с принадлежащими Белоруссии землями Турово-Пинского княжества градус напряженности куда ниже — определенно сказывается как фактор их бедности ресурсами, так и их удаленность от границы с Польшей. Так что новый туристический бренд — сердце Полесья, — который в Белоруссии придумали в связи с недавним празднованием 1040-летия Турова, вряд ли будет вызывать какие-то нарекания у южного соседа.