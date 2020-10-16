В этот день в 1917 году было создано украинское вольное казачество, сыгравшее заметную роль в событиях гражданской войны. Первым атаманом вольных казаков стал будущий гетман Скоропадский.

Уже к концу XIX века казачество стало неотъемлемой частью местного мифа. Мало кто хотел вести свой род от скучных крестьян, поэтому представители местной интеллигенции пытались выправить себе документы шляхтича. После раздела Польши привилегии шляхтичей в России были сохранены, а вот с подтверждающими документами были проблемы. Поэтому быстро расцвел промысел создания поддельных дворянских грамот, тем более что всегда можно было сослаться на то, что документы пропали или были повреждены в одной из многочисленных польских войн.

В середине XIX века промысел постепенно стали сворачивать. Тем, кто не успел оформить себе знатного предка, пришлось всеми правдами и неправдами выискивать хотя бы казаков. Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Запорожская сечь действительно была частью украинской истории. Но после расформирования часть казаков ушла в Турцию, а оставшиеся несколько тысяч были влиты в Черноморское казачье войско и позднее расселены на Кубани. Но, как уже говорилось, быть потомками скучных крестьян было неинтересно, поэтому к концу XIX века казачий миф уже стал неотъемлемой частью украинского мифа, а предания о казачьей старине были излюбленной темой для писателей и публицистов.

Не удивительно, что после февральской революции в Киевской губернии внезапно появилось несколько тысяч человек, считавшими себя казаками. Они стали наряжаться в причудливые одежды, носить характерные прически, отращивать усы и вплетать в свою речь архаизмы, найденные в дореволюционных литературных журналах.

Вся эта публика весной 1917 года собралась на съезд в Звенигородке, где было заявлено, что оковы монархии пали, поэтому больше никто не может помешать украинцам быть казаками. Делегаты призвали всех желающих записываться в вольные казаки для защиты украинской революционной свободы. Требований было всего два: быть старше 18 лет и не иметь проблем с законом.

В Центральной Раде на самопровозглашенных казаков смотрели как на чудаков-реконструкторов, а прогрессивные социалисты и вовсе потешались над их архаичностью. Поэтому процесс формирования вольного казачества шел медленно, конкретной поддержки из Киева не было, там решали свои проблемы. В итоге справляться пришлось своими силами.

В городах казаки особой популярностью не пользовались, а вот в селах процесс шел активнее. Крестьяне, особенно имевшие опыт службы в армии, охотно записывались в вольные казаки, очевидно, рассчитывая на приобретение в будущем определенных привилегий. День в истории. 15 мая: в Германии родился будущий правитель Украины © ria1914.info

Между тем, революционные события вскоре приняли такой оборот, что интересы «прогрессистов» из Рады совпали с интересами казаков. Началась украинизация армии, в которой посильное участие приняли и казаки, делегировавшие часть добровольцев в первую украинизированную воинскую часть — 1-й украинский полк им. Богдана Хмельницкого.

Осенью казаки даже стали получать поддержку некоторых делегатов Рады, в Киеве рассматривали возможность использования казаков в качестве армии.

16 октября в Чигирине открылся первый всеукраинский съезд вольного казачества, который фактически стал началом организованного существования казаков. Делегаты съезда избрали атаманом казаков Павла Скоропадского, а наказным атаманом его будущего близкого сподвижника — Полтавца-Остряницу. Почетным атаманом казачества был избран Михаил Грушевский — глава Рады.

Также на съезде была определена структура казачества и его политическая платформа: вооружение казаков, борьба с врагами революции, федерация России и Украины. В обязанности казаков, согласно уставу, входили такие особо актуальные в 1917-м году функции, как охрана общественного порядка, противодействие дезертирству и т.п. Также было регламентировано вступление в казаки, которое стало напоминать вступление в партию. Теперь каждый желающий уже не мог записаться в их ряды, для этого требовалась рекомендация трех казаков.

Сами вольные казаки видели себя отнюдь не армией, а скорее полицией или милицией, которая за свою службу будет иметь определенные привилегии.

Услуги казаков понадобились очень скоро.

Рада толком не успела сформировать собственные вооруженные силы, поэтому для борьбы с просоветскими восстаниями активно привлекались казаки. Автономия и обособленность вольных казаков прекратились с началом конфликта с большевиками. Фактически руководство движением перешло в руки Рады, а казаков начали зачислять в реестр и платить им зарплату из казны. День в истории. 26 сентября: родился самопровозглашенный гетман, пытавшийся подружиться с Гитлером © Public domain

Казаки толком даже не успели принять участия в войне, события развивались слишком быстро.

Уже весной 1918 на Украину пришли немцы, которые неподконтрольную силу терпеть не желали. После прихода к власти Скоропадского под давлением немцев он вынужден был вольное казачество распустить. Часть казаков влилась в армию гетмана, а затем и УНР. Некоторые ушли в просоветское Червоное казачество, остальные вернулись в свои села или создали самостоятельные «зеленые» отряды.

После окончания гражданской войны часть казаков осталась в УССР, а некоторые ушли на Запад вместе с остатками войск УНР.

Бывший наказной атаман Полтавец-Остряница в эмиграции стал откровенным авантюристом. Он претендовал на руководство всей украинской эмиграцией, ссылаясь на то, что у него в непосредственном подчинении в разных странах имеется несколько тысяч казаков. Провозгласил себя гетманом, которого никто не признал, пытался выбить финансирование у немцев.

Вольное казачество формально существовало в Европе в формате УНАКОТО — украинского национального казачьего общества, которое возглавлял уже упоминавшийся Полтавец-Остряница. Утверждалось, что в его рядах числилось 40 тысяч казаков, но эта цифра, видимо, завышена в несколько раз.

В годы Второй мировой немцы создали несколько казачьих формирований, которые также получили наименование украинского вольного казачества. Правда, вместо авантюриста Полтавца руководить казаками назначили более надежного Омельяновича-Павленко — экс-командующего войсками УНР. День в истории 15 октября: родился бразильский украинец, утвердивший приветствие «Слава Украине!»

За весь период войны в казачьи части удалось набрать не более 10 тысяч человек. При этом реально встали под ружье и того меньше. Например, в конце войны отряды казаков под началом бывшего петлюровского полковника Павла Терещенко насчитывали порядка 700-1000 человек в общей сложности.

Эти части несли преимущественно охранные функции. В последние месяцы войны, когда немцы начали на коленке создавать украинские национальные части, вольных казаков свели во 2-ю дивизию УНА. Впрочем, она довольно скоро капитулировала.

Большинство казаков эмигрировало в Германию, Австрию и Канаду, где вольное казачество продолжило свое существование в виде эмигрантского объединения.

Однако в силу специфики казачества, движение осталось в тени ОУН*, правительства УНР в изгнании и прочих объединений эмигрантов. Тем не менее, казачество существует до сих пор и даже имеет официальное представительство на Украине.

* организация запрещенная в Российской Федерации